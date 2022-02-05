РУС
Новости
12 268 84

"Дія.City" - одна из лучших налоговых систем в мире, которая в 5 раз ниже, чем плата налогов по общей системе, - Федоров

Правовой режим "Дія.Сity" – одна из лучших налоговых систем в мире, которая в 5 раз ниже платы налогов по общей системе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в телеграмме вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"На масштабном ивенте от нашей команды мы запустим специальный правовой режим для IT "Дія.City". Это будет одна из лучших налоговых систем в мире. В 5 раз ниже, чем если сейчас платить налоги по общей системе", - написал Федоров по итогам встречи с представителями ИТ-индустрии.

Он отметил, что перед запуском режима "Дія.City" важно провести встречу с украинскими компаниями и убежден, что проект позволит реализовать потенциал Украины в этом направлении.

"Мы создали этот проект для помощи IT-отрасли, и он будет развиваться. Украина может стать мощным технологическим хабом. "Дія.City" позволит реализовать этот потенциал эффективнее", - написал Федоров.

Также вице-премьер добавил, что ожидаемый результат от запуска "Дії.City" – увеличение доходов IT-индустрии с $6 млрд до $16,5 млрд.

Как сообщалось, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский провел с представителями ИТ-индустрии встречу, на которой обсуждались срочные вопросы развития индустрии и запуска специального правового и налогового режима "Дія.City".

Автор: 

Федоров Михаил (528) Дія (435)
Топ комментарии
+25
Недоучка интернет-мошенник рассказывает про замечательный и надежный продукт. 😁

Велыкэ програмныцтво!!!
04.02.2022 22:49 Ответить
+21
Сам себя не похвалишь - не похвалит никто
04.02.2022 22:42 Ответить
+17
Вопрос не в налогах ! Вопрос в том что всех перепишут затем поднимай налоги сколько хочешь никто не отвертится!!
04.02.2022 22:46 Ответить
Сам себя не похвалишь - не похвалит никто
04.02.2022 22:42 Ответить
😁 Таки правда! Хвалити державні самі себе починають тоді, коли твердо знають, що громадяни цього ніколи не зроблять. І взагалі, якщо факт зниження податків і збільшення власних доходів задекларували підприємці, то це сприймалося б справді, як факт. Коли про це голосить держава, то це виглядає на передвиборчу рекламу. Хоча можливо для айтішників послаблення таки зроблять. А от іншим прийдеться смоктати лапу і далі, але у ще більших розмірах, щоб перекрити айтішників.
05.02.2022 06:46 Ответить
А що означає "податкова система у 5 разів нижче"? Хіба податкові системи мають висоту чи зріст?
Цей фейковий айтішнік Федоров вже й Кличка нижче))) Кличко пропускає слова, коли швидко говорить, а Федоров навіть написати грамотно не може.
05.02.2022 10:11 Ответить
Кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку!!!
04.02.2022 22:44 Ответить
де ти бачив кукушку? Кукуха у них"поїхала" залишились одні петушари.
показать весь комментарий
пєтуШарій поки в Іспанії сидить.
показать весь комментарий
Вопрос не в налогах ! Вопрос в том что всех перепишут затем поднимай налоги сколько хочешь никто не отвертится!!
04.02.2022 22:46 Ответить
За жабры взять и уже не рыпнутся.
05.02.2022 07:44 Ответить
Недоучка интернет-мошенник рассказывает про замечательный и надежный продукт. 😁

Велыкэ програмныцтво!!!
04.02.2022 22:49 Ответить
Чомусь завжди кажуть.що тут найкращі іт спеціалісти,а це не так.ІТ це не тільки кодери,а й виробництво.
04.02.2022 22:49 Ответить
Собственно, кодеры - это низшее звено в IT.

