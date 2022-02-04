РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7742 посетителя онлайн
Новости
5 228 66

"У меня есть поддержка монобольшинства, президента, правительства", - Монастырский не видит оснований для своей отставки

"У меня есть поддержка монобольшинства, президента, правительства", - Монастырский не видит оснований для своей отставки

Министр внутренних дел Денис Монастырский не видит оснований для своей отставки.

Об этом он заявил на брифинге в Припяти, где состоялись совместные тактико-специальные учения подразделений МВД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не вижу оснований для своей отставки. У меня есть поддержка монобольшинства, Президента, правительства. В таком случае я не вижу оснований для отставки", – сказал министр.

Как известно, группа народных депутатов из парламентской фракции "Европейская солидарность" и внефракционный Дмитрий Разумков зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления "Об освобождении Монастырского Дениса Анатольевича от должности министра внутренних дел Украины" (№7009).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин пока не делал выводов о действиях Монастырского по делу с ДТП Трухина, - Шмыгаль

Авторы проекта обосновывают целесообразность инициативы неудовлетворительной деятельностью министра внутренних дел Монастырского.

Среди аргументов они приводят, в частности, скандал с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили; отсутствие расследования факта препятствования со стороны Национальной полиции активистам, пришедшим под Печерский районный суд Киева поддержать лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, 17 и 19 января 2022 года; беспорядки и задержание правоохранителями активистов движения "SaveФоп" под Верховной Радой 25 января 2022 года, а также дело народного депутата Александра Трухина о ДТП.

Автор: 

отставка (3173) Монастырский Денис (335)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Моня Стырский нужен Зеле как на 1000% свой министр МВД. Как же без него? Кто же будет слуг отмазывать, как Брагара, Васильченко, Трухина и т.д.?
показать весь комментарий
04.02.2022 17:29 Ответить
+19
у правовій цивілізованій державі це автоматична відставка, але ЗЕшоблі

до цього, як свині до неба
показать весь комментарий
04.02.2022 17:33 Ответить
+19
МоняСтирський , а народ України за вашу відставку , чи вам на народ
на@ рати ?
показать весь комментарий
04.02.2022 17:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нагла морда .......
показать весь комментарий
04.02.2022 17:28 Ответить
а чи є у падонка підтримка народу ?
показать весь комментарий
04.02.2022 21:34 Ответить
Моня Стырский нужен Зеле как на 1000% свой министр МВД. Как же без него? Кто же будет слуг отмазывать, как Брагара, Васильченко, Трухина и т.д.?
показать весь комментарий
04.02.2022 17:29 Ответить
да и трухин его печеньками поддержал
показать весь комментарий
04.02.2022 17:29 Ответить
Ну... 150к баксів точно на патрульних зєкономив
показать весь комментарий
04.02.2022 18:13 Ответить
Україні потрібні реальні профі, а не профани.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:31 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 17:31 Ответить
Пофантазую: звільнили і поставили іншого 100% свого ще чеснішого...
показать весь комментарий
04.02.2022 18:01 Ответить
думаю то не фантазії...так воно і буде.. обов"язково (такі посади не можна дарувати опонентам)
показать весь комментарий
04.02.2022 18:03 Ответить
Так отож.
показать весь комментарий
04.02.2022 19:25 Ответить
Ну,для того ж і криша!
показать весь комментарий
04.02.2022 17:32 Ответить
у правовій цивілізованій державі це автоматична відставка, але ЗЕшоблі

