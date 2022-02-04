РУС
В МИД Польши не исключают возможность нападения России на Украину во время Олимпиады в Пекине: В 2008 году РФ так напала на Грузию

В МИД Польши не исключают возможность нападения России на Украину во время Олимпиады в Пекине: В 2008 году РФ так напала на Грузию

В 2008 году, фактически в день открытия Олимпийских игр в Пекине Россия напала на Грузию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Замглавы МИД Польши Павла Яблонского спросили, может ли Россия использовать время Олимпийских игр для активизации своих действий и начала очередной войны против Украины.

На что он ответил: "Безусловно, такой риск существует, Россия никогда ничего не принимала во внимание. В 2008 году, фактически в день открытия Олимпийских игр в Пекине, Россия напала на Грузию".

"Нужно осознавать, что Россия, которая является субъектом международных отношений, к сожалению, непредсказуемым, нарушающим свое слово, нарушающим международное право, все же остается стороной, с которой нужно разговаривать", - добавил Яблонский.

+2
На Грузию напала 080808 а на Украину может напаст 22022022
04.02.2022 16:48 Ответить
+2
04.02.2022 16:49 Ответить
+2
В декабре 2008 года Европейским союзом была создана Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года.
30 сентября 2009 года комиссия опубликовала итоговый доклад:
1. Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел.
5. Возникает вопрос, являлось ли применение Грузией силы в Южной Осетии оправданным с точки зрения международного права? По нашему мнению, ответить на него следует отрицательно.
04.02.2022 20:23 Ответить
А вдруг на Польшу нападут?
04.02.2022 16:45 Ответить
так давайте швидше Стінгери, Громи, Блискавки - що там у вас є для ППО.
- вже так довго обіцяють, що це постачання стає легендою. І все це щоб освоїти потрібен час.

Литва і Латвія теж обіцяли ППО - заглохло все.
04.02.2022 16:47 Ответить
На Грузию напала 080808 а на Украину может напаст 22022022
04.02.2022 16:48 Ответить
Не все помнят , что россияне устроили тогда провокацию , расстреляв из засадьі грузинский военньій патруль недалеко от линии разграничения с сепаратистским анклавом , погибли 4 или 5 человек . У Саакашвили не вьідержали нервьі и он приказал ответить , на что и рассчитьівали в Генштабе РФ , держа наготове 60-тьісячную группировку войск.
04.02.2022 16:49 Ответить
Може, там трохи по другому було? Може московити з артилерії обстрілювали Грузію і потрібно було подавити ці вогневі точки?
04.02.2022 17:15 Ответить
не совсем, то что погибли до 8 августа несколько грузинских солдат (их подорвали), это мелочь, не из-за этого началась война. Устроить подобную провокацию в Украине легче простого. На деле начался обстрел из артиллерии грузинских позиций и деревень (одна из них, деревня Нули была полностью уничтожена еще до начала военных действий в результате обстрелов). На что "русмиротворцы" не реагировали, мол мы не знаем кто стреляет, будем проводить расследование. Саакашвили поставили перед выбором - либо обстрелять огневые позиции откуда шел обстрел (и вуаля, грузины-агресоры), либо смотреть как "ихтамнеты" обстреливают позиции и деревни, и в какой-то момент отойти ожидая международной реакции и т.д. Такие провокации были не 1 и 2 раза, в том числе в Абхазии. Напр. есть факт авиа обстрела Кодорского ущелья, факт - самолет залетел с севера, с территории РФ, скинул снаряды и ушел на север. Росмиротворцы и МИД РФ включает дурака, а мы не знаем кто это! У вас есть номер что за борт был? А точно из РФ прилетел обратно улетел? Ну то что бомбежка была - факт, подтверждаем. А кто сделал, пусть занимается смешанная коммисия и т.д. Все просто
04.02.2022 21:00 Ответить
.
04.02.2022 16:49 Ответить
то чому не сьогодня відправляєте зброю,
а аж через тиждень.
Вас просити ніхто крім народу не буде,
бо зеленим чмирям це не потрібно,
і як що Ви, цевілізований світ не напічкаєте Україну зброєю і не змусите видати її на передову,
то теперішня українська влада доведе до того що,
в Україні почнуться бунти і цим скорисиається рф.
невже Ви не бачите що зелень працює не на Україну.
04.02.2022 16:50 Ответить
Це як Пуйло був на олімпіаді а Медведев напав на Грузію - а Пуйло тіпа -я не в курсі? Не при ділах, вони там самі щось замутили? Це ошибка і ми це виправимо через місяць.
04.02.2022 17:18 Ответить
Саме так ідіоти.

Росія якщо нападе, то саме під час олімпіади, а не як усі дібіли з різних масмедіа чогось переконували що перед чи після.

І тим більше твердження що Чайна буде відмовляти рф від війни це взагалі признак того що комусь пора в біореактор на метан, бо Чайна навпаки зацікавлена у війні та будь якому її результаті.
04.02.2022 17:51 Ответить
З огляду на те, що ***** йо***те (як казав Нємцов) на символізмі, вірогідні дати 20.02.22 та 22.02.22. Схоже, що він дуже хотів 02.02.22, та трохи всрався (по самі вуха) від дій US/UK та інших союзників України...
04.02.2022 17:51 Ответить
Нє-нє, пока ***** за межами свого бункера нічого не буде...
04.02.2022 19:18 Ответить
В декабре 2008 года Европейским союзом была создана Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года.
30 сентября 2009 года комиссия опубликовала итоговый доклад:
1. Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел.
5. Возникает вопрос, являлось ли применение Грузией силы в Южной Осетии оправданным с точки зрения международного права? По нашему мнению, ответить на него следует отрицательно.
04.02.2022 20:23 Ответить
 
 