РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4308 посетителей онлайн
Новости
8 224 60

Монастырский и Зеленский не могли не знать о ДТП с Трухиным, - Аваков

Монастырский и Зеленский не могли не знать о ДТП с Трухиным, - Аваков

Процедура предполагает, что правоохранители докладывают "наверх" обо всех инцидентах с народными депутатами.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если попадает в аварию народный депутат или член правительства, или кто-то из должностных лиц органов, процедура и протокол таковы, что это вертикальный доклад наверх. ... И если это ночь, утром, в 7 утра я получаю информацию, что произошло такое-то событие", - рассказал он.

По словам экс-министра, такой протокол разработан, чтобы обеспечить государственную безопасность.

Смотрите также: Если бы Трухин мне позвонил, то был бы "послан" в тот же момент, – Монастырский. ВИДЕО

"Не мог министр внутренних дел не знать об этой ситуации", - подчеркнул Аваков.

Он подчеркнул, что подобную информацию доносят до высшего руководства государства очень быстро.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я уйду тихонько в лес...", - "слуга народа" Трухин стал героем новой песни. ВИДЕО

"Министр докладывал дальше и выше премьер-министру, главе Верховной Рады, если тогда депутат у нас попадал в аварию - это ж не был единственный случай. Или президенту. Такой доклад всегда идет вертикально и очень быстро", - утверждает Аваков.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

Автор: 

Аваков Арсен (3445) Зеленский Владимир (21986) шоу Шустера (315) Монастырский Денис (335) Трухин Александр (145)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Монастырского в отставку !
показать весь комментарий
04.02.2022 22:46 Ответить
+27
ЗЕшобла врёт, как дышит. Надо быть конченым идиотом, чтобы поверить в отмазки ЗЕшоблы.
показать весь комментарий
04.02.2022 22:46 Ответить
+20
Зешобло как всегда врет бессовестно,на лжи пришли к власти и правят с помощью лжи ,наглой циничной лжи .Власть конченных негодяев.
показать весь комментарий
04.02.2022 22:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Монастырского в отставку !
показать весь комментарий
04.02.2022 22:46 Ответить
Монастирський - ніхто. Навіть не пішак. Навіть не шавка. Його просто нема. Це - маленька промокашка шапіто 95 квартал. Скажуть бачив - бачив. Скажуть, не бачив - не бачив. Піде в відставку - його місце займе таке саме зечмо. Сенсу в цьому нема. Тільки чергові бульки від чергового зе-пука.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:13 Ответить
Проблема совка - БЕЗНАКАЗАННОСТЬ.
Потому его в отставку ! А дальше -step by step
показать весь комментарий
04.02.2022 23:18 Ответить
Від відставки монастирського сенсу не буде. Сенс буде від відставки всього шапіто.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:21 Ответить
відставка маленького Моні по таким компроментуючим обставинах і заміна його на аналогічного (під умовним ФІО) ПОНі - це також крок до знесення всього щапіто
показать весь комментарий
04.02.2022 23:30 Ответить
Або шанс шапіто сказати: Ми знайшли винного та покарали. Ми - хороші, а монастирський - бяка. Ну, помилились. З кожним бува. Маємо право на помилку.
показать весь комментарий
05.02.2022 00:15 Ответить
але не всі, далеко не всі зелебобіки в цю лабуду повірять. І відколяться від лохторату; а куди впадуть (долучаться) - то вже похідна проблема.
показать весь комментарий
05.02.2022 00:24 Ответить
при чем совок? Знающие люди мне говорили, что до середины примерно 70-х годов в ссср были такие КПК (Комитеты партийного контроля). Власть им дали неплохую в плане контроля.
