"По согласованию с офисом президента", - Разумков обвинил ГБР и МВД в покрывании нардепа от "Слуги народа" Трухина
Президенту Украины Владимиру Зеленскому было известно о наличии видео с ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, которое в начале февраля было опубликовано СМИ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 4 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший спикер Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков.
"Была информация еще в августе, что президент видел это видео... Я не верю, что министр внутренних дел (Денис Монастырский) по такому резонансному ДТП – это не простой депутат, это заместитель председателя бюджетного комитета – не пришел к президенту и не показал это видео", - сказал Разумков.
Он отметил, что на всей трассе из Киева в Полтаву работали камеры.
"Вам приходят штрафы? Все получали штрафы за превышение скорости?.. Но там есть фото, видео и понятно, кто сидит за рулем… И ГБР, и Министерство внутренних дел фактически были соучастниками, я говорю о руководителях, были участниками этого процесса и покрывали господина Трухина. И это согласовывалось с Офисом президента, я уверен, что министр говорит, что не знал... Это неправда... Если министр говорит, что не знал и его не интересовал этот процесс, то министр должен... написать заявление и уйти в отставку", – подчеркнул экс-спикер парламента.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.
2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.