до цього, як свині до неба
показать весь комментарий
04.02.2022 17:33 Ответить
Усі гніди до купи зібралися !
показать весь комментарий
04.02.2022 17:51 Ответить
Думаю,що міністр невірно розуміє свою роль-----потрібно мати підтримку НАРОДУ УКРАЇНИ, Потрібно довіра до парульних і поліції в цілому Оце головне.Дуже прикро,що рядові патрульні мають більшу стійкість до хабарів,чим керівникі МВС
показать весь комментарий
04.02.2022 20:37 Ответить
МоняСтирський , а народ України за вашу відставку , чи вам на народ
на@ рати ?
показать весь комментарий
04.02.2022 17:33 Ответить
Вопрос риторический. Каков поп ....
показать весь комментарий
04.02.2022 17:34 Ответить
Монастирського призначили за нацмегшівською ознакою як "свого в дошку". Як тільки "слуг" відсторонять відкриється сезон полювання і цей "звірьок" стане обєктом.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:34 Ответить
А так шоб ти само пішло з посади після всіх зашкварів, то це , курво, не про тебе..яка там честь, де той сором..І матір рідну за гроши продасте..гівно!
показать весь комментарий
04.02.2022 17:35 Ответить
Профнікчема як і більшіть зеленої маси.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:36 Ответить
Моня Стырский там с соседом
Угощал меня обедом
Я ему в субботу позвоню...
показать весь комментарий
04.02.2022 17:36 Ответить
Монастирський нічого не вирішує. Навіть питання його відставки після такого зашквару не в його компетенції.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:37 Ответить
Циник монастырский. Шоб у тебя член на лбу вырос...
показать весь комментарий
04.02.2022 17:38 Ответить
Як же важко цих виродків від кормушки відірвати... Може час саму "кормушку" ліквідувати?
Хочеш в депутати? Зарплата мінімальна по країні, права такі самі як і у рядового українця. Відразу кандидатів стане в рази меньше.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:38 Ответить
Зарплата депутата в Іспанії 1,4 від середньої по країні у парламенті. Та 1,2 у міських радах.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:55 Ответить
ПАГАНОМУ ВИДУ-НЕМА СТИДУ...
показать весь комментарий
04.02.2022 17:39 Ответить
После того как,будет отвечать за сокрытие уголовного преступления!Успехов!)
показать весь комментарий
04.02.2022 17:39 Ответить
Іншими словами пліснявий міністр заявив, що він, моностадо, зЕзідент і уряд, спільники у злочинні.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:40 Ответить
Та це було зрозуміло що у наших посадовців нема ні честі, ні гідності,у жодного і вони вважають що ні за що не мають відповідати.Совкове бидло яке на кожному кроці каже що йде у Європу. ГАНЬБА!
показать весь комментарий
04.02.2022 17:40 Ответить
"Я не бачу підстав для своєї відставки. Я маю підтримку монобільшості, Президента, уряду. У такому випадку я не бачу підстав для відставки", - сказав міністр. Джерело: !
Я також, не бачу привидів для відставки! Такі слова повинні бути у передсмертному листі!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 17:40 Ответить
У нього що нема парабеллума ?
показать весь комментарий
04.02.2022 17:49 Ответить
Як що у зЕлоха не знайдеться, то бені точно буде, та оператор до парабеллума...
показать весь комментарий
04.02.2022 19:09 Ответить
Также как вы поддерживали Трухина. Круговая порука.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:41 Ответить
Ну,все вірно-цей мудак не служить громадянам України й чхати хтів на їх думку! Він-пес режиму!
показать весь комментарий
04.02.2022 17:46 Ответить
Монастирського- геть !
показать весь комментарий
04.02.2022 17:47 Ответить
ля какая крыса!
показать весь комментарий
04.02.2022 17:49 Ответить
Судячи по всьому, зЕлох перемог корупцію! зЕмафія бені, отримала перемогу!!! Бандюки "95"го у всіх гілках влади...
показать весь комментарий
04.02.2022 17:51 Ответить
Якщо заговорить Трухін, Монастирський- це буде пряма загроза Ослу і він може не всидіти в кріслі.
Звідси і висновок- будуть битись за це лайно до останнього, відмазувати, щоб уникнути кримінальної відповідальності, не зважаючи на рейтинги.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:52 Ответить
А про#об з Трухіним, це не підстава, це просто дрібниці
показать весь комментарий
04.02.2022 17:55 Ответить
Звільнення Монастирського нічого не змінить - це як передвигання ліжок у борделі. На його місце призначать такого ж самого, або й ще гіршого.
Кадровий запас лайна в цих виродків невичерпний.
Країну може врятувати лише повна зміна влади
показать весь комментарий
04.02.2022 17:55 Ответить
Да ну! Почему тогда вся зеленая шобла поет что у нас европейская демократическая страна? В ЕС и за меньшее министра бы отправили в отставку. Беда в том что у нас цены даже выше европейских,а вот ценности на уровне скрепной ********* - но зеленым гопникам и "мудрому" народу этого не понять...
показать весь комментарий
04.02.2022 17:58 Ответить
Поддержка министру ОПУкротярни прикрыть сотрудничество Монастырского по трюханю? -АМИНЬ[
показать весь комментарий
04.02.2022 18:00 Ответить
Про яку монобільшість він каже, все залежитиме від однієї особи. А та особа ще раніше заявила, що наслідки ДТП незначні.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:03 Ответить
монастирський: - та ви шо, вобще? Я тільки вмостився, тільки-но бабло почало пливти у офшори, а ви мені - звільнятись? А як же ж "закінчення епохи бідності"? Для мене епоха ще не закінчилась.Та й взагалі - я зараз найвеличнішому буду скаржитись!
показать весь комментарий
04.02.2022 18:18 Ответить
неай соцопрос проведуть, а то як би не так , незалежні агенції ,краще іноземні, а не бла бла бла
показать весь комментарий
04.02.2022 18:19 Ответить
Головне, чого у Моні Стирського нема, щоб бути міністром - це довіри громадян. Без цього підтримка монобільшості, рейтинг якої біля 18 відсотків, чи підтримка Зєлєнского з рейтингом 20 відсотків - це не причина уникнути відставки.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:21 Ответить
Що таке гідність він навіть не згадує…
показать весь комментарий
04.02.2022 18:26 Ответить
Урод моральний, не має права очолювати поліцію....
Йшов би сам, не нервував народ😠
показать весь комментарий
04.02.2022 18:27 Ответить
как пишут моня срун еслиб ты был настоящим офицером а не половой тряпкой ты б подал в
отставку а ваше моне большенство это просто шобла воров и проходимцев.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:40 Ответить
БОЖА роса.... главное підтримка *********** та ЗеУродів... А на Мудрий НАРІД йому начхати... От же ж потвора моральна....
показать весь комментарий
04.02.2022 18:48 Ответить
А поняття честі і цему зільоному міністру НЕВІДОМЕ.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:54 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 19:04 Ответить
Дійсно не розумію, чи воно тупе, чи воно нахабне...
показать весь комментарий
04.02.2022 19:13 Ответить
Их теперь от кормушки топором не отгонишь. Ну что снесуны, вас все устраивает? По видимому да!
показать весь комментарий
04.02.2022 19:13 Ответить
Так при Яныке у Захарченко тоже все это было.

