За сутки в Украине зафиксировано 42 533 новых случая заболевания коронавирусом, 185 человек умерли, 9 628 - выздоровели, - Минздрав

В Украине по состоянию на утро 5 февраля зафиксировано 42 533 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровело 9 628 человек, 185 умерли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 4 февраля в Украине зафиксировано 42 533 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4 268, медработников - 920), 76 350 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 22 352 человека, вторую дозу - 29 708 человек, дополнительную дозу получили 617 человек, бустерную дозу - 23 673 человека. Также за минувшие сутки госпитализировано 3 918 человек, летальных исходов – 185, выздоровели 9 628 человек", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Украина на 13-м месте в Европе по количеству новых случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине заболело 4 256 208 человек, выздоровели 3 669 979 человек, летальных исходов – 101 168.

Смотрите также: Тестирование на COVID-19 следует делать в случае любых симптомов вирусного заболевания, - Кузин. ВИДЕО

С начала вакцинальной кампании привито 15 442 559 человек, из них получили первую дозу – 15 442 557 человек, получили две дозы – 14 758 350 человек, получили дополнительную дозу – 20 040 человек, бустерную дозу – 444 730 человек. В общей сложности проведено 30 665 677 прививок.