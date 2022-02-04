РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4569 посетителей онлайн
Новости
2 429 42

Правоохранительные органы готовы к реагированию на любые сценарии дестабилизации в Украине, - Монастырский

Правоохранительные органы готовы к реагированию на любые сценарии дестабилизации в Украине, - Монастырский

Об этом министр внутренних дел Украины сказал во время тактико-специальных учений подразделений системы МВД с боевой стрельбой, которые прошли в городе Припять Киевской области сегодня, 4 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Спасатели, полицейские и гвардейцы отработали действия при возникновении кризисной ситуации и ведении боевых действий в урбанизированной местности.

Глава МВД сказал, что обучение подтвердило слаженность взаимодействия работников системы МВД, включая специфику работы каждого подразделения в сложных ситуациях для преодоления разного рода опасностей.

"Целью этих учений была отработка взаимодействия. Цель достигнута. Работники всех подразделений системы МВД сработали абсолютно на высоком профессиональном уровне", - подчеркнул Денис Монастырский.

Читайте также: Воины-реактивники провели обучение рядом с оккупированным Крымом, – Командующий ОС Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме этого, министр проинформировал, что в дальнейшем планируется проведение ряда учений, в том числе совместные отработки с Вооруженными силами Украины на полигонах на Западной Украине.

"С 9 по 12 февраля мы планируем провести ряд учений на востоке и в центральных областях Украины. Учения будут проходить по сценарию захвата уже в реальных населенных пунктах, а именно – захвата административного здания – городского совета, районной государственной администрации или отдела полиции", – сообщил Глава МВД. Он также подчеркнул, что Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины на этой неделе обнаружила и предотвратила один из сценариев политической внутренней дестабилизации в стране.

Читайте также: Войска РФ и Беларуси начали этап боевой слаженности на полигонах

"Попытки внутренней дестабилизации в Украине могут продолжаться и дальше. Правоохранительные органы и Вооруженные силы Украины готовы к любым сценариям. Именно во время учений мы выявляем недостатки для устранения их и учета в дальнейшем. Делаем все, чтобы был эффективный, своевременный ответ", – сказал министр.

Автор: 

МВД (9345) военные учения (3494) Монастырский Денис (335)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Все в лес пойдут? На прочес, Трухина искать?

показать весь комментарий
04.02.2022 20:31 Ответить
+22
показать весь комментарий
04.02.2022 20:31 Ответить
+16
Ты на отмазку Трухина отреагируй? !!! Слуга хренов!
показать весь комментарий
04.02.2022 20:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все в лес пойдут? На прочес, Трухина искать?

показать весь комментарий
04.02.2022 20:31 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 20:31 Ответить
Ты на отмазку Трухина отреагируй? !!! Слуга хренов!
показать весь комментарий
04.02.2022 20:31 Ответить
А как там небезызвестный задержанный за попытку госпереворота Голубан? А то чет мало внимания этому делу, все больше обсуждают бессвязный бред Трухина.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:31 Ответить
Этот "бред" на нормальном языке называется уголовно наказуемым деянием. Как и черным налом 150К баксов откатов в сумке клиента.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:36 Ответить
А чем доказано что в сумке были доллары и вообще деньги?
показать весь комментарий
04.02.2022 20:42 Ответить
Видео нужно внимательно смотреть. Клиент сам пошёл в сознанку. А доказывать должны Моня Стырский и Венедиктова после ареста клиента и помещения его в СИЗО. Статей в этом видео хватает с головой.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:46 Ответить
На видео нет доказательств этому, как и даже тому что Трухин был за рулем. Дело о взятке мертворожденное изначально.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:50 Ответить
Не надоело тупого дурачка из себя корчить? Неужели копейки Подоляка стоят этого позора?
показать весь комментарий
04.02.2022 21:37 Ответить
Ти справді відео все бачив? 😁 А от навіть Хламідія одразу ж вирішив, що Трухір - злочинець, якого краще позбутися. Ти бачив і знаєш більше за Хламідію і Вєнєдіктовою на пару з Шуляк? 🤔
показать весь комментарий
04.02.2022 21:37 Ответить
Работа у него такая., зеленую дупу вылизывать.
показать весь комментарий
04.02.2022 21:43 Ответить
На видео не показаны деньги в сумке и не известно, были ли они там, это так.
Но зато прекрасно слышно, как этот поц предлагает полицейскому пойти за сумкой и взять находящиеся там 150 тысяч за то, чтобы отпустить его пойти тихонько в лес.
Это называется попытка дачи взятки должностному лицу при исполнении и тоже является уголовной статьёй.
Так что вы напрасно стараетесь зачем-то отбелить этого явно зашквареного Трухина.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:00 Ответить
да не было никакой попытки.

