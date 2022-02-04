Аваков: Когда стало ясно, что дело Трухина не расследуют, кто-то снял копию видео с полицейской камеры

Видео из нагрудных полицейских камер уничтожают после месяца хранения. Вероятно, кто-нибудь из полицейских в течение месяца снял с него копию. И когда убедился, что дело не расследуют, передал его журналистам.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что патрульный Петрик должен был по процедуре сделать с видео с места ДТП с нардепом Трухиным.

"Снял камеру, она всё фиксировала. Поставил в специальный компьютер... И компьютер скачал это кодированное видео в центральную систему компьютера. Патрульный не может к нему доступиться: он не может его изменить, он не может его посмотреть. Он не может его остановить", - рассказал Аваков.

По словам экс-министра, в течение месяца, пока видео сохраняется в системе, за ним должен обратиться в Нацполицию следователь ГБР, который ведет дело о ДТП с Трухиным. Но вместо этого ГБР-овцы прислали полицейским письмо, те долго его обрабатывали - и только через месяц ответили, что видео, к сожалению, уже уничтожено.

"В полиции все об этом знают: о том, что существует видео, о том, что этот мажор политический сидел за рулем, о том, что он был бухой, как и они все, как они там между собой говорят. О том, что в Полтавской области он начинал с того, что пил со своими партийными руководителями в ресторане, и потом сел за руль. Пил виски и поехал сюда. Это все знают. Ни для кого не секрет. Но материалы все сданы", - предполагает Аваков.

По его мнению, полицейские ожидали, что ДБР будет расследовать дело, а когда этого не произошло – решили вмешаться.

"Проходит 6 месяцев почти, ничего не происходит. А спустя месяц, когда полицейские увидели, что руководство делает все, чтобы эта пленка исчезла, кто-то из них снял копию. И передал эту копию журналистам, когда убедился, что это дело полностью сливают", - высказал предположение экс-глава МВД.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.