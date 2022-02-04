"У меня есть поддержка монобольшинства, президента, правительства", - Монастырский не видит оснований для своей отставки
Министр внутренних дел Денис Монастырский не видит оснований для своей отставки.
Об этом он заявил на брифинге в Припяти, где состоялись совместные тактико-специальные учения подразделений МВД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не вижу оснований для своей отставки. У меня есть поддержка монобольшинства, Президента, правительства. В таком случае я не вижу оснований для отставки", – сказал министр.
Как известно, группа народных депутатов из парламентской фракции "Европейская солидарность" и внефракционный Дмитрий Разумков зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления "Об освобождении Монастырского Дениса Анатольевича от должности министра внутренних дел Украины" (№7009).
Авторы проекта обосновывают целесообразность инициативы неудовлетворительной деятельностью министра внутренних дел Монастырского.
Среди аргументов они приводят, в частности, скандал с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили; отсутствие расследования факта препятствования со стороны Национальной полиции активистам, пришедшим под Печерский районный суд Киева поддержать лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, 17 и 19 января 2022 года; беспорядки и задержание правоохранителями активистов движения "SaveФоп" под Верховной Радой 25 января 2022 года, а также дело народного депутата Александра Трухина о ДТП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
100% свогоще чеснішого...
до цього, як свині до неба
на@ рати ?
Угощал меня обедом
Я ему в субботу позвоню...
Хочеш в депутати? Зарплата мінімальна по країні, права такі самі як і у рядового українця. Відразу кандидатів стане в рази меньше.
Я також, не бачу привидів для відставки! Такі слова повинні бути у передсмертному листі!!!
Звідси і висновок- будуть битись за це лайно до останнього, відмазувати, щоб уникнути кримінальної відповідальності, не зважаючи на рейтинги.
Кадровий запас лайна в цих виродків невичерпний.
Країну може врятувати лише повна зміна влади
Йшов би сам, не нервував народ😠
отставку а ваше моне большенство это просто шобла воров и проходимцев.
А теперь от на Роисе вместе с Яныком прячется. И по той же причине.