РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7084 посетителя онлайн
Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
4 691 47

Зеленский и Ермак не ознакамливались с записью с нагрудной камеры полицейского Петрика с места ДТП с участием Трухина, - ОПУ

Зеленский и Ермак не ознакамливались с записью с нагрудной камеры полицейского Петрика с места ДТП с участием Трухина, - ОПУ

Президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак не ознакамливались с записью с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика с места ДТП с участием нардепа из "Слуги народа" Александра Трухина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой ответ направила пресс-служба Офиса Президента по запросу "Украинской правды".

"Президент Украины Владимир Зеленский и Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак не ознакамливались с записью. Об указанном производстве никто не докладывал, ведь президенту Украины и руководителю Офиса президента не докладывают о ДТП, в которых, к счастью, обошлось без погибших", - говорится в ответе на запрос.

Также смотрите: Если бы Трухин мне позвонил, то был бы "послан" в тот же момент, – Монастырский. ВИДЕО

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

Автор: 

ДТП (7745) Зеленский Владимир (21968) цензура (1338) Офис Президента (1828) Трухин Александр (145) Ермак Денис (95)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
брешуть галубкі!
показать весь комментарий
04.02.2022 17:35 Ответить
+20
Ми повірили, давайте брешіть далі, а краще йдіть по тихому в сосновий ліс.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:38 Ответить
+18
Відразу всі повірили ..
показать весь комментарий
04.02.2022 17:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
брешуть галубкі!
показать весь комментарий
04.02.2022 17:35 Ответить
ще й як брешуть!!! нероса по бельмам лохторату ))))
можно подумати вони б зізналися )))))
показать весь комментарий
04.02.2022 17:51 Ответить
В топку...
показать весь комментарий
04.02.2022 18:41 Ответить
Та може і не брешуть… Нащо їм дивитись те відео, якщо вони і так все знали від самого трухіна? Цим вони навпаки себе закопують,вдаючи, що не знали що відбувається такий «кіпіш» в країні протягом п'яти місяців з «гаманцем» фракції..
показать весь комментарий
04.02.2022 20:41 Ответить
зеУБЛЮДКИ БРЕШУТ , как дышат !
показать весь комментарий
04.02.2022 21:11 Ответить
віримо зразу і во віки віків, амінь... от же дебіли )))
показать весь комментарий
04.02.2022 21:18 Ответить
Та нахер вони всі мені здалися!
показать весь комментарий
04.02.2022 17:36 Ответить
Відразу всі повірили ..
показать весь комментарий
04.02.2022 17:36 Ответить
ЧЕРГОВА ПОРЦІЯ ЛАЙНА ДЛЯ МУДРОГО НАРІДУ-КУШАЙТЄ,НЕ ЗАЛЯПАЙТЄСЬ...
показать весь комментарий
04.02.2022 17:37 Ответить
Они тупо его отмазывали . Без всяких ознакомленний . Нахрен нужны какие то записи этой шобле ?
показать весь комментарий
04.02.2022 17:38 Ответить
А какая разница? Ворон ворону глаз не выклюет
показать весь комментарий
04.02.2022 21:13 Ответить
Ми повірили, давайте брешіть далі, а краще йдіть по тихому в сосновий ліс.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:38 Ответить

