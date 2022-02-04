Дни Трухиных: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят резонансное ДТП с участием "слуги народа"
В пятницу, 4 февраля, в 21:00 в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" гости студии будут говорить о том, кто и почему полгода скрывал правду о резонансной аварии с участием депутата "Слуги народа" Александра Трухина.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на YouTube-канал программы.
Темы для обсуждения в студии:
- Резонансное ДТП с участием депутата от "слуги Народа" Александра Трухина. Кто и почему полгода скрывал правду?
- Как "слуги народа" властвуют в Украине.
- Получают ли народные депутаты зарплату в конвертах?
- Эксклюзивное интервью с Временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. О реальных угрозах войны с Россией.
Гости студии:
АРСЕН АВАКОВ, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);
РУСЛАН РЯБОШАПКА, генеральный прокурор Украины (2019-2020);
СВЯТОСЛАВ ПЕСКУН, генеральный прокурор Украины (2002–2003; 2004–2005; 2007);
ДМИТРИЙ РАЗУМКОВ, народный депутат, внефракционный, председатель Верховной Рады Украины (2019–2021);
СЕРГЕЙ ВЛАСЕНКО, народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики;
АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО, народный депутат, "Европейская Солидарность";
ВАЛЕРИЙ ЧАЛЫЙ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015–2019);
АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде (2015-2021);
СВЕТЛАНА КРЮКОВА, заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua";
КАРИНА ОРЛОВА, корреспондент "Эхо Москвы" в США.
Также были приглашены:
ДАВИД АРАХАМИЯ, глава фракции партии "СЛУГА НАРОДА";
ДЕНИС МОНАСТЫРСКИЙ, министр внутренних дел;
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, министр иностранных дел Украины;
АЛЕКСЕЙ СУХАЧЕВ, директор Государственного бюро расследований;
АЛЕКСАНДР ТРУХИН, народный депутат, фракция "СЛУГА НАРОДА".
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України:
Олексій Жмеренецький (фракція "Слуга народу");
Володимир Ар'єв (фракція "Європейська Солідарність");
Юлія Клименко (фракція "Голос");
Вікторія Гриб (позафракційна).
Також до обговорення приєднаються:
Олексій Голобуцький - політтехнолог;
Сергій Кривонос - генерал запасу ЗСУ, заступник секретаря РНБО (2019-2020);
Тетяна Козаченко - адвокатка, голова "Громадського люстраційного комітету".
https://www.youtube.com/watch?v=DJ5v4Vw2dNo Світова коаліція стає на бік України та якими будуть наслідки безкарності можновладців? Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова!
Полицейский, оказавшийся одним из первых на месте аварии с участием нардепа, может стать фигурантом производства о разглашении тайны следствия.
Степень вины патрульного выяснят следователи, сообщили Фокусу в пресс-службе ГБР.