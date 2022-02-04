РУС
Новости
18 983 49

Аваков: Когда стало ясно, что дело Трухина не расследуют, кто-то снял копию видео с полицейской камеры

Видео из нагрудных полицейских камер уничтожают после месяца хранения. Вероятно, кто-нибудь из полицейских в течение месяца снял с него копию. И когда убедился, что дело не расследуют, передал его журналистам.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что патрульный Петрик должен был по процедуре сделать с видео с места ДТП с нардепом Трухиным.

"Снял камеру, она всё фиксировала. Поставил в специальный компьютер... И компьютер скачал это кодированное видео в центральную систему компьютера. Патрульный не может к нему доступиться: он не может его изменить, он не может его посмотреть. Он не может его остановить", - рассказал Аваков.

По словам экс-министра, в течение месяца, пока видео сохраняется в системе, за ним должен обратиться в Нацполицию следователь ГБР, который ведет дело о ДТП с Трухиным. Но вместо этого ГБР-овцы прислали полицейским письмо, те долго его обрабатывали - и только через месяц ответили, что видео, к сожалению, уже уничтожено.

Читайте также: Монастырский и Зеленский не могли не знать о ДТП с Трухиным, - Аваков

"В полиции все об этом знают: о том, что существует видео, о том, что этот мажор политический сидел за рулем, о том, что он был бухой, как и они все, как они там между собой говорят. О том, что в Полтавской области он начинал с того, что пил со своими партийными руководителями в ресторане, и потом сел за руль. Пил виски и поехал сюда. Это все знают. Ни для кого не секрет. Но материалы все сданы", - предполагает Аваков.

По его мнению, полицейские ожидали, что ДБР будет расследовать дело, а когда этого не произошло – решили вмешаться.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я уйду тихонько в лес...", - "слуга народа" Трухин стал героем новой песни. ВИДЕО

"Проходит 6 месяцев почти, ничего не происходит. А спустя месяц, когда полицейские увидели, что руководство делает все, чтобы эта пленка исчезла, кто-то из них снял копию. И передал эту копию журналистам, когда убедился, что это дело полностью сливают", - высказал предположение экс-глава МВД.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

Аваков Арсен (3445) шоу Шустера (315) Трухин Александр (145)
Топ комментарии
+12
Аваков точно знает , кто снял копию
04.02.2022 23:16 Ответить
+12
І зараз ДБР буде займатись пошуками того, хто скопіював відео. Аби що, лиш би нічого не робити
04.02.2022 23:21 Ответить
+7
Ні хрена! Зняли відуху і зробили копії з камери Петрика (а. може, зо всіх камер, що були на місці ДТП) одразу після того, як патрульні їх здали у відповідальній особі у відділенні поліції. І зробили це, як то кажуть, "про всяк випадок", можливо, навіть з відома начальника цього підрозділу. Впевнений, що вже винесли зняті копії не з одної камери Петрика.

Так що цілком вірогідно, згодом може прилетіти ще одна відуха. Щоб Моня Стирський, Сухачов і ЄрЗе не розслаблялись.
04.02.2022 23:25 Ответить
так этим крысам и надо
04.02.2022 23:06 Ответить
є ще Ріхарди Зорге в лавах поліції
04.02.2022 23:08 Ответить
Похоже что Трухина попросту шантажировали полгода по поводу нераспространения видео, а дальше независимо от успеха затеи - слили.
04.02.2022 23:15 Ответить
Чучело, после ******** у тебя будет лишь одна работа. Чистка сортиров на ЖД вокзале в Ракытному
04.02.2022 23:27 Ответить
Аваков точно знает , кто снял копию
04.02.2022 23:16 Ответить
Сто тыщ миллионов процентов
05.02.2022 07:26 Ответить
Что ни делает дурак, все он делает не так.
04.02.2022 23:17 Ответить
І зараз ДБР буде займатись пошуками того, хто скопіював відео. Аби що, лиш би нічого не робити
04.02.2022 23:21 Ответить
Говорят что это сделал один чорт
04.02.2022 23:21 Ответить
Або кореш чорта у якого є повноваженя.
показать весь комментарий
05.02.2022 00:03 Ответить
чуднєнько
05.02.2022 11:14 Ответить
Ні хрена! Зняли відуху і зробили копії з камери Петрика (а. може, зо всіх камер, що були на місці ДТП) одразу після того, як патрульні їх здали у відповідальній особі у відділенні поліції. І зробили це, як то кажуть, "про всяк випадок", можливо, навіть з відома начальника цього підрозділу. Впевнений, що вже винесли зняті копії не з одної камери Петрика.

