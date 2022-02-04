"У меня есть поддержка монобольшинства, президента, правительства", - Монастырский не видит оснований для своей отставки

Министр внутренних дел Денис Монастырский не видит оснований для своей отставки.

Об этом он заявил на брифинге в Припяти, где состоялись совместные тактико-специальные учения подразделений МВД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не вижу оснований для своей отставки. У меня есть поддержка монобольшинства, Президента, правительства. В таком случае я не вижу оснований для отставки", – сказал министр.

Как известно, группа народных депутатов из парламентской фракции "Европейская солидарность" и внефракционный Дмитрий Разумков зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления "Об освобождении Монастырского Дениса Анатольевича от должности министра внутренних дел Украины" (№7009).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин пока не делал выводов о действиях Монастырского по делу с ДТП Трухина, - Шмыгаль

Авторы проекта обосновывают целесообразность инициативы неудовлетворительной деятельностью министра внутренних дел Монастырского.

Среди аргументов они приводят, в частности, скандал с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили; отсутствие расследования факта препятствования со стороны Национальной полиции активистам, пришедшим под Печерский районный суд Киева поддержать лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, 17 и 19 января 2022 года; беспорядки и задержание правоохранителями активистов движения "SaveФоп" под Верховной Радой 25 января 2022 года, а также дело народного депутата Александра Трухина о ДТП.