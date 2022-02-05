"Мы готовим заголовки для многих сценариев", - агентство Bloomberg ошибочно написало о начале российского вторжения в Украину
Американское агентство Bloomberg по ошибке сообщило о начале вторжения России в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении агентства, которое оно распространило с целью извинений.
"Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторглась в Украину" был нечаянно опубликован около 16:00 по восточному времени (23:00 по Киеву) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удалили, и мы выясняем причину", - сообщили в агентстве.
Как пишет издание Meduza, внимание на него обратила аналитик, специализирующийся на российской политике, Ольга Лаутман.
При клике на этот заголовок открывалась страница с сообщением об ошибке. По словам Лаутман, заголовок провисел на сайте около получаса, потом его удалили.
This "Russia invades Ukraine" headline was finally taken down after sitting on Bloomberg’s site for over 30 min. How did this happen? pic.twitter.com/2mEtmKGSDl— Olga Lautman (@OlgaNYC1211) February 4, 2022
