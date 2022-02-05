РУС
"По согласованию с офисом президента", - Разумков обвинил ГБР и МВД в покрывании нардепа от "Слуги народа" Трухина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому было известно о наличии видео с ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, которое в начале февраля было опубликовано СМИ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 4 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший спикер Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков.

"Была информация еще в августе, что президент видел это видео... Я не верю, что министр внутренних дел (Денис Монастырский) по такому резонансному ДТП – это не простой депутат, это заместитель председателя бюджетного комитета – не пришел к президенту и не показал это видео", - сказал Разумков.

Он отметил, что на всей трассе из Киева в Полтаву работали камеры.

"Вам приходят штрафы? Все получали штрафы за превышение скорости?.. Но там есть фото, видео и понятно, кто сидит за рулем… И ГБР, и Министерство внутренних дел фактически были соучастниками, я говорю о руководителях, были участниками этого процесса и покрывали господина Трухина. И это согласовывалось с Офисом президента, я уверен, что министр говорит, что не знал... Это неправда... Если министр говорит, что не знал и его не интересовал этот процесс, то министр должен... написать заявление и уйти в отставку", – подчеркнул экс-спикер парламента.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет.  В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

Топ комментарии
+16
Готовят очередного кандидата для скотобазы рвзумкова вот вам и очередной пиар , а а самом деле такой же пид а расас как и все кто сейчас случайно оказались у власти
показать весь комментарий
05.02.2022 03:42 Ответить
+15
Вы хоть немного поняли в какой капкан себя загнали?))) Если Аваков спрятал ВСЕ записи со всех камер, не будучи уже министром, то почему не было заведено уголовное дело об исчезновении этих записей?))) Ведь легко проверить на каком этапе они исчезли)))
показать весь комментарий
05.02.2022 06:00 Ответить
+14
Яким боком тут Рюкзаков? ДТП було 23.08.21, а Монастирський міністр МВС з 16.07.21...і Трухін цей казав поліцейському що зараз Денісу подзвонить..може українська правда і приберігла відео ...але в тих там таких слуг народу як грязі))
показать весь комментарий
05.02.2022 03:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да всем понятно, что они покрывают своих, стирают записи и теряют доказательства свидетелей. Это ведь не первое дело такое. Но тут их приперли к стенке. Но вместо того чтобы расследовать, то они всё спихнули - а нам видео не дали. Да вы же его стерли просто.
показать весь комментарий
05.02.2022 02:23 Ответить
Ви як дитина, "стерли", а звідки воно тоді узялося?
Просто Рюкзаков, чи його хозяїн Ахкакаойінвестор, приховав компромат до зручного моменту, щоб поторгуватися за щось, а зараз його злили, бо "вагнергейт" виявився пшиком нікому не цікавим, зараз намагаються знову розхитати владу відео з п'яним депутатом, якого відмазують.

Що думаєте даремно на днях у Метінвесті Ахкакогоінвестора відбулися обшуки? То обраточка прилетіла.
показать весь комментарий
05.02.2022 02:47 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 03:00 Ответить
Вы не поверите, там ещё и Порошенко окажется виноват😁😁
показать весь комментарий
05.02.2022 09:13 Ответить
чому б і ні? він у політиці не вчорвшній, ще у2015 був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_2015 обраний депутатом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Полтавської обласної ради від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9F БПП https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] , на час виборів був директором ПАТ «Полтаварибгосп»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . Протягом 2016 року відзначився тим, що пропустив усі засідання земельної комісії, до складу якої входив, та половину сесій радиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-poltava_2016-6 [6] . У
показать весь комментарий
05.02.2022 13:26 Ответить
Стерли то что у них было. Они его видели. Вот о чем речь.
показать весь комментарий
05.02.2022 03:56 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 06:00 Ответить
Не ищите логики там где её нет. Просто коварные злодеи хотят расшатать власть. Виноваты вот они. А что там делали с Трухиным не важно. Главное дать отпор врагам.
показать весь комментарий
05.02.2022 06:27 Ответить
Да.... Порох и тут руку приложил, чтобы обидеть бубочку...
Это я вангую тему очередных высеров анала Г+Г. И вааще, эту тему надо закрыть, патаму шо путин нападьот.