А теперь от на Роисе вместе с Яныком прячется. И по той же причине.
показать весь комментарий
04.02.2022 19:17 Ответить
от такі вони, вірні піхвотинці недофюрера Зєлі..
показать весь комментарий
04.02.2022 19:36 Ответить
Моральний урод та тупий керівник, як він може бачити причини для своєї відставки???
показать весь комментарий
04.02.2022 19:39 Ответить
Не ты , не твоя мономеншiсть не Зеленский не имеют поддержки народа Украины. А это , повод всем пойти нахрен! Именно это было поводом досрочного роспуска Верховной Рады Зеленским ! Или я не прав?!
показать весь комментарий
04.02.2022 19:46 Ответить
"...Я маю підтримку монобільшості, Президента, уряду..." Министру забыли сказать, что его назаначили не Министром внутренних дел монобільшості, Президента и уряду, а министром всего Государства Украина. И вот тут с пидтримкою - большие проблемы. Монобiлшiсть, Президент и уряд могут создать своё "МВД по Банковой и Грушевского" и назначать туда министром того, кому верят они. А Государству Украина министр, который не просто брешет, а и совершает уголовное преступление - не подходит и не нужен.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:24 Ответить
Честь - это не для зелебобиков !!!! Ты тварь уже за гиви должен был уйти в отставку !!
показать весь комментарий
04.02.2022 20:34 Ответить
Я вже таке від когось чув,знаєш де воно зараз?Херой.
показать весь комментарий
04.02.2022 21:10 Ответить
Ти давав присягу служити народу України,а не зелебобіку чи більшості.
показать весь комментарий
04.02.2022 21:13 Ответить
Ну, чекаємо на відео, чи на якийсь інший неспростовний доказ того, що Моня Стирський знав, що саме Трухін був за кермом і влаштував ДТП
показать весь комментарий
04.02.2022 21:18 Ответить
Передайте головному мусору Краіни, що монобільшість вже склеіла ласти, якшо головний мусор ше цього не знає.
показать весь комментарий
04.02.2022 22:15 Ответить
ничего - народ Украины тебя вынесет......
показать весь комментарий
05.02.2022 15:05 Ответить
 
 