Россия должна отвести войска и прекратить дестабилизировать Украину, - посол Великобритании в РФ Броннерт

Великобритания готова обсуждать с Россией ее обеспокоенность в сфере безопасности, но в случае нападения на Украину Москву ожидают серьезные последствия.

Об этом в пятницу, 4 февраля, заявила посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не думаю, что я вправе строить догадки о намерениях, замыслах и мотивах России. Но обстановка явно угрожающая. Мы наблюдаем самую большую мобилизацию войск и техники на европейском континенте за многие десятилетия", - сказала Броннерт в интервью RTVI. По ее словам, в этой связи "возникает очень большая угроза и дестабилизация ситуации - и в Украине, и во всем регионе".

"Поэтому мы хотим, чтобы Россия отвела войска и разрядила ситуацию. Мы хотим однозначно донести до сведения России, что если она применит агрессию, то ее ждут очень серьезные последствия. Но мы также демонстрируем стремление к диалогу. Мы готовы обсуждать пути решения, учитывающие опасения каждой страны по своей безопасности. Это касается и России, и Украины, и Великобритании и других стран Европы", - заявила она.

Также читайте: Трюдо и Макрон обсудили скопления российских войск вблизи Украины

Британский посол подчеркнула, что Великобритания "помогает Украине модернизировать свою армию". "Недавно мы поставили Украине оборонное вооружение, но речь идет именно об оборонном вооружении. И оно нужно Украине именно потому, что она подвергается угрозе", - сказала она.

"Пока нужно, чтобы Россия отвела войска, разрядила напряженность, прекратила угрожать и дестабилизировать Украину. После этого можно будет искать дипломатическое решение всех проблем", - подчеркнула Броннерт.

В то же время, посол отметила, что запланированные визиты глав МИД и обороны Великобритании "будет правильным рассматривать в более широком контексте". "Великобритания и Россия являются постоянными членами Совбеза ООН. Поэтому на нас лежит особая ответственность по поддержанию стабильности и безопасности во всем мире. И, учитывая напряжение и рост тревоги из-за состояния безопасности в мире, неудивительно, что мы продолжаем вести диалог", – заявила она.

"Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс уже провела несколько встреч со своим коллегой - министром Лавровым. Министр обороны Бен Уоллес также активно участвует в двусторонних и многосторонних обсуждениях текущей ситуации, когда мы наблюдаем огромное скопление российских войск и техники вдоль украинской границы", - заявила Броннерт.

Оказывается ***** нравится когда все мировое сообщество уговаривает его быть хорошим дедушкой...тем временем всем понятно что на уговоры он положил известный орган.
Все забывают что такое Россия. Ведь она не признает международное право.
Если правда тема Тройственного союза пойдёт к созданию быстро. то стоит конечно. но только после создания и подписания всех условий союза, сразу поднимать вопрос об отказе от Будапештского сговора, по причине той, что один из гарантов-подписантов грубо нарушил все условия. Англия скорее это поддержит---допустим. Пока вступать в НАТО мы не сможем, но тогда гарантии нам нужны иные---под патронатом Англии как бы. И речь пусть идёт о тактическом ЯО. Но потянут ли такую игру эти конюхи и конокрады, что сегодня правят бал? Глядя на этих---охота в Албанию свалить. Там через 5 лет будет будь здоров! Можно смеятся конечно. Но сквозь слёзы и кровь.
