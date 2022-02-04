РУС
На странице "Верховный суд Украины" появилось сообщение, что из-под ВС исчезли 68 автомобилей (обновлено)

Верховный Суд обнародовал информацию, что исчезли 68 его автомобилей на сумму 12 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение появилось на фейсбук-странице "Верховный суд Украины".

"В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу ул. Филиппа Орлика, 4, 4 А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с владельцем и материально ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 млн 523 тыс. 569 грн, принадлежавших Верховному Суду Украины. Верховный Суд Украины, обнаружив такие обстоятельства, уведомил Национальную полицию Украины о возможном правонарушении", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене

Вечером 4 февраля руководитель аппарата Верховного Суда Ольга Булка сообщила Цензор.НЕТ, что автомобили не исчезали – их переместили по требованию ГСЧС на другую стоянку, потому что на этой они закрывали пожарные выезды.

Она также отметила, что эта страница не является официальной страницей Верховного Суда. По словам Булки, ее в 2018 году создали в знак протеста судьи, не прошедшие переаттестацию.

На странице Верховный суд Украины появилось сообщение, что из-под ВС исчезли 68 автомобилей 01

Автор: 

авто (4248) Верховный Суд (1105)
04.02.2022 17:42
04.02.2022 17:57
показать весь комментарий
04.02.2022 17:51
04.02.2022 17:42
04.02.2022 17:57
04.02.2022 18:02
Гнила СЛАБОохоронна система розповзається вщент і підсилено криміналізується!

Я вже не здивуюся коли прямо на вулиці, привселюдно чиститимуть кишені і портмоне в мєнтів, прокурорів суддів...

"Анархія - мать порядка"... "Воруй наворованноє"... - девіз всіх гопників...
04.02.2022 19:04
04.02.2022 17:58
Не смішно. Зелені тварини переходять всі кордони! Далі вони почнуть вбивати, причому масово, своїх опонентів. Цю мразоту потрібно зупинити, і чим скоріше, тим краще!
04.02.2022 18:02
щось ви пізно це усвідомили... Вони давно вже вбивають своїх опонентів. Мер Кривого рогу, та його брати, депутат Позняков, Давиденко та інші...
04.02.2022 18:07
До речі - мабуть Верховний суд має важелі впливу, нехай зупиняє як ви кажете.... Думаю там мають розумні люди працювати чи Ні???!!
04.02.2022 18:08
Перш ніж їх зупинити... слід собі витерти соплі..., позбутися толерастії, або бодай проснутись від політичної літаргії...

Інакше вони й нейтральних (моя хата з краю) -перетворять в опонентів і влаштують новітній голодомор...
04.02.2022 19:09
автокража століття !
04.02.2022 21:27
Не вже путін викрав,от *****.
04.02.2022 17:42
04.02.2022 17:43
ЗЕЛЕНЫЙ ЦЫРК . ФАКиры .
04.02.2022 17:44
04.02.2022 17:45
04.02.2022 17:47
04.02.2022 17:50
Коперфильд отдыхает.
04.02.2022 18:27
В Галичині кажуть - цирк на дроті або мавпування...
04.02.2022 17:48
Машинки то казенні, до дусі або якогось спец атп приписані. ЗЕкодло мстить за неугодні рішення, краще б з вовчим оаск розібрався, але слабо - бєня не велить.
04.02.2022 17:50
04.02.2022 17:51
04.02.2022 19:30
тупицкий, ты?
04.02.2022 17:52
нє, він по конституції вуступає
04.02.2022 21:29
Щоб це булоодна,ну шість авто ннуу ще якось можливо було повірити.Но! 68!??
P.S.В ліс,всі поїхали в ліс.😡
04.02.2022 17:53
На дачах у себя посмотрите-скорее всего они туда случайно закатились.Тихо ушли в лес,так сказать)
04.02.2022 17:55
А шо на сторожі економлять .?? ))
04.02.2022 17:56
Я плакалЪ...😂
04.02.2022 17:56
Дивіться пильно, а то і будівля може зникнути. "Зелені" тирять по-дорослому і один поперед одного, бо знають, що залишилося рік, а можливо і того менше. Таких "не крадущих" злодюг ще світ не бачив.
04.02.2022 17:58
А мож вже будівлю продали бєні або тищенку. З понеділка суд будуть виселяти.
04.02.2022 18:25
честно, слезы мешают мне писать комментарий
04.02.2022 17:59
а нахрена верхному суду 68 автомобилей? в депортаменте полиции и то помоему меньше..
04.02.2022 18:01
еще и непонятно что за машины по 6000 баксов, верховный суд на таких разве ездит?
04.02.2022 18:28
Сторож в оренду на весілля здав на вихідні
04.02.2022 18:03
Добре, добре.
04.02.2022 18:04
Сапожник без сапог? А вы (судьи) еще больше отпускайте за взятки воров, бандитов, взяточников, предателей. Только потом не жалуйтесь на результаты их "деятельности".
04.02.2022 18:05
ДБР "спіонерило" в "інтересах слідства".
04.02.2022 18:06
Це дрібна помста Зєєєлі.
ВС прийняв сторону Порошенка у справі щодо звинувачень у злочинах. Зєєєля, 28 лютого має прийти і сповістити, про які злочини йому відомо і на основі чого він стверджує, що злочини мали місце. Разом із Зєєєлєю має свідчити ще один єврей, Пєніс Бігус.
Це такий привіт ВС від класичного продукту класичного єврейського виховання.
04.02.2022 18:07
В шапіто не тільки клоун, ще є й факір
04.02.2022 18:12
04.02.2022 20:30
і камери спостереження були відсутні ,як на бориспольскому шосе, мабуть одна банда працювала
04.02.2022 18:14
Банда Деньки "Манастиря"
04.02.2022 18:23
Прикольно
04.02.2022 18:16
Готовятся к дню Святого Валентина 14 февраля.
04.02.2022 18:22
да то таврии были начала 90 х,
04.02.2022 18:24
По 6000 баксов, пассаты-боры старые наверное. 68 штук уже копеечка
04.02.2022 18:29
говорю вам то таврии были,и они самоликвидировались)))) сарказм ((((
04.02.2022 18:31
Порошенко вкрав і у зону ООС завіз! Як пити дати!
04.02.2022 18:25

