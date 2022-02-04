РУС
Зеленский поблагодарил сборную Украины по футзалу за игру: Вы – наши герои

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинскую сборную по футзалу после полуфинального матча Евро-22 за игру, назвав игроков героями.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро 17 лет. Верим – путь в финал будет значительно короче. Вы – наши герои! Слава Украине!", - написал Зеленский.

Напомним, в полуфинальном матче Евро сборная Украины со счетом 3:2 уступила сборной РФ.

В воскресенье украинская команда в 15.30 сыграет против Испании или Португалии матч за третье место.

Зеленский Владимир (21986) спорт (2451)
молодцы за то что просрали кацапам?????? нет слов
04.02.2022 20:47 Ответить
Затаскали слово "герои". Герой рискует жизнью и здоровьем ради родины. А здесь просто молодцы, что хорошо выполнили свою работу и всё. Героического в том, что проиграли или выиграли нет. Зюзя опускается на уровень рос. пропаганды - вот мы украм дали прикурить и рф непобидима везде. Когда в экономике нет результата, то вход идёт шоу-политика, точ в точ как у кацапов.
04.02.2022 21:09 Ответить
да ладно,грали навіть краще за кацапських бразильців,ну не пощастило трошки..не потрібно лайном кидатись в хлопців вони старались це було видно
04.02.2022 20:49 Ответить
