Дни Трухиных: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят резонансное ДТП с участием "слуги народа"

В пятницу, 4 февраля, в 21:00 в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" гости студии будут говорить о том, кто и почему полгода скрывал правду о резонансной аварии с участием депутата "Слуги народа" Александра Трухина.

Темы для обсуждения в студии:

Резонансное ДТП с участием депутата от "слуги Народа" Александра Трухина. Кто и почему полгода скрывал правду?

Как "слуги народа" властвуют в Украине.

Получают ли народные депутаты зарплату в конвертах?

Эксклюзивное интервью с Временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. О реальных угрозах войны с Россией.

Гости студии:

АРСЕН АВАКОВ, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);

РУСЛАН РЯБОШАПКА, генеральный прокурор Украины (2019-2020);

СВЯТОСЛАВ ПЕСКУН, генеральный прокурор Украины (2002–2003; 2004–2005; 2007);

ДМИТРИЙ РАЗУМКОВ, народный депутат, внефракционный, председатель Верховной Рады Украины (2019–2021);

СЕРГЕЙ ВЛАСЕНКО, народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики;

АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО, народный депутат, "Европейская Солидарность";

ВАЛЕРИЙ ЧАЛЫЙ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015–2019);

АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде (2015-2021);

СВЕТЛАНА КРЮКОВА, заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua";

КАРИНА ОРЛОВА, корреспондент "Эхо Москвы" в США.

Также были приглашены:

ДАВИД АРАХАМИЯ, глава фракции партии "СЛУГА НАРОДА";

ДЕНИС МОНАСТЫРСКИЙ, министр внутренних дел;

ДМИТРИЙ КУЛЕБА, министр иностранных дел Украины;

АЛЕКСЕЙ СУХАЧЕВ, директор Государственного бюро расследований;

АЛЕКСАНДР ТРУХИН, народный депутат, фракция "СЛУГА НАРОДА".