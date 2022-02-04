На странице "Верховный суд Украины" появилось сообщение, что из-под ВС исчезли 68 автомобилей (обновлено)

Верховный Суд обнародовал информацию, что исчезли 68 его автомобилей на сумму 12 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение появилось на фейсбук-странице "Верховный суд Украины".

"В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу ул. Филиппа Орлика, 4, 4 А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с владельцем и материально ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 млн 523 тыс. 569 грн, принадлежавших Верховному Суду Украины. Верховный Суд Украины, обнаружив такие обстоятельства, уведомил Национальную полицию Украины о возможном правонарушении", - отмечается в сообщении.

Вечером 4 февраля руководитель аппарата Верховного Суда Ольга Булка сообщила Цензор.НЕТ, что автомобили не исчезали – их переместили по требованию ГСЧС на другую стоянку, потому что на этой они закрывали пожарные выезды.

Она также отметила, что эта страница не является официальной страницей Верховного Суда. По словам Булки, ее в 2018 году создали в знак протеста судьи, не прошедшие переаттестацию.