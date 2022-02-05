СПГ-терминал будет основным фактором в предотвращении несоблюдения договоренностей по поставке газа, - премьер Литвы Шимоните
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните надеется на СПГ-терминал в Клайпеде как на инструмент противодействия возможному давлению в энергетической сфере со стороны России, в то время как объект сейчас используется лишь на одну десятую.
По данным Gas Infrastructure Europe, с начала 2022 года мощности терминала в Клайпеде используются на 12%. В 2021 году он отправил в газотранспортную систему 1,575 млрд куб. м газа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня мы видим, что это (терминал СПГ. - Ред.) будет основополагающим фактором в предотвращении неконвенционных и подобных атак, несоблюдения договоренностей или других явлений, которые не происходят в пространстве верховенства закона", - сказала Шимоните на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Риге встречи глав правительств стран Балтии.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Криньш заявил, что латвийское газохранилище в Инчукалнсе также может защитить от возможных недружественных действий со стороны РФ. "В настоящее время запасы этого хранилища находятся в хорошем состоянии, эта зима немного теплее, что означает меньшее потребление, чем могло бы быть", - сказал Кариньш.
Хранилище на сегодняшний день заполнено на 33%, объем хранимого активного газа составляет 696 млн куб. м, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
Шимоните подчеркнула, что страны Балтии совместно работают над тем, чтобы быть готовыми ко всему. "Представители наших ведомств, представители компаний, отвечающих за инфраструктуру, очень тесно сотрудничают, чтобы быть готовыми к различным неожиданностям, которые могут произойти, если газ дополнительно будет использоваться как средство давления на Европейский Союз", - сказала она.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, в свою очередь, допускает, что РФ может внезапно прекратить поставки газа. "Если мы зависимы от чего-то, то мы можем быть уязвимыми, и по этой причине, отвечая на вопрос о том, насколько мы уверены, что Россия не будет использовать этот инструмент, я, конечно, не очень уверена, что Россия этого не сделает", - сказала она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так что финам и шведам - в НАТО , пока не поздно
Правительство страны НАТО полностью уничтожено - это НЕ НАПАДЕНИЕ?
(под Смоленском)
Повеселили Вы меня...
Ну ещё например - Польша напала на радиостанцию в Глайвице и Гитлеру пришлось её оккупировать или убийство в Сараеве австрийского эрцгерцога...
И Финляндия на совок, тоже наверно напала. И Украина на расиюшку в 2014?
"Буря в пустыне" это НЕ операция НАТО, это операция США и союзников.
А НАТО - гавно. Именно поэтому зе-гниды заблокировали запрос от Рады к США с просьбой дать статус союзника США вне НАТО, объяснив что нужно только НАТО...
Получается что при нападении на страну стран НАТО одна из стран откажется признавать что было нападение и другие страны не смогут оказать даже помощь оружием?
толково.
А я думал зачем путен впихнул в НАТО своих шестёрок.
Да, кстати - когда путен уничтожил ВСЁ польское правительство под Смоленском НАТО сделало вид что ничего не заметило и продолжало целовать путена в зад.
Так что НАТО - дерьмо. (так же как и ЕС)
Нужно держаться нормальных стран...
ES vy govorite 0,kak to pro dengi zabyli napisat sto Polsa v god ot ES polucajet 12 miliardov evro,eto ne kredit idiot
Или амеры?...