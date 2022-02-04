"Украина - это наш сосед, поэтому мы с большой тревогой наблюдаем за ситуацией там", - Дуда

Украина и агрессивная политика России по отношению к ней были темой разговоров президентов Польши и Грузии - Анджея Дуды и Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Я уже разговаривал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая меня пригласила на очередные консультации в понедельник. Я благодарен вам, госпожа президент, что имел возможность поделиться своими знаниями и своей точкой зрения с этой другой стороны Украины. Украина – это наш сосед, поэтому мы с большой тревогой смотрим на ситуацию, которая там есть", - сказал президент Польши.

В Бюро международной политики Польши отметили, что Грузия, как и другие государства региона, может рассчитывать на польскую поддержку, а также в стремлениях к интеграции с Западом.

