Если Россия вторгнется в Украину, то будут возможны любые санкции, - вице-канцлер Германии Хабек

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что в случае нарушения Россией территориальной целостности Украины возможно применение любых санкций.

"Возможны любые санкции, которые годятся для того, чтобы вынудить Россию отступить", - сказал Хабек в субботу в интервью медиагруппе Funke, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет смысла открыто обсуждать отдельные возможные санкции", - добавил вицеканцлер.

