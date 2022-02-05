Если Россия вторгнется в Украину, то будут возможны любые санкции, - вице-канцлер Германии Хабек
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что в случае нарушения Россией территориальной целостности Украины возможно применение любых санкций.
"Возможны любые санкции, которые годятся для того, чтобы вынудить Россию отступить", - сказал Хабек в субботу в интервью медиагруппе Funke, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нет смысла открыто обсуждать отдельные возможные санкции", - добавил вицеканцлер.
Сергей Трофимов #428890
Vlad Lancev
Andrew86
Ще один у анабіозі десь останні вісім років провів
Так вже, ще у 2014 році.
І шо?
Следующим этапом будет активизация в городах уже завезенных агентурных ячеек и лояльных Путину политиков. В украинские города проникнут агенты спецслужб. Отмечается, что перед ними будет стоять задача "установить в городах пророссийское руководство", которое затем "договорилось бы о капитуляции и передаче" русским оккупантам.
Российские спецслужбы должны будут "захватить стратегические объекты, устранить угрозы, завербовать желающих сотрудничать и установить новое руководство в захваченных городах".
По отчетам разведки, которые оказались в распоряжении Bild, этот план будет использоваться в ключевых городах Украины до тех пор, пока все мегаполисы страны "мирным путем" не перейдут под контроль России.
"Эта "Народная рада" станет марионеточным законодательным органом Украины из так называемых представителей, ранее отобранных российскими спецслужбами", - говорится в отчете разведки.
Согласно плану, из "Народной рады" возникнет "резервное правительство", которое будет управлять страной, будучи в полной зависимости от России.
Такие действия будут сопровождаться пропагандистскими усилиями российских СМИ в Украине и на Западе. Пророссийские "эксперты" и политики будут оправдывать вторжение России и захват Украины, а кампания лжи сформулирует предполагаемые причины войны и последующей "русификации".
РОССИЙСКАЯ комик- группа Квартал 95 собралась на гастроли в Германию.
5000 стальных шлемов от Германии это вам не чепуха!
Сняты с консервации и готовятся к отправке, как только начнётся конвенционная а не гибридная война !
Что ни каска то огурчик!