Петр Петров
Копи не пустили Трухіна до лісу, бо там досі бігає кілер Шефіра
показать весь комментарий
04.02.2022 17:51 Ответить
І водолази, які в засаді разом із службовими собаками. Хоч балони водолазам замініть.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:01 Ответить
Уже и завхоза отмазывают?....
показать весь комментарий
04.02.2022 17:39 Ответить
что значит "уже" ??? )))))
та его первого отмазывают... наркоша за него и папуСаню стипендии лишит))))
показать весь комментарий
04.02.2022 17:52 Ответить
Яке це має значення? ДТП скоїв Трухін. І він не був покараний. Чому? Тому що він у партії СН. Чи вони не знали, що це наробив він, та ще й у п'яному вигляді? Не треба розказувати казки!
показать весь комментарий
04.02.2022 17:40 Ответить
І ані слова про п'ятимісячне безрезультатне розслідування ЗЕ-призначенцями.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:54 Ответить
Не здивуюсь і навіть чекатиму продовження серіалу - злив відосіка з камер на трасі. Хай далі брешуть.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:55 Ответить
А что у вас было, что вы так активно его отмазывали?
показать весь комментарий
04.02.2022 17:43 Ответить
Коментувати треба не ДТП,,а особу - учасника,його стан,поведінку,спробу підкупу поліцейських,суму грошей на фоні його статусу!
показать весь комментарий
04.02.2022 17:45 Ответить
А без Ермака нельзя про президента говорить? Он без Ермака уже как ноль без палочки?
показать весь комментарий
04.02.2022 17:55 Ответить
А он и с Ермаком - НОЛЬ
показать весь комментарий
04.02.2022 20:03 Ответить
Верим, для зеленой помойки брехать, как дышать. Запись не видели, но все камеры в радиусе 300м удалили.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:55 Ответить
А на той час ДБР керувала Венедиктова? От на неї й повісять
показать весь комментарий
04.02.2022 18:03 Ответить
Я истово верю прессслужбе ОПУ и ПреЗеденту, как верил их комментам по поводу Вагнергейта
показать весь комментарий
04.02.2022 18:18 Ответить
Вірю! І у Двдв Мороза вірю! І у скумбрію за 8 гривень - теж вірю! 😁 Тобто вірю, що це все - брехня!
показать весь комментарий
04.02.2022 18:24 Ответить
Не виновата я, он сам пришел! Как можно верить тому кто постоянно врет? Лучший кореш попал в ДТП и его не интересует, тем более главный кассир.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:31 Ответить
а моню стырского отмазывать не стали .значит назначили мальчика для бития...
показать весь комментарий
04.02.2022 18:32 Ответить
шо дурку включили.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:36 Ответить
Да-да конечно! Не ознакамливались)) Расскажите своим лохам!
показать весь комментарий
04.02.2022 18:46 Ответить
кто такое этот дерьмак, что бы ему доставляли запись на просмотр?
показать весь комментарий
04.02.2022 18:47 Ответить
угу. а на прессухе для журналистов зебзик сказал что видео видел.
и кто звездит?
показать весь комментарий
04.02.2022 19:02 Ответить
а где зелесосики? и про пороха не орут. это же он все подстроил.
показать весь комментарий
04.02.2022 19:03 Ответить
Ну хто в цю байку повірить? Хіба шо зебіли...
показать весь комментарий
04.02.2022 19:13 Ответить
ЗЕляди звиздели неглядя.
показать весь комментарий
04.02.2022 19:14 Ответить
он ничего не знал (с)
показать весь комментарий
04.02.2022 19:27 Ответить
ОПа таки наполягає, шо солодка парочка Зєля і Дрьома - лохи вухасті..
показать весь комментарий
04.02.2022 19:32 Ответить
Да нафиг эта полова! Какая разница смотрели , не смотрели. Дружбан зели, который возит черную кассу вляпался, и зеля не знал? Бред! Зеленое говно
знало все подробности в первый час после ДТП.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:12 Ответить
Своё президенство начал с того что по тихому сдрыснул в ОМАН на ковёр к своему вербовщику патрушеву за инструкциями, по тихому пристроил машу с гогой на работу, по тихому сдал вагнеровцев, цемаха, беркутню и весь мусор на который ему указал патрушев, по тихому заехал на президентскую дачу обещанную детям, по тихому ездит не на велике а в длинющих кортежах, по тихому раздаёт конверты, по тихому с коломойским грабил приватбанк и т.д. и т.д. а ему всё верят и верят аж 25% населения брешы вова брешы на дурака не нужен нож ему тихонечко соврёш и делай с ним что хош.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:36 Ответить
Верю!Более того,они даже не знают кто такой этот Трухин!
показать весь комментарий
04.02.2022 20:57 Ответить
ну Зеленский это наш типа президент, а Ермак кто это?
показать весь комментарий
04.02.2022 23:01 Ответить
І чому я їм не вірю? Що зі мною не так?
показать весь комментарий
04.02.2022 23:15 Ответить
кто еще верит в этот бред?
показать весь комментарий
05.02.2022 15:05 Ответить
 
 