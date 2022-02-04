Призываю комиссию по избранию руководителя САП прекратить слушать коррумпированные интересы, - Квин
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин призвала членов конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) прекратить слушать коррумпированные интересы, пытающиеся остановить процесс.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Квин заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.
"Я хотела бы призвать членов Комиссии собраться и сделать свою работу... Это важные члены судейского корпуса, многие из них являются важными членами судейского сообщества здесь. Честно говоря, по моему мнению, это о репутации. Они должны делать то, что они сами сказали, что сделают, именно они создали процесс. Они прошли процесс, теперь должны завершить процесс. Прекратите слушать коррумпированные интересы, прекратите слушать коррумпированных лиц, которые пытаются остановить процесс и просто доведите дело до конца", - отметила она.
Она предположила, что на членов комиссии влияют корыстные интересы, которые не хотят, чтобы антикоррупционный прокурор был назначен.
"Я считаю, что все те, кто коррумпирован, не хотят, чтобы на месте был кто-то, кто может помочь расследовать деятельность официально коррумпированных. Поэтому я считаю, что сейчас на эту комиссию оказывается большое давление, а члены комиссии просто не выполняют свою работу", - подчеркнула Квин.
А ты не воруй...
Как правило, описанное действие несет негативный смысл, а само выражение подчеркивает, что приличный человек так поступать не будет, но "они" вполне могут.
.
Була у нас: корупціонерів і клоунів,
своя офшорна мрія, яка і збулася!
Мрія: керуй, воруй, грабуй і зраджуй!
дерьмократиюдемократию будувать, слягуть в койки болезненыя
Поэтому и не выбирают. ОПЯТЬ КВОРУМА НЕТ! Ну не могут люди с сентября месяца 2021 года собраться и поднять ручки и "назначить победителя конкурса".
!!!
ЕЩЕ РАЗ - Победитель конкурса УЖЕ ЕСТЬ! Его просто нужно утвердить голосованием. И ВСЕ!
!!!
Теперь расскажите мне про "любовь западных союзников к Зеленскому", ага.
https://www.facebook.com/100006136038244/posts/3138885379659299/ Mark Savchuk
Так, штатовцы просят предоставить документацию от Приватбанка для счетов, принадлежащих Claresholm Marketing Ltd. В частности, наибольший интерес для Штатов представляет некий счёт UA303052990000026003050007718.
Также сообщается, что американская прокуратура в сотрудничестве с ФБР объединили в одно дело производства в отношении Коломойского, Боголюбова, Зеленского и братьев Шефиров. Подозревая их в сговоре по отмыванию денег вкладчиков Приватбанка в США.
Недавно Шестой заявил: "Очень странно, что меня подозревают. Я, кажется, не делал ничего в своей жизни такого, чтобы меня подозревали. Вы меня путаете с другим президентом Украины."
Вас трудно спутать, Владимиссаныч.
Один из вас - патриот, государственник и тот человек, который уберёг Украину от полной оккупации со стороны России. Второй - коллаборант, уклонист и кукла в руках Коломойского.
Американское правосудие тяжеловесно, скрупулёзно и неповоротливо. Но это не Печерский суд под крышей Портнова и Татарова.
Медленно спустится с горы и... "А меня за что?" уже не прокатит.
Н.Sharp
Олег Петрович, Олег Петрович ! так презинта )))) еще никто не восхвалял!
Как Фемида с завязанными глазами судит беспристрастно, так независимый от власти прокурор должен представлять в обвинения против воров или по другому коррупционеров.
Украинская власть всеми путями, не боясь всемирного и главное, исторического позора персоналий, сопротивляется честности, справедливости и хочет покрывать лично коррупцию. Или по простому хотят крышевать воров в обмен на власть и корыто.
Аморальность и цинизм запредельные, но полное отсутствие чести и совести избавляет от чувств стыда и позора.
Еще больший цинизм проявляется в том, что цивилизованный мир готов поддержать даже финансоао страну и весь ее народ на пути от дремучего совка к цивилизованному миру, но не может банально доверить деньги моральным уродам и ворам.
По сути единственно, что просит мир - это верховенство права, которое и так должно быть в приоритете у любого здравомыслящего государства.
