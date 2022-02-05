РУС
СПГ-терминал будет основным фактором в предотвращении несоблюдения договоренностей по поставке газа, - премьер Литвы Шимоните

СПГ-терминал будет основным фактором в предотвращении несоблюдения договоренностей по поставке газа, - премьер Литвы Шимоните

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните надеется на СПГ-терминал в Клайпеде как на инструмент противодействия возможному давлению в энергетической сфере со стороны России, в то время как объект сейчас используется лишь на одну десятую.

По данным Gas Infrastructure Europe, с начала 2022 года мощности терминала в Клайпеде используются на 12%. В 2021 году он отправил в газотранспортную систему 1,575 млрд куб. м газа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы видим, что это (терминал СПГ. - Ред.) будет основополагающим фактором в предотвращении неконвенционных и подобных атак, несоблюдения договоренностей или других явлений, которые не происходят в пространстве верховенства закона", - сказала Шимоните на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Риге встречи глав правительств стран Балтии.

Читайте также: Беларусь запрещает транзит через свою территорию литовских нефтепродуктов

Премьер-министр Латвии Кришьянис Криньш заявил, что латвийское газохранилище в Инчукалнсе также может защитить от возможных недружественных действий со стороны РФ. "В настоящее время запасы этого хранилища находятся в хорошем состоянии, эта зима немного теплее, что означает меньшее потребление, чем могло бы быть", - сказал Кариньш.

Хранилище на сегодняшний день заполнено на 33%, объем хранимого активного газа составляет 696 млн куб. м, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Читайте также: Зеленский обсудил с Моравецким поставку газа в Украину через польские LNG-терминалы

Шимоните подчеркнула, что страны Балтии совместно работают над тем, чтобы быть готовыми ко всему. "Представители наших ведомств, представители компаний, отвечающих за инфраструктуру, очень тесно сотрудничают, чтобы быть готовыми к различным неожиданностям, которые могут произойти, если газ дополнительно будет использоваться как средство давления на Европейский Союз", - сказала она.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, в свою очередь, допускает, что РФ может внезапно прекратить поставки газа. "Если мы зависимы от чего-то, то мы можем быть уязвимыми, и по этой причине, отвечая на вопрос о том, насколько мы уверены, что Россия не будет использовать этот инструмент, я, конечно, не очень уверена, что Россия этого не сделает", - сказала она.

Читайте также: ЕС активно ищет альтернативные источники снабжения газом на случай обострения отношений с РФ

+5
Думаю ,что финам и шведам обязательно надо вступить в НАТО , чтобы Венгрия не заблокировала им помощь
показать весь комментарий
05.02.2022 10:50 Ответить
+4
НАТО "не впрягалось" тому що жодному недоноску не прийшло в голову нападати на члена НАТО і перевірити.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:15 Ответить
+4
З твким нато де зрадникі німці і мадяри все блокують а хорвати грозяться забрати своїх вояків невідомо звідки нема чого й робити.Воно гниле за винятком тих держав на яких поки що тримається і які згодом зрозуміють що лб"єднались з лайном яке вже виплтло на поверхню.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:25 Ответить
Есть одно НО . Раша стремиться запустить Северный поток 2 , потом ОНАЖЕ сделает пару террактов на СП2 и потребует разрешить Ей контролировать Балтику . А потом будет как на Азове - кого хочу - того пускаю
Так что финам и шведам - в НАТО , пока не поздно
показать весь комментарий
05.02.2022 10:43 Ответить
Думаю что финам и шведам не обязательно вступать в НАТО - за них все страны (и не только НАТО) и так впрягутся.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:47 Ответить
... все нормальные страны...
показать весь комментарий
05.02.2022 10:48 Ответить
Поки що не було преценденту,що НАТО "впряглося" за котрусь з країн - членів і скоріш за все не буде...Договір про колективну оборону як і будь який інший договір має декларативний характер і діє лишень до тієї межі,після якої - смерть...НАТО розпадеться в ту ж хвилину,коли будь яка ядерна держава нападе на буль якого члена НАТО...Така вже людська порода,кожен вступається за свого...Поляк вмре за поляка,але не за турка,німця чи француза,так само як Ви вмрете за свою дитину,а щодо чужих...їх шкода...але...
показать весь комментарий
05.02.2022 11:13 Ответить
НАТО "не впрягалось" тому що жодному недоноску не прийшло в голову нападати на члена НАТО і перевірити.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:15 Ответить


