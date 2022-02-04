РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7084 посетителя онлайн
Новости
1 494 9

Зеленский и президент Словакии Чапутова провели телефонный разговор: Обсудили риски, связанные со строительством "Северного потока-2"

Зеленский и президент Словакии Чапутова провели телефонный разговор: Обсудили риски, связанные со строительством "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский проинформировал Чапутову об инициативах украинской стороны по активизации переговорного процесса в рамках Нормандского формата и выполнении Минских договоренностей.

Лидеры затронули вопрос взаимодействия между Украиной и Словакией в сфере безопасности.

Отдельное внимание во время разговора было уделено вопросам энергетической безопасности.

"На фоне рисков безопасности, связанных со строительством "Северного потока-2", важно тесное взаимодействие Украины и Словакии с целью усиления безопасности энергоснабжения", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Было договорено провести переговоры на уровне профильных ведомств по поводу увеличения гарантированных мощностей для транспортировки природного газа на постоянной основе в направлении Словакия – Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия обязалась поддержать вступление Украины в Евросоюз, - Зеленский и Чапутова подписали соответствующую декларацию

Автор: 

Зеленский Владимир (21968) Словакия (1059) Северный поток (1463) Чапутова Зузана (42)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан

показать весь комментарий
04.02.2022 14:39 Ответить
Справа гамадрил из сухумского питомника, а слева павиан отечественный.
показать весь комментарий
04.02.2022 14:49 Ответить
Друже, а как так получилось, что гамадрил из сухумского питомника попал во власть в Украине???? Почему его место в ВР занял не тот парень, которого чуть не убили в районе донецкого аэропорта или в Дебальцево????
показать весь комментарий
04.02.2022 15:44 Ответить
Так вирішив мудрий нарід.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:02 Ответить
За то вы спросите любого из 73% от 100% пришедших на выборы, они вам точно ответят, КАК так случилось. Ну а моё мнение - умственная недоразвитость тех, кто проголосовал в 2019 году за Зе, СН, Голос, и прочих заробитчан от выборов типа Сявы, и другие антиукраинские силы, оттянувшие голоса у Е:С и Петручо. К умственной недоразвитости выше мной означенных добавляю массированную атаку на их мозги (находящиеся в районе задницы) с телеэкранов разного рода мразей аля мосейчук и иже с ней.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:07 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 15:05 Ответить
Пипец -какая женщина и вон какое чмо....
показать весь комментарий
04.02.2022 15:05 Ответить
 
 