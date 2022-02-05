РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5857 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 222 12

Киев полностью доверяет США в вопросе ослабления российской угрозы, - представитель Украины в ООН Кислица

Киев полностью доверяет США в вопросе ослабления российской угрозы, - представитель Украины в ООН Кислица

Украина полностью доверяет Соединенным Штатам и тесно консультируется с ними по вопросам деэскалации напряженности, которую создала Россия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в интервью телеканалу CBS News сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

На вопрос, удовлетворяют ли Украину предложения Белого дома, отправленные России для смягчения противостояния, он ответил утвердительно.

"Мы видели проект ответа еще до того, как он был направлен россиянам, и мы работаем с американцами в ежедневной тесной координации, в оперативном режиме. Мы полностью доверяем тому, что делают американцы. И очень ценим их готовность обсуждать с нами свои идеи и шаги", – сказал постпред.

Читайте также: Россия не может ветировать право Украины на вступление в НАТО, - представитель Киева в ООН Кислица

Он отметил, что украинцы полны решимости защищать свою независимость, и в случае нападения России было бы "тотальное кровопролитие".

При этом Кислица добавил, что Украина активно стремится к присоединению к НАТО, поскольку "пытаться защитить себя самостоятельно не только сомнительно с военной точки зрения, но и чрезвычайно дорого с экономической и финансовой".

Дипломат также отметил желание Путина восстановить империю за счет государств бывшего СССР. "Он хочет восстановить империю, как бы она ни называлась - новый Советский Союз, Российская империя, новая федерация, неважно. Он хочет войти в историю как государственный лидер, который восстановил империю, как бы ее ни назвали", - заметил Кислица в ответ на вопрос, чего хочет Путин от Украины.

Читайте также: Нельзя верить словам России, надо судить по ее действиям, - Кислица на Совбезе ООН

Автор: 

ООН (4247) Кислица Сергей (190)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
От якби ще не доводилось професіоналам мінімізовувати безглузді, образливі для союзників та щкідливі для країни заяви і дії Зеленського та його ганебного оточення.
показать весь комментарий
05.02.2022 01:18 Ответить
+10
Поверніть мені мого нормально «баригу», бо вже немає сили «при найвеличнішому» жити.
показать весь комментарий
05.02.2022 05:34 Ответить
+9
Київ довіряє, а зелене шобло гоши коломоя - ні.
показать весь комментарий
05.02.2022 00:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Київ довіряє, а зелене шобло гоши коломоя - ні.
показать весь комментарий
05.02.2022 00:38 Ответить
Достойна відповідь
показать весь комментарий
05.02.2022 00:38 Ответить
От якби ще не доводилось професіоналам мінімізовувати безглузді, образливі для союзників та щкідливі для країни заяви і дії Зеленського та його ганебного оточення.
показать весь комментарий
05.02.2022 01:18 Ответить
Якщо ви про Кислицб, то так. Про "достойні відповіді" Зєлєнского, Арахамії і навіть єрмаківської тіні - Кулєби на Заході ходять чутки про наркоманією у вищих ешелонах зеленої влади.
показать весь комментарий
05.02.2022 09:40 Ответить
Хм, дивно, що валодька зелупа не надіслав якусь квартальну мавпу в ООН.
показать весь комментарий
05.02.2022 01:57 Ответить
Через 2-3 роки:

показать весь комментарий
05.02.2022 02:00 Ответить
Поверніть мені мого нормально «баригу», бо вже немає сили «при найвеличнішому» жити.
показать весь комментарий
05.02.2022 05:34 Ответить
Уволят Кислицу. Ермак уже указ подписал. 200% гарантии
показать весь комментарий
05.02.2022 09:02 Ответить
Є тільки два розумних виборів:
1. повернути Порошенко, або
2.повністю довіритися США.
Я за перший шлях.
показать весь комментарий
05.02.2022 09:16 Ответить
Краще о'бєднати повернення Пороха та тісну співпрацю з Америкою і Європою. Як 3 роки тому.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:14 Ответить
Україна і її народ довір'яє США-"зе" слуги дають зрозуміти американцям- ми Вам не довіряємо,бо Ви нагнітаєте обстановку
показать весь комментарий
05.02.2022 10:50 Ответить
 
 