Правоохранительные органы готовы к реагированию на любые сценарии дестабилизации в Украине, - Монастырский

Об этом министр внутренних дел Украины сказал во время тактико-специальных учений подразделений системы МВД с боевой стрельбой, которые прошли в городе Припять Киевской области сегодня, 4 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Спасатели, полицейские и гвардейцы отработали действия при возникновении кризисной ситуации и ведении боевых действий в урбанизированной местности.

Глава МВД сказал, что обучение подтвердило слаженность взаимодействия работников системы МВД, включая специфику работы каждого подразделения в сложных ситуациях для преодоления разного рода опасностей.

"Целью этих учений была отработка взаимодействия. Цель достигнута. Работники всех подразделений системы МВД сработали абсолютно на высоком профессиональном уровне", - подчеркнул Денис Монастырский.

Кроме этого, министр проинформировал, что в дальнейшем планируется проведение ряда учений, в том числе совместные отработки с Вооруженными силами Украины на полигонах на Западной Украине.

"С 9 по 12 февраля мы планируем провести ряд учений на востоке и в центральных областях Украины. Учения будут проходить по сценарию захвата уже в реальных населенных пунктах, а именно – захвата административного здания – городского совета, районной государственной администрации или отдела полиции", – сообщил Глава МВД. Он также подчеркнул, что Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины на этой неделе обнаружила и предотвратила один из сценариев политической внутренней дестабилизации в стране.

"Попытки внутренней дестабилизации в Украине могут продолжаться и дальше. Правоохранительные органы и Вооруженные силы Украины готовы к любым сценариям. Именно во время учений мы выявляем недостатки для устранения их и учета в дальнейшем. Делаем все, чтобы был эффективный, своевременный ответ", – сказал министр.