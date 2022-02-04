Консенсуса по поводу возможного членства Украины в НАТО нет, - заместитель генсека Джоанэ
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью французскому каналу France 24 заявил, что сейчас вопрос о присоединении Украины к альянсу не стоит.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Никто и не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО", – сказал Джоанэ. По его словам, Киеву "следует провести много реформ внутри страны".
"К тому же нам необходимо прийти к консенсусу в НАТО. Сегодня такого консенсуса по поводу возможного членства Украины в НАТО нет", - добавил Джоанэ.
По его словам, "несмотря на это, ни одна третья сторона не имеет права вводить вето на решение, которое суверенно для самой страны и для организации, к которой она хочет присоединиться". "Это полностью зависит от нас", - подчеркнул высокопоставленный представитель НАТО.
ustava 11 punkt govorit o tom kogda eto vstupit v silu
vsio, ostaljnoje razsuzhdenije raznih prohvostov i raznogo urovnja.
A vedj nado prochitatj vsevo 14 punktov, vsevo, no net zhe, kazhdij chto to slishal i davai retranslirovatj.
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_17120.htm
no dlia menja jasneje tut i vsio
https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/52
Они хотят сказать, что Турция, Румыния или Болгария более продвинутые. чем Украина страны?
Видимо так, кацапчик
Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями, що виключає можливість отримання Плану дій щодо членства в НАТО.
Водночас вступ України в НАТО залежить не від відсутності війни, а від політичної волі країн-членів. - заявила Ганна Маляр
Росія може співпрацювати з будь-якою країною, ця одна країна буде проти і це буде гальмувати вступ України в НАТО,
Вона наголосила, що не може називати конкретну країну, адже така заява може вплинути на стосунки із цією державою, зважаючи на її посаду.
https://24tv.ua/minoboroni-vidpovili-shho-mozhe-galmuvati-vstup-novini-rosiyi_n1859913
Очевидно что система единогласного принятия любого решения давно устарела. И в ЕС, и в НАТО. Она работала когда там состояли несколько близких по духу и истории западноевропейских стран. Теперь же, когда там смесь стран от Норвегии до Албании, единогласие - чушь собачья. Пуйло дав небольшую скидку на газ какому-нибудь коррумпированному шрёдеру легко разрушает единогласие и в ЕС, и в НАТО. И тут ничего не сделаешь. Надо отменять этот принцип, иначе оба сообщества потеряют дееспособность.
Значит йовбиков нужно вздр@чнуть, так, оченнно хорошо, шоб аж сандали завернулись. Тогда и встанет. Вопрос
а Македония, Черногория все реформы провели что бы вступить в НАТО??)) Уверен на 100% что нет.
Украине нужно просить США что бы дали статус союзника в не НАТО, от тут реально большие шансы!
И так же строить союзы как с Великобританией, Польшей, Турцией, Азербайджаном, Чехией, Румынией, Литвой, Эстонией. Типо Балто -Черноморсокго союза.