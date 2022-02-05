РУС
США и союзники готовы быстро реагировать на обострение со стороны России, - Госдепартамент

США и союзники готовы быстро реагировать на обострение со стороны России, - Госдепартамент

Соединенные Штаты, а также их союзники и партнеры готовы действовать быстро, чтобы в случае дальнейшей эскалации против Украины Россия ощутила серьезные последствия.

Об этом шла речь во время телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госдепартамент США.

"Госсекретарь рассказал министру иностранных дел о своем недавнем общении с российской стороной, что подтвердило готовность к решению общих проблем безопасности, а также непреклонную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве США.

В Госдепе подчеркнули, что Соединенные Штаты сохраняют готовность вместе с союзниками и партнерами "вызвать быстрые и суровые последствия для России, если она выберет путь эскалации".

Стороны также обсудили общие шаги с целью склонить Россию к дипломатическому пути вместо войны и обеспечить безопасность и стабильность.

Как сообщал Цензор.НЕТ, МИД Украины по результатам разговора Кулебы и Блинкена проинформировал, что стороны, среди прочего, обсудили дальнейшие шаги для сдерживания агрессивных намерений России в Европе.

