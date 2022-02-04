РУС
Кандидатом от "УДАРа Виталия Кличко" на выборах в 206 округе стал Александр Ломако, - решение съезда

Съезд партии "УДАР Виталия Кличко" выдвинул кандидата в депутаты Верховной Рады по 206 округу – главу Черниговской областной организации партии "УДАР", секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако.

Про це повідомляє офіційний сайт партії.

"Это испытание для всей партии. Мы должны продемонстрировать командную игру, сплоченность и поддержку нашего кандидата. Наши оппоненты должны понимать, что за кандидатом от партии "УДАР" на Черниговщине стоит вся наша команда. Наш кандидат – председатель Черниговской областной организации партии "УДАР", секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако. Он достойно представляет интересы громады на Черниговщине и, уверен, будет достойно представлять интересы Черниговщины в Верховной Раде", - отметил Виталий Кличко.

Глава Черниговской организации партии отметил, что выборы на 206 округе являются возможностью для партии показать результат работы. Лозунг "Сделаем Украину сильной" – это не просто слова, я вижу в них смысл того, что люди должны иметь возможность надежно опираться на власть, а власть должна принимать адекватные решения. Создавать условия для развития предпринимательства, обеспечить гражданам безопасность, справедливость, социальные гарантии. Выборы по 206-му округу – это не только выборы представителя Черниговщины в парламенте и оценка людьми работы центральной власти. Это и возможность для нашей партии. Показать всей стране, что мы способны объединяться и показывать результат, побеждать", - сказал Александр Ломако.

Председатель Черниговской областной организации "УДАРа Виталия Кличко" отметил, что команда готова к возможным злоупотреблениям.

"Наши оппоненты готовы переступить моральные принципы и прибегнуть к грязным методам в борьбе за статус народных депутатов. Мы готовы к такому развитию событий. Главным ответом на грязные технологии я вижу общение с людьми и донесение до них правдивой позиции о нашей команде и плане действий", - подытожил Ломако.Кандидатом от УДАРа Виталия Кличко на выборах в 206 округе стал Александр Ломако, - решение съезда 01

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко отметил, что беспрецедентное давление на городскую власть не заставит его отказаться от поддержки Ломако и "УДАРа".

"Офис Президента шантажом пытается заставить меня, избранного жителями мэра Чернигова, идти на договорняки. Слуги хотят, чтобы их "смотрящий" защищал их интересы на Черниговщине. А мы хотим, чтобы представитель Черниговщины защищал интересы громады в Раде. Я уже говорил и повторю сейчас: я не стану "слугой" Офиса президента, потому что служу своим избирателям и своему родному Чернигову. И именно поэтому поддерживаю кандидатуру Александра Ломако, который будет поступать так же", - сказал Атрошенко.

В Чернігові як у французському фільмі знову будуть продажні проти продажних))) У 2015 році там був повний цирк із зброєю, бандидатами ..гречкою підкупом... змагались хто переможе, чи гречка чи гроші по "сітках" на сусідньому 205 окрузі.... рейдер Корбан під маркою Укропу та корупціонер із колишньої команди Лені Космоса Березовський (племінник Матвієнка із Собора) від Порошенка.. Корбан тоді поставив прямо в центрі Чернігова величезний МАФ та розважальні атракціони і півроку безкоштовно всіх катав та роздавав їжу (гречку, тісточкі, морозиво та ін.)...А корупціонер від Порошенко скуповував голоси по сітці із використанням адмінресурсу.... укладав договори про соціальну допомогу та платив по 400 грн. його тоді покривали і підтримували начальких міліції і сам мер Атрощенко.. Корбан тоді декілька разів публично довив їх за руку та викривав підкуп, затримували машину з грошими та зброєю та кліше пачаток... Тоді вперше в Україні і була викрита технологія підкупу "сітка" ..був великий скандал...але офшорник пропихнув такі свого корупціонного кандидата Березенка... Побачемо що зараз буде))
04.02.2022 17:37 Ответить
Мер Атрошенко користувався "великим крадівництвом" ще тоді коли це не було мейнстрімом Отже тепер в особі ЗЕ він отримав конкурента, який привласнив і вдосконалив його техніку.
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати

P.S.: Тим часом Атрошенко дерибанить заповідник Ялівщину. Унікальний сосновий ліс з стоянкою вікінгів 10 століття і скіфськими курганами... Роздають "своїм" під котеджи...
07.02.2022 11:16 Ответить
 
 