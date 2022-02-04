РУС
Дни Трухиных: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят резонансное ДТП с участием "слуги народа"

В пятницу, 4 февраля, в 21:00 в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" гости студии будут говорить о том, кто и почему полгода скрывал правду о резонансной аварии с участием депутата "Слуги народа" Александра Трухина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на YouTube-канал программы.

Темы для обсуждения в студии:

  • Резонансное ДТП с участием депутата от "слуги Народа" Александра Трухина. Кто и почему полгода скрывал правду?
  • Как "слуги народа" властвуют в Украине.
  • Получают ли народные депутаты зарплату в конвертах?
  • Эксклюзивное интервью с Временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. О реальных угрозах войны с Россией.

Гости студии:

АРСЕН АВАКОВ, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);

РУСЛАН РЯБОШАПКА, генеральный прокурор Украины (2019-2020);

СВЯТОСЛАВ ПЕСКУН, генеральный прокурор Украины (2002–2003; 2004–2005; 2007);

ДМИТРИЙ РАЗУМКОВ, народный депутат, внефракционный, председатель Верховной Рады Украины (2019–2021);

СЕРГЕЙ ВЛАСЕНКО, народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики;

АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО, народный депутат, "Европейская Солидарность";

ВАЛЕРИЙ ЧАЛЫЙ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015–2019);

АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде (2015-2021);

СВЕТЛАНА КРЮКОВА, заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua";

КАРИНА ОРЛОВА, корреспондент "Эхо Москвы" в США.

Также читайте: Если Путин нападет?: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, как защитить свои семьи и Украину

Также были приглашены:

ДАВИД АРАХАМИЯ, глава фракции партии "СЛУГА НАРОДА";

ДЕНИС МОНАСТЫРСКИЙ, министр внутренних дел;

ДМИТРИЙ КУЛЕБА, министр иностранных дел Украины;

АЛЕКСЕЙ СУХАЧЕВ, директор Государственного бюро расследований;

АЛЕКСАНДР ТРУХИН, народный депутат, фракция "СЛУГА НАРОДА".

шоу Шустера (315) Шустер Савик (681)
04.02.2022 18:21 Ответить
Перед цим ефіром - на "Еспресо", 4 лютого о 19:40 в прямому етері та на YouTube-каналі "5 каналу" - https://www.5.ua/polityka/soiuz-proty-rosii-ta-skandalne-video-dtp-iz-trukhinym-politklub-vitaliia-portnykova-267318.html Союз проти Росії та скандальне ДТП із Трухіним - "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"

Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України:

Олексій Жмеренецький (фракція "Слуга народу");
Володимир Ар'єв (фракція "Європейська Солідарність");
Юлія Клименко (фракція "Голос");
Вікторія Гриб (позафракційна).

Також до обговорення приєднаються:

Олексій Голобуцький - політтехнолог;
Сергій Кривонос - генерал запасу ЗСУ, заступник секретаря РНБО (2019-2020);
Тетяна Козаченко - адвокатка, голова "Громадського люстраційного комітету".

https://www.youtube.com/watch?v=DJ5v4Vw2dNo Світова коаліція стає на бік України та якими будуть наслідки безкарності можновладців? Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова!
04.02.2022 18:13 Ответить
04.02.2022 18:59 Ответить
Да это тема языками ляпать...закажите в прямом эфире драку чтоб интересней было...
04.02.2022 18:00 Ответить
Кличків би тоді позвали б.
04.02.2022 18:04 Ответить
сцуцца звать на один эфир Кличка и Зеленского, ну вы понимаете почему...
04.02.2022 19:11 Ответить
Цікаво було б, якби запросили (!) таще якби й прийшов на ефір сам трухін. А ще - монастирський. А ще - зєлєнскій. Ото була би містерія!
04.02.2022 18:13 Ответить
Перераховані вами мерзотники , на такі шоу не ходять , так як вони бояться людей 😠
04.02.2022 18:39 Ответить
04.02.2022 18:13 Ответить
Когда слово будет предоставлено Виктории Гриб или Жмеренецкому, на это время можно переключить на "Прямой" - там в это время могут быть более адекватные ораторы.
04.02.2022 18:23 Ответить
згоден
04.02.2022 18:40 Ответить
Стоп! зміна в програмі! Трансляція розпочинається об 19:30
04.02.2022 19:02 Ответить
04.02.2022 18:21 Ответить
Серлещу первому сказали, что кошелек в виде Трухина сливают. Что серлещ будет делать, правда, когда при Порохе-7 его будут сажать. А ведь всё патриотическое сообщество будет жестко ждать от Пороха посадки серлеща...

