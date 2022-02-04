РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7811 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 370 4

"Украина - это наш сосед, поэтому мы с большой тревогой наблюдаем за ситуацией там", - Дуда

"Украина - это наш сосед, поэтому мы с большой тревогой наблюдаем за ситуацией там", - Дуда

Украина и агрессивная политика России по отношению к ней были темой разговоров президентов Польши и Грузии - Анджея Дуды и Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Я уже разговаривал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая меня пригласила на очередные консультации в понедельник. Я благодарен вам, госпожа президент, что имел возможность поделиться своими знаниями и своей точкой зрения с этой другой стороны Украины. Украина – это наш сосед, поэтому мы с большой тревогой смотрим на ситуацию, которая там есть", - сказал президент Польши.

В Бюро международной политики Польши отметили, что Грузия, как и другие государства региона, может рассчитывать на польскую поддержку, а также в стремлениях к интеграции с Западом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перед лицом угрозы Украина может рассчитывать на поддержку Польши", - заявление по итогам консультаций Дуды и Зеленского

Автор: 

Зурабишвили Саломе (99) Польша (8827) Дуда Анджей (789)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Сосед здорового человека", а венгрию пора посадить на парашу, где ей и место
показать весь комментарий
04.02.2022 15:46 Ответить
А Угорщина грає за іншу команду.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:04 Ответить
понимает кто следущий.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:04 Ответить
А Кулеба на канале Коломойского заявил об «усталости Украины от партнеров». Неужели ОП заставил министра разгонять антизападный нарратив?
показать весь комментарий
04.02.2022 16:47 Ответить
 
 