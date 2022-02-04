Войны не будет, ФЛП не будем трогать, - Зеленский провел встречу с представителями крупнейших IT-компаний

Президент Владимир Зеленский сегодня вечером, 4 февраля, встретился с топ-менеджментом крупнейших IT-компаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили специализированному изданию dev.ua три независимых источника в IT-компаниях.

По их данным, встреча состоялась около 17.00 в PM Hall.

По словам источников dev.ua, во время встречи Зеленский призвал IT-компании вступать в Дію City. Это специальный налоговый и организационный режим работы IT-отрасли, альтернатива ФЛП.

Как рассказывал на встрече Зеленский, ФЛП трогать никто не будет. "Это личные размышления Данила Гетьманцева", - отмечает собеседник dev.ua, владелец одной из крупных IT-компаний.

Кроме того, Владимир Зеленский заверил собравшихся, что войны не будет. Об этом сообщил один из собеседников редакции.