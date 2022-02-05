РУС
"Мы готовим заголовки для многих сценариев", - агентство Bloomberg ошибочно написало о начале российского вторжения в Украину

Американское агентство Bloomberg по ошибке сообщило о начале вторжения России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении агентства, которое оно распространило с целью извинений.

"Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторглась в Украину" был нечаянно опубликован около 16:00 по восточному времени (23:00 по Киеву) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удалили, и мы выясняем причину", - сообщили в агентстве.

Мы готовим заголовки для многих сценариев, - агентство Bloomberg ошибочно написало о начале российского вторжения в Украину 01

Как пишет издание Meduza, внимание на него обратила аналитик, специализирующийся на российской политике, Ольга Лаутман.

При клике на этот заголовок открывалась страница с сообщением об ошибке. По словам Лаутман, заголовок провисел на сайте около получаса, потом его удалили.

This "Russia invades Ukraine" headline was finally taken down after sitting on Bloomberg’s site for over 30 min. How did this happen? pic.twitter.com/2mEtmKGSDl

— Olga Lautman (@OlgaNYC1211) February 4, 2022

ошибки (88) СМИ (3857) Bloomberg (222)
Топ комментарии
+26
Ну вторглися вони ще в 2014.
05.02.2022 11:06 Ответить
+21
Какие-то староватые новости у блумберга. рашисты официально вторглися в Украину еще в феврале 2014-го. Т.е новости уже 8 лет!
05.02.2022 11:09 Ответить
+9
Потрібно було не заголовок видаляти , а під ним добавити коротенький текст типу : " захопивши Крим та частину Луганської і Донецької областей раша вторглася в Україну ."
05.02.2022 11:20 Ответить
фальстарт, бггг
05.02.2022 10:59 Ответить
главному редактору блумберга что-то залетело на личный счет,
и он с перепугу написал - вторжение
05.02.2022 11:00 Ответить
еті тоже с пєрєпугу?..



Йольський кіт@Shir0iTheCat



...Цікаво, чим керується магазин, випускаючи совкові принти з текстами/цитатами людей, яких совок закатував?
У мене якийсь ерорр в голові відбувся.

05.02.2022 11:27 Ответить
если такое кто-то вытворяет, значит на это есть спрос
поразительно, какая в головах людей бывает каша
05.02.2022 11:39 Ответить
ето помєсь Луб'янкі з Голлівудом, атака по мозгах...
05.02.2022 13:46 Ответить
Блумберг,как пишет Вики, основной поставщик финансовой информации для финансовых биржевых игроков.
Т.е. она влияет на биржевые зделки практически по всему миру. И Блумберг может такого написать,шо б в карман кому то посыпалось.
05.02.2022 12:33 Ответить
игроки, особенно крупные, не используют инфо с одного источника, так думаю
05.02.2022 12:35 Ответить
Каплі корвалолу в багатьох аптеках вже відпускаються по одній пляшечці на руки. А вони заголовки накопичують.
05.02.2022 11:00 Ответить
Хм, не помічав. Купуємо регулярно. Зазвичай по дві пляшечки. Поки що без обмеженнь.
05.02.2022 12:01 Ответить
Ясно, что если вторжение и будет, то только после обстрела свинопсами самих себя. Вот когда обстрел произойдет, то СМИ могут делать заготовки, потому что вторжение произойдет через пару дней после этого казус белли
05.02.2022 11:03 Ответить
Ну вторглися вони ще в 2014.
05.02.2022 11:06 Ответить
Какие-то староватые новости у блумберга. рашисты официально вторглися в Украину еще в феврале 2014-го. Т.е новости уже 8 лет!
05.02.2022 11:09 Ответить
мільйони громадян України досі живуть у світі де ніякої війни немає.
05.02.2022 11:12 Ответить
Ці блумберги з більдами вже забаїли.
05.02.2022 19:01 Ответить
Как про пастуха и волков
05.02.2022 11:11 Ответить
странно и с вирусом и тут - вирус поставили как не ставили чуму в средн. в., а Пусина прихлопнуть = приехал бы к нему мужественный дядечка, выложил бы все найденные счета всех виолончелистов и поваров и просто сказал бы: Пусин, ты реально хочешь проспонсировать демократию всем этим, наворованным у твоего быдла?

так шо чет тута не тота
05.02.2022 11:15 Ответить
Все ж, це добре що Україна зараз у центрі уваги усього світу.
Президент має ініціювати скликання Радбезу ООН, виступати у Конгресі США, на самітах НАТО, Бундестазі, парламентах інших країн. Замість того щоби максимально використати ситуацію на користь України, Зеленський навіть заборонив своїм рояльним клавішам, підтримати звернення ВР до Конгресу США о наданні України статусу основного союзника США по за НАТО...
А ще він намагається посадити за грати того хто їздив по світу та виконував за нього ту роботу, на додаток наказав забрати у нього закордонний паспорт...
05.02.2022 11:18 Ответить
"Журналісти Bloomberg всім колективом трахнули свиню, а тоді викинулися з вікна".

Я теж можу готувати заголовки на всі випадки.
05.02.2022 11:20 Ответить
Потрібно було не заголовок видаляти , а під ним добавити коротенький текст типу : " захопивши Крим та частину Луганської і Донецької областей раша вторглася в Україну ."
05.02.2022 11:20 Ответить
Буде цікаво, якщо Вашингтон помилково введе санкції проти рашки ))
05.02.2022 11:26 Ответить
По большому счету никакой ошибки и нет. Вторжение Рашестана в Украину началось еще в 2014 году. Только тогда Европе это было удобно не замечать. Хотя есть доказательства и дата 20.02.14
05.02.2022 11:30 Ответить
За словами Лаутмана (Ольга Лаутман)
05.02.2022 11:47 Ответить
Фамилия не склоняется в данном случае
05.02.2022 11:50 Ответить
школоту набрали или таджикских дворников из мацквы пригласили на работу
05.02.2022 11:55 Ответить
в спам кацапский выродок
05.02.2022 12:34 Ответить
Что ты еще можешь кусок говна. Чем ты умнее твоих клятых кацапов? Такой же лишнехрлмлслмный, свято верующий
05.02.2022 12:46 Ответить
по Фрейду
05.02.2022 12:33 Ответить
вторглися не вторглися який цинізм головне щоб заголовок був а те що там гори трупів і скалічених доль не так гарно виглядає
05.02.2022 13:41 Ответить
Блумберг така сама помийка, як і CNN чи рашатудей . Жовта преса 🤓
05.02.2022 18:21 Ответить
 
 