Поэтому на эту черновую, неблагодарную работу в США стадами набирают русских, индусов и китайцев.
04.02.2022 22:52 Ответить
І українців.
показать весь комментарий
ніт
показать весь комментарий
Недавно еще ЗЕленые дебилы запустили в космос металлолом, который называли спутником.
показать весь комментарий
та пагадите...он только присматривается.... обживается.... набирается опыта... а патом кааак вскинется.... кааак повернется правильным боком к солнцу и каааак ответит ЦПУ...
(не хочется про перший млинець))))) казати)
показать весь комментарий
Этому мегаспутнику 11 лет. Он к земле привык.
показать весь комментарий
"На масштабному івенті від нашої команди ми запустимо спеціальний правовий режим для IT Дія. City. Це буде одна з найкращих податкових систем у світі. У 5 разів нижче, ніж якщо зараз платити податки за загальною системою", - написав Федоров за підсумками зустрічі із представниками ІТ-індустрії. Джерело:
Тобто,українців зараз в 5 разів обдирають.
04.02.2022 22:50 Ответить
про единый налог тоже так верещали вначале... а потом кто только ногами не пинал и с авном не смешивал...
04.02.2022 22:52 Ответить
04.02.2022 22:55 Ответить
04.02.2022 22:56 Ответить
Закінчилась російсько-українська війна Полонених ведуть по вулицях Києва Дивляться вони - а на каштанах тіла з виряченими очима і висолопленими язиками , висять Один з острахом питає:
- Ета что - "русскаязичниє"?
- Ні! То Зеленський з д"Єрмаком і своїми прихвостнями, які готувалися "заглянуть в глаза Путіну" і вилизать йому сраку! Вас зустрічають!
05.02.2022 09:28 Ответить
интересно, почему США еще не перекупили у нового члена зекоманды за 1000000000000 эту "Дія City"
показать весь комментарий
ІТ наше фсё! ФОПы - ничто!😁
показать весь комментарий
Шануймося українці!
Злі язики кажуть,що ДІЯ є аналогом російського "Госуслугі"?
PS."Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
показать весь комментарий
Федоров, верим каждому твоему слову ты еще забыл сказать, что ЗЕленое это "величайший" лидОр современности ...
показать весь комментарий
Захотів поспати, зайшов в дію,- вибрав е- ліжко, режим е- сон. Прокинувся і такий весь ви е- баний😂😂
показать весь комментарий
За каждый вход в Дия-Сити все пользователи будут получать по е-баллу.
показать весь комментарий
Хто ж вам повірить, брехунам і аферистам?
Ранком проснемось - а за вами вже і курява вляглася.
показать весь комментарий
Фьодоров апелює до жадібності. Це ознака шахрайства. Памятайте! Жадібний заплатить двічі, тричі а може втратити взагалі все віддавши приватну справу в руки шахраям... Як вже доведено незалежним розслідуванням, застосунок "Дія" повністю контролюється ФСБ і організація яку представляє в Києві Фьодоров (очолює український філіал) входить в топ-10 платників податку в сфері ІТ **********. Тому вигода від "Дії" дуже і дуже сумнівна, а ось потенційна загроза реальна. Нагадую що цей проект зявився після блокування в Україні Яндекс, мейл.ру, однокласників та "в контактє" і має повністю задовольнити потреби ФСБ стосовно збору приватної інформації українців. Те що надана Вами добровільно інформація буде рано чи пізно використана проти Вас у спеціалістів сумніву не викликає. Намагання втюхати українським айтішникам цю "гнилу сєльодку" - "Дію" - вже визвало спротив і перереєстрацію айті компаній за кордон.
показать весь комментарий
Боже, воно хоч би навчилося розмовляти і думки формулювати не на мітбольскій мові.
Це для початку.
А сам софт, його якість та безпеку навіть обговорювати нема сенсу.
показать весь комментарий
Вы бы тоже научились правильно писать. Не "на мітбольскій мові" а "мітбольскою мовою".

Ничто не выдавало в украинке Gala Ogorodnikova кацапского бота, кроме ошибок Гугл-транслейта
показать весь комментарий
От бота слышу, собко эдуард.
Из пазитивных блохеров будете?
показать весь комментарий
Я мимо проходил и ткнул носом кацапскую мошонку в ее говно
показать весь комментарий
Кацапом смердит от тебя, бот с пустым профилем.
Ну и воспитание кацапское тоже видно.
А, именно, его отсутствие.
Мимо он проходил, как же.
показать весь комментарий
Иди уже, лалка. Вскрылось, то уже помалкивай, все уже видели и поняли.
показать весь комментарий
Короче, IT-аутсорс скоро перекинуть на Індію))
Хто б міг подумати, - пільги для IT створив Яник, а зелень це таке дно, що зруйнує навіть те хороше, що Яник зробив.
показать весь комментарий
Какой Янык? Группы Фоп появились при Гройсмане
показать весь комментарий
https://ain.ua/ru/2012/07/31/yanukovich-podpisal-nalogovye-lgoty-dlya-it-biznesa/ https://ain.ua/ru/2012/07/31/yanukovich-podpisal-nalogovye-lgoty-dlya-it-biznesa/

