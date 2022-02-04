РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4569 посетителей онлайн
Новости
35 362 57

Российский телеканал включил интершум после кричалки "Путин – х@йло!" во время матча Россия – Украина

Российский телеканал включил интершум после кричалки "Путин – х@йло!" во время матча Россия – Украина

Российский телеканал "Матч ТВ" включил интершум после оскорбительных кричалок в адрес президента РФ Владимира Путина во время матча чемпионата Европы по минифутболу между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sports.ru.

Зрители в первом тайме матча периодически скандировали: "Путин – х@йло!" После перерыва телеканал включил интершум.

Турнир проходит в Нидерландах.

Напомним, что эту же кричалку украинские фанаты использовали во время Евро-2020.

Читайте также: "Путин - х#йло!" - украинские фанаты поют песню о главе РФ во время матча Евро-2020 Украина-Швеция на стадионе в Глазго. ВИДЕО

Автор: 

путин владимир (32214) сборная по футболу (297) футбол (3593) фанаты (437)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+59
«Образливої кричалки» щось я тут не бачу нічого образливого. Це чиста правда
показать весь комментарий
04.02.2022 20:56 Ответить
+52
Молодці наші вболівальники.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:54 Ответить
+47
Сьогодні програли завтра виграєм, а от ***** залишиться *****м.
показать весь комментарий
04.02.2022 21:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это просто оператор тоже кричал, зашкаливает))))
показать весь комментарий
04.02.2022 20:51 Ответить
інтершум, а то як?...і що, допомогло, москалі і весь світ наче не чули?..чули-чули, хоч що б не казали, весь світ знов почув правду!
показать весь комментарий
04.02.2022 20:53 Ответить
Там було не зрозуміти, *****, чи не *****. Наче кричать, що не *****..... Потім знову *****. Кацапи заплуталися зовсім. Після інтершуму все Ок
показать весь комментарий
04.02.2022 20:53 Ответить
Молодці наші вболівальники.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:54 Ответить
И филлипинские тоже:
На Филиппинах загорелось посольство РФ ))))
показать весь комментарий
04.02.2022 22:27 Ответить
Там еще Бий москаля пели
показать весь комментарий
04.02.2022 20:55 Ответить
«Образливої кричалки» щось я тут не бачу нічого образливого. Це чиста правда
показать весь комментарий
04.02.2022 20:56 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 21:13 Ответить
Це добре,що мокші готуються і не розслабляються. Ми уступили,так,це гра. Але з пісні слів не викинеш і правду не заглушиш!
показать весь комментарий
04.02.2022 21:00 Ответить
на правду не обижаются
показать весь комментарий
04.02.2022 21:04 Ответить
Сьогодні програли завтра виграєм, а от ***** залишиться *****м.
показать весь комментарий
04.02.2022 21:05 Ответить
Кацапам правда очі коле ? Дебіли ! Думай...Те !
показать весь комментарий
04.02.2022 21:08 Ответить
***** - это как имя нарицательное, весь мир об этом уже знает, ну кроме кацапов)
показать весь комментарий
04.02.2022 21:08 Ответить
почему нарицательное? собственное!
показать весь комментарий
04.02.2022 22:06 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 21:13 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 21:49 Ответить
No uslishav slovoo Ukraina, kak tokom iopnulo, srazu voskress i zavidno smotrel kak so svoim flagom gordo idjot sportsmeni.
показать весь комментарий
04.02.2022 21:56 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 22:01 Ответить
тренирует тушку для лежания в МАВЗОЛЕЕ!
показать весь комментарий
04.02.2022 23:57 Ответить
«Путин - #####!» Украинские фанаты скандируют кричалку в адрес президента РФ на матче с Россией в 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу

