СПГ-терминал будет основным фактором в предотвращении несоблюдения договоренностей по поставке газа, - премьер Литвы Шимоните

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните надеется на СПГ-терминал в Клайпеде как на инструмент противодействия возможному давлению в энергетической сфере со стороны России, в то время как объект сейчас используется лишь на одну десятую.

По данным Gas Infrastructure Europe, с начала 2022 года мощности терминала в Клайпеде используются на 12%. В 2021 году он отправил в газотранспортную систему 1,575 млрд куб. м газа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы видим, что это (терминал СПГ. - Ред.) будет основополагающим фактором в предотвращении неконвенционных и подобных атак, несоблюдения договоренностей или других явлений, которые не происходят в пространстве верховенства закона", - сказала Шимоните на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Риге встречи глав правительств стран Балтии.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Криньш заявил, что латвийское газохранилище в Инчукалнсе также может защитить от возможных недружественных действий со стороны РФ. "В настоящее время запасы этого хранилища находятся в хорошем состоянии, эта зима немного теплее, что означает меньшее потребление, чем могло бы быть", - сказал Кариньш.

Хранилище на сегодняшний день заполнено на 33%, объем хранимого активного газа составляет 696 млн куб. м, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Шимоните подчеркнула, что страны Балтии совместно работают над тем, чтобы быть готовыми ко всему. "Представители наших ведомств, представители компаний, отвечающих за инфраструктуру, очень тесно сотрудничают, чтобы быть готовыми к различным неожиданностям, которые могут произойти, если газ дополнительно будет использоваться как средство давления на Европейский Союз", - сказала она.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, в свою очередь, допускает, что РФ может внезапно прекратить поставки газа. "Если мы зависимы от чего-то, то мы можем быть уязвимыми, и по этой причине, отвечая на вопрос о том, насколько мы уверены, что Россия не будет использовать этот инструмент, я, конечно, не очень уверена, что Россия этого не сделает", - сказала она.