показать весь комментарий
А знак "666" ще краще, та слухалку не треба с собою тягати! Але, усі громадяни під прицілом, де б вони не знаходились! ***** мріє про таке...
PS: "Дія", це вірус легетимний, від коломойши та зЕлоха "козЕл"! Навіть монастирський признав: що давав присягу зЕлоху, а не Україні...
показать весь комментарий
При таком нищем населении, взимать с простых людей налоги - это преступление.
показать весь комментарий
увеличение доходов IT-индустрии с $6 млрд до $16,5 млрд
i budet 5 raz nizhe chem drugije sistemi(to mozhno ponjatj i ta kotoroja jestj sevodnja), plin a togda ot kuda prirost 10 ljardov dollarov ili tut kak uchilkam po 4000 dollarov kazhdij mesec.
Ne nu mozhet ja chto neznaju,chtob ponjatj suti, no togda kak to i gde naiti razjesnenije.
показать весь комментарий
А откуда он знает какие доходы будут получать IT-специалисты? План им поставит? Как на 1,2 группе? Заработал, не заработал, получил убыток, а плати как будто ты минималку получил. Каждый месяц. Хоть ты в отпуске, хоть на больничном. Хоть есть заказ, хоть нет.
показать весь комментарий
Я рыдаю, нет я просто взрываюсь преклонением перед Федоровым. Это гигант кибернетики, это гигант цифровых инноваций, это гигант распилов цифровых деревьев.
Но на самом деле гиганты в нашей стране: гиганты дебелизма, которые за зебила проголосовали.
показать весь комментарий
Почему же тогда все IT шники свернули свою деятельность за последние пол года?
показать весь комментарий
Ребята, инкодируйте и деассемблируйте пожалуйста ИНФЛЯЦИЮ в 35%, а потом уже о достижениях и поборах расскажете!
показать весь комментарий
Это, как баранов откармливают перед принесением в жертву. Верить этим "ребятам" себя не уважать.
показать весь комментарий
Бред, какой-то. Отберите у идиотов наркоту. Они, и так с кашей в голове.
показать весь комментарий
развод и ещё развод
показать весь комментарий
Как эксперты и эксперты с большим опытом в различных сферах ИТ и кибербезопасности можем сказать гораздо больше, чем в этом документе. Но даже довольно лаконичный вариант вышел довольно объемным, поэтому для упрощения восприятия мы вывели в заголовке лишь короткие тезисы.
Вот они, эти 22 коротких тезиса:

1. Существенные дефекты архитектуры приложения Действие.

2. Обработка и хранение персональных данных в приложении Дія.

3. Возможность перехвата и накопления персональных данных при проверке электронных документов в приложении Дія.

4. Возможные мошенничества с помощью Действия.

5. Возможность отслеживать пользователей через приложение Дія.

6. Риски удаленного самовольного проникновения в смартфон («инсульт») с установленным приложением Дія.

7. Невозможно заблокировать свой аккаунт в действии самостоятельно (вариант Opt-Out)

8. Риски фальсификации «выбора смартфонов» с помощью приложения Дія

9. Риски «истории через действие».

10. Риски отсутствия доступа к интернет-приложению Действие.

11. Не у всех горожан есть возможность пользоваться приложением Дія.

12. Чрезмерная централизация системы и агрегация полномочий.

13. Отсутствие правил подачи заявок и механизма контроля за соблюдением этих правил.

14. Игнорирование действующего законодательного регулирования создания ПО.

15. Создание искусственной монополии приложения Дія.

16. Отсутствие в открытом доступе документации по применению Дія.

17. Отсутствие открытого доступа к коду выхода из приложения Дія.

18. Отсутствие информации о внешних независимых аудитах безопасности приложения Дія

19. Подозрение в объективности проведения государственной экспертизы приложения Акция.

20. Неудовлетворительный уровень общения разработчиков приложений Action с пользователями и IT-специалистами.

21. Возможность неограниченного клонирования документов в приложении Дія.

22. Прозрачность вокруг приказа использования приложения Дія другими организациями.
Очевидно, что эта публикация вызовет мегаистерику на стороне идеологий Действия, и пока непонятно, к каким последствиям это приведет для авторов.

Но мы больше не можем об этом молчать.

Потому что проблемы Акции приобретают угрожающие масштабы, а замечания экспертов игнорируются.
Последствия долгого безответственного и непрофессионального отношения властей к цифровизации и защите персональных данных уже наглядно продемонстрировали кремлевские хакеры в январе этого года. Все больше людей становятся жертвами кредитных аферистов онлайн. Власть беспомощна, некомпетентна и постоянно скрывает правду.

