РУС
Новости
Подпольная "фабрика" фейковых аккаунтов для информационных диверсий РФ ликвидирована в Житомирской области, - СБУ

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины нейтрализовали кибергруппу, которая массово создавала фейковые аккаунты по заказу из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Установлено, что к противоправной деятельности причастны два жителя Житомирской области. Они наладили серийную регистрацию фальшивых аккаунтов в соцсетях. Для этого злоумышленники использовали специальное ПО производства РФ", - говорится в сообщении.

Хакерская программа позволяла создавать виртуальные аккаунты без сервисов мобильной связи. Учетные записи злоумышленники реализовывали российским заказчикам через специализированные интернет-платформы, а деньги получали на свои электронные кошельки небанковских платежных систем, запрещенных в Украине.

Читайте также: Россия может использовать кибератаки как часть дестабилизации и вторжения в Украину, - США

"На фейковых аккаунтах представители РФ "разгоняли" дезинформацию и провокационные материалы. Деструктивный контент был направлен на расшатывание внутриполитической ситуации в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.

киберпреступление (765) правоохранительные органы (2973) СБУ (20431) силовики (2802) кибербезопасность (681) Житомирская область (1438)
Топ комментарии
+15
чем больше ботоферм рашки ликвидируют - тем меньше зебилов на Цензоре постит.. Совпадение?
04.02.2022 18:33 Ответить
+12
То-то, я смотрю, у нас некоторые особо упоротые личности поисчезали с форума.
04.02.2022 18:33 Ответить
+8
Вот и я о том-же. Случайное совпадение.
04.02.2022 18:34 Ответить
04.02.2022 18:33 Ответить
04.02.2022 18:34 Ответить
Вихваляєтеся недобитки?
04.02.2022 18:41 Ответить
кто о чем, а кацапы всегда о своём, скрепном
04.02.2022 18:44 Ответить
04.02.2022 18:33 Ответить
Ти ба які падлюки
04.02.2022 18:38 Ответить
Ліквідувати бажано разом з манкуртами.
04.02.2022 19:07 Ответить
А где имена и фамилии этих ...расов? И что им за это будет?
04.02.2022 21:33 Ответить
Их нету просто.
05.02.2022 00:23 Ответить
Фейковые аккаунты - это когда это стало уголовно наказуемым? Статти УК вообще не в тему! Такое ощущение что кто-то сводит личный счет!
04.02.2022 23:10 Ответить
 
 