Выпердыш бородатой бабушки, которая моет кал, 🐸буба криворогий шо-то ни одного слова не проблеял на эту тему. Но этому дрыщу не удастся отмолчаться, все равно что-то прокукарекает.
показать весь комментарий
05.02.2022 08:43 Ответить
Ну это же больше не о них и их логике) Это больше к читателям, которые нас читают и немного умеют логически думать) Они могут не знать как это работает в полиции... Что нельзя просто взять и спрятать и никто этого не заметит) И вот на таких примерах людям проще разобраться и понять кто врет)
показать весь комментарий
05.02.2022 09:54 Ответить
Сто пятдесят тисяч у сумці смотрящего за общаком ВР, то так, на бутерброди?
показать весь комментарий
05.02.2022 13:06 Ответить
"Вагнергейт" -пшик? Хлопе, ти звідки такий "розюмний"? В іншій державі за таке президент і вся його шобла мали б сидіти біля параші.
показать весь комментарий
05.02.2022 08:34 Ответить
молодец, зализняк. зализал бубу
показать весь комментарий
05.02.2022 12:51 Ответить
рускіязік - мова окупанта. Іловайськ. Рейс МН-17...
показать весь комментарий
05.02.2022 08:47 Ответить
Шановний пан Станіслав ! На територіях Росії сьогодні мешкае 189 різних народів , більшість з яких має свою національну мову , але є й такі які її вже втратили і розмовляють російською , це по-перше . По друге , Русь це виключно Україна і мова руська це давня українська ! В московитів мова російська , тому не треба писати дурниць , ліпше здобувайте історичні знання , це допоможе Вам у боротьбі ! І на останок , мовою (окупанта) , тобто загарбника , може бути люба мова з цих російських народів , і я Вам більше скажу , в окупації частини Донбасу приймали участь серби , хорвати , чехи і ще достойменно не відомо хто , на щастя це поодинокі випадки . В Україні є громадяни які користуються в побуті російською мовою але ******* і захищають Україну не менш завзято ніж українці , тому пане Станіславе будьте розумні , наш ворог Росія і росіяни які взяли зброю проти Нас ! Слава Україні !
показать весь комментарий
05.02.2022 15:10 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 03:42 Ответить
И добавить нечего
показать весь комментарий
05.02.2022 08:36 Ответить
рускіязік - мова окупанта. Іловайськ. Рейс МН-17...
показать весь комментарий
05.02.2022 08:47 Ответить
Так оно и есть, у людей ( не у стада идиотов, выбравших найвелычнишу ЗЕлену шмарклю, я подчеркиваю, у людей ) отличная память, и все прекрасно помнят, что Разумков обошел все ТВ каналы в 19 году и агитировал за этого ЗЕбанутого недомерка бубу криворогого и был № 1 в списке стада из слуг. И причина победы этого дрыща бубы криворогого есть и в работе Разумкова.
Но от Разумкова есть и польза для страны. Он оттягивает голоса от зеленой плесени, и это есть хорошо.
показать весь комментарий
05.02.2022 08:53 Ответить
Мне плевать на Разумкова и на его пиар,но пока он уничтожает это обдолбанное хриплое недоразумение я ставлю ему лайк.
показать весь комментарий
05.02.2022 13:01 Ответить
Аналогічна позиція!
показать весь комментарий
05.02.2022 13:32 Ответить
Вылез, надо бонусы зарабатывать. Сейчас тебе вспомним косяки слуг при твоем правлении в Раде.
показать весь комментарий
05.02.2022 04:29 Ответить
Здесь речь не о Разумкове , а о том как служат народу , те, кого назначил президент . Его личная ответственность за каждого приспособленца во власти творящего беззаконие ! Именно они своим каждодневным враньём и полным бездействием , делают Зеленского изгоем не способным управлять страной ! И это касается всех бывших президентов , набиравших в свои команды откровенную шваль ! До полного политического краха , Зеленскому рукой подать , его команда,по сути , уже подвела его к обрыву и одевает ему на ноги буковельские лыжи и рюкзак с грузом вранья и не выполненных обещаний !
показать весь комментарий
05.02.2022 05:18 Ответить
тупой нарот і глупьіє боярє на вашєй глубінной і самой тітульной в цєнє
показать весь комментарий
05.02.2022 06:36 Ответить
Шановний Олекса ! Будь ласка , напишіть так щоб я зрозумів Вашу думку ! Дякую .
показать весь комментарий
05.02.2022 09:21 Ответить
Ти дондаун? Це ти на фєнє написав? От вони, ці "руССкоязічниє", чи воно "руССкіє" (а що це таке?), чи хахли, родства не помнящіє.
показать весь комментарий
05.02.2022 13:14 Ответить
рускіязік - мова окупанта. Іловайськ. Рейс МН-17...
показать весь комментарий
05.02.2022 08:51 Ответить
...и одевает ему на ноги буковельские лыжи и рюкзак с грузом вранья...