Значит пришло время решать проблему, а не только обсуждать ее. И открытый голос проблем - это первый, но важный шаг. Но об этом позже.

Сегодня просто картинка существующих недостатков приложения Дія.

Наслаждайтесь.
придурок. пойдет в камеру как власть сменится
показать весь комментарий
Про гиперлупы уже слышали теперь очередь IT хабов .Какая следующая тема от власти?
показать весь комментарий
Гиперлупы это при Порошенко были .А сейчас реально строятся дороги,мосты,школы,больницы
показать весь комментарий
...ровно в таком же количестве, как строились и при Порошенко, только В ТРИ РАЗА дороже
показать весь комментарий
цеж брехня
показать весь комментарий
Какая в сраку общая система, если 100% работает по упрощенной ФОП 3я группа? Если нет ФОПа, то фирма его открывает за 2 дня тут же... Что он мелит?
показать весь комментарий
Общая система - это вообще мрак.
А сейчас на 3 группе платят 5% + есв. Чем плохо?
показать весь комментарий
Ну я о том же, правда я вообще 0 плачу, забываю все время про тот ЕСВ а 5% впадло.
показать весь комментарий
мрак-не-мрак, но "эффективная налоговая нагрузка" на ТОВ на общей системе = 1,5% от оборота , а лохи-ФОП-ы платят аж 5% + ЕСВ
показать весь комментарий
Аминь!
показать весь комментарий
Даже не вникаю-система налогооблажения хуже или лучше ,если власть хвалит,то это обман ...
Под предлогом борьбы с теневыми доходами вон что с фопам эти твари зелёные сделали... Трухин хотел заплатить взятку менту 150 тыс Долл на месте...а с них он налоги заплатил надо у гетманцева узнать...НАДО же ЖИТЬ ПО ЕВРОПЕЙСКИ
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Президент Зеленский начал борьбу с корупцией и олигархами и вы посмотрите как подняли крик все эти шестёрки олигархов - Гордоны,Аваковы,Комаровские , Гройсманы .Это видно как на ладони .Я бы на месте Зеленского всех их в тюрьму пересажал
показать весь комментарий
как сказанное Вами прислоняется к "Діє" ?
показать весь комментарий
С Каломойским?
показать весь комментарий
Этот Смешко которого пиарит Гордон явно ставленик Ахметова.Это как на ладони всё видно
показать весь комментарий
Федоров лжец по жизни. Дию не ставлю м не буду, это дырка в вашем телефоне
показать весь комментарий
Хай бєня і його опг , скаже дякую ФОПам за те що забезпечують себе роботою,утримують свої сім"ї,дають роботу найманим працівникам (нормальної роботи у нас немає людям після 40 років) а прожити сім"ї на офіційну зарплату двірника неможливо.....та ще й платять податки,що б компенсувати бєням- злодіям,що б було що грабувати......Україну витягують заробітчани (пруть сюди долари),тільки дякуючи їх інвестиціям працюють школи,дитсадки,виші а скільки вони інвестували в новобудови (?)......а може й навпаки;були б голодні ,то змели б це *********** і бєнівахмєтовихпінчкківльовочкінихіванющенківфірташів на одній трубі 50 рил сидить (а 95 % пенсіонерів живуть за 2 тисячі) .......
показать весь комментарий
ГЛУПОСТИ все это! Нормальную налоговую и таможенную систему можно создать очень просто.
1) Все расчеты должны быть БЕЗНАЛИЧНЫМИ (наличка вне закона, уголовное преступление за оплату ЛЮБЫМИ материальными ценностями, кроме электронных безналичных платежей, тюремный срок за хранение и оборот НАЛИЧНОЙ иностранной валюты, все БОНЫ и драгоценности (выше оценочной стоимости свыше 100 Евро в эквиваленте) для коллекционерования дожны быть электронно задекларированы);
2) ВСЕОБЩЕЕ электронное декларирование ИМУЩЕСТВА стоимостью выше 500 евро в эквиваленте;
3) ПОЛНЫЙ электронный БИОМЕТРИЧЕСКИЙ реестр ВСЕХ физических лиц постоянно или временно находящихся на территории страны, а также ВСЕХ ГРАЖДАН Украины вне зависимости от места нахождения или проживания со ВСЕМИ родственными связами (кто кому и кем приходится до 3-го колена) с ЗАДЕКЛАРИРОВАННЫМ ИМУЩЕСТВОМ.
4) Количество налогов и сборов не должно превышать 12-ти (их должно быть легко запомнить и понимать за что платятся), отказаться от НДС и ввести вместо него налог с продаж 3%-в общегосударственную казну и 2% - в муниципальную (местную), тем самым уничтожить длинный список подставных фирм-прокладок (для воровства и махинаций и преступных схем), подстегнув конкуренцию и прямые поставки от производителей к покупателям.
5) Процент платежных систем (комиссии) не должен превышать 0,5% (но не более 500 Евро за ОДНУ транзакцию свыше 100 тыс. евро);
6) Величина налогов и сборов не должна быть высокой, бюджет сформируется за счет 100% собираемости;
показать весь комментарий
ответь себе на вопрос: кто будет рулить всеми этими реестрами?
показать весь комментарий
Поддерживаю на 100%! Но без полной и строгой реформы ситемы власти в стране ограничивающей возможности проникновения во власть ставленников уголовников и олигархов (у нас это одно и тоже) такая реформа выльется в ограбление народа в огромных размерах. Теневая экономика появилась же не просто так. Она способ выживания людей и бизнеса при безумной власти. Вот когда власть будет умной тогдатакие реформы будут возможны, как возможно будет и быстрое развитие экономики Украины.
показать весь комментарий
... у нас был недавно самый лудьший из премьером в мире☝️
показать весь комментарий
Сделайте вначале почасовую оплату труда, а не за трудобздни. сделайте единый налог только тем у кого нет наёмного труда(члены семьи не в счёт), установите сумму которая не облагается налогом для любого украинца и ....потом можете всех граждан на атомы разлаживать
показать весь комментарий
доход до 1 тыс долл в мес не должен облагаться вообще никакими налогами
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
У Польщі теж

