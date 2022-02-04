Первый груз военного назначения из Варшавы в Украину отправят на следующей неделе, - СМИ
Польша намерена начать поставку грузов военного назначения в Украину на следующей неделе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в пятницу польский телеканал Polsat, процитировавший главу польского правительства Тадеуша Моравецкого.
"Первый транспорт с военным грузом отправится в Украину на следующей неделе", - цитирует СМИ слова премьера Польши.
Ранее о готовности Варшавы передать Украине оборонное вооружение заявлял глава польского бюро национальной безопасности Павел Солох.
"В тесном контакте с президентом было принято решение о передаче боеприпасов оборонного назначения украинской стороне. Это решение дорабатывает Министр национальной обороны", - сказал Солох.
Он подчеркнул, что "речь идет именно об оборонном вооружении, а не о наступательном".