Правительство страны НАТО полностью уничтожено - это НЕ НАПАДЕНИЕ?
(под Смоленском)



Повеселили Вы меня...
показать весь комментарий
05.02.2022 11:17 Ответить
Хороший пример. Потому вы и гадите исподтишка что открыто напасть ссыкотно.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:22 Ответить
Вот в том то и дело - что каким бы не было нападение найдётся способ чтобы нападение не признать нападением.
Ну ещё например - Польша напала на радиостанцию в Глайвице и Гитлеру пришлось её оккупировать или убийство в Сараеве австрийского эрцгерцога...
показать весь комментарий
05.02.2022 11:31 Ответить
таки Польша напала? Я так и знал.
И Финляндия на совок, тоже наверно напала. И Украина на расиюшку в 2014?
показать весь комментарий
05.02.2022 11:35 Ответить
я именно об этом. Страны НАТО так и расскажут.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:48 Ответить
От и саддам так думал.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:51 Ответить
Ещё один очень хороший пример.
"Буря в пустыне" это НЕ операция НАТО, это операция США и союзников.
А НАТО - гавно. Именно поэтому зе-гниды заблокировали запрос от Рады к США с просьбой дать статус союзника США вне НАТО, объяснив что нужно только НАТО...
показать весь комментарий
05.02.2022 11:58 Ответить
Какіе ваши доказательства,нас там нету,із за чуток починать войну?Повеселили!
показать весь комментарий
05.02.2022 13:05 Ответить
та там ещё хуже - одна из стран НАТО может заблокировать другим странам помогать пострадавшей стране - мс. мой пост ниже. (если я не ошибаюсь в своей логике)
показать весь комментарий
05.02.2022 11:19 Ответить
Думаю ,что финам и шведам обязательно надо вступить в НАТО , чтобы Венгрия не заблокировала им помощь
показать весь комментарий
05.02.2022 10:50 Ответить
согласен. Но тогда получается что НАТО работает на агрессора?

Получается что при нападении на страну стран НАТО одна из стран откажется признавать что было нападение и другие страны не смогут оказать даже помощь оружием?
толково.
А я думал зачем путен впихнул в НАТО своих шестёрок.

Да, кстати - когда путен уничтожил ВСЁ польское правительство под Смоленском НАТО сделало вид что ничего не заметило и продолжало целовать путена в зад.

Так что НАТО - дерьмо. (так же как и ЕС)
Нужно держаться нормальных стран...
показать весь комментарий
05.02.2022 11:15 Ответить
No NATO dajut vojska vsem stranam,vot Polsu nedavno pokrepleinije prislo.Nu sto eto znacit kazetsia tam 2000 soldat s texnikoj,meloc po vasemu.No oni zdelajet to sto raske vo sne ne snilos jesli sto.MRLS pritacyli soboj eto znacit vse objekti dopustim Belorus mogut bit unictozeni za cytanyje minuti,to jest vsio PVO v tom cysle na rostojanyje do 300 kilometrov,a bez PVO potom pticki poletiat i mogut bombit sto xocet.
ES vy govorite 0,kak to pro dengi zabyli napisat sto Polsa v god ot ES polucajet 12 miliardov evro,eto ne kredit idiot
показать весь комментарий
05.02.2022 12:47 Ответить
"No NATO dajut vojska vsem stranam..." - НАТО даёт?

Или амеры?...
показать весь комментарий
05.02.2022 16:57 Ответить
Da NATO dajiot,Litve glavnyje jest nemci ix soldati tut bolsinstvo,Latviji Kanada,Estoniji brity.Amerikansi toze tut jest no ne bolsinstvo ix soldat
показать весь комментарий
05.02.2022 17:01 Ответить
З твким нато де зрадникі німці і мадяри все блокують а хорвати грозяться забрати своїх вояків невідомо звідки нема чого й робити.Воно гниле за винятком тих держав на яких поки що тримається і які згодом зрозуміють що лб"єднались з лайном яке вже виплтло на поверхню.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:25 Ответить
а чого лише думати? Реально Росія може припинити постачати газ до Європи і до України, по чому взагалі буде газ для нас за 1 тис кубів якщо скраплений газ купляти?
показать весь комментарий
05.02.2022 11:52 Ответить
 
 