І коментар кацапа під цією новиною ( на - спорт.сру ( за посиланням ))

https://www.sports.ru/profile/1080396274/


https://www.sports.ru/profile/1080396274/ d567ythgf7die5dr76yftguj

сегодня, 18:44

+567

И в чем они не правы? .
показать весь комментарий
04.02.2022 21:17 Ответить
Правда очі коле.
показать весь комментарий
04.02.2022 21:36 Ответить
Главное что уже ни кто не спорит что оно таки хйло.
показать весь комментарий
04.02.2022 21:37 Ответить
Нехай лине плином пісня соловїна.
показать весь комментарий
04.02.2022 21:41 Ответить
А треба було Лебедине озеро включати.
показать весь комментарий
04.02.2022 21:42 Ответить
На якусь мить всі забули про медалі і почали радіти
показать весь комментарий
04.02.2022 21:51 Ответить
при проході Української делегації, ***** іздохло на трибуні у повній самотністі. китайці пообіцяли зробить з нього опудало
показать весь комментарий
04.02.2022 21:51 Ответить
Старе поношене опудало назавжди війде в істрію фуйлом!
показать весь комментарий
04.02.2022 22:06 Ответить
И наш комментатор тоже добавил от себя: когда наши болельщики скандируют, у него "что-то происходит с трансляцией, и его голоса не слышно". Зато лучше слышно путин-}{уйло !!!
показать весь комментарий
04.02.2022 22:07 Ответить
прямой эфир зло
в прямом эфире без задержки не смогли бы и это сделать))
показать весь комментарий
04.02.2022 22:07 Ответить
*****, як побачило український прапор, прикинулось дохлим
показать весь комментарий
04.02.2022 22:12 Ответить
В сложенные руки ему надо было бы свечку поставить
показать весь комментарий
05.02.2022 01:10 Ответить
зеля - интершум
показать весь комментарий
04.02.2022 22:17 Ответить
ввп: України і українців не було і нема.
китайцї: а хто ж тоді кричить ПУТІН *****???????????????????
показать весь комментарий
04.02.2022 22:34 Ответить
И все таки я никогда не пойму ,как можно играть в футбол с убийцами своего народа.
14 тысяч погибших, сколько покалеченных и инвалидов,без рук без ног, все пытаюсь представить и не могу,как покалеченные войной или родные погибших смотрят такие мероприятия?
Мне ,стыдно за то что теперь твориться в Украине, горько и стыдно.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:00 Ответить
Врага надо бить на всех возможных площадках. Победа наших футболистов сделает свой вклад в похороны рабссеянской империи.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:04 Ответить
Украина проиграла. 2 - 3.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:45 Ответить
Украина? Или сборная футболистов Украины? Или Петров по имени Иван на самом деле обычный рабсейский рашотролль
показать весь комментарий
04.02.2022 23:52 Ответить
Назови себе Ан свой анал. По твоему и воевать не надо с кацапами?
показать весь комментарий
05.02.2022 00:46 Ответить
Ну так и не нужны наши украинские войска на донбассе, да, кацапчик?
показать весь комментарий
05.02.2022 00:55 Ответить
Рашодебил!!! Наши хлопцы не должны воевать на востоке Украины с рашистами?
показать весь комментарий
05.02.2022 01:18 Ответить
Кроме тебя ещё кто-то ездит в рашу работать?
Не дай Бог так оголодать.
показать весь комментарий
05.02.2022 09:03 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 23:18 Ответить
Ти на зонє пєтухов ?
Нє кукарєкай опущєний.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:20 Ответить
Приезжайте сразу со своими мобильними крематориями на шасси Камаза. Ждем-с.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:42 Ответить
ПТН ПНХ
показать весь комментарий
04.02.2022 23:18 Ответить
путін - *****, лалалала-лала))
показать весь комментарий
04.02.2022 23:41 Ответить
От и как с таким псевдонимом нагнетать ужас на всю Европу?
Скучает небось за своим старым прозвищем - "Моль"...
Ой скучает...)))
показать весь комментарий
05.02.2022 00:42 Ответить
Коли на Олімпіаді в Пекіні на стадіон вийшла українська збірна путін прикнувся мертвим.


https://www.dailymail.co.uk/news/article-10476757/Winter-Olympics-opening-ceremony-takes-place-Beijing.html?ito=social-twitter_mailonline Daily Mail
показать весь комментарий
05.02.2022 01:24 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 01:56 Ответить
 
 