Если Россия вторгнется в Украину, то будут возможны любые санкции, - вице-канцлер Германии Хабек

Если Россия вторгнется в Украину, то будут возможны любые санкции, - вице-канцлер Германии Хабек

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что в случае нарушения Россией территориальной целостности Украины возможно применение любых санкций.

"Возможны любые санкции, которые годятся для того, чтобы вынудить Россию отступить", - сказал Хабек в субботу в интервью медиагруппе Funke, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет смысла открыто обсуждать отдельные возможные санкции", - добавил вицеканцлер.

Топ комментарии
+8
"Роберт Хабек заявив, що у разі порушення Росією територіальної цілісності України"

Ще один у анабіозі десь останні вісім років провів
05.02.2022 11:24 Ответить
05.02.2022 11:24 Ответить
+7
"Якщо Росія вторгнеться в Україну..."
Так вже, ще у 2014 році.
І шо?
05.02.2022 11:33 Ответить
05.02.2022 11:33 Ответить
+6
Дурачьё европейское! Они не понимают, что они - следующие. Тут не санкции нужны, не болтовня - помогать Украине надо.
05.02.2022 11:20 Ответить
05.02.2022 11:20 Ответить
Дурачьё европейское! Они не понимают, что они - следующие. Тут не санкции нужны, не болтовня - помогать Украине надо.
05.02.2022 11:21 Ответить
05.02.2022 11:20 Ответить
Тільки в Раші є поговірка,аналог відомої цитати Ніцше - "все що нас не вбиває - робить сильнішими"...Вона звучить так - "нас **...т - а ми крєпчаєм".Тому санкціі нічого не дадуть,тобто абсолютно...Треба звертати увагу на першу частину цитати...
05.02.2022 11:21 Ответить
05.02.2022 11:21 Ответить
"Роберт Хабек заявив, що у разі порушення Росією територіальної цілісності України"

Ще один у анабіозі десь останні вісім років провів
05.02.2022 11:24 Ответить
05.02.2022 11:24 Ответить
Подлецы-с...
05.02.2022 11:47 Ответить
05.02.2022 11:47 Ответить
Найстрашнішими санкціями з боку Німеччини по відношенню до рашки стане постачання Україні 5000 касок (( вони цією санкцією вже весь світ налякали , правда , думають коли її в дію вводити , як кацапи Україну захоплять , чи як про відновлення НДР оголосять ((
05.02.2022 11:25 Ответить
05.02.2022 11:25 Ответить
"Якщо Росія вторгнеться в Україну..."
Так вже, ще у 2014 році.
І шо?
05.02.2022 11:33 Ответить
05.02.2022 11:33 Ответить
Ну так, європейці нічого не робили, поки 13 000 воїнів, з 15 000, не те, що без єдиного пострілу, а просто перейшли на службу до окупанта. Про простих жителів і говорити нічого
05.02.2022 23:05 Ответить
05.02.2022 23:05 Ответить
сценарий полномасштабного вторжения включает в себя три этапа, первый из которых - это сдача городов. Российская армия планирует взять в блокаду крупные города страны после уничтожения украинских вооруженных сил в полевых условиях.

Следующим этапом будет активизация в городах уже завезенных агентурных ячеек и лояльных Путину политиков. В украинские города проникнут агенты спецслужб. Отмечается, что перед ними будет стоять задача "установить в городах пророссийское руководство", которое затем "договорилось бы о капитуляции и передаче" русским оккупантам.

Российские спецслужбы должны будут "захватить стратегические объекты, устранить угрозы, завербовать желающих сотрудничать и установить новое руководство в захваченных городах".

По отчетам разведки, которые оказались в распоряжении Bild, этот план будет использоваться в ключевых городах Украины до тех пор, пока все мегаполисы страны "мирным путем" не перейдут под контроль России.
05.02.2022 11:34 Ответить
05.02.2022 11:34 Ответить
Внимание, модер! Вражеский бот!
05.02.2022 11:49 Ответить
05.02.2022 11:49 Ответить
То не чіпай свою жінку. Донбас належить Україні , це навіть Путлер визнав.
05.02.2022 11:56 Ответить
05.02.2022 11:56 Ответить
После воплощения в жизнь первого этапа, когда все крупные города страны окажутся под контролем России, Кремль намерен создать фиктивный парламент, так называемую "Народную раду", который должен заменить настоящий парламент, и объявить его недействительным.

