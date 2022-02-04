РУС
Каждая суверенная нация имеет право выбирать свой путь, - Столтенберг ответил на заявление Китая "против расширения НАТО"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал совместное заявление лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпиня с требованием к альянсу не расширяться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Йенс Столтенберг, комментируя соответствующее заявление в пятницу по просьбе журналиста в программе MSNBC "Morning Joe".

"Речь принципиально не идет о расширении НАТО. Речь идет об уважении права каждой суверенной нации выбирать свой собственный путь, в том числе хотят ли они принадлежать к НАТО или не принадлежать к НАТО. НАТО уважает эти независимые, суверенные, свободные позиции. И НАТО никогда не принуждало какую-либо страну вступать в наш Альянс. Но многие страны фактически через демократические процессы решили, что они хотят быть частью НАТО", - сказал глава НАТО. 

При этом он подчеркнул, что расширение альянса, к "которому присоединились страны Центральной и Восточной Европы, за последние десятилетия стало большой историей успеха".

Читайте также: Ответ Кремлю: США и НАТО отказались закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс, а также подписать двусторонний договор с Россией. ДОКУМЕНТ

"Количество членов почти удвоилось после окончания холодной войны. И это помогло распространить свободу и демократию по всей Европе. Так что речь идет об уважении независимого суверенного выбора независимых наций, а не о возвращении к эпохе сфер влияния, когда крупные державы решают, что могут делать маленькие соседи, а что нет", - убежден генсек НАТО.

Как известно, в рамках визита президента РФ Путина в Пекин 4 февраля было принято совместное с председателя КНР заявление, в котором было сказано, что "китайская Сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе".

"Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств", - заявили они.

