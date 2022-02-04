Украина на 13-м месте в Европе по количеству новых случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По данным статистического ресурса Worldometers, по состоянию на 3 февраля по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 21 место в мире и 13 среди стран Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Коронавірус_інфо.

Также Украина на 14 месте среди стран мира по количеству новых летальных случаев COVID-19 и на 6 среди европейских стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй день подряд в Украине рекорд заболеваемости COVID-19: впервые 43 778 случаев за сутки. 174 человека умерли, 9497 - выздоровели, - Минздрав