1 лютого - історичний день для Польщі, оскільки у країні набуло чинності рішення щодо найбільшого в історії зменшення податків.

Уряд вирішив боротись з інфляцією шляхом зниження ПДВ на основні товари. Зокрема зменшив ПДВ на:

- Паливо з 23% до 8%;
- Газ з 23% до 0%;
- Продукти харчування з 5% до 0%;
- Електрику з 23% до 5%;
- Добрива з 8% до 0%.

Саме ця реформа польського уряду простимулює розвиток бізнесу та створить для його роботи сприятливі умови. В той час коли наш західний партнер веде політику, що спрямована на регулювання рівня інфляції, наш уряд запроваджує державне регулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та інші харчові продукти.
показать весь комментарий
Польша -пример для подражания для Украины и ее руководства. Но я так понимаю наше руководство больше стремится строить улус Золотой орды в лице России, чем современную европейскую страну
показать весь комментарий
разработчики «Дії» из ТОВ «ЕПАМ РІШЕННЯ» имеют полное юридическое право привлекать без согласования с Заказчиком (МБО «Фонд Восточная Европа») третьих лиц. В том числе своих российских коллег: ТОВ «ЭПАМ Системз» (Российская Федерация).

К слову, эта рашкинская конторка не стартапы делает. Она включена в системообразующие предприятия экономики РФ и сотрудничает со Сбербанком России, ВТБ, Ростелекомом, почтой России и т.д.

Представим, что рашкинские спецслужбы пришли в EPAM и просят сливать все данные себе, ну и бэкдоров наставить на всякий случай. Что эпамовцы выберут: гордо отказаться от многомиллионого бизнеса в России ради соблюдения этических норм или пойдут на уступки, учитывая, что это разрешено договором?

Юристы из Минцифры даже не попытались хотя бы на бумаге защититься от слива данных, уже не говоря о поиске независимого исполнителя.

С другой стороны, становится понятна логика Федорова: роль кибербезопасности правда немного преувеличена, ведь с таким ************ в тендерах и договорах даже лучшие кибербезопасники бессильны. https://******.it/2021/12/15/diia-epam-and-russia/ «Дія», EPAM и Рашка - одна дружная компашка
показать весь комментарий
Міша Пьодоров знову показує свій "мінцирк".
показать весь комментарий
миллиард айтишников
показать весь комментарий
Этот чувырло настолько заигрался в пиар, что несет какую-то околесицу про какой то Сити. Якобы при употреблении этого Сити, налоги становятся в 5 раз ниже....
Т.е порядок и размер налогообложения устанавливается не законами, а какой-то Щия-Сити!
показать весь комментарий
Это чувырло утверждает,что им придумана одна из лучших налоговых систем в окрестностях нашей галактики. Интересно - а сколько он знает налоговых систем,чтоб сравнивать.Думаю -ни одной,включая украинскую.
показать весь комментарий
