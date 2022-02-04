РУС
МИД РФ о союзе Украины, Британии и Польши: "Нагнетание международного милитаристского ужаса"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела раскол Европы в "тройственном союзе" Киева, Лондона и Варшавы и назвала его "обреченным".

Об этом она сказала официальный на брифинге в Москве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

"Любые альянсы против кого-то – они обречены не потому, что нам так хочется, потому что есть логика, потому что есть исторический опыт противостоять действительно в международно-правовом формате реальной агрессии, объединяться для того, чтобы не допустить или противодействовать новым вызовам и угрозам – это нормально. А создавать некие блоки, союзы, такие стайки сбивать и сбиваться в эти стайки для того, чтобы дружить против кого-то, не имея для этого оснований – ну, это, по меньшей мере, глупо, я уже не говорю о том, что это все противоречит, опять же, принятым на себя обязательствам международно-правовым", – сказала Захарова.

Читайте также: Россия должна отвести войска и прекратить дестабилизировать Украину, - посол Великобритании в РФ Броннерт

По ее словам, "нагнетание международного милитаристского ужаса" и "раскол Европы неким тройственным союзом" навеивает исторические ассоциации, которые не идут в пользу решивших создать альянс странам.

"Эти эксперименты не должны повторяться, и как бы они не фантазировали на эту тему, истинность их целей очевидна – провокация", – подчеркнула дипломат.

Великобритания (5137) МИД РФ (1686) Польша (8828) россия (97281) Захарова Мария (384)
Топ комментарии
+54
Значіт очень правільний альянс-потрібно створювати...
04.02.2022 19:13 Ответить
+42
"не маючи для цього підстав "

прям таки немаючи, тупая ****?
04.02.2022 19:14 Ответить
+38
пуканы рвутся у кремля. Значит союз правильный для Украины, Польши, Англии!
04.02.2022 19:33 Ответить
А сколько живут ядовитые змеи ?
04.02.2022 19:11 Ответить
неправильный вопрос,как избавить змей от ядотого жала более насущен,я так думаю
04.02.2022 19:14 Ответить
Створенням союзу УПА. А очко в Пуйла то не жєлєзне.
04.02.2022 19:16 Ответить
Собаки гавкають... а караван іде !
04.02.2022 19:19 Ответить
нагнетания ужОса для расеи..
04.02.2022 19:25 Ответить
раз орут..... значит упал утюг и горячий и на интимное место...
04.02.2022 20:11 Ответить
Конечно ужас. Для них. Ещё и УПА.
04.02.2022 22:40 Ответить
Значіт очень правільний альянс-потрібно створювати...
04.02.2022 19:13 Ответить
"не маючи для цього підстав "

прям таки немаючи, тупая ****?
04.02.2022 19:14 Ответить
Москалі на чорне кажуть біле і не червоніють. Як наші зелені.
04.02.2022 19:17 Ответить
"Будь-які альянси проти когось - вони приречені не тому, що нам так хочеться, бо є логіка, ,,,,тому альянс Білорусії з рашистським окупантом України для загрози Україні -приречений і в цьому є логіка
04.02.2022 19:20 Ответить
А захерова коли небудь, буває тверезою?
04.02.2022 19:22 Ответить
а проти Гітлера що це було? приречена коаліція теж?)))
04.02.2022 19:25 Ответить
Нажахалися, чорти? Чекайте, вас ще не так попердолить
04.02.2022 19:25 Ответить
04.02.2022 19:27 Ответить
где какашник для матрёхи ЗаХЕр о-вой???

