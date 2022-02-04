РУС
3 082 22

На фоне риторики Киева сложно говорить о проведении нового саммита в нормандском формате, - Песков

В Кремле уверяют, что РФ вроде бы поддерживает идею, что встречи в нормандском формате должны проходить регулярно.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

Впрочем, в присущей РФ манере он в очередной раз обвинил Украину в том, что проведение таких встреч откладывается. При этом Песков ни слова не сказал о том, что Россия регулярно избегает каких-либо переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины.

"Но для того чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось из предварительных договоренностей", - заявил Песков.

Встречи на высшем уровне в нормандском формате должны быть результативными, но пока сложно говорить о новом саммите в таком формате на фоне "риторики Киева о невозможности выполнения Минских соглашений", уверяет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам удалось вдохнуть жизнь в нормандский формат, – канцлер ФРГ Шольц.

Топ комментарии
+4
А із Зєлєю наодинці зустрітись хутін не проти.
Це ж треба ...
04.02.2022 15:22 Ответить
04.02.2022 15:22 Ответить
+3
ГАВНОСПОДІН ПІСЮКОВ, ЯК І ВСЯ РОСІЯ, - В СВОЄМУ РЕПІСУАРІ.
04.02.2022 15:23 Ответить
04.02.2022 15:23 Ответить
+3
А ЯК ЩЕ МОЖНА ПОСЛУХАТИ ДОПОВІДЬ ПІДЛЕГЛОГО, ЩОБ НІХТО НЕН ЗАВАЖАВ ???
04.02.2022 15:24 Ответить
04.02.2022 15:24 Ответить
04.02.2022 15:22 Ответить
04.02.2022 15:24 Ответить
Но при этом сказал, что Крым и Донецк обсуждать не будет.
04.02.2022 15:28 Ответить
04.02.2022 15:28 Ответить
Звичайно, вони вже під ним.
Йому потрібна вся Україна.
04.02.2022 15:34 Ответить
04.02.2022 15:34 Ответить
Алла , найдите ссьілку насчет "Путин не против" . Только не нужно давать "в Москве или в Сочи , и без обсуждения конфликта" . 😃
04.02.2022 16:31 Ответить
04.02.2022 16:31 Ответить
"Кремль не відкидає можливості зустрічі Путіна та Зеленського в Туреччині, але прикладної розмови щодо цього немає, - Пєсков"

Джерело:
04.02.2022 16:35 Ответить
04.02.2022 16:35 Ответить
Зеленский предлагает встретится не один месяц , на что все время бьіл отказ . Сегодня Песков снесся на "Кремль не відкидає" , но єто далеко не согласие , или не ? 😃
04.02.2022 17:01 Ответить
04.02.2022 17:01 Ответить
знаете вся эта поносная риторика и пометы от Кремпульки говорят об одном----
Кремпулька так хочет миру --как мне в Космосе-- нужду справить голышем...
04.02.2022 17:17 Ответить
04.02.2022 17:17 Ответить
Нє. Це дуже близько до согласія.
04.02.2022 18:00 Ответить
04.02.2022 18:00 Ответить
04.02.2022 15:23 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
04.02.2022 15:23 Ответить
04.02.2022 15:23 Ответить
Пусть работают санкции. Разговоры потом.
04.02.2022 15:29 Ответить
04.02.2022 15:29 Ответить
***** - это туда (с).
04.02.2022 15:30 Ответить
04.02.2022 15:30 Ответить
вот что рашка умеет так это делать удивленные глаза и переводить стрелки на кого-то... ну и конечно врать, выворачивать и шантажировать.... глядя в глаза оппоненту
04.02.2022 15:41 Ответить
04.02.2022 15:41 Ответить
Дурко, скажи так як є - Україна, Франція, та навіть Німеччина, вже напряму кажуть - "РФ це агресор, це сторона у цієї війні, саме РФ має виконувати МС-2!"
Звичайно Мордор так не хоче розмовляти...
04.02.2022 15:43 Ответить
04.02.2022 15:43 Ответить
Фотка писькова зачётная. С понтом, сколько можно пи#деть? Голова уже раскалывается.
04.02.2022 15:48 Ответить
04.02.2022 15:48 Ответить
Украине торопится некуда. Санкции работают, ***** стареет, время клоуна проходит. Развалилась руцькая империя, сгинул Советский Совок, развалится и Рашка *********. Главное больше их не кормить и ядренную бимбу отобрать. Хватит Миру обезьян с гранатами
04.02.2022 15:53 Ответить
04.02.2022 15:53 Ответить
та не очень то и надо .
убирайте своих орков без нормандского формата.мы не обидимся
04.02.2022 15:53 Ответить
04.02.2022 15:53 Ответить
с чертями договоренностей не бывает, черт должен сидеть в пекле
04.02.2022 16:21 Ответить
04.02.2022 16:21 Ответить
Как раз РФ и не вьіполнила ничего из согласованного на саммите Норманди в Париже : устойчивое перемирие , обмен пленньіми , отвод войск , открьітие КПВВ .
04.02.2022 16:34 Ответить
04.02.2022 16:34 Ответить
Давай ще скажи щось за вимогу "гарантій" від риторики Києва!
04.02.2022 17:21 Ответить
04.02.2022 17:21 Ответить
 
 