Монастырский и Зеленский не могли не знать о ДТП с Трухиным, - Аваков
Процедура предполагает, что правоохранители докладывают "наверх" обо всех инцидентах с народными депутатами.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если попадает в аварию народный депутат или член правительства, или кто-то из должностных лиц органов, процедура и протокол таковы, что это вертикальный доклад наверх. ... И если это ночь, утром, в 7 утра я получаю информацию, что произошло такое-то событие", - рассказал он.
По словам экс-министра, такой протокол разработан, чтобы обеспечить государственную безопасность.
"Не мог министр внутренних дел не знать об этой ситуации", - подчеркнул Аваков.
Он подчеркнул, что подобную информацию доносят до высшего руководства государства очень быстро.
"Министр докладывал дальше и выше премьер-министру, главе Верховной Рады, если тогда депутат у нас попадал в аварию - это ж не был единственный случай. Или президенту. Такой доклад всегда идет вертикально и очень быстро", - утверждает Аваков.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.
2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.
Потому его в отставку ! А дальше -step by step
Туда обычно назначали бывших фронтовиков ВМВ. Ты такого подкупи, договорись!
Коррупция, особенно в торговле развитая тогда, лежала не высовывалась
Кому нада - ще "та рука" була!
Більш корумпованої системи, ніж совкова - не було. Куди там ********...
https://www.youtube.com/watch?v=vh8rX8nWDq0
Яка все ж таки мстива та нєблагодарная свінья
Ось така епоха брехні. Тупо брехня і хуцпа в очі всій країні.
А коли ловлять за руку, нова і протилежна брехня і хуцпа в очі всій країні.
В банду входять - Трухін, Монастирський, Венедіктова, Зеленський, Ситник. Інші члени банди будуть встановлені в процесі слідства.
ЄрЗе до комплекту не вистачає
Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымиться умом своим за тучи
и там своим становиться - становиться ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажуться кажуться махонькие-махоникие, все равно как мыши, пардон крИсы.
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
ДА - Да ......
но НЕТ
Царь хороший - бояре плохие!
Хероватая у них методичка...
Подсказываю.
1. Никакого депутата Трухина нет.
2. Депутат Трухин есть, но в авариях он не участвует по принципиальным причинам.
3. Да, депутат Трухин участвовал в аварии, но он был в отпуске, поэтому авария не считается.
Блин, с вагнеровцами прокатило! А здесь в чем разница?