Серлещ навреное с====бется в Мордор - нам по ходу квартира останется на Ивана Франка, тоже неплохо, отдадим её Виталию Касько - честному украинскому прокурору, который с удовольствием посадит таких гнид, как серлещ (кого более значимого, типа Юрия Бойка, даже Касько вряд ли посадит а от серлещ- идеальное животное в афроукраинскую душевую)
04.02.2022 19:17 Ответить
шустик тебе не надоело жевать сопли,придумай что нибудь свое.
04.02.2022 18:30 Ответить
Зачем приглашать этого старого пердуна пЕскуна ? Махровый коррупционер, живущий на вилле в Испании (жена заработала) приезжает развлечения ради и поучает , как нам жить
04.02.2022 18:39 Ответить
ну что вы, это человек Ющенка)
04.02.2022 19:10 Ответить
Полицейскому Петрику, который не дал уйти Трухину в лес, могут предъявить подозрение

https://stopkor.info/author/stopkor/ stopkor https://stopkor.info/polytseyskomu-petryku-kotor-y-ne-dal-uyty-trukhynu-v-les-mohut-pred-iavyt-podozrenye/ 03.02.2022



Переглядів: 6 905

Полицейский, оказавшийся одним из первых на месте аварии с участием нардепа, может стать фигурантом производства о разглашении тайны следствия.



Степень вины патрульного выяснят следователи, сообщили Фокусу в пресс-службе ГБР.
04.02.2022 18:41 Ответить
в принципе всё правильно-с их стороны надо обезопасить себя на будущее и чтобы другим неповадно было надо наказать полицейского
04.02.2022 18:44 Ответить
крепко пустил корни Аваков за 7 лет - начальника патрульной полиции Киева при следующем президенте БУЙ кто пасодит
04.02.2022 19:19 Ответить
Я на своей памяти могу с ходу вспомнить минимум пару смертельных ДТП с участием ментов и никто не был наказан.Так что пустое это..
04.02.2022 18:41 Ответить
чем мельче должность у мента, тем больше шансов выйти сухим из воды. Во времена Тимошенко депутаты вообще в лесу на людей охотились, если Лозинского помните..
04.02.2022 19:00 Ответить
04.02.2022 18:42 Ответить
?
04.02.2022 18:45 Ответить
А , палестинцы Гордон и Комаровский где ? Или теперь конкуренты за аудиторию ? А були найкращi подруги. Маланцы они такие, продадут , купят и снова продадут. Дети Паниковского , ****
04.02.2022 18:48 Ответить
04.02.2022 18:59 Ответить
ну давайте сделаем так - ПОДУМАЕМ - а за кого эти супердостойные господа агитируют теперь? так я вам скажу - за господина СМЕШКА, который был на вечере у Ющенка, после которой он чуть кони не двинул, и было обезображено лицо Ющенко
04.02.2022 19:22 Ответить
Щас обвинят главного палестинца Украины.
04.02.2022 20:48 Ответить
шото мне кажется, шо у этого выпуска будет захмарный рейтинг
04.02.2022 18:55 Ответить
04.02.2022 18:56 Ответить
04.02.2022 19:01 Ответить
https://youtu.be/0zSDTTK-JLw малания
04.02.2022 19:25 Ответить
Дивися, але намагайся не заснуть і не блювануть.
04.02.2022 22:27 Ответить
 
 