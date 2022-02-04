Призываю комиссию по избранию руководителя САП прекратить слушать коррумпированные интересы, - Квин

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин призвала членов конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) прекратить слушать коррумпированные интересы, пытающиеся остановить процесс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Квин заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

"Я хотела бы призвать членов Комиссии собраться и сделать свою работу... Это важные члены судейского корпуса, многие из них являются важными членами судейского сообщества здесь. Честно говоря, по моему мнению, это о репутации. Они должны делать то, что они сами сказали, что сделают, именно они создали процесс. Они прошли процесс, теперь должны завершить процесс. Прекратите слушать коррумпированные интересы, прекратите слушать коррумпированных лиц, которые пытаются остановить процесс и просто доведите дело до конца", - отметила она.

Она предположила, что на членов комиссии влияют корыстные интересы, которые не хотят, чтобы антикоррупционный прокурор был назначен.

"Я считаю, что все те, кто коррумпирован, не хотят, чтобы на месте был кто-то, кто может помочь расследовать деятельность официально коррумпированных. Поэтому я считаю, что сейчас на эту комиссию оказывается большое давление, а члены комиссии просто не выполняют свою работу", - подчеркнула Квин.