А надо не лыжи а ведро с цементным раствором и рюкзак с кирпичами.

Тьфу-ты, что-то я размечтался. Но надежда таки есть.
показать весь комментарий
05.02.2022 08:59 Ответить
Речь именно о Разумкове! Хитрожопая нэрпа говорит о том, что и так очевидно и ясно всем. А ДЕЛАЛ он что, когда был спикером ВР? Тот же Вагнергейт он как комментировал?
показать весь комментарий
05.02.2022 09:21 Ответить
Разумков пришел во власть как человек из команды Зеленского и большинством в парламенте занял должность спикера . И если он со временем стал усматривать в действиях президента и его окружения ,акты беззакония , то нужно было , либо вправить президенту мозги втихаря ,либо заявить о выходе из Зэкоманды и стать простым депутатом , но этого не было сделано ! Теперь боец Разумков свободен как птица и может рассказать все , что захочет , а Мы с Вами послушаем , потому ,что( возможно) будут говорить правду !
показать весь комментарий
05.02.2022 13:23 Ответить
А воно, ПРоригівське(кол.спікер) типу не знало про відео
показать весь комментарий
05.02.2022 06:10 Ответить
Я не защищаю Разумкова , мне важно , что бы любой пришедший во власть выполнял Закон , а не ,,телефонное право,, иначе любая власть будет творить беспредел и отмазывать своих , при этом, будут судить оппонентов для удержания власти как можно дольше .
показать весь комментарий
05.02.2022 09:15 Ответить
Все у нас проходить через офіс Зєлєнского.В долє пацани.
https://zaborona.com/shho-stoyit-za-zapuskom-************-suputnyka-sich-2-30/ Що стоїть за запуском українського супутника «Січ-2-30»? Ні, це не перемога. Розслідування Заборони
https://nashigroshi.org/2022/02/04/yak-tobi-take-mask-dlia-proval-noho-vyvodu-v-kosmos-suputnyka-sich-kabmin-znayshov-prokladku-i-zapusk-podorozhchav-vdvichi/?fbclid=IwAR2uaotZb_1nQ1jmEop5Y20NdXtYRH4el23dgf67OYx2hPlb0VNvnWw0moM «Як тобі таке, Маск?» Для провального виводу в космос супутника «Січ» знайшли «прокладку» і запуск подорожчав вдвічі
показать весь комментарий
05.02.2022 06:31 Ответить
війна на носі, а вони якусь фігею мусолять
показать весь комментарий
05.02.2022 06:55 Ответить
Заміть..і цілий тиждень "миють" цю новину
показать весь комментарий
05.02.2022 06:58 Ответить
Разумков Абиженка . Президенту Зкленскому в команде нужны профессионалы а не балаболы
показать весь комментарий
05.02.2022 06:57 Ответить
А трухін походу спец в кораблебудуванні! Це він в ліс йшов корабельні сосни шукати для *************** програми Велике кораблебудівництво.
Просто всі не так зрозуміли та і взагалі саме ДТП вирвано з контексту😀😀😀
показать весь комментарий
05.02.2022 07:10 Ответить
Как же хорошо видно, что Ахметов через передачу с громким названием" Свобода слова " Шустера обливает грязью Президента Зеленского..
То есть передача
"Свобода слова " никакого отношения в свободе слова не имеет. Это обычная заказуха олигарха Ахметова
показать весь комментарий
05.02.2022 07:04 Ответить
Точьна.А еще Ахметов заказал ДТП🤣🤣🤣
показать весь комментарий
05.02.2022 07:57 Ответить
рускіязік - мова окупанта. Іловайськ. Рейс МН-17...
показать весь комментарий
05.02.2022 08:49 Ответить
Молодец, Олежка, твой высер зачтен. Зайди в ОПу, получишь очередной премиальный фанфурик боярки и 200 гр. ливерки на закусь. А еще Дерьмак разрешит тебе вне очереди соснуть пипетку у бубочки. ЗЕленую. Ну ту, шо буба ею музицирует. На пианино.
показать весь комментарий
05.02.2022 09:06 Ответить
Усі ...."віримо" Разумкову.Голова.....а.а
показать весь комментарий
05.02.2022 07:23 Ответить
А я полагаюсь на ЕЭСУльку.
показать весь комментарий
05.02.2022 08:17 Ответить
