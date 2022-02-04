Зеленский поблагодарил сборную Украины по футзалу за игру: Вы – наши герои

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинскую сборную по футзалу после полуфинального матча Евро-22 за игру, назвав игроков героями.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро 17 лет. Верим – путь в финал будет значительно короче. Вы – наши герои! Слава Украине!", - написал Зеленский.

Напомним, в полуфинальном матче Евро сборная Украины со счетом 3:2 уступила сборной РФ.

В воскресенье украинская команда в 15.30 сыграет против Испании или Португалии матч за третье место.