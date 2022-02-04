Кулеба и Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США для сдерживания России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 4 февраля, провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии. Они отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ и выходе этой работы на завершающий этап", - отмечается в сообщении.
Стороны также обсудили переговоры в рамках "нормандского формата" и выразили надежду, что РФ продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров.
Блинкен подтвердил работу администрации президента США по предоставлению дополнительной помощи США для усиления экономической и финансовой уверенности Украины.
"Дмитрий Кулеба поблагодарил американскую сторону за передачу Украине информации о возможной подготовке Российской Федерацией сфабрикованных поводов для обострения", - говорится в сообщении.
А ще бажано щоби США надалі Україні статус "основного союзника США по за НАТО".
2. Закупать больше российского мазута
3. Закупать больше российских огурцов
4. Продавать в Россию больше продукции студии "Квартал-95"
......