Ой яке це солодке...корито
показать весь комментарий
05.02.2022 07:24 Ответить
Ну а шо-це Велике Покривальство...
показать весь комментарий
05.02.2022 07:47 Ответить
А вот якби на місці Трухіна був Порошенко, хана було б "бобіку", "з лісу не вийшов би"!
показать весь комментарий
05.02.2022 07:58 Ответить
Александр Николаевич Трухин с 2015 г. по 2019 год , был депутатом Полтавської обласної ради і був у блоці Петра Порошенко ,,Солідарність,, !
показать весь комментарий
05.02.2022 14:04 Ответить
А сейчас бухгалтер зелупы,а не кандидат Полтавской обл -мимо, зебил )
показать весь комментарий
05.02.2022 14:15 Ответить
Валерия Ларченко ! Я написал только то , кем и в чьей команде был Трухин до выборов президента в 2019 году , эта информация говорит о том ,что деньги , таким персонажам как Трухин можно приспособившись, делать при любой власти , главное вовремя перекраситься ! Я не сторонник Зеленского и советую тебе воздерживаться от оскорблений в мой адрес , поверь я тоже знаю плохие слова ! Внимательно прочитай свой комментарий и исправь ошибки и неточности ( кандидат Полтавской области ) это ,что и о ком?
показать весь комментарий
05.02.2022 15:37 Ответить
Права рука б'є ліву. Наріт аплодує!
показать весь комментарий
05.02.2022 08:00 Ответить
Вот подколодный змей, знает , шо клоуну было вiдомо, а сам тока заре розтулив пельку.
показать весь комментарий
05.02.2022 08:15 Ответить
читайте просто определение феодализм - это предшествующий капитализму общественный строй, в основе которого лежит собственность феодалов на землю и другие средства производства, на крестьян-земледельцев, находящихся в крепостной зависимости, а также право феодалов осуществлять государственную власть на своей территории. Что в итого Разумков выпал из системы а теперь хочет в нее войти. Тот кто в системе феодализма не может быть наказан, имитация для народа. Взять хотя бы сивочолого и что??? А ничего не будет так для народа!
показать весь комментарий
05.02.2022 08:27 Ответить
У разумкова рейтинг растет, а у твоего шута горохового - падает. Не знаешь с чем это связано?
показать весь комментарий
05.02.2022 09:25 Ответить
""
показать весь комментарий
05.02.2022 08:33 Ответить
І на такому хайпі,це чудо,вилазить..Вже зелених і прочих"бездомних"відгризає в свою партію.
показать весь комментарий
05.02.2022 08:39 Ответить
Эти странные объединения всех мерзавцев старой системы вокруг сивого, всякие клички, рудики, луценки и прочая мразота всё равно никак не сможет нам навредить и добиться реванша, чтобы снова грабить и сдавать страну.
показать весь комментарий
05.02.2022 09:17 Ответить
Обьясни, почему 3 года назад, нафтогаз, энергоатом, укроборонопром были прибыльными, а сейчас они наннсят колосальные убытки госбюджету?!
показать весь комментарий
05.02.2022 09:24 Ответить
ой, объединение рыгов, хйлят, парикмахеров, клоунов и коллаборантов тебя никак не беспооят?
показать весь комментарий
05.02.2022 12:54 Ответить
Как же вы,зесрань ,смешно подыхаете ...все,перед смертью не надышитесь )
показать весь комментарий
05.02.2022 14:18 Ответить
Если полистать новостную ленту за последние 3 года, то окажется, что в окружении клоуна зеленского вообще нет незшкваренных персонажей. Там что ни рожа, то потенциальный зек. Загибайте пальцы: дерьмак - держзрада, татаров - уголовное дело по взятке, тищенко - контрабанда, юзик - незаконное обогащение, трухин - виновник дтп с пострадавшими, левченко - держзрада, баканов и шефир - это масса уголовщины, даже ленка скумбрия и та получит срок за слив позиций наших военных. Хотя вишенка на торте - это сам шут гороховый зеленский, его ожидает пожизненный тюремный срок по совокупности преступлений совершенных в статусе презедента
