Российский телеканал включил интершум после кричалки "Путин – х@йло!" во время матча Россия – Украина
Российский телеканал "Матч ТВ" включил интершум после оскорбительных кричалок в адрес президента РФ Владимира Путина во время матча чемпионата Европы по минифутболу между Россией и Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sports.ru.
Зрители в первом тайме матча периодически скандировали: "Путин – х@йло!" После перерыва телеканал включил интершум.
Турнир проходит в Нидерландах.
Напомним, что эту же кричалку украинские фанаты использовали во время Евро-2020.
На Филиппинах загорелось посольство РФ ))))
І коментар кацапа під цією новиною ( на - спорт.сру ( за посиланням ))
https://www.sports.ru/profile/1080396274/
https://www.sports.ru/profile/1080396274/ d567ythgf7die5dr76yftguj
сегодня, 18:44
+567
И в чем они не правы? .
в прямом эфире без задержки не смогли бы и это сделать))
китайцї: а хто ж тоді кричить ПУТІН *****???????????????????
14 тысяч погибших, сколько покалеченных и инвалидов,без рук без ног, все пытаюсь представить и не могу,как покалеченные войной или родные погибших смотрят такие мероприятия?
Мне ,стыдно за то что теперь твориться в Украине, горько и стыдно.
Не дай Бог так оголодать.
Нє кукарєкай опущєний.
Скучает небось за своим старым прозвищем - "Моль"...
Ой скучает...)))
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10476757/Winter-Olympics-opening-ceremony-takes-place-Beijing.html?ito=social-twitter_mailonline Daily Mail