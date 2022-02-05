РУС
5 214 22

За сутки в Украине зафиксировано 42 533 новых случая заболевания коронавирусом, 185 человек умерли, 9 628 - выздоровели, - Минздрав

В Украине по состоянию на утро 5 февраля зафиксировано 42 533 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровело 9 628 человек, 185 умерли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 4 февраля в Украине зафиксировано 42 533 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4 268, медработников - 920), 76 350 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 22 352 человека, вторую дозу - 29 708 человек, дополнительную дозу получили 617 человек, бустерную дозу - 23 673 человека. Также за минувшие сутки госпитализировано 3 918 человек, летальных исходов – 185, выздоровели 9 628 человек", - отмечается в сообщении.

За все время пандемии в Украине заболело 4 256 208 человек, выздоровели 3 669 979 человек, летальных исходов  – 101 168.

С начала вакцинальной кампании привито 15 442 559 человек, из них получили первую дозу – 15 442 557 человек, получили две дозы – 14 758 350 человек, получили дополнительную дозу – 20 040 человек, бустерную дозу – 444 730 человек. В общей сложности проведено 30 665 677 прививок.

+11
Брехня. Два месяца назад у меня и жены был одновременно ковид. Она два раза вакцинированная, я ни разу. Она тяжелее, чем я перенес болезнь. Вывод, не в вакцинации дело, а в том у кого какой иммунитет.
показать весь комментарий
05.02.2022 09:17 Ответить
+8
Антиваксы дохнут сотнями каждый день, а для вакцинированных ковид - как сезонный грипп.
показать весь комментарий
05.02.2022 09:03 Ответить
+5
Во Франции 250 тыс заболевших в сутки. И только 260 трупов. При этом больницы не забиты, морги тоже. А вы говорите вакцинация не работает. Вакцинация спасает десятки тысяч жизней в сутки, особенно среди людей с массой болячек.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:41 Ответить
Шо то з математикой у ваксеров плохо.
показать весь комментарий
05.02.2022 08:57 Ответить
Антиваксы дохнут сотнями каждый день, а для вакцинированных ковид - как сезонный грипп.
показать весь комментарий
05.02.2022 09:03 Ответить
Брехня. Два месяца назад у меня и жены был одновременно ковид. Она два раза вакцинированная, я ни разу. Она тяжелее, чем я перенес болезнь. Вывод, не в вакцинации дело, а в том у кого какой иммунитет.
показать весь комментарий
05.02.2022 09:17 Ответить
если не похуже. вывод то.
может без вакцинации она бы пару раз чихнула всего лишь.
реально странно это все. как будто нам где то лгут
показать весь комментарий
05.02.2022 10:11 Ответить
Во Франции 250 тыс заболевших в сутки. И только 260 трупов. При этом больницы не забиты, морги тоже. А вы говорите вакцинация не работает. Вакцинация спасает десятки тысяч жизней в сутки, особенно среди людей с массой болячек.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:41 Ответить
а кто сказал шо спасает?
еслизаражаются все?
вакцина - это подразумевает кое что шо вы не заразишься!
Вон, даже Антиколорадос чуть не обосрался и говорит шо производителей недо бы под суд и *************://defence-line.org/2022/02/pandemiya-est-o-chem-zadumatsya-chast-1/
показать весь комментарий
05.02.2022 12:01 Ответить
вакцина должна ПРЕДОТВРАЩАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ,
если иммунитет от вакцинации не предотвращает заболевание то он тем более не может бороться с вирусами проникшими в клетки
показать весь комментарий
05.02.2022 14:27 Ответить
Якiсь дивнi у вас висновки. А ви не подумали, що якби ваша жiнка була не вакцинована, то вона могла не встигнути i два раза чхнути? I ви були б вже вдiвцем? Так, iмунiтет у всiх рiзний, але навiть слабкий можна посилити...
показать весь комментарий
05.02.2022 15:54 Ответить
у Одержимого,як і 90 відсотків імунітет.. на жаль,кожен десятий з решти може дізнатись про його відсутність лише в реанімації..

поки що лише 36 відсотків українців вирішили так не ризикувати
показать весь комментарий
05.02.2022 16:01 Ответить
42 тисяч зараз. Таке відчуття, що в Києві хворіє кожний другий. В класах нема половини дітей, також хворіють вчителі. Заміняти нема кому, учні пропускають матеріал. Це не навчання! Чому Кличко не відправив дітей на дистанційну освіту - секрет. Не дай Бог, щось трапиться з школярем чи педагогом, то можна йти в суд. Омікрон перекинувся на дітей, які непривиті і ще невідомо, як поведе себе вірус в дитячому організмі.
показать весь комментарий
05.02.2022 09:08 Ответить
не дам(Меня нету)))
показать весь комментарий
05.02.2022 09:13 Ответить
Так відправив же тиждень тому)
показать весь комментарий
05.02.2022 09:14 Ответить
Макрон сбил с толку
показать весь комментарий
05.02.2022 10:26 Ответить
скорые в Киеве - как бомж на "копейке" с ыконочками на торпеде
уповать только на духов можно если шо не так
показать весь комментарий
05.02.2022 09:14 Ответить
Болеют как привиты, так и не привиты, поголовно сейчас среди моих знакомых. Болеют целыми семьями
Всем здоровья и добра. Все будет 🇺🇦
показать весь комментарий
05.02.2022 10:10 Ответить
але щеплені легше
показать весь комментарий
05.02.2022 11:53 Ответить
а в небесах - покемоны, а в "аду" - единороги.
вам написали - "гав-гав", а вы веришь.
выше я ссылку дал - грит шо в Киеве вна фирме 20 вакцинированных = попили водки и все заразились.
ну тогда это тупо диверсия, или как?
показать весь комментарий
05.02.2022 12:03 Ответить
Переможе найобережніший

До речі, на тому ж ковідному борту до Китаю з Осло летіли й багатостраждальні норвезькі лижники.

Перед вильотом у розташуванні їх команди спалахнув осередок зараження після зборів в Італії. Ковід знайшли у тренера спринтерів Арільда ​​Монсена, п'ятикратної чемпіонки світу Хайді Венг, Ганни Кьєрсті Кальво та в олімпійського чемпіона Симона Крюгера.

На щастя, поширення зарази вдалося зупинити.

Але налякані лижники летіли з Мілана до Осло та з Осло до Пекіна з дотриманням надзвичайних заходів безпеки.
Найтитулованіший рівнинний лижник Норвегії Йоханнес Клебо, який до того ж страждає на ковідофобію, взагалі з'явився в аеропорт не тільки в масці, а й у величезних гірськолижних окулярах, а зверху прикрився ще й капюшоном.
показать весь комментарий
05.02.2022 15:55 Ответить
 
 