показать весь комментарий
05.02.2022 09:22 Ответить
А что конкретно сделал зелох для международной поддержки Украины? Постоянно подсерал американцев? подставил голландцев отдав цемаха? обзывал меркельшу? украл чауса насрав на голову Санду? И таких зашкваров уже полсотни было. Сейчас НАТО и другие страны поддерживают Украину не благодаря действиям клоуна а вопреки его вредительству этим странам. Кстати, санкции против парашии ввели при порохе, порох договорился о джавелинах и финансовой поддержке нас штатами, а тысячи натовских инструкторов, которые обучают воевать наших воинов все эти годы - это тоже его работа. При порохе начали работу над гром2 и нептуном, при порохе ольха пошла в серию и в войска. А твой косовороточный ******* только видосики снимает какой он крутой, а по факту - галимый кацапский колаборант разваливший армию и сделавший ВСУ - полубомжами.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:31 Ответить
это клоунский бот, сотни раз паленый. зачем вы тратите нервы
показать весь комментарий
05.02.2022 12:56 Ответить
дуня, клоуна зеленским только всякие профурсетки вроде серлеща называют. ты зачем палишься?
показать весь комментарий
05.02.2022 12:55 Ответить
Думка кацапів мені не цікава.
показать весь комментарий
05.02.2022 12:59 Ответить
в фмш учился?
показать весь комментарий
05.02.2022 13:26 Ответить
Еще вот что интересно, откуда у этого трухина 150 тысяч налички, и наверно не гривен, и наверное это не все деньги, что были в багажнике, этот слуга наверное ХОЗЯИНА ограбил, высокоморальные гниды
показать весь комментарий
05.02.2022 11:50 Ответить
Та в смотрящего за общаком ВР то так, дрібничка, на бутерброди.
показать весь комментарий
05.02.2022 13:18 Ответить
а пиплу неинтересно
показать весь комментарий
05.02.2022 13:25 Ответить
Муха по полю пошла,муха денежку нашла.Не читал?Хоть до леса не дошла.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:14 Ответить
Если их рашка(не дай бог конечно) не уберет,то перед выборами таких видео будет мама не горюй!А че ждать то?
показать весь комментарий
05.02.2022 13:16 Ответить
Предвыборная стартовала . Есть такая себе инфа что в конце года будут перевыборы всех . И первого и всех остальных . Вот такими разумковыми и разного рода фото ≪ с мечами ≫ , эта инфа постепенно превращается в правду .
показать весь комментарий
05.02.2022 13:22 Ответить
есть Божий суд,
наперстники разврата,
он неподкупен звону злата (с)
показать весь комментарий
05.02.2022 13:23 Ответить
такими темпами засветом в масс- медиа Дима обгонит Петра
показать весь комментарий
05.02.2022 13:52 Ответить
Обосрется это ватное говно Порошенко обогнать.
показать весь комментарий
05.02.2022 13:54 Ответить
Какая отставка? Сокрытие преступления- это уголовная статья.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:02 Ответить
особливий дар прозріння з'являється в колишніх, колись вони були сліпі, відлучили від корита і відразу прозріли.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:23 Ответить
А ти, Діма, не з тих же будеш? Якийсь "особєнний" чи шо? Будь-хто, хто вимазався у зелене лайно, має закрити пащеку і не відсвічувати, бо ця клоунада - і його рук справа.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:46 Ответить
монастырского на фронт
показать весь комментарий
05.02.2022 20:56 Ответить
"молоді регіони"почали піарити один одного.Звичайно Зюзя знав все як і ти.
показать весь комментарий
02.08.2022 19:01 Ответить
 
 