Но зеленая команда просто бьёт рекорды аморальности с фиксацией этого позора в истории страны и мира
https://www.facebook.com/yuurii.nikolov?__cft__[0]=AZWw5w4_G_j6Kkx_RceMGq9RaHzbsoNrX1iIVG9J7ETzXw2Lirjshq1E6lRWIDSjE7a0V0xCQ-kAXCOEWlxdMU_oUVrNCjB5mO2JAWEDzCfaYr5-370eLSVRsp1Ffpm4GB3w0O6w79XMBsCyr5XU7DpPTNgFYkxbGE5aN44gb5mdjQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрій Ніколов Я как-то искренне офигел от истории, которую изложил https://www.facebook.com/sasha.humenyuk?__cft__[0]=AZWw5w4_G_j6Kkx_RceMGq9RaHzbsoNrX1iIVG9J7ETzXw2Lirjshq1E6lRWIDSjE7a0V0xCQ-kAXCOEWlxdMU_oUVrNCjB5mO2JAWEDzCfaYr5-370eLSVRsp1Ffpm4GB3w0O6w79XMBsCyr5XU7DpPTNgFYkxbGE5aN44gb5mdjQ&__tn__=-]K-y-R Oleksandr Humeniuk . Оказывается Украина не только сделала устаревший и корявый спутник, но и наши деятели умудрились прикурить на его запуске ракетой Илона Маска! В итоге Зеленский пафосно опозорился еще и тем, что спутник вообще превратился в хлам - он тупо не включил батарейки уже в космосе((((
Причем все произошло настолько в стиле быдло-коррапшн, так свойственном новой элите, что даже неприятно говорить об этом.
.... Наши начали пробивать почем запустить спутник в космос. И SpaceX им говорит: «Ноу проблем, платите 1 миллион долларов авансом и мы для вашего спутника зарезервируем место на следующей ракете, которая одновременно выводит пачку разных спутников в космос».
И тут у наших начался движ. Урусский сел сверху на тему и решили спутник таки запускать ракетой Маска, но Маску аванс не платить. И договорились с голландской фирмой, мол, давайте мы заплатим вам, а не Маску, а вы уже организуете.
А голландцы такие: «Ок, только уже не 1, а 1,8 миллиона долларов».
Наши такие: «За*бись! Только вы у нашей «прокладки» возьмете деталь для запуска спутника».
Вот так и задвоили ценник. Маск свой миллион получил. Еще 800 тысяч теперь ищи-свищи между «прокладкой» и Голландией.
И увенчанием успешного успеха стало поведение спутника в космосе. После позорища он тупо не работает. Мы с вами заплатили кучу денег за кусок космического мусора.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzaborona.com%2Fshho-stoyit-za-zapuskom-************-suputnyka-sich-2-30%2F%3Ffbclid%3DIwAR1IGgHFbk3CX-K27ljNNHHSVPeKWCT9C6C7I4HuT-CCUWoz0GEnGBvMAsM&h=AT3TdXu8Lv9Ek3qBC-KI1-8wIr4bPWqiDvcuQyjDaHldb3ZQMBMVlNK2W6mC3HMyqM5r2_ETlfF4rZ5xggtoK717aN9myRUiHp-NxQ9miwBRjRFDv4wVrtTLTFoblmeBrZEd&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT04_lm3t1bNyRMgs0vN2R56yStGXum1NjOD8fB73S6vtCcgiNI1-Ndh
Страна успешно выздоравливает от совковой болезни.
Всякие Яныки, Пети и зеленые помогают обучению общества, получения им опыта и выработке критериев отбора.
В Украине 25 миллионов человек свободны от совковой программы, а власть поголовно - это совки с ослабленной программой.
Всего через одно поколение ситуация кардинально поменяется.
Даже быстрее. Через 9 лет созреет второе поколение без совка.
Пока еще нет ни одной политсилы без полусовков, но есть гигантский запрос на нее.
По законам рынка, если есть спрос, то будет и предложение.
Тем более, что процесс уже необратим. Свободных людей на порядок больше, чем совков. А среди активной части общества этот разрыв тотальный.
Эволюция процесс медленный
"Кто завтра не будет голосовать на выборах руководителя САП, будет наказан!"
Далі буде… Свято наближається!!