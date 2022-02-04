Каждая суверенная нация имеет право выбирать свой путь, - Столтенберг ответил на заявление Китая "против расширения НАТО"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал совместное заявление лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпиня с требованием к альянсу не расширяться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Йенс Столтенберг, комментируя соответствующее заявление в пятницу по просьбе журналиста в программе MSNBC "Morning Joe".

"Речь принципиально не идет о расширении НАТО. Речь идет об уважении права каждой суверенной нации выбирать свой собственный путь, в том числе хотят ли они принадлежать к НАТО или не принадлежать к НАТО. НАТО уважает эти независимые, суверенные, свободные позиции. И НАТО никогда не принуждало какую-либо страну вступать в наш Альянс. Но многие страны фактически через демократические процессы решили, что они хотят быть частью НАТО", - сказал глава НАТО.

При этом он подчеркнул, что расширение альянса, к "которому присоединились страны Центральной и Восточной Европы, за последние десятилетия стало большой историей успеха".

"Количество членов почти удвоилось после окончания холодной войны. И это помогло распространить свободу и демократию по всей Европе. Так что речь идет об уважении независимого суверенного выбора независимых наций, а не о возвращении к эпохе сфер влияния, когда крупные державы решают, что могут делать маленькие соседи, а что нет", - убежден генсек НАТО.

Как известно, в рамках визита президента РФ Путина в Пекин 4 февраля было принято совместное с председателя КНР заявление, в котором было сказано, что "китайская Сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе".

"Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств", - заявили они.