Вы до сих пор не поняли алгоритм зележопой политики?

Они не могут работать, управлять страной, проводить внешнюю политику и т.п.

Они - АКТЕРЫ. Клоуны, сценаристы, танцюрысты, журнаглисты и прочее.

Они умеют только одно - это создавать шум и пускать мыльные пузыри - чтоб привлекать зрителя.
И они делают это все эти позорные 3 года.

Больше не делают ничего - ибо понятия не имеют, что и как нужно делать.
Но пускать пузыри - оооо! - это отлично получается.

От одного пузыря к другому. То мильярд дэрэв, то бырштын, то лесника посадили, то скумбрия по-8, то Голубан, то абдристович, то Шефира убили, то бубася на курорте ...
показать весь комментарий
04.02.2022 20:41 Ответить
все верно, забыли закон о пчелах
показать весь комментарий
04.02.2022 20:43 Ответить
Ты гнида уже объяснил, где находилось видео с камер полицейских, которым Трухин предлагал взятку в 150 000 долларов?
показать весь комментарий
04.02.2022 20:31 Ответить
Ну відчувають що скоро їх будуть так "любити" що необхідно аж застерігати. 😂😂😂
показать весь комментарий
04.02.2022 20:34 Ответить
монастырский стабилизатор.
сам себя поймай, для начала.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:35 Ответить
Прекратите сами дестабилизировать общество. Когда будет "послан" Трухин до суду.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:35 Ответить
Ідіоти при владі і нас ідіотами робить,обкурені барани,козломойсько-зеленська мафія.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:40 Ответить
Мерзавец.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:40 Ответить
https://youtu.be/mU8r_b5C_OA он шоколадный заясь, как и пыня, он лясковий мерзавясь... - обратите внимание на средний палец около 3:20 проигрывания... мерзавясь(средний палец - это и есть привет от лероса с нарцисом
показать весь комментарий
04.02.2022 20:49 Ответить
А кацапский вата-зритель перед средним пальцем Нарциса еще и поплямкал губами так смачно, шо просто АБЫРВАЛГ...
показать весь комментарий
04.02.2022 20:52 Ответить
Верховного суда машины нашли?
показать весь комментарий
04.02.2022 20:42 Ответить
То б то, він заявив, що МВС (спеціалізується на контролі над населенням) готове "в найскладніших ситуаціях для подолання різного роду небезпек" ?
показать весь комментарий
04.02.2022 20:48 Ответить
Конечно радует такое утверждение министра---так и должно быть. Кстати предлагаю с понедельника пропечатывать бюллетень в сми и на центральных тв-каналах данные погранслужб о въезде выезде за кордон всех членов семей гос-чиновников от самого верха до глав ну хотя бы облцентров. Каждые два дня обновлять изменения. Интернет же всё таки массово.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:51 Ответить
Цим Моня, як би каже Зелі, хоч я з трухою обіςραβςя, але якщо студенти влаштують Майдан, то я покажу їм Кузькіну матір.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:58 Ответить
Моня Стирський на повному серйозні думає, що вимога його відставки веде до дестабілізації України. 😁
показать весь комментарий
04.02.2022 21:32 Ответить
GessenKozak2


@GessenKozak2

·
https://twitter.com/GessenKozak2/status/1489675411453878272 52 мин



Главмент України - вбивця, уникнувший відповідальності?..

показать весь комментарий
04.02.2022 21:55 Ответить
а міністр то голий , безплатья
показать весь комментарий
04.02.2022 21:59 Ответить
скільки він поміністрував? а гачок ОПУщених зрадою закОвтнув глибОКО
показать весь комментарий
04.02.2022 22:02 Ответить
Люди добрі ВИ НЕ ЗРОЗУМІЛИ!!!
МОНЯ СТИРСЬКИЙ погрожує мудрому наріду на випадок нового Майдану!!!! Дестабілізація!!! Бої в умовах урбанізаціїї!!!!
Читаємо правильно:- придушити повстання як в Казахстані!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 22:06 Ответить
команда (банда) зеленського дестабілізуе Україну.
як що готові???
реагуйте...
показать весь комментарий
04.02.2022 22:37 Ответить
Правоохранительные органы не в состоянии арестовать преступников, за то они в состоянии штрафовать водителей и кашмарить граждан Украины.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:43 Ответить
а чем отбивать будут ракеты из Помосковья?
показать весь комментарий
05.02.2022 02:11 Ответить
НЕ ВЕРЮ!!!!!!!
показать весь комментарий
05.02.2022 15:19 Ответить
 
 