Российские оккупанты на Донбассе разместили более 200 единиц техники в запрещенных зонах, - украинская сторона СЦКК. КАРТА

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки выявлены 205 единиц техники вооруженных формирований РФ, размещенных с нарушением Минских договоренностей.

Об этом в Фейсбуке сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины со ссылкой на данные украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает Цензор.НЕТ.

"В течение прошлых суток дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 205 единиц военной техники вооруженных формирований РФ и 30 единиц в соответствии с отчетом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за 1 февраля 2022 года, которые размещены с нарушением Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

"В частности, в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса", всего размещено вооружений и военной техники 33 единицы, из них:

с нарушением районов хранения в районе ПОКРОВКА (36 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (16 единиц);

военное присутствие в зоне безопасности в районах:

ПОКРОВКА (36 км от линии столкновения) – ББМ (16 единиц);

НОВОСЕЛОВКА (55 км от линии столкновения) – ББМ (1 единица).

01 февраля 2022 года - с нарушением районов хранения в районе ПОКРОВКА размещены танки (15 единиц) и выявлено военное присутствие в зоне безопасности ББМ (15 единиц).

В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса", всего размещено вооружений и военной техники 172 единицы, из них:

с нарушением районов хранения в районах:

БУГАЕВКА (37 км от линии столкновения) – буксируемая артиллерия неустановленного типа (13 единиц);

ШИМШИНОВКА (27 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (7 единиц);

КРУГЛИК (31 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (32 единицы);

МИРНОЕ (28 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (20 единиц); буксируемые артиллерийские установки неустановленного типа (18 единиц); самоходные гаубицы неустановленного типа (10 единиц);

УСПЕНКА (23 км от линии столкновения) – танк Т-72 (1 единица);

военное присутствие в зоне безопасности в районах:

ШИМШИНОВКА (27 км от линии столкновения) – ББМ (14 единиц);

МИРНОЕ (28 км от линии столкновения) – ББМ (57 единиц)", - рассказала украинская сторона СЦКК.

Сообщается, что работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями вооруженных формирований России.

Так, на блокпоста у Крещатицкого двое вооруженных представителей вооруженных формирований не пропустили патруль миссии на запад в направлении Верхнешироковского.

На блокпосту у села Заиченко представители вооруженных формирований не пропустили патруль миссии в направлении Пикуз и Саханки.