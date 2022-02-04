Подпольная "фабрика" фейковых аккаунтов для информационных диверсий РФ ликвидирована в Житомирской области, - СБУ

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины нейтрализовали кибергруппу, которая массово создавала фейковые аккаунты по заказу из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Установлено, что к противоправной деятельности причастны два жителя Житомирской области. Они наладили серийную регистрацию фальшивых аккаунтов в соцсетях. Для этого злоумышленники использовали специальное ПО производства РФ", - говорится в сообщении.

Хакерская программа позволяла создавать виртуальные аккаунты без сервисов мобильной связи. Учетные записи злоумышленники реализовывали российским заказчикам через специализированные интернет-платформы, а деньги получали на свои электронные кошельки небанковских платежных систем, запрещенных в Украине.

"На фейковых аккаунтах представители РФ "разгоняли" дезинформацию и провокационные материалы. Деструктивный контент был направлен на расшатывание внутриполитической ситуации в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.