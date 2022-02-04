Российский телеканал включил интершум после кричалки "Путин – х@йло!" во время матча Россия – Украина

Российский телеканал "Матч ТВ" включил интершум после оскорбительных кричалок в адрес президента РФ Владимира Путина во время матча чемпионата Европы по минифутболу между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sports.ru.

Зрители в первом тайме матча периодически скандировали: "Путин – х@йло!" После перерыва телеканал включил интершум.

Турнир проходит в Нидерландах.

Напомним, что эту же кричалку украинские фанаты использовали во время Евро-2020.

Читайте также: "Путин - х#йло!" - украинские фанаты поют песню о главе РФ во время матча Евро-2020 Украина-Швеция на стадионе в Глазго. ВИДЕО