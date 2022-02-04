Консенсуса по поводу возможного членства Украины в НАТО нет, - заместитель генсека Джоанэ

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью французскому каналу France 24 заявил, что сейчас вопрос о присоединении Украины к альянсу не стоит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Никто и не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО", – сказал Джоанэ. По его словам, Киеву "следует провести много реформ внутри страны".

"К тому же нам необходимо прийти к консенсусу в НАТО. Сегодня такого консенсуса по поводу возможного членства Украины в НАТО нет", - добавил Джоанэ.

По его словам, "несмотря на это, ни одна третья сторона не имеет права вводить вето на решение, которое суверенно для самой страны и для организации, к которой она хочет присоединиться". "Это полностью зависит от нас", - подчеркнул высокопоставленный представитель НАТО.