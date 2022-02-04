Зеленский и президент Словакии Чапутова провели телефонный разговор: Обсудили риски, связанные со строительством "Северного потока-2"
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленский проинформировал Чапутову об инициативах украинской стороны по активизации переговорного процесса в рамках Нормандского формата и выполнении Минских договоренностей.
Лидеры затронули вопрос взаимодействия между Украиной и Словакией в сфере безопасности.
Отдельное внимание во время разговора было уделено вопросам энергетической безопасности.
"На фоне рисков безопасности, связанных со строительством "Северного потока-2", важно тесное взаимодействие Украины и Словакии с целью усиления безопасности энергоснабжения", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Было договорено провести переговоры на уровне профильных ведомств по поводу увеличения гарантированных мощностей для транспортировки природного газа на постоянной основе в направлении Словакия – Украина.
