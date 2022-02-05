Создание марионеточного парламента и присоединение Украины к Союзному государству России и Беларуси, - Bild опубликовал "путинский план госпереворота"

Немецкий таблоид Bild написал о плане президента РФ Владимира Путина осуществить государственный переворот в Украине, который якобы включает в себя установление контроля за крупными украинскими городами, создание "народной рады" - марионеточного парламента - и включение Украины в Союзное государство России и Беларуси.

Об этом говорится в статье "Путинский план государственного переворота в Украине" от 4 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

Со ссылкой на данные службы иностранной разведки издание утверждает, что российская армия после вторжения в Украину намерена уничтожить украинские войска в полевых условиях, затем осадить крупные города и активизировать размещенные в них агентурные ячейки. Их задачей будет создать пророссийское руководство, которое договорилось бы "о капитуляции и сдаче" городов. После получения контроля над всеми крупными городами власти России якобы создадут "народную раду" из представителей, прошедших отбор спецслужб. Этот орган позволил бы создать в Украине "эрзац-правительство" и "марионеточный режим".

ФСБ, по данным Bild, "в настоящее время готовит пророссийские группы для развертывания в Украине".

Установленное Россией марионеточное правительство, как утверждает издание, объявило бы чрезвычайное положение и создало систему лагерей для несогласных жителей Украины. Перед ним также будет поставлена ​​задача "создать условия для проведения общенационального референдума по присоединению к России". Итогом должно стать Союзное государство "с местными марионеточными режимами, по советской системе".

Полномасштабное вторжение, по сообщению Bild, может произойти "в феврале, но не позже марта", если президент России Владимир Путин "не передумает".

Как сообщается, посольство России в комментарии Bild назвало представленную газетой информацию "странной смесью спекуляций и слухов" и отказалось комментировать ее.

Отметим, что о планах России привести к власти в Украине пророссийского лидера в январе заявляла Великобритания. США 4 февраля сообщили, что российские власти могут снять фейковое видео о нападении на территорию России или русскоязычных жителей Донбасса, чтобы создать повод к вторжению в Украину.