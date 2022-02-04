РУС
4 131 27

Российские оккупанты на Донбассе разместили более 200 единиц техники в запрещенных зонах, - украинская сторона СЦКК. КАРТА

Российские оккупанты на Донбассе разместили более 200 единиц техники в запрещенных зонах, - украинская сторона СЦКК. КАРТА

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки выявлены 205 единиц техники вооруженных формирований РФ, размещенных с нарушением Минских договоренностей.

Об этом в Фейсбуке сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины со ссылкой на данные украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает Цензор.НЕТ.

"В течение прошлых суток дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 205 единиц военной техники вооруженных формирований РФ и 30 единиц в соответствии с отчетом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за 1 февраля 2022 года, которые размещены с нарушением Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

"В частности, в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса", всего размещено вооружений и военной техники 33 единицы, из них:

  • с нарушением районов хранения в районе ПОКРОВКА (36 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (16 единиц);
  • военное присутствие в зоне безопасности в районах:

ПОКРОВКА (36 км от линии столкновения) – ББМ (16 единиц);

НОВОСЕЛОВКА (55 км от линии столкновения) – ББМ (1 единица).

01 февраля 2022 года - с нарушением районов хранения в районе ПОКРОВКА размещены танки (15 единиц) и выявлено военное присутствие в зоне безопасности ББМ (15 единиц).

В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса", всего размещено вооружений и военной техники 172 единицы, из них:

  • с нарушением районов хранения в районах:

БУГАЕВКА (37 км от линии столкновения) – буксируемая артиллерия неустановленного типа (13 единиц);

ШИМШИНОВКА (27 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (7 единиц);

КРУГЛИК (31 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (32 единицы);

МИРНОЕ (28 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (20 единиц); буксируемые артиллерийские установки неустановленного типа (18 единиц); самоходные гаубицы неустановленного типа (10 единиц);

УСПЕНКА (23 км от линии столкновения) – танк Т-72 (1 единица);

  • военное присутствие в зоне безопасности в районах:

ШИМШИНОВКА (27 км от линии столкновения) – ББМ (14 единиц);

МИРНОЕ (28 км от линии столкновения) – ББМ (57 единиц)", - рассказала украинская сторона СЦКК.

Сообщается, что работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями вооруженных формирований России.

Так, на блокпоста у Крещатицкого двое вооруженных представителей вооруженных формирований не пропустили патруль миссии на запад в направлении Верхнешироковского.

На блокпосту у села Заиченко представители вооруженных формирований не пропустили патруль миссии в направлении Пикуз и Саханки.

Российские оккупанты на Донбассе разместили более 200 единиц техники в запрещенных зонах, - украинская сторона СЦКК 01

армия РФ (20608) ОБСЕ (4899) оружие (10437) Донбасс (26966) СЦКК (725)
+4
Ну й навiщо то констатувати? Байрактари вам у допомогу.
04.02.2022 15:05 Ответить
+1
Байрактары пора обкатывать (по ночам)
04.02.2022 15:22 Ответить
+1
а наше чудо только и рассказывает о том, шо не отдаст и клаптыка нашей земли.... При том, что как толкьо заступил рна пост - отдало земли и отвело наши войска назад создав буфферную зону, на которой сейчас стоят ордынские танки. Может пора какое-то там расследование замутить о сдаче территорий, всё как зельц любит? пока свежо-дело.. или видосиками отстреляется?

p.s. ты хотябы 1 метр нашей земли ВЕРНИ, хотябы тот метр который вернули ДО тебя!!!

p.s. ты хотябы 1 метр нашей земли ВЕРНИ, хотябы тот метр который вернули ДО тебя!!!
04.02.2022 15:24 Ответить
Комментировать
А у травні 14 їх на тих територіях було нуль.
04.02.2022 15:00 Ответить
Щас выразят озабоченность и все.
04.02.2022 15:04 Ответить
Ну й навiщо то констатувати? Байрактари вам у допомогу.
04.02.2022 15:05 Ответить
Байрактары пора обкатывать (по ночам)
04.02.2022 15:22 Ответить
а наше чудо только и рассказывает о том, шо не отдаст и клаптыка нашей земли.... При том, что как толкьо заступил рна пост - отдало земли и отвело наши войска назад создав буфферную зону, на которой сейчас стоят ордынские танки. Может пора какое-то там расследование замутить о сдаче территорий, всё как зельц любит? пока свежо-дело.. или видосиками отстреляется?

p.s. ты хотябы 1 метр нашей земли ВЕРНИ, хотябы тот метр который вернули ДО тебя!!!
04.02.2022 15:24 Ответить
04.02.2022 15:25 Ответить
Больной ?
04.02.2022 15:27 Ответить
Вакцинирован.
04.02.2022 15:39 Ответить
Спутником ?
04.02.2022 16:03 Ответить
С дуба рухнул??? В Украине Спутником???
04.02.2022 16:17 Ответить
ладно. Пусть будет "Московии быть" . Подходит?
04.02.2022 15:40 Ответить
Если байрактар невидим,то пусть уничтожает технику в поле. После уничтожения морозится,мол фиг его знает кто вам все это подбивает. Муженко можно позвать - он неплохо про инопланетян расскажет.
04.02.2022 15:27 Ответить
Теперь вопрос, хватит ли у нас "Джевелинов" иже с ними на то что бы погасить 200 ед. техники?? Или надо докупать??
04.02.2022 15:28 Ответить
но нагнетать не надо, бо экономика итак на рояле играет
04.02.2022 15:41 Ответить
Ребята, вы сами себя топите....Орите больше, что на вас нападают...Господи, неужели в этой бедной стране не осталось ни одного нормального, грамотного политика??!! Ни один нормальный инвестор не останется при угрозе войны, только самоубийца ....Вот так умные люди спасают доллар,за счёт идиотов...
06.02.2022 19:19 Ответить
Є звісно грамотні політики, які по при всі обставини хочуть для країни кращого майбутнього і стараються зі всіх сил допомогти
06.02.2022 19:22 Ответить
Тогда в чем проблема??
06.02.2022 19:22 Ответить
В тому, що люди самі вибрали таку владу, яка крім себе нікого і нічого не слухає... Тимошенко вже скільки пропонує свою допомогу
06.02.2022 19:22 Ответить
В курсе, еще с самого начала каденции этого "найвеличнішого", и что?
06.02.2022 19:23 Ответить
І нічого, хоче як найкраще, а вони би хоч мали совість прислуховуватись до порад, якщо свого нічого не пропонують
06.02.2022 19:24 Ответить
А что они должны предлагать, если у них в этом по большей мере ни знаний нет, ни опыта? На что вы надеялись?
06.02.2022 19:26 Ответить
Особисто я вже ні на що не надіюсь, вони вже показали на що спроможні
06.02.2022 19:27 Ответить
Ну вот, может хватит уже верить просто красивым лозунгам тогда
06.02.2022 19:27 Ответить
А от ті 73% - можуть і далі плескати в долоні найвеличнішому, за цей час відкрили шлях для російської агресії, економічної, політичної і... ще більшій загрозі України.
06.02.2022 19:28 Ответить
Совести у них нет, и наплевали на все свои обязанности, вот что скажу только!
06.02.2022 19:29 Ответить
Нечему тут хлопать...
06.02.2022 19:29 Ответить
 
 