Туда обычно назначали бывших фронтовиков ВМВ. Ты такого подкупи, договорись!
Коррупция, особенно в торговле развитая тогда, лежала не высовывалась
показать весь комментарий
05.02.2022 00:00 Ответить
Хех!
Кому нада - ще "та рука" була!
Більш корумпованої системи, ніж совкова - не було. Куди там ********...
показать весь комментарий
05.02.2022 00:16 Ответить
я не выгораживаю сраный совок, я его натурально лично лицезрел в гробу. Но тогда не было такого воровства в расходовании бюджетных средств, как сейчас
показать весь комментарий
05.02.2022 00:27 Ответить
А как же ЗОЛОТО ПАРТИИ вывезенное за рубеж ?
показать весь комментарий
05.02.2022 00:36 Ответить
это которое а Аргентину или в Антарктиду?
показать весь комментарий
05.02.2022 00:59 Ответить
💯👍 🐲🦠🤡👿ОПГ Каломойши и их "слуг " немедленно оторвать от штурвала и корыта
показать весь комментарий
05.02.2022 09:32 Ответить
Совершенно с вами согласен, допустить утечку видео с полицейской камеры "это какой то позор" (с)
показать весь комментарий
04.02.2022 23:49 Ответить
за грати
показать весь комментарий
05.02.2022 01:20 Ответить
Сказал,что не видит пидстав
показать весь комментарий
05.02.2022 08:21 Ответить
ЗЕшобла врёт, как дышит. Надо быть конченым идиотом, чтобы поверить в отмазки ЗЕшоблы.
показать весь комментарий
04.02.2022 22:46 Ответить
Зешобло как всегда врет бессовестно,на лжи пришли к власти и правят с помощью лжи ,наглой циничной лжи .Власть конченных негодяев.
показать весь комментарий
04.02.2022 22:51 Ответить
О том, что тебе нужно выбрать бутылку с более широким горлышком, старую ты уже не замечаешь
показать весь комментарий
04.02.2022 23:01 Ответить
Похоже что это наш АНАЛог кончиты вюрст сюда заглядывает
показать весь комментарий
04.02.2022 23:20 Ответить
а хто такий аваков що дає комменти?може про справу рюкзаків зеленський теж не знав?
показать весь комментарий
04.02.2022 22:54 Ответить
Аваков друг(шеф) Жені Жукова який зараз начальник департаменту у якого доступ і повноваження розпоряджатись відеоінформацією.
показать весь комментарий
05.02.2022 00:15 Ответить
А кто ты такой,у тебя забыл спросить,давать ли ему комент
показать весь комментарий
05.02.2022 00:16 Ответить
Партії Слуга Народу - хана. Інформаційна бімба!
https://www.youtube.com/watch?v=vh8rX8nWDq0
показать весь комментарий
04.02.2022 22:57 Ответить
То дайте йому вже парабелум з одним патроном. Може в нього ще є чєсть, чи шо там у нього?
показать весь комментарий
04.02.2022 22:57 Ответить
Аваков делікатно встромив заточку в зЕлену спинку..
Яка все ж таки мстива та нєблагодарная свінья
показать весь комментарий
04.02.2022 22:59 Ответить
В жопу!
показать весь комментарий
04.02.2022 23:06 Ответить
Ну, поручик? Вы такой пошляк..
показать весь комментарий
04.02.2022 23:15 Ответить
Ну Зе першим змусив його піти...
показать весь комментарий
05.02.2022 00:18 Ответить
Ой Аваков, ой проказник, таку операцію розіграв! Подивіться останнє відео Шапошникова, він все розіклав по поличках!
показать весь комментарий
04.02.2022 23:00 Ответить
Зеленській зізнався на прес-конференції, що він бачив відео з ДТП Трухіна.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:01 Ответить
https://youtu.be/BLfJCSHnQPE Кто слил видео с Трухиным. Зеленскому пора умнеть
показать весь комментарий
04.02.2022 23:02 Ответить
Почему так много Авакова?! Его что опять продвигают в политику???
показать весь комментарий
04.02.2022 23:06 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 23:26 Ответить
Посилання з точним таймкодом на це зелене позорисько: https://youtu.be/86uzoruHMgM?t=2112&fbclid=IwAR2jJvgRtuEsMTih7H757vQMFW3Oz3CvsxtnLzQbeCAMGvwG85W9KOGnll8 https://youtu.be/86uzoruHMgM?t=2112