04.02.2022 20:25 Ответить
Да пашла на***й. Вы вообще вон под немцев легли что Генеральным директором Газпрома фашиста назначаете
04.02.2022 19:25 Ответить
Во во, особенно ржу когда они строят рейхстаг из пенопласта и потом берут его штурмом ))) а на самом деле тянут газопровод2 фашикам, ну тем, с которыми деды воевали хехех
Вот жеш потешные идиоты )) жаль только что агрессивные :/
04.02.2022 21:50 Ответить
Да там маразм на маразме и маразмом погоняет. Особенно и смешно и печально было смотреть как Венгерский ***** Орбан ездил к Х***лу на поклон решали как отодвинуть НАТО с Европы, в которой состоит сама Венгрия. А так же етот же мадьяр заблокировал вхождение Украины в НАТО, а потом рассказывает якобы он очень переживает за безопасность венгров проживающих в Украине. Ето все равно что Х***ло ради защиты рузкоязычных разбомбил и разворовал рузкоговорящий дамбас.
04.02.2022 23:41 Ответить
пуканы рвутся у кремля. Значит союз правильный для Украины, Польши, Англии!
04.02.2022 19:33 Ответить
рф отдала китаю, финам и норвегии 1,2 миллиона га земель.
в рф запрещено любые, даже одиночные пикеты, не говоря о митингах.
у регионов, какие дают больше всего денек в бюджет, люди живут в нищете.
это личное дело рф, правительство делает ровно то что позволяет ему народ.
никто за это рф не напрягает, это их страна и их законы.
так какого куя Украина должна прислушиваться и договариваться, как нам жить, ****, в Украине,
с ...бучей рашей.
с какого хрена?
04.02.2022 19:35 Ответить
04.02.2022 19:37 Ответить
сказала захарова, находясь в альянсе с ОДКБ. Очень логично...
04.02.2022 19:37 Ответить
Смех-смехом, а бубочка не желает пока выходить из допровского(СНГэшного) ОДКБ. Рада же не проголосовала за разрыв сношений с этим катаклизЬмом моска в симбирских епенях - результом зловживання алкоголем.
04.02.2022 19:45 Ответить
Захарова нічого не розумію, давай по-китайські ти ж умієш https://www.youtube.com/watch?v=NfliBdyaGpk
04.02.2022 19:37 Ответить
УПА в будь-якому виді добра справа.
04.02.2022 19:37 Ответить
Не пойму , кацапы баб юльку пародируют или копируют... Спали-спали , а потiм взяли, та й проснули. Бо шобы не было УПА-2, потрiбно бути людиною. Хотя, кому какое дело, до нашего киммерийско-венедского янтарного пути. Венедо-словене породили кацапов, они и исправят свою оплошность.
04.02.2022 19:40 Ответить
Труси касабню
04.02.2022 19:42 Ответить
Потрусимо кацапню репарациями...та корисними копалинами, так шо , это тоже гудственный вариант.
04.02.2022 20:06 Ответить
Трусить
04.02.2022 19:42 Ответить
Что для русни отрицательно, то всему миру на пользу. Больше союзов против пукина! Ура товарищи!
04.02.2022 19:56 Ответить
А Искандеры кто в Белоруссию затащил? Тут Украина не выбирала, Тут поляки тему Тройственного союза заварили---и правильно. Мы в этой тройке пока не спрашиваем---нас это устраивает кстати. Как только кацапам стали на каждую выдрочку отвечать так же---заверещали!
04.02.2022 19:56 Ответить
а собирать войска у границ и проводить 20 учений в день это не нагнетание
04.02.2022 19:59 Ответить
Мне это напоминает шизуху в 1983 году с размещением укороченных ракет Совком в европейской части. В итоге амеры запилили им Першинги и другие ракеты в Европе и Звездные войны.
04.02.2022 20:01 Ответить
Захерова правильно говорит. Ну вот кому на рабссее нужно это постоянное нагнетание в бункере путлером самому себе под нос. Слезы текут, мысли отсутствуют, лед в подземном хоккейном поле становится желтым и вонючим... За что же так с гигантом многосровочек, тьфу многоходовочек...
04.02.2022 20:02 Ответить
Сейчас к МарФУше Захеро-ВОЙ подтянется ****-беева - и вместе будут выть /есть у них такой дуэт/
04.02.2022 20:07 Ответить
Они ничегого лучшего уже не добавят для сумятицы в своих рядах... Бо суха-беева уже зашугала кацапо-танкистов, шобы запасались черными пластиковыми мешками, бо укры будут свирепеть нипадецки, сунься козломордое отребье дальше в Украину.
04.02.2022 20:16 Ответить
одкб-єто круто, а НАТО х-во !!!!
04.02.2022 20:24 Ответить
А зачем вы создовали СССР? Потом СНГ и Таежный союз? Чтоб дружить против когото?
04.02.2022 20:37 Ответить
Мабуть, тут трохи інше. У кремлі залишився совковий дух дурної віри у те, що вони завжди праві в усьому, що кажуть чи як діють.
04.02.2022 20:40 Ответить
Ужас рассказал всем о ужасе.
04.02.2022 20:41 Ответить
🇷🇺=🏳️‍🌈=🐔=🐑=👨‍❤️‍👨=🤡➡️🍾
04.02.2022 20:43 Ответить
кремлевская мордовская ************ захерова еще не сдохла от передоза?!! а пора бу уже. чуркин с кобзоном в аду заждались

04.02.2022 20:47 Ответить
вытье этой подзборной мокшанской шлюхи одно из лучших подтверждений правильности создания такого союза. а вот ужэ и протяжный вой скабеевой слышен из московских болот....
04.02.2022 20:50 Ответить
на счет обреченности так это пусть маруся грязная голова болотному цыгану луке прочирикает.
04.02.2022 20:53 Ответить
Все блоки,где участвовала Англия всегда побеждали в мировых заворушках.Так что рашосвиноте светят не очень хорошие перспективы
04.02.2022 20:55 Ответить
Ужос это пьяная морда под коксом это захеровой вот это кошмар
04.02.2022 21:36 Ответить
скоро ви знову обсиратися та обсцикатися під себе вночі станете, косорилі ублюдкі
04.02.2022 21:40 Ответить
Так вот они какие бендеровцы и украинские фашисты! Поляки и англичане даже не против создать военный союз с ними. Скоро в парашке начнут трубить о польских и английских распятых мальчиках в трусиках!
04.02.2022 22:07 Ответить
Не називайте ************ дипломатом, бо тоді Скабєєва - журналіст.
05.02.2022 01:04 Ответить
Приятно быть в приличном обществе. Если у россии подгорает, то тем более
05.02.2022 01:14 Ответить
Значит "хорошие сапоги, надо брать" ...
05.02.2022 02:00 Ответить
Время движется по спирали - фашисты все так же против любых коалиций против них и обвиняют в нагнетании
05.02.2022 05:14 Ответить
 
 