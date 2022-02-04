РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7811 посетитель онлайн
Новости
2 377 4

Первый груз военного назначения из Варшавы в Украину отправят на следующей неделе, - СМИ

Первый груз военного назначения из Варшавы в Украину отправят на следующей неделе, - СМИ

Польша намерена начать поставку грузов военного назначения в Украину на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в пятницу польский телеканал Polsat, процитировавший главу польского правительства Тадеуша Моравецкого.

"Первый транспорт с военным грузом отправится в Украину на следующей неделе", - цитирует СМИ слова премьера Польши.

Ранее о готовности Варшавы передать Украине оборонное вооружение заявлял глава польского бюро национальной безопасности Павел Солох.

Читайте также: "Украина - это наш сосед, поэтому мы с большой тревогой наблюдаем за ситуацией там", - Дуда

"В тесном контакте с президентом было принято решение о передаче боеприпасов оборонного назначения украинской стороне. Это решение дорабатывает Министр национальной обороны", - сказал Солох.

Он подчеркнул, что "речь идет именно об оборонном вооружении, а не о наступательном".

Автор: 

оружие (10437) Польша (8827) помощь (8117)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 16:30 Ответить
Вроде говорили про ПЗРК "Гром".
показать весь комментарий
04.02.2022 17:16 Ответить
Найголовніше, щоби поляки тренували наших заробітчан у військових таборах на своїй території. Бо у Польщі наших молодих та здорових чоловіків набереться якраз на двадцять бригад.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:16 Ответить
 
 