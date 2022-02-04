Главная задача киевского метрополитена в случае вторжения – эвакуация в безопасное место

Метрополитен в Киеве сразу строили как объект гражданской защиты и в случае чрезвычайной ситуации в нем будет работать сантехническая инфраструктура. Но главная цель – не держать людей на станциях, а отвезти их в безопасное место.

Киевский метрополитен, который был открыт в 1960-ом, сразу строили как объект двойного назначения. Во-первых, как транспорт, а во-вторых, как объект гражданской защиты. Такие функции предусмотрели еще на этапе строительства, который пришелся на разгар так называемой "холодной войны".

Но со времен Первой и Второй мировых войн методика и подходы к реализации военных операций значительно изменились. И теперь основной задачей метро в случае чрезвычайной ситуации является перемещение людей из потенциально опасного места в потенциально безопасное, — объясняют в столичном метрополитене.

То есть речь не о содержании киевлян в подземных станциях, а об эвакуации из точки А в точку Б.

"Вспомним минирование моста метро три года назад, когда вооруженный мужчина заехал на мост и угрожал его взорвать. Тогда столичный метрополитен оперативно среагировал на угрожающую ситуацию и организовал движение "красной ветвью" частично: со станции "Лесной" к "Дарнице" и со станции" Крещатик" в "Академгородок". Мы перемещали людей только в безопасное для них место", — рассказывают в пресс-службе киевского метрополитена.

Во время чрезвычайной ситуации в метро будет работать сантехническая инфраструктура. А вот что касается того, платный ли будет проезд, в киевском метро говорят, что такое решение будут принимать уже непосредственно во время ситуации. Вероятно, будет создан специальный штаб, который будет принимать решение о необходимости привлекать спасателей, медиков и правоохранителей к той или иной станции.

Также в случае опасности могут привлекать дополнительные поезда, чтобы максимально оперативно обеспечить безопасность жителей. Графики перевозок также будут регулироваться.

В пресс-службе говорят, что человек должен иметь с собой теплые вещи, еду, необходимые документы. Доступ к питьевой воде будет, но других дополнительных удобств нет. Речь идет только о сохранении жизни. Кроватей или дополнительного питания не будет.