За сутки в Украине зафиксировано 42 533 новых случая заболевания коронавирусом, 185 человек умерли, 9 628 - выздоровели, - Минздрав
В Украине по состоянию на утро 5 февраля зафиксировано 42 533 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровело 9 628 человек, 185 умерли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 4 февраля в Украине зафиксировано 42 533 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4 268, медработников - 920), 76 350 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 22 352 человека, вторую дозу - 29 708 человек, дополнительную дозу получили 617 человек, бустерную дозу - 23 673 человека. Также за минувшие сутки госпитализировано 3 918 человек, летальных исходов – 185, выздоровели 9 628 человек", - отмечается в сообщении.
За все время пандемии в Украине заболело 4 256 208 человек, выздоровели 3 669 979 человек, летальных исходов – 101 168.
С начала вакцинальной кампании привито 15 442 559 человек, из них получили первую дозу – 15 442 557 человек, получили две дозы – 14 758 350 человек, получили дополнительную дозу – 20 040 человек, бустерную дозу – 444 730 человек. В общей сложности проведено 30 665 677 прививок.
может без вакцинации она бы пару раз чихнула всего лишь.
реально странно это все. как будто нам где то лгут
еслизаражаются все?
вакцина - это подразумевает кое что шо вы не заразишься!
Вон, даже Антиколорадос чуть не обосрался и говорит шо производителей недо бы под суд и *************://defence-line.org/2022/02/pandemiya-est-o-chem-zadumatsya-chast-1/
если иммунитет от вакцинации не предотвращает заболевание то он тем более не может бороться с вирусами проникшими в клетки
поки що лише 36 відсотків українців вирішили так не ризикувати
уповать только на духов можно если шо не так
Всем здоровья и добра. Все будет 🇺🇦
вам написали - "гав-гав", а вы веришь.
выше я ссылку дал - грит шо в Киеве вна фирме 20 вакцинированных = попили водки и все заразились.
ну тогда это тупо диверсия, или как?
