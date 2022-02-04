Зеленский и Ермак не ознакамливались с записью с нагрудной камеры полицейского Петрика с места ДТП с участием Трухина, - ОПУ

Президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак не ознакамливались с записью с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика с места ДТП с участием нардепа из "Слуги народа" Александра Трухина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой ответ направила пресс-служба Офиса Президента по запросу "Украинской правды".

"Президент Украины Владимир Зеленский и Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак не ознакамливались с записью. Об указанном производстве никто не докладывал, ведь президенту Украины и руководителю Офиса президента не докладывают о ДТП, в которых, к счастью, обошлось без погибших", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.