Ось така епоха брехні. Тупо брехня і хуцпа в очі всій країні.
А коли ловлять за руку, нова і протилежна брехня і хуцпа в очі всій країні.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:28 Ответить
Організоване злочинне угрупування. Розкрадало бюджетні гроші в надвеликих розмірах.
В банду входять - Трухін, Монастирський, Венедіктова, Зеленський, Ситник. Інші члени банди будуть встановлені в процесі слідства.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:33 Ответить
Єрмак, Татаров, Портнов, Коломойський, ...
показать весь комментарий
04.02.2022 23:44 Ответить
зелибобы обосрались, покрывали своего пол года
показать весь комментарий
04.02.2022 23:42 Ответить
Антихрист своїх покриває.

показать весь комментарий
04.02.2022 23:50 Ответить
очередной бомж с мусорки, поднятый слугами урода, голобородьками
показать весь комментарий
04.02.2022 23:50 Ответить
a kvakov taki rvjotsia v massi naroda, jevo merzostj hotj imejet nu hotj kakije to granici.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:51 Ответить
бобики, что скажете, ваш выход ))
показать весь комментарий
04.02.2022 23:52 Ответить
парочка тут пасеться...
показать весь комментарий
04.02.2022 23:57 Ответить
о, а это ни те спикеры,оба,которые дружно рифмастера закрыли по беспределу,борцы за правду нарисовались,я думал они сгинули как страшный сон,власть страшный наркотик,бывший главный мусор.шото присел походу
показать весь комментарий
05.02.2022 00:04 Ответить
Аваков і Рябашапка?
ЄрЗе до комплекту не вистачає
показать весь комментарий
05.02.2022 00:14 Ответить
Це виправдовує Трухіна? І, якщо що, це Зе вимагав від Авакова назвати підозрюваних у справі Шеремета, тому замазані всі...
показать весь комментарий
05.02.2022 00:20 Ответить
навели прицелы на неполноценных.. на безобидных (не совсем правда) зеленых идиотов.. А вот они ща возьмут и ответят тирадой классика:

Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымиться умом своим за тучи
и там своим становиться - становиться ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажуться кажуться махонькие-махоникие, все равно как мыши, пардон крИсы.
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
ДА - Да ......
но НЕТ
показать весь комментарий
05.02.2022 00:16 Ответить
А як на мене ДТП може бути з кожним, всі живі? Ну той добре. Там адмін штраф і політичне падіння. Колись сам був в ДТП, хоча не таке страшне, але шок був ще майже добу, не судіть і не будете судимі... нехай вирішує суд його провину. І взагалі треба щоб на дтп психолог виїзжав, бо це у будь якому випадку психологічна травма.
показать весь комментарий
05.02.2022 00:49 Ответить
Ты бухой попал в аварию и пытался подкупить полицейского!? И при этом ьы депутат? Я тоже попадал в аварию и не по моей вине , и при этом был трезвый ! А у Трухин и через день шок , и через месяц , и почти через пол-года , и он в состоянии шока говорил что не был за рулем и не виноват через несколько месяцев? Или так был пьян, что забыл что был за рулем? А у Монастырского с Зеленским вообще шок был , что они так его отмазывали!? Я не верю что они не знали правду - ЗНАЛИ и СКРЫВАЛИ! Не Монастырского надо гнать и не Трухин , а всю эту зеленую помойку
показать весь комментарий
05.02.2022 01:00 Ответить
Та догнав мене в зад синочок одного юриста, розбив собі машину, в мене навіть фара ціла, але я винен, я не став спорити, це дорого, сам на своїй поїхав, а у того повне каско і розбита морда авто, сиділи там цілу нічь чекали евакуатора, я заплатив штраф, але шок був добу, їдеш собі тихенько, а тут тобі в зад гуп і летиш в нікуди. Я ще раз вважаю що кожен вирішує сам як йому бути, я міг спорити і сидіти чекати його страхову фіксувати для суда пошкодження, а так штраф так штраф, там не було постраждалих. Всі задоволені, розійшлися миром.
показать весь комментарий
05.02.2022 01:12 Ответить
От і будуть синочки так їздити і доганяти , а ще бухі людей збивати! А потім підуть у депутати і будуть робити те саме , бо хтось краще штраф заплатить хоч і не винуватий!В мене було інше , сночок не буду казати кого повертав наліво з другорядної вулиці , а я їхав по другій полосі , він вискочив прямо перед авто , я навіть тормознути не вспів. І моїй і його машинам капець. Але його страхова заплатила мені максимум , продав розбиту машину , іншу купив. Винуватий був він і відступати я й не думав. Таких вчити треба !А у випадку Трухіна , його ще й саджати треба за мробу дати хабаря , а ще там були телесні пошкодження . І всю цю братію ,що його відмазувала теж треба саджати. Поки ми терпимо від них , доти вони і будуть срати нам на голову і казати що це божа благодать !
показать весь комментарий
05.02.2022 01:27 Ответить
Блин, какая тема пропадает для ********** от Квартала ! Слабо корешам квартальских пошутить про "уйти тихонько в лес" или про отгрузку 150 печенек ? Ах да - за это-же никто не заплатит ...
показать весь комментарий
05.02.2022 03:23 Ответить
Оправдание старо как мир:
Царь хороший - бояре плохие!
показать весь комментарий
05.02.2022 07:17 Ответить
Монастырского в монастырь,Зеленского к нему в келью
показать весь комментарий
05.02.2022 08:24 Ответить
Аваков і два колишніх прокурора здали схему за якою всі президенти колишні і нинішній президент порушуючи закон вмішувались в діяльність правоохоронних органів.
показать весь комментарий
05.02.2022 09:05 Ответить
Н-да....
Хероватая у них методичка...
Подсказываю.
1. Никакого депутата Трухина нет.
2. Депутат Трухин есть, но в авариях он не участвует по принципиальным причинам.
3. Да, депутат Трухин участвовал в аварии, но он был в отпуске, поэтому авария не считается.

Блин, с вагнеровцами прокатило! А здесь в чем разница?
показать весь комментарий
05.02.2022 12:54 Ответить
 
 