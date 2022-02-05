"Мы готовим заголовки для многих сценариев", - агентство Bloomberg ошибочно написало о начале российского вторжения в Украину

Американское агентство Bloomberg по ошибке сообщило о начале вторжения России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении агентства, которое оно распространило с целью извинений.

"Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторглась в Украину" был нечаянно опубликован около 16:00 по восточному времени (23:00 по Киеву) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удалили, и мы выясняем причину", - сообщили в агентстве.

Как пишет издание Meduza, внимание на него обратила аналитик, специализирующийся на российской политике, Ольга Лаутман.

При клике на этот заголовок открывалась страница с сообщением об ошибке. По словам Лаутман, заголовок провисел на сайте около получаса, потом его удалили.