+16
Коммунякам этого не понять😁
04.02.2022 19:51 Ответить
+13
ну, китайци, конечно молодцы.
подигривают путину, что б тот думал что кнр дружественная рф страна.
рф построила китаю за свой щет газопровод на 50 млрд м3 в год,
который прокаивает 8 млрд в год.
строит, за свои же сейчас еще на 38 млрд м3.
китай каза почти не берет.
у китая в пользовании на 50 лет около полмыллиона ка земель и лесов россии.
они иногда что то ************ путину, а тот как лошара ведеться на это.
и виходит следующее.
крепыш, сосед вас хвалит, пользуеться вашим всем, трахает вашу жену...
а вы идете и киздите другого но маленького, немощьного соседа, чтоб показать всей
улице какой вы крутой, хотя знаете что вы рогоносец.
вот и вся суть правительства раши.
04.02.2022 20:07 Ответить
+11
А лапатнікі з китайцями не розуміють що таке суверенна нація-бо вони раби ще з рабської утроби...
04.02.2022 19:53 Ответить
Коммунякам этого не понять😁
04.02.2022 19:51 Ответить
Какая дружба у Путина с Китаем, ждем когда побьют горшки новые "братья". Хитрые китаезы сразу же отхватят большую половину Расеи и правильно сделают, хотя пока жуют сопли, делают вид , что дружат. Время сейчас для Китая подходящее, будут долго сидеть, время уйдет.
04.02.2022 21:34 Ответить
Китайцям ідеально діяти зараз, поки основні сили рашки на нашому кордоні і Сибір не прикритий...
04.02.2022 22:08 Ответить
А лапатнікі з китайцями не розуміють що таке суверенна нація-бо вони раби ще з рабської утроби...
04.02.2022 19:53 Ответить
Та хто б розповідав,іди з картохенфюрером розбирайся,партизан невидимий
04.02.2022 22:15 Ответить
Написал тот, у кого президент - бандит и фашня.
05.02.2022 02:17 Ответить
Так если лука самозванец, что же вы его тряпками ссаными не погоните? Выходит, большая часть ВАШЕГО народу, в общем-то и не против.
05.02.2022 08:59 Ответить
Цікаво, скільки тисяч кв. км. території РФ ***** заплатило Сі за цю спільну заяву?
04.02.2022 19:54 Ответить
так он им по 100$ газ продает, их друзьям сев корее ракеты помогает клепать
04.02.2022 20:39 Ответить
Якщо Україна зараз не в НАТО, то НАТО буде в Українi.
І цей процес уже розпочався.
04.02.2022 19:55 Ответить
заява пролунала тому, що хйло просто сцить України в НАТО, а Китаю - просто пофіг, але за "пів-Сибіру" - сказати пару слів приємних кацапському вуху, вже трошки надраному українцями - не питання..
04.02.2022 19:56 Ответить
Китай має територіальні претензії до Московії. Китайські лідери ніколи не були щирими. Як і ...йло. Стоять два удави, і не знають як один одного проковтнути.
04.02.2022 20:13 Ответить
ну, китайци, конечно молодцы.
подигривают путину, что б тот думал что кнр дружественная рф страна.
рф построила китаю за свой щет газопровод на 50 млрд м3 в год,
который прокаивает 8 млрд в год.
строит, за свои же сейчас еще на 38 млрд м3.
китай каза почти не берет.
у китая в пользовании на 50 лет около полмыллиона ка земель и лесов россии.
они иногда что то ************ путину, а тот как лошара ведеться на это.
и виходит следующее.
крепыш, сосед вас хвалит, пользуеться вашим всем, трахает вашу жену...
а вы идете и киздите другого но маленького, немощьного соседа, чтоб показать всей
улице какой вы крутой, хотя знаете что вы рогоносец.
вот и вся суть правительства раши.
04.02.2022 20:07 Ответить
совершенно точно
04.02.2022 20:40 Ответить
Друзі, не приймайте заяву китайського лідера за думку Китаю. Китай має територіальні претензії до Московії. Китайські лідери ніколи не були щирими. Як і ...йло. Стоять два удави, і не знають як один одного проковтнути.
04.02.2022 20:12 Ответить
Два удава? Мысль интересная ,но ... путин не настоящий удав, он старается таковым быть, хотя это у него нифига не получается. А вот виннипух - да, он удав. путин для него всё же кролик, пожалуй саблезубый, но всё же кролик. И сильная расея китаисам зачем? винни будет наверняка подстрекать путина и потакать в агрессии и войне, поскольку всё это ослабляет расею, а значит - кролик теряет зубы и в конце концов пиньдзинь проглотит его с потрохами , или откусит ну там лапки/хвостик/ушки ...И начнёт с Сибири. Да вообще-то уже начал. Будет "Сибиря нас" )))
04.02.2022 21:29 Ответить
Значіть їм вигідно мати біля своїх кордонів маленькі та слабенькі держави. В такому випадку парітета сил ніколи не буде.
04.02.2022 20:22 Ответить
Світ повинен знати, що китайськи комунякі нічим не кращі від москалів, там де комуняки, там відсутня свобода і людяність, там вязниці і гулаги.
04.02.2022 20:22 Ответить
Китай то к этому каким боком? Давайте ещё Тувалу и островаТонга Тонга спросим за они вступление Украины в НАТО или нет, маразм уже всемирный
04.02.2022 20:42 Ответить
Китай,наверное,тоже захотел санкционных пистюлей
04.02.2022 20:43 Ответить
Скільки ***** заплатив китайцю?
04.02.2022 20:56 Ответить
комуняк и кацапо-фашистов точно спрашивать не будем.
04.02.2022 21:01 Ответить
Два диктатора спелись!
04.02.2022 21:02 Ответить
Пусть уже нас примут в НАТО просто на зло врагам. Чтоб там их всех попердолило!
04.02.2022 21:03 Ответить
наплювати що там китайці говорять. Бо ситий голодного не зрозуміє. Китайцям нічого не загорожує і їм до НАТО непотрібно, а в нас клятий мишебрат на порозі. Нам конче потрібно сховатись під парасольку НАТО!
04.02.2022 22:52 Ответить
Цікаво хто кому з них "братский народ" і хто "старший брат"
04.02.2022 22:57 Ответить
 
 