МИД РФ о союзе Украины, Британии и Польши: "Нагнетание международного милитаристского ужаса"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела раскол Европы в "тройственном союзе" Киева, Лондона и Варшавы и назвала его "обреченным".
Об этом она сказала официальный на брифинге в Москве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".
"Любые альянсы против кого-то – они обречены не потому, что нам так хочется, потому что есть логика, потому что есть исторический опыт противостоять действительно в международно-правовом формате реальной агрессии, объединяться для того, чтобы не допустить или противодействовать новым вызовам и угрозам – это нормально. А создавать некие блоки, союзы, такие стайки сбивать и сбиваться в эти стайки для того, чтобы дружить против кого-то, не имея для этого оснований – ну, это, по меньшей мере, глупо, я уже не говорю о том, что это все противоречит, опять же, принятым на себя обязательствам международно-правовым", – сказала Захарова.
По ее словам, "нагнетание международного милитаристского ужаса" и "раскол Европы неким тройственным союзом" навеивает исторические ассоциации, которые не идут в пользу решивших создать альянс странам.
"Эти эксперименты не должны повторяться, и как бы они не фантазировали на эту тему, истинность их целей очевидна – провокация", – подчеркнула дипломат.
прям таки немаючи, тупая ****?
Вот жеш потешные идиоты )) жаль только что агрессивные :/
в рф запрещено любые, даже одиночные пикеты, не говоря о митингах.
у регионов, какие дают больше всего денек в бюджет, люди живут в нищете.
это личное дело рф, правительство делает ровно то что позволяет ему народ.
никто за это рф не напрягает, это их страна и их законы.
так какого куя Украина должна прислушиваться и договариваться, как нам жить, ****, в Украине,
с ...бучей рашей.
с какого хрена?