Войны не будет, ФЛП не будем трогать, - Зеленский провел встречу с представителями крупнейших IT-компаний

Президент Владимир Зеленский сегодня вечером, 4 февраля, встретился с топ-менеджментом крупнейших IT-компаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили специализированному изданию dev.ua три независимых источника в IT-компаниях.

По их данным, встреча состоялась около 17.00 в PM Hall.

По словам источников dev.ua, во время встречи Зеленский призвал IT-компании вступать в Дію City. Это специальный налоговый и организационный режим работы IT-отрасли, альтернатива ФЛП.

Читайте также: Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики

Как рассказывал на встрече Зеленский, ФЛП трогать никто не будет. "Это личные размышления Данила Гетьманцева", - отмечает собеседник dev.ua, владелец одной из крупных IT-компаний.

Кроме того, Владимир Зеленский заверил собравшихся, что войны не будет. Об этом сообщил один из собеседников редакции.

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) ІТ-индустрия (35) ФОП (34)
Топ комментарии
+55
Бомбера опять заклинило

показать весь комментарий
04.02.2022 20:19 Ответить
+47
Війни не буде. Здамося. Так він думає.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:06 Ответить
+40
ну все... связь со спутником устойчивая... войны не будет... приехали
показать весь комментарий
04.02.2022 20:03 Ответить
А звідки воно знає, що війни не буде, воно у очі ХЛА дивилося?
Один вже подивися в очі ХЛА, що потрапив на Ростов...
показать весь комментарий
05.02.2022 00:46 Ответить
Хто ВІН, а хто ,, воно", дуже скоро буде видно УСІМ...... А далі без коментарів!!!
показать весь комментарий
05.02.2022 03:56 Ответить
Ця дурилка ще щось говорить... пусте.
показать весь комментарий
05.02.2022 02:18 Ответить
Вас послати в культурній формі, чи самі підете???
Ідіть трохи прогуляйтеся на свіжому морозному повітрі!!!
показать весь комментарий
05.02.2022 04:00 Ответить
Я пишаюся Нашим Президентом. МОЛОДЕЦЬ!!! БРАВО!!!
БЛАГОСЛОВЕННЯ ВАМ ВСЕМОГУТНЬОГО БОГА.
Христос Рождається!
Славімо Його!!!!
показать весь комментарий
05.02.2022 03:52 Ответить
Заболели, то лячитеся
показать весь комментарий
05.02.2022 04:15 Ответить
Люди с ограниченными умственными способностями, могут гордиться даже горшком на голове.
Чем именно вы гордитесь?
Можете привести конкретный пример?
показать весь комментарий
05.02.2022 13:56 Ответить
17 : 00 РМ это лунное время ?
показать весь комментарий
05.02.2022 04:29 Ответить
Зуб даёт? Под пацана отвечает?
показать весь комментарий
05.02.2022 05:19 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 06:44 Ответить
Президент знает или это его личное мнение? Если знает, значит есть договоренности? Почему об этих договорённостях никто не знает? Каковы условия договоренностей?
показать весь комментарий
05.02.2022 08:07 Ответить
Зеленський при зустрічі: короче мені тут інопланетяни на вухо сказали, війни не буде...
показать весь комментарий
05.02.2022 09:45 Ответить
Звідки така впевненість, що війни не буде? Уже домовився про капітуляцію? Чи збираєшся це зробити в Туреччині?
показать весь комментарий
05.02.2022 09:50 Ответить
Бляха, Вова ти головнокомандуючий, а не гадалка, від тебе не хочуть чути "Буде, не буде". А те що робиться, щоб цьому запобігти. І як іде підготовка, якщо все-таки почнеться.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:26 Ответить
Замість того, щоб підтримати надходження до бюджету за рахунок стимуляції виробництва та бізнесу,ці зелені дурники вирішили тупо збільшити податки і штрафи. Тепер ФОПи пішли в тінь,і вивести їх буде непросто,це вже не за цієї влади. Гетьманцев погнався за 5грн,а бюджет втратить мільйони. За рік Україна втрачає мільйон людей, які виїжджають,і вже не повернуться. Я теж закрив ФОП,а влітку буду їхати з сім'єю до Європи в пошуках роботи. Буду піднімати економіку Європи,а тут хай Гетьманцев піднімає.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:53 Ответить
Да повезло нам с президентом
показать весь комментарий
05.02.2022 12:54 Ответить
С президентами...
показать весь комментарий
05.02.2022 13:51 Ответить
Идиот. Война уже идёт.пока не будут освобождены оккупированные Крым и Донбас
показать весь комментарий
05.02.2022 13:16 Ответить
не будут))Или Минск или капитуляция в случае попытки сунуть свои рыла свинячие на Донбасс.
показать весь комментарий
05.02.2022 21:49 Ответить
Вполне правильно и чётко заявил. Кому что непонятно? А истеричек-"вояк" просьба не беспокоиться.
показать весь комментарий
05.02.2022 13:37 Ответить
Лично я, если был представителем IT и участвовал в этой встрече, сразу после слов "войны не будет" встал бы и ушел.
Иметь дело с человеком, который делает такие заявления (Ванга, штоле?) просто опасно для здоровья.
Может быть и у виска пальцем покрутил.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:04 Ответить
Не ушел бы. СБУ нашли бы причины.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:32 Ответить
Зелёные гниды рулят.Увалили все что можно Дай Бог им здоровья до седьмого колена.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:08 Ответить
А сколько же здесь ботов собралось :"здамося", "зелёные гниды" и.т.д.
Радует, что в большинстве своем украинцы умнее здесь собравшихся провокаторов
показать весь комментарий
05.02.2022 14:17 Ответить
Это у вашего найвеличнишого боты везде. Вы новости читайте нормальные. Когда фб зачищал ботофермы больше всего потеряли группы в поддержку Зе.
показать весь комментарий
05.02.2022 16:06 Ответить
IT не надо уговаривать платить или не платить. Покажи пример, что налоги расходуются в нужном русле, за воровство наказание пожизненное с конфискацией у всех ближайших родственников и доказанных структур, создавай инфраструктуру, открывай заводы и создай наказание за неуплату налогов и IT и не только IT прийдут и оплатят все согласно законодательству или переместятся в другие страны с более интересными условиями.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:39 Ответить
Научитесь когда нибудь отделять официальных пи:день от официальной политики.Уже надоело вам верить.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:52 Ответить
Сказочный идиот!
показать весь комментарий
05.02.2022 15:29 Ответить
Цьому ......
Вірити???????
показать весь комментарий
05.02.2022 18:54 Ответить
Хто кричав:
"Я твій вирок"?
Хто буде твоїм вироком?
показать весь комментарий
05.02.2022 18:59 Ответить
На захист пишуть