"Эта "Народная рада" станет марионеточным законодательным органом Украины из так называемых представителей, ранее отобранных российскими спецслужбами", - говорится в отчете разведки.

Согласно плану, из "Народной рады" возникнет "резервное правительство", которое будет управлять страной, будучи в полной зависимости от России.

Такие действия будут сопровождаться пропагандистскими усилиями российских СМИ в Украине и на Западе. Пророссийские "эксперты" и политики будут оправдывать вторжение России и захват Украины, а кампания лжи сформулирует предполагаемые причины войны и последующей "русификации".
05.02.2022 11:35 Ответить
05.02.2022 11:35 Ответить
Россия завезла в ОРДЛО горючее, вооружение и военную технику - разведка.
05.02.2022 11:39 Ответить
05.02.2022 11:39 Ответить
Німчура своє пре, газ їм зрозуміло, що важні ще за якусь там Україну
05.02.2022 11:51 Ответить
05.02.2022 11:51 Ответить
А можна..."спочатку гроші..в ввечері стільці"!?
05.02.2022 11:56 Ответить
05.02.2022 11:56 Ответить
Україна повинна робити висновки, на Францію та Німечину немає чого розраховувати,там правлять гроші а не демократія.
05.02.2022 11:58 Ответить
05.02.2022 11:58 Ответить
Как и во всей прогнившей Европе..
05.02.2022 12:02 Ответить
05.02.2022 12:02 Ответить
Якщо Росія вторгнеться в Україну, тоді навіть Німеччина рішуче і сміливо поставить в Україну не 5000 касок, а 5001!
05.02.2022 12:10 Ответить
05.02.2022 12:10 Ответить
Здогадайтеся, за чиї гроші РФ усі ці роки переозброювалася і мілітаризувалася. Газ можна було би купувати у багатьох країн, можна розвивати ядерну й альтернативну енергетику, але чомусь Німеччина вперто продовжує фінансувати й накачувати мільярдами валюти саме РФ. Для чого?
05.02.2022 12:13 Ответить
05.02.2022 12:13 Ответить
- https://t.me/tanya_adams/1688 https://t.me/tanya_adams/1688


РОССИЙСКАЯ комик- группа Квартал 95 собралась на гастроли в Германию.
05.02.2022 12:19 Ответить
05.02.2022 12:19 Ответить
супер-пупер гансо- озабоченности приготовлены
05.02.2022 12:21 Ответить
05.02.2022 12:21 Ответить
НЕБЛАГОДАРНЫЕ ХОХЛЫ!
5000 стальных шлемов от Германии это вам не чепуха!
Сняты с консервации и готовятся к отправке, как только начнётся конвенционная а не гибридная война !
Что ни каска то огурчик!
05.02.2022 12:36 Ответить
05.02.2022 12:36 Ответить
Це не ті каски що у 1914 році німці під мокшею загубили?
05.02.2022 13:02 Ответить
05.02.2022 13:02 Ответить
Таки да. Фрицы они сентиментальные, выкупили, почистили, подкрасили и вам подарят. Одного глазету пошло, туды его в качель!
05.02.2022 13:13 Ответить
05.02.2022 13:13 Ответить
ну не пропадати ж добру! Німці знають ціну грошам, навіть совість продали
05.02.2022 14:00 Ответить
05.02.2022 14:00 Ответить
якщо вторгнуться то можете тоді санкції в сраку собі засунути... москалям ваші санкції як блоха для собаки, а от гарна ломака"зброя" собаку трохи стримує
05.02.2022 13:39 Ответить
05.02.2022 13:39 Ответить
Да знаем.Бюргеры балалаечников закидают касками.
05.02.2022 14:07 Ответить
05.02.2022 14:07 Ответить
Скоро этот Хабек со своей зелёной подругой Бербок свалят с политической арены. Двое необразованных дебила пришли к власти.
05.02.2022 16:12 Ответить
05.02.2022 16:12 Ответить
РФ вторглась в Україну ще в 2014 році,а ви ще санкцій не ввели,чекаєте вже на третє вторгнення.
05.02.2022 21:59 Ответить
05.02.2022 21:59 Ответить
 
 