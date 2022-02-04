Кандидатом от "УДАРа Виталия Кличко" на выборах в 206 округе стал Александр Ломако, - решение съезда

Съезд партии "УДАР Виталия Кличко" выдвинул кандидата в депутаты Верховной Рады по 206 округу – главу Черниговской областной организации партии "УДАР", секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако.

Про це повідомляє офіційний сайт партії.

"Это испытание для всей партии. Мы должны продемонстрировать командную игру, сплоченность и поддержку нашего кандидата. Наши оппоненты должны понимать, что за кандидатом от партии "УДАР" на Черниговщине стоит вся наша команда. Наш кандидат – председатель Черниговской областной организации партии "УДАР", секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако. Он достойно представляет интересы громады на Черниговщине и, уверен, будет достойно представлять интересы Черниговщины в Верховной Раде", - отметил Виталий Кличко.

Глава Черниговской организации партии отметил, что выборы на 206 округе являются возможностью для партии показать результат работы. Лозунг "Сделаем Украину сильной" – это не просто слова, я вижу в них смысл того, что люди должны иметь возможность надежно опираться на власть, а власть должна принимать адекватные решения. Создавать условия для развития предпринимательства, обеспечить гражданам безопасность, справедливость, социальные гарантии. Выборы по 206-му округу – это не только выборы представителя Черниговщины в парламенте и оценка людьми работы центральной власти. Это и возможность для нашей партии. Показать всей стране, что мы способны объединяться и показывать результат, побеждать", - сказал Александр Ломако.

Председатель Черниговской областной организации "УДАРа Виталия Кличко" отметил, что команда готова к возможным злоупотреблениям.

"Наши оппоненты готовы переступить моральные принципы и прибегнуть к грязным методам в борьбе за статус народных депутатов. Мы готовы к такому развитию событий. Главным ответом на грязные технологии я вижу общение с людьми и донесение до них правдивой позиции о нашей команде и плане действий", - подытожил Ломако.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко отметил, что беспрецедентное давление на городскую власть не заставит его отказаться от поддержки Ломако и "УДАРа".

"Офис Президента шантажом пытается заставить меня, избранного жителями мэра Чернигова, идти на договорняки. Слуги хотят, чтобы их "смотрящий" защищал их интересы на Черниговщине. А мы хотим, чтобы представитель Черниговщины защищал интересы громады в Раде. Я уже говорил и повторю сейчас: я не стану "слугой" Офиса президента, потому что служу своим избирателям и своему родному Чернигову. И именно поэтому поддерживаю кандидатуру Александра Ломако, который будет поступать так же", - сказал Атрошенко.