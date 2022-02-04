РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4569 посетителей онлайн
Новости Война
4 013 14

Главная задача киевского метрополитена в случае вторжения – эвакуация в безопасное место

Главная задача киевского метрополитена в случае вторжения – эвакуация в безопасное место

Метрополитен в Киеве сразу строили как объект гражданской защиты и в случае чрезвычайной ситуации в нем будет работать сантехническая инфраструктура. Но главная цель – не держать людей на станциях, а отвезти их в безопасное место.

Об этом пишет издание "Вечерний Киев", передает Цензор.НЕТ.

Киевский метрополитен, который был открыт в 1960-ом, сразу строили как объект двойного назначения. Во-первых, как транспорт, а во-вторых, как объект гражданской защиты. Такие функции предусмотрели еще на этапе строительства, который пришелся на разгар так называемой "холодной войны".

Но со времен Первой и Второй мировых войн методика и подходы к реализации военных операций значительно изменились. И теперь основной задачей метро в случае чрезвычайной ситуации является перемещение людей из потенциально опасного места в потенциально безопасное, — объясняют в столичном метрополитене.

То есть речь не о содержании киевлян в подземных станциях, а об эвакуации из точки А в точку Б.

Читайте также: В случае вторжения РФ главным бомбоубежищем в Киеве будет метрополитен, - Кличко

"Вспомним минирование моста метро три года назад, когда вооруженный мужчина заехал на мост и угрожал его взорвать. Тогда столичный метрополитен оперативно среагировал на угрожающую ситуацию и организовал движение "красной ветвью" частично: со станции "Лесной" к "Дарнице" и со станции" Крещатик" в "Академгородок". Мы перемещали людей только в безопасное для них место", — рассказывают в пресс-службе киевского метрополитена.

Во время чрезвычайной ситуации в метро будет работать сантехническая инфраструктура. А вот что касается того, платный ли будет проезд, в киевском метро говорят, что такое решение будут принимать уже непосредственно во время ситуации. Вероятно, будет создан специальный штаб, который будет принимать решение о необходимости привлекать спасателей, медиков и правоохранителей к той или иной станции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убежища в Киеве рассчитаны более чем на 2 миллиона человек, - КГГА

Также в случае опасности могут привлекать дополнительные поезда, чтобы максимально оперативно обеспечить безопасность жителей. Графики перевозок также будут регулироваться.

В пресс-службе говорят, что человек должен иметь с собой теплые вещи, еду, необходимые документы. Доступ к питьевой воде будет, но других дополнительных удобств нет. Речь идет только о сохранении жизни. Кроватей или дополнительного питания не будет.

Автор: 

Киев (26138) Метрополитен (1025)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
метро замкнутое пространство хотя бы потому киломераж ограничен,какое безпасное место может быть если все знают конечные станции
показать весь комментарий
04.02.2022 19:57 Ответить
+2
Бред какой-то.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:19 Ответить
+2
Конечная станция - Стокгольм.
Но это военный секрет.
показать весь комментарий
04.02.2022 22:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
метро замкнутое пространство хотя бы потому киломераж ограничен,какое безпасное место может быть если все знают конечные станции
показать весь комментарий
04.02.2022 19:57 Ответить
Ну,як тобі сказати ,між крайніми станціями кілометрів 40 буде
показать весь комментарий
04.02.2022 22:03 Ответить
Конечная станция - Стокгольм.
Но это военный секрет.
показать весь комментарий
04.02.2022 22:57 Ответить
Бред какой-то.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:19 Ответить
Метро как бомбоубежище может вместить только 7% населения Киева,
и то при одновременной попытке туда попасть в давках погибнет много народу,
не стоит на него рассчитывать в случае бомбардировки.
Узнавайте про ближайшее бомбоубежище и давайте просраться ЖЕКУ/осбб если в вашем доме п подвале срач.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:26 Ответить
А Шуфрич не хворіє випадково?
показать весь комментарий
04.02.2022 20:37 Ответить
Задолбали Киевом...как будто других городов нет. Чернигов Харьков и Полтава гораздо более актуальные. Вы не представляете каково это 8 лет жить в 20минутах езды от границы.
показать весь комментарий
04.02.2022 21:49 Ответить
В Харькове неплохое метро . Под площадью Свободы очень хорошие коммуникации ...
показать весь комментарий
05.02.2022 09:27 Ответить
если ты не живеш в центре то на авто туда ехать - больше 40минут.
показать весь комментарий
14.02.2022 10:09 Ответить
Щас, будут они бомбить Киев, чтобы попасть в жилище Медведчука.
показать весь комментарий
04.02.2022 22:59 Ответить
Нам каждый день с собой приносит - все меньше поводов не пить...
показать весь комментарий
05.02.2022 00:35 Ответить
До влади в Україні прийшли потвори , мерзотники , злочинці. Як від таких можна очікувати щось добре ? Багатьох з них очикує паля , як мінімум ...
показать весь комментарий
05.02.2022 09:18 Ответить
 
 