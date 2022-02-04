На фоне риторики Киева сложно говорить о проведении нового саммита в нормандском формате, - Песков
В Кремле уверяют, что РФ вроде бы поддерживает идею, что встречи в нормандском формате должны проходить регулярно.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
Впрочем, в присущей РФ манере он в очередной раз обвинил Украину в том, что проведение таких встреч откладывается. При этом Песков ни слова не сказал о том, что Россия регулярно избегает каких-либо переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины.
"Но для того чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось из предварительных договоренностей", - заявил Песков.
Встречи на высшем уровне в нормандском формате должны быть результативными, но пока сложно говорить о новом саммите в таком формате на фоне "риторики Киева о невозможности выполнения Минских соглашений", уверяет он.
Це ж треба ...
Йому потрібна вся Україна.
Джерело:
Кремпулька так хочет миру --как мне в Космосе-- нужду справить голышем...
Звичайно Мордор так не хоче розмовляти...
убирайте своих орков без нормандского формата.мы не обидимся