28 еще где-то ездят...
04.02.2022 18:29
під лісом, в болоті, 3 роки стояли покинуті машини і їх хтось вкрав.
в таке повірити можна.
а що 68 нормальних, робочих машин, в місті, на стоянці......
це абсурд.
04.02.2022 18:38
Ни хера се провели следственный эксперимент!
04.02.2022 18:46
у Києві, де через кожні 10м камери висять, ніхто не помітив таку автоколону?)
04.02.2022 18:49
Кто поверит,что 68 машин стояли без охраны.Им видимо было предписано перегнать машины,а они хотели их раздербанить по остаточной стоимости.
04.02.2022 20:01
Сами украли, а потом такие - о, почему-то нету ...
04.02.2022 19:08
Скоро проясниться,що ДБР взяли їх як докази того,що вони куплені начебто незаконно.Але ж десь вони повинні зберігатися і номерні знаки- то скоро героїчно Монастирський їх знайде і буде героєвм і всі про Трухіна забудуть...
04.02.2022 19:14
Треба ж якось відволікти увагу від розстріляних строчників, та зашкварів зеДебілів.
04.02.2022 19:36
Якась "інфокачка" мабуть ... 68 ... Карл ...
04.02.2022 19:47
Кто-то скоро пиз...ет из власти что прослеживается российский след
04.02.2022 19:53
Не переймайтесь. То 95 квартал знімає чергову програму.
04.02.2022 19:54
а под ковриком смотрели? тот, около входной двери в жОПу который.
04.02.2022 19:57
Следующим заходом за одну ночь выкрадут самих судей Верховного суда, никто ничего не заметит и придётся тоже писать заявление в полицию о розыске похитителей? Вот просто интересно - смогли бы "незаметно" выкрасть хоть одну личную "блатную автошолобайку", принадлежащую судье и запаркованную у него дома? "Хранители правопорядка в государстве"... которые не в состоянии охранить имущество, переданное им государством...
04.02.2022 20:06
И главное не 67 и не 69 !!!! Писец !!!!
04.02.2022 20:30
Поскользнулся, упал, очнулся - гипс 68 машин нету.
04.02.2022 20:35
Что это за авто по 6500 баксов?
Им там не стыдно, в суде, на таких корытах ездить?
04.02.2022 20:44
вот как раз стыдно стало, потому-то и пропало))
04.02.2022 21:31
На Деу, Тавріях та Славутах - слабО їздити? Їх точно не крастимуть
04.02.2022 20:46
Мона стырить? МонаСтырский!
04.02.2022 21:14
верховный суд соревнуется с прокурватурой! этот раунд за ВС!
04.02.2022 21:30
Чому при такій оплаті праці ми повинні утримувати такий автопарк для суддів ВСУ та утримувати йще і персонал для цього? Чому вони самі не їздять на таку високооплачувану роботу? Це занадто, тим паче ,що ВСУ,так і не стало тим судом,на який сподівалися,нажаль.
04.02.2022 23:55
 
 