Киев полностью доверяет США в вопросе ослабления российской угрозы, - представитель Украины в ООН Кислица

Украина полностью доверяет Соединенным Штатам и тесно консультируется с ними по вопросам деэскалации напряженности, которую создала Россия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в интервью телеканалу CBS News сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

На вопрос, удовлетворяют ли Украину предложения Белого дома, отправленные России для смягчения противостояния, он ответил утвердительно.

"Мы видели проект ответа еще до того, как он был направлен россиянам, и мы работаем с американцами в ежедневной тесной координации, в оперативном режиме. Мы полностью доверяем тому, что делают американцы. И очень ценим их готовность обсуждать с нами свои идеи и шаги", – сказал постпред.

Он отметил, что украинцы полны решимости защищать свою независимость, и в случае нападения России было бы "тотальное кровопролитие".

При этом Кислица добавил, что Украина активно стремится к присоединению к НАТО, поскольку "пытаться защитить себя самостоятельно не только сомнительно с военной точки зрения, но и чрезвычайно дорого с экономической и финансовой".

Дипломат также отметил желание Путина восстановить империю за счет государств бывшего СССР. "Он хочет восстановить империю, как бы она ни называлась - новый Советский Союз, Российская империя, новая федерация, неважно. Он хочет войти в историю как государственный лидер, который восстановил империю, как бы ее ни назвали", - заметил Кислица в ответ на вопрос, чего хочет Путин от Украины.

