Монастырский и Зеленский не могли не знать о ДТП с Трухиным, - Аваков

Процедура предполагает, что правоохранители докладывают "наверх" обо всех инцидентах с народными депутатами.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если попадает в аварию народный депутат или член правительства, или кто-то из должностных лиц органов, процедура и протокол таковы, что это вертикальный доклад наверх. ... И если это ночь, утром, в 7 утра я получаю информацию, что произошло такое-то событие", - рассказал он.

По словам экс-министра, такой протокол разработан, чтобы обеспечить государственную безопасность.

"Не мог министр внутренних дел не знать об этой ситуации", - подчеркнул Аваков.

Он подчеркнул, что подобную информацию доносят до высшего руководства государства очень быстро.

"Министр докладывал дальше и выше премьер-министру, главе Верховной Рады, если тогда депутат у нас попадал в аварию - это ж не был единственный случай. Или президенту. Такой доклад всегда идет вертикально и очень быстро", - утверждает Аваков.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.