Кому все рівно, газ 7,99 чи 79,90!!!!!
Вода 100 чи 1000!!!!!!
Світло?????!
Ще й за кожний платіж абонентська плата??????
Ще й доставка повітря?????!
Клоуни
Чи ми клоуни?
показать весь комментарий
05.02.2022 19:14 Ответить
О, сколько тупой ******* парашаенковской собралось на цензор нет, как мухи на говно!))
показать весь комментарий
05.02.2022 21:11 Ответить
Штокак гострий
показать весь комментарий
05.02.2022 21:22 Ответить
Тебе жпідаром не називав ніхто, штокакія вонюча, окупант
показать весь комментарий
05.02.2022 21:24 Ответить
Та і при чому тут парашаєнко, вибирали твою парашазелень щоб не вибирати кугута
показать весь комментарий
05.02.2022 22:46 Ответить
Дійсно, війна це коли мешканці роблять опір окупантам.
А коли окупантів планують вітати квітами то можна казати: війни не буде, бо воно в своїй макітрі війну скінчило.
показать весь комментарий
06.02.2022 00:19 Ответить
Срочно надо объявить войну шведам, или немцам и сдаться в плен тогда точно войны не будет, да у них денег много так шо прокормят Украину
показать весь комментарий
06.02.2022 10:02 Ответить
Клоун с новой пантомимой...
показать весь комментарий
06.02.2022 11:33 Ответить
30.10.2022. . на даний час ... війни нема! .. нам просто все мерещиться!
(сарказм).
Зелена Гнида.....
показать весь комментарий
30.10.2022 02:14 Ответить
