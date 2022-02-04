РУС
Украина на 13-м месте в Европе по количеству новых случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По данным статистического ресурса Worldometers, по состоянию на 3 февраля по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 21 место в мире и 13 среди стран Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Коронавірус_інфо.

Также Украина на 14 месте среди стран мира по количеству новых летальных случаев COVID-19 и на 6 среди европейских стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй день подряд в Украине рекорд заболеваемости COVID-19: впервые 43 778 случаев за сутки. 174 человека умерли, 9497 - выздоровели, - Минздрав

Украина на 13-м месте в Европе по количеству новых случаев COVID-19 01

Украина (45126) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Люк Монтанье:
«Те, кто получил третью дозу, должны пойти в лабораторию и пройти тест на СПИД. Результат может вас удивить. И тогда можете подать в суд на ваше правительство».
Французский врач Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии в медицине 2008 года по СПИДу.
Мрачные мысли. Мне кажется все мы под одним биологическим оружием ходим, что вакцинированные, что не вакцинированные, что переболевшие.... Среди всех вакцин, которые я знаю: дифтерия, столбняк, оспа, брюшной тиф, сибирская язва, ротавирус, корь, краснуха, ветряная оспа, гепатит, менингит, туберкулез, грипп: нет вакцины, которая распространяет вирус после прививки! Нам пора признать, что мы были полностью обмануты! (с)
04.02.2022 16:58 Ответить
И шо интересно, в Италии например вакцинированых 3/4 населения,а в Ураине чуть больше 1/3 , а заразившихся в 3 раза и умерших в 2 раза больше в Италии.
Ну может там население больше, ну все равно вакцинация себя дискредитировала.
04.02.2022 15:58 Ответить
А скільки тринділи про набуття КОЛЕКТИВНОГО імунітету....?

А яка залежність між вакцинацією та інфікуванням - за ФАКТОМ?

Чим більше на планеті вакцинованих,... чим більше в окремій країні вакцинованих двічі, тричі - тим нині вищі масштаби захворюваності, а особливо - щоденної !!!

Я науковець, але не медик і не біолог... але здійснив наступний аналіз:

Заглянемо в історію створення, реклами, розповсюдження та застосування існуючих нині узаконених вакцин...

Всі фірмові вакцини (Пфайзер, Модерна, Коронавак і ін) подавлись людству як такі, що мають ефективність вищу 90%... Це означає що 90 % отримавших одноразову дозу, мали бути "гарантованими" що не захворіють на ковід...

Що за фактом?

ЗНАДОБИЛАСЯІ повторна вакцинація це ОЗНАЧАЄ що фактична ефективність вакцин - не більша за 45%... ОДНОЗНАЧНО - така математична логіка!

А потім знадобилася третя (бустерна) вакцинація - це означає що ефективність розрекламованих вакцин... не вища 30%...

Потім четверта... А в Ізраїлі розпочали вже й п'яту вакцинацію...

Це означає, що ефективність нині існуючих вакцин - ПОМИЙНА !!! в межах 20%... Якщо ще й на цьому - кінець? Але люди з важкими наслідками... - саме від вакцинації!

А тепер про іншу сторону вакцинації.. - кримінальну...

Хтось з вас пам'ятає щоб при вакцинації проти коклюшу, холєри, віспи, чуми, туберкульозу, кори... брали в пацієнта розписку, що він НЕ МАТИМЕ: претензій за побічні шкідливі явища від введення тих вакцин ? Вірно - НІ...такого не було при ЖОДНІЙ! вакцинації !!! А нині - БЕРУТЬ!

Що це означає? КРИМІНАЛЬНЕ ЗБАЧЕНННЯ виробників вакцин, підкуплених медичних "авторитетів" в ВООЗ та політиків... - або вони зовсім тупі... ?

Ще й виправдовували вакцинацію якимось КОЛЕКТИВНИМ імунітетом! Де ж він, чому не наступив в Німеччині, Ізраїлі, Франції, які щиросердечно турбуючись про здоров'я своїх громадян "поперед батька в пекло" всіх вакцинували... по кілька разів. ЙОГО НЕМАЄ. бо він - ІНДИВІДУАЛЬНИЙ!

(Одне з моїх правил -"не витирати ноги об тих, хто впав"... але ... Згадайте зажерливу Меркельшу... Тоді, на початку "пандемії" - США запропонували безплатно забезпечити вакцинами країни, в основному - бідні країни... Але, "баба Яга, як завжди-проти". Меркель стала на дибки проти ініціативи США.., ЇЇ позиція базувалися на тому, що багаті зможуть куплити вакцини і виживуть, а бідні - не матимуть коштів і виздихають) Виявилося - НАВПАКИ... Хто не вакцинувався немає негативних наслідків від вакцинування... а більшість повторно вакцинованих - і хворіють і мають побічні і СУПУТНІ вакцинації, проблеми.

Але за цей час "воротили від медицини" й політики - непомірно збагатилися!
04.02.2022 16:46 Ответить
Скільки вже можна маніпулювати статистикою?
Сидимо в глибокій дірці . Їмо ЗЕлене гівно.
Хтось не згоден?
04.02.2022 15:38 Ответить
Ви продивилися вибірку за 2021, чи за останній тиждень?
04.02.2022 16:20 Ответить
Тупоголовое кацапское чучело, какое нафиг вакцинация себя дискредитировала"?!! Ты цифры в таблице смотрел?!! Во Франции На 250 тыс заболевших, только 260 смертей. Это летальность 1%! Посмотри статистику 2020-го, при таком колличестве заболевших как сегодня, колличество трупов было бы минимум 10 тысяч! И где тут дискредитация, когда сотни тысяч людей спасли от смерти!
04.02.2022 16:43 Ответить
я б не був на твоєму місці таким різким - проблема в цифрах смертності пов'язана не з вакцинацією, а з якістю і доступом до медицини, а не до шарлатанства.
05.02.2022 12:05 Ответить
Просто первая волна забрала
04.02.2022 15:41 Ответить
Вірус - як і кожний живий організм має внутрішню, генетичну програму свого життєвого циклу... (зародження і "смерті")
Тобто, згідно з його внутрішньою програмою - він, з часом, "помре" САМОСТІЙНО... закінчиться Закінчиться так, як кінчалися і всі попередні пандемії (іспанки, чуми і т.д) - коли людство ще не мало ніяких вакцин...
Я не АНТИвакцинатор, але я ЗА ТЕ - щоб вакцинуватися дійсно якісною вакциною, а не нинішніми "помиями"...
04.02.2022 17:04 Ответить
СПИД - это запредельный уровень антител.
04.02.2022 17:00 Ответить
Контрацептивы заняли первые три места. Ну туда им и дорога.
04.02.2022 18:15 Ответить
 
 