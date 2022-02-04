Россия должна отвести войска и прекратить дестабилизировать Украину, - посол Великобритании в РФ Броннерт

Великобритания готова обсуждать с Россией ее обеспокоенность в сфере безопасности, но в случае нападения на Украину Москву ожидают серьезные последствия.

Об этом в пятницу, 4 февраля, заявила посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не думаю, что я вправе строить догадки о намерениях, замыслах и мотивах России. Но обстановка явно угрожающая. Мы наблюдаем самую большую мобилизацию войск и техники на европейском континенте за многие десятилетия", - сказала Броннерт в интервью RTVI. По ее словам, в этой связи "возникает очень большая угроза и дестабилизация ситуации - и в Украине, и во всем регионе".

"Поэтому мы хотим, чтобы Россия отвела войска и разрядила ситуацию. Мы хотим однозначно донести до сведения России, что если она применит агрессию, то ее ждут очень серьезные последствия. Но мы также демонстрируем стремление к диалогу. Мы готовы обсуждать пути решения, учитывающие опасения каждой страны по своей безопасности. Это касается и России, и Украины, и Великобритании и других стран Европы", - заявила она.

Британский посол подчеркнула, что Великобритания "помогает Украине модернизировать свою армию". "Недавно мы поставили Украине оборонное вооружение, но речь идет именно об оборонном вооружении. И оно нужно Украине именно потому, что она подвергается угрозе", - сказала она.

"Пока нужно, чтобы Россия отвела войска, разрядила напряженность, прекратила угрожать и дестабилизировать Украину. После этого можно будет искать дипломатическое решение всех проблем", - подчеркнула Броннерт.

В то же время, посол отметила, что запланированные визиты глав МИД и обороны Великобритании "будет правильным рассматривать в более широком контексте". "Великобритания и Россия являются постоянными членами Совбеза ООН. Поэтому на нас лежит особая ответственность по поддержанию стабильности и безопасности во всем мире. И, учитывая напряжение и рост тревоги из-за состояния безопасности в мире, неудивительно, что мы продолжаем вести диалог", – заявила она.

"Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс уже провела несколько встреч со своим коллегой - министром Лавровым. Министр обороны Бен Уоллес также активно участвует в двусторонних и многосторонних обсуждениях текущей ситуации, когда мы наблюдаем огромное скопление российских войск и техники вдоль украинской границы", - заявила Броннерт.