Так що цілком вірогідно, згодом може прилетіти ще одна відуха. Щоб Моня Стирський, Сухачов і ЄрЗе не розслаблялись.
04.02.2022 23:25 Ответить
логично. Для начала выложили самое безобидное видео
05.02.2022 10:40 Ответить
1. знали щo трeба копiю
2 коли украiнeць щoсь хочe - шляхи завжди знайдуться.
05.02.2022 11:17 Ответить
зелох хотел уничтожить видео, ну падла, а как втирал про эпоху открытости...
04.02.2022 23:56 Ответить
зе-мафия, бобики, что скажете уроды
04.02.2022 23:57 Ответить
можна подумати, що при Авакові поліція була краще.....як там кожуть в народі: "чия б корова мукала....
04.02.2022 23:58 Ответить
как предсказуемо... и Да пр Порохе было лучше )
05.02.2022 00:18 Ответить
не то слово краще....через те його від державного корита на виборах і погнали.....хай би таке покращання нашу країну обминало.....
05.02.2022 00:23 Ответить
Кому?
05.02.2022 09:06 Ответить
Інформація зберігається на жосткому диску ще дуже довго і після форматування, і після перезапису, але з кожним разом все важчче її відновити, це так якщо одразу затерли. Колись відновлював фото на диску, якому 20 років і його разів 5 форматували, але на щастя мало користувалися і не забили сектори з фото. Тут також могли відновити, бо дуже довго була тиша.
04.02.2022 23:59 Ответить
программа Eraser - и окончательно давайдосвиданья стертые данные. Без шансов восстановления. Пишет произвольные нули и единицы в случайные участки свободной области памяти. Хотя, слышал, в США есть технология, по остаточной намагниченности "краев" ячейки для записи на HDD, может выдать историю даже после пяти перезаписываний ячейки, когда в ней была "0" или "1". Про SSD не знаю, такую секретную информацию докладывают только В. А. Зеленскому
05.02.2022 00:54 Ответить
SSD проще, прошивку перепрошил и до свидания, а диск нужно перегрузить, там мозги свои есть и диск магнитный который помнит очень долго.
05.02.2022 00:57 Ответить
с другой стороны, духовка, нагретая на 210 градусов Цельсия сможет помочь обоим накопителям забыть обо всем. Поэтому храните данные в сберегательной кассе, или в облаках Гугл разом с Микрософтом и Яхху вместе взятыми
05.02.2022 01:05 Ответить
Спецы по удалению информации.
05.02.2022 04:46 Ответить
2 февраля Трухин покаялся. Так что, пожурить и забыть? Никак нет. Урод.
05.02.2022 00:11 Ответить
Полицейским, которые не дали зеленым уродам замять это дело, уважение. Я знал, что полиция не так уж плоха.

Хуже всех это наши политики. Виной всему криминальная кланово-олигархическая система, которую создал Кучма, а все другие политики ее до сих пор поддерживают.
Необходимы системные демократические реформы. И пока народ политиков не заставит их делать, они никогда их делать не будут.
05.02.2022 00:21 Ответить
Дбр займалось тим,що винюхувало чи є якісь відео не стерті,чи нема.І вже заспокоїлось,а тут хоп і все.ДБР це ні про що,відразу озвучуйте призвіща,хто слідство вів,хто які вказівки давав,повинна бути персональна відповідальність.Вони там всі на ушах,а якщо з'явиться нове відео,де видно як трухін вилазить з-за керма після ДТП,відео де він бухає і потім сядає за кермо.Вони ж Зе наобіцяли,що все вже зам'яли і тут на тобі.
05.02.2022 00:21 Ответить
Ага , чорт из табакерки))))
05.02.2022 00:36 Ответить
а все это время полицейская камера лежала на Бессарабском рынке под стоечкой между салом по 20 и скумбрией по 8
05.02.2022 00:35 Ответить
ДБР-овцы. Вопросов нет. Овцы есть овцы.
05.02.2022 01:05 Ответить
А справу твого сина з закупівлі рюкзаків для потреб ЗСУ довели до кінця? Сидів би мовчки.
05.02.2022 04:42 Ответить
Тоді був Порох, тому справу довели до логічного кінця. Є рішення суду! Правда його син відбувся легким переляком - постраждав подільник. Схоже саме це стало причиною активної підтримки Аваковим Зеленського. Але дійсно чия б корова мичала - Аваков ще той фрукт, згадати хоча б його 23-річну заступницю міністра! І взагалі, будь який політик, який допомагав слугам перемогти на виборах є або негідником, або зрадником, або просто дурнем! До народу це вже починає потроху доходити, тому останнім часом від тих, хто агітував за Зеленського чути, що вони не негідники і не зрадники, а просто, як сказав Комаровський лохи! https://www.youtube.com/watch?v=AeUPnCzvaLA&t=33s
05.02.2022 11:05 Ответить
В любой европейской стране эта гнида бы молниеносно сложила мандат. Какое право оно имеет заниматься законотворчеством, если такое вытворяет? Также должны ответить все, кто помогал уйти от ответственности, начиная от следователя ГБР, до однопартийцев (такой же точно мрази, которые видели, что эта тварь садилась за руль пьяная и не остановили её).
05.02.2022 05:14 Ответить
Кстати очень хорошо видно поведение людей и что эти люди говорят - Аваков, Комаровский, Шустер, Гордон .Эти люди после встречи с олигархом Ахметовым на дне рождения у Савика Шустера в Вильнюсе очень громко начали обливать грязью Президента Зеленского. То есть все они работают на олигарха Ахметова . Это очевидно. Теперь я понимаю о чём говорил Президент Зеленскитй когда говорил о госперевороте . Это они эти люди Аваков , Гордон , Комаровский ,Шустер ,Ахметов это обсуждали в Вильнюсе а украинские СБУшники это всё отследили.Всё просто.Поэтому буду голосовать на выбороах за Президента Зеленского.Нельзя олигарху Ахметову дорваться до власти.
05.02.2022 07:19 Ответить
Коломойский и этот , сброд- монобольшинство ,лучше? Повеселились . За следующего президента Полякову - еще пять лет, потанцуем .
05.02.2022 09:06 Ответить
Да досить вже вилизувати дупу своєму клоуну. Для чого так себе принижувати .
05.02.2022 12:29 Ответить
Аваков пускай раскажет сколько ему заплатил олигарх Ахметов за поливание грязью Президента Зеленского
05.02.2022 07:53 Ответить
Авакову респект, спас Харьков от трехцветного гавна с 2014-м
05.02.2022 10:48 Ответить
Честь і хвала таким поліцейським!
05.02.2022 13:12 Ответить
интересно, как будет называться "новая политическая сила" сабакова? очень бы подошло название "мусора - не люди!"
05.02.2022 14:55 Ответить
 
 