В МИД Польши не исключают возможность нападения России на Украину во время Олимпиады в Пекине: В 2008 году РФ так напала на Грузию
В 2008 году, фактически в день открытия Олимпийских игр в Пекине Россия напала на Грузию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.
Замглавы МИД Польши Павла Яблонского спросили, может ли Россия использовать время Олимпийских игр для активизации своих действий и начала очередной войны против Украины.
На что он ответил: "Безусловно, такой риск существует, Россия никогда ничего не принимала во внимание. В 2008 году, фактически в день открытия Олимпийских игр в Пекине, Россия напала на Грузию".
"Нужно осознавать, что Россия, которая является субъектом международных отношений, к сожалению, непредсказуемым, нарушающим свое слово, нарушающим международное право, все же остается стороной, с которой нужно разговаривать", - добавил Яблонский.
- вже так довго обіцяють, що це постачання стає легендою. І все це щоб освоїти потрібен час.
Литва і Латвія теж обіцяли ППО - заглохло все.
а аж через тиждень.
Вас просити ніхто крім народу не буде,
бо зеленим чмирям це не потрібно,
і як що Ви, цевілізований світ не напічкаєте Україну зброєю і не змусите видати її на передову,
то теперішня українська влада доведе до того що,
в Україні почнуться бунти і цим скорисиається рф.
невже Ви не бачите що зелень працює не на Україну.
Росія якщо нападе, то саме під час олімпіади, а не як усі дібіли з різних масмедіа чогось переконували що перед чи після.
І тим більше твердження що Чайна буде відмовляти рф від війни це взагалі признак того що комусь пора в біореактор на метан, бо Чайна навпаки зацікавлена у війні та будь якому її результаті.
30 сентября 2009 года комиссия опубликовала итоговый доклад:
1. Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел.
5. Возникает вопрос, являлось ли применение Грузией силы в Южной Осетии оправданным с точки зрения международного права? По нашему мнению, ответить на него следует отрицательно.