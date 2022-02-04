Порошенко на съезде партии УДАР призвал к единству все демократические силы

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, выступая на съезде партии УДАР, призвал все демократические силы к объединению вокруг защиты Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службуполитической силы.

Порошенко поблагодарил Виталия Кличко за приглашение и подчеркнул – единство ради государства было важным и в 2014-м, и теперь.

"В 2014 году мы нашли способ победно объединиться. Когда "кварталовцы", эти "новые лица" после Революции Достоинства, упаковав "тревожные чемоданы", тихонечко "ушли в лес", наши политические силы объединились и взяли на себя ответственность как защитить страну, как не допустить ее исчезновения. Обеспечить экономический рост, провести реформы и повести страну в ЕС и НАТО. И Порошенко, и Кличко, и "Европейская Солидарность", и "Удар", и миллионы наших соотечественников избрали этот путь и уверенно двигаемся по нему", – говорит Порошенко.

"И если сейчас весь мир объединился, если под лидерством наших партнеров мы объединились, почему Украина внутри не объединена и почему украинские власти препятствуют этому объединению? От нас ждут усиление государства", – отмечает Петр Порошенко.

"Тогда, когда мы протягиваем руку властям для сотрудничества – и "Европейская Солидарность", и УДАР, и "Голос", и другие – они тут же пытаются на эту руку надеть наручники. Это их понимание единства", – отмечает Порошенко.

"Сейчас ключевым приоритетом должна стать поддержка безопасности. И именно поэтому наша фракция настаивает вместе с нашими партнерами по демократической коалиции на внеочередном заседании парламента для того, что были внесены необходимые изменения в бюджет и резко увеличено финансирование Вооруженных сил Украины – относительно увеличения денежного обеспечения поддержки территориальных громад, включая Киевскую громаду для финансового обеспечения и совместного финансирования территориальной обороны, как и увеличение Государственного оборонного заказа, и создание стратегических резервов, и сотрудничество с международными партнерами. Ибо это кратчайший путь к миру. Именно так мы можем сохранить мир, не дав Путину напасть", – подчеркнул Порошенко.

Он также поблагодарил партию УДАР за мощную поддержку территориальной защиты в городе Киеве. "Очень своевременная инициатива. И "Европейская Солидарность" бок о бок. Вместе укрепляем способность защищаться", – говорит Порошенко.

"Я хочу поблагодарить депутатов Киевсовета за то, что совместно "Европейская Солидарность", "УДАР", "Голос", другие политические силы приняли решение о защите демократических ценностей. Очень своевременна и правильная инициатива. Киевсовет выступил против авторитарных замашек Зеленского, против выборочного правосудия, против политически мотивированных преследований оппозиции", – отметил лидер партии.

"Мы - государственники. И мы понимаем, что в условиях такой внешней угрозы мы все должны унять политические амбиции, политические страсти, уменьшить градус внутриполитического противостояния и объединиться для защиты государства. Мы способны это сделать. Я в это верю. Мы едины и солидарны в общих оценках ситуации в Украине, в оценках непрофессиональной, популистской, хаотической, а теперь уже вся страна видит – преступной власти", – заметил Порошенко.

"Мы говорим часто с Виталием на эту тему. Мы видим, что мы единомышленники и сейчас, когда есть военная тревога. Мы должны продемонстрировать это единство и в будущем – для того, чтобы Украина получила ответственную, профессиональную, проукраинскую власть, которая способна давать ответы на те вызовы, как внешние, так и внутренние. Уверенно вести страну путем реформ. Уверенно вести страну в Европейский Союз, в членство в НАТО", – резюмирует Порошенко.