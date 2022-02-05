"Дія.City" - одна из лучших налоговых систем в мире, которая в 5 раз ниже, чем плата налогов по общей системе, - Федоров

Правовой режим "Дія.Сity" – одна из лучших налоговых систем в мире, которая в 5 раз ниже платы налогов по общей системе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в телеграмме вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"На масштабном ивенте от нашей команды мы запустим специальный правовой режим для IT "Дія.City". Это будет одна из лучших налоговых систем в мире. В 5 раз ниже, чем если сейчас платить налоги по общей системе", - написал Федоров по итогам встречи с представителями ИТ-индустрии.

Он отметил, что перед запуском режима "Дія.City" важно провести встречу с украинскими компаниями и убежден, что проект позволит реализовать потенциал Украины в этом направлении.

Читайте также: У "Дії" появится услуга "еЗащита", - Федоров

"Мы создали этот проект для помощи IT-отрасли, и он будет развиваться. Украина может стать мощным технологическим хабом. "Дія.City" позволит реализовать этот потенциал эффективнее", - написал Федоров.

Также вице-премьер добавил, что ожидаемый результат от запуска "Дії.City" – увеличение доходов IT-индустрии с $6 млрд до $16,5 млрд.

Как сообщалось, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский провел с представителями ИТ-индустрии встречу, на которой обсуждались срочные вопросы развития индустрии и запуска специального правового и налогового режима "Дія.City".