Кулеба и Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США для сдерживания России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 4 февраля, провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии. Они отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ и выходе этой работы на завершающий этап", - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили переговоры в рамках "нормандского формата" и выразили надежду, что РФ продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блинкен сообщил руководству НАТО, ОБСЕ и ЕС детали разговора с Лавровым, - Госдепартамент США

Блинкен подтвердил работу администрации президента США по предоставлению дополнительной помощи США для усиления экономической и финансовой уверенности Украины.

"Дмитрий Кулеба поблагодарил американскую сторону за передачу Украине информации о возможной подготовке Российской Федерацией сфабрикованных поводов для обострения", - говорится в сообщении.

США (27938) Кулеба Дмитрий (2882) Блинкен Энтони (937)
Крупный сбой в россиянских сетях. Операторы связи и сайты не работают, некоторые иностранные сайты недоступны
Кроки дуже прості - США постачають Україні зброю, українські військові тренуються її використовувати.
А ще бажано щоби США надалі Україні статус "основного союзника США по за НАТО".
пошла ответка?
Кроки дуже прості - США постачають Україні зброю, українські військові тренуються її використовувати.
А ще бажано щоби США надалі Україні статус "основного союзника США по за НАТО".
Може нарешті наші дипломати навчилися надавати повідомлення про спілкування з нашими партнерами виважено і вибирати правильний шанобливий тон.
Крупный сбой в россиянских сетях. Операторы связи и сайты не работают, некоторые иностранные сайты недоступны
пошла ответка?
Вся ЗЕко- ***** ... суцільні артисти розмовного жанру...
А Кулеба лично Блинкену сказал, что Украина устала от западных партнеров, как он в интервью Мосейчучке заявил?
1. Прокачивать больше российского газа
2. Закупать больше российского мазута
3. Закупать больше российских огурцов
4. Продавать в Россию больше продукции студии "Квартал-95"
......
а почему бы США не собрать денег у тех кого заблокировала Германия и выслать Укриане оружие? Так можно обойти быковатую Германию.
Осада, замена Рады и лагеря: Bild опубликовал трёхэтапный план России по присоединению Украины.
