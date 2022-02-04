В МИД Польши не исключают возможность нападения России на Украину во время Олимпиады в Пекине: В 2008 году РФ так напала на Грузию

В 2008 году, фактически в день открытия Олимпийских игр в Пекине Россия напала на Грузию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Замглавы МИД Польши Павла Яблонского спросили, может ли Россия использовать время Олимпийских игр для активизации своих действий и начала очередной войны против Украины.

На что он ответил: "Безусловно, такой риск существует, Россия никогда ничего не принимала во внимание. В 2008 году, фактически в день открытия Олимпийских игр в Пекине, Россия напала на Грузию".

"Нужно осознавать, что Россия, которая является субъектом международных отношений, к сожалению, непредсказуемым, нарушающим свое слово, нарушающим международное право, все же остается стороной, с которой нужно разговаривать", - добавил Яблонский.