Правоохранительные органы готовы к реагированию на любые сценарии дестабилизации в Украине, - Монастырский
Об этом министр внутренних дел Украины сказал во время тактико-специальных учений подразделений системы МВД с боевой стрельбой, которые прошли в городе Припять Киевской области сегодня, 4 февраля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
Спасатели, полицейские и гвардейцы отработали действия при возникновении кризисной ситуации и ведении боевых действий в урбанизированной местности.
Глава МВД сказал, что обучение подтвердило слаженность взаимодействия работников системы МВД, включая специфику работы каждого подразделения в сложных ситуациях для преодоления разного рода опасностей.
"Целью этих учений была отработка взаимодействия. Цель достигнута. Работники всех подразделений системы МВД сработали абсолютно на высоком профессиональном уровне", - подчеркнул Денис Монастырский.
Кроме этого, министр проинформировал, что в дальнейшем планируется проведение ряда учений, в том числе совместные отработки с Вооруженными силами Украины на полигонах на Западной Украине.
"С 9 по 12 февраля мы планируем провести ряд учений на востоке и в центральных областях Украины. Учения будут проходить по сценарию захвата уже в реальных населенных пунктах, а именно – захвата административного здания – городского совета, районной государственной администрации или отдела полиции", – сообщил Глава МВД. Он также подчеркнул, что Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины на этой неделе обнаружила и предотвратила один из сценариев политической внутренней дестабилизации в стране.
"Попытки внутренней дестабилизации в Украине могут продолжаться и дальше. Правоохранительные органы и Вооруженные силы Украины готовы к любым сценариям. Именно во время учений мы выявляем недостатки для устранения их и учета в дальнейшем. Делаем все, чтобы был эффективный, своевременный ответ", – сказал министр.
Но зато прекрасно слышно, как этот поц предлагает полицейскому пойти за сумкой и взять находящиеся там 150 тысяч за то, чтобы отпустить его пойти тихонько в лес.
Это называется попытка дачи взятки должностному лицу при исполнении и тоже является уголовной статьёй.
Так что вы напрасно стараетесь зачем-то отбелить этого явно зашквареного Трухина.
Вы до сих пор не поняли алгоритм зележопой политики?
Они не могут работать, управлять страной, проводить внешнюю политику и т.п.
Они - АКТЕРЫ. Клоуны, сценаристы, танцюрысты, журнаглисты и прочее.
Они умеют только одно - это создавать шум и пускать мыльные пузыри - чтоб привлекать зрителя.
И они делают это все эти позорные 3 года.
Больше не делают ничего - ибо понятия не имеют, что и как нужно делать.
Но пускать пузыри - оооо! - это отлично получается.
От одного пузыря к другому. То мильярд дэрэв, то бырштын, то лесника посадили, то скумбрия по-8, то Голубан, то абдристович, то Шефира убили, то бубася на курорте ...
сам себя поймай, для начала.
Главмент України - вбивця, уникнувший відповідальності?..
МОНЯ СТИРСЬКИЙ погрожує мудрому наріду на випадок нового Майдану!!!! Дестабілізація!!! Бої в умовах урбанізаціїї!!!!
Читаємо правильно:- придушити повстання як в Казахстані!!!
як що готові???
реагуйте...