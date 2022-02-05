РУС
Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины с 3,9% до 2,9% в текущем году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз роста ВВП Украины в 2022 году до 2,9% с 3,9% в прошлогоднем августовском обзоре из-за замедления роста реальной заработной платы и частного потребления, снижения внутреннего спроса в условиях повышенного геополитического риска и высокой цены на газ.

"Прогнозируется, что рост ВВП ускорится до 3,5% в 2023 году… Инфляция останется повышенной на уровне около 10% в первой половине 2022 года (при дальнейшем повышении учетной ставки НБУ на 200 базисных пунктов до 12%)", – говорится в сообщении агентства в субботу о снижении прогноза рейтинга "B" с "позитивного" на "стабильный".

Согласно ему, инфляция на конец 2022 года упадет до 7,9% и 5,3% - на конец 2023 года.

По оценкам Fitch, дефицит госбюджет сократится в этом году до 3,4% ВВП с 3,8% ВВП в прошлом, при этом меры по повышению налогов на 0,5 процентного пункта  (п.п.) помогут компенсировать текущее давление на расходы и ожидаемые субсидии на газ.

Агентство также отметило снижение госдолга на 9,2 п.п. в 2021 году – до 44,3% ВВП (50,2%, включая гарантии) – на уровень конца 2019 года. "Мы прогнозируем более постепенное снижение до 42,2% ВВП на конец 2023 года, что ниже прогнозируемого медианного показателя категории "В" в 67,6%", – говорится в отчете.

Fitch ожидает ускоренного исполнения во втором квартале 2022 года текущей программы финансирования МВФ stand by и полной выплаты оставшихся по ней средств в размере $2,3 млрд, а затем согласования в этом году новой программы.

"По нашему мнению, продолжение взаимодействия с МВФ будет оставаться ключом к доступу к внешнему финансированию", - отмечается в отчете.

Агентство отмечает, что сильно ограниченные условия внешнего финансирования, более широкий дефицит счета текущих операций и умеренный отток нерезидентов из госбумаг ослабят позицию международных резервов Украины. По его прогнозам, валютные резервы сократятся на $6 млрд в 2022 году – до $25 млрд, что эквивалентно 2,8 месяцам текущих внешних платежей, а затем частично восстановятся до 3,1 месяца на конец 2023 года.

"Мы предполагаем, что в этом году не будет нового выпуска суверенных еврооблигаций", - добавило Fitch.

Агентство прогнозирует, что дефицит счета текущих операций увеличится на 1,6 п.п. в 2022 году – до 2,6% ВВП и до 3,4% в 2023 году из-за ухудшения условий торговли. Обслуживание суверенного внешнего долга является относительно высоким и составляет $4,3 млрд в 2022 году и $5,4 млрд в 2023 году, однако существует некоторая компенсация за счет увеличения финансирования МФО и на двусторонней основе, которое, по оценкам Fitch, составит $6 млрд в 2022 году.

+5
З такими зарплатами і пенсіями може рости лише зовнішній борг, і то якщо позичать.
05.02.2022 11:19 Ответить
+5
Странно, выбрали тупого клоуна презедентом и хотят 10% рост ввп. Откуда взяться такому росту? Вы ж голосовали чтобы поржать - так ржите с роста ввп 2.9%!
05.02.2022 11:37 Ответить
+4
специально для зебуинов-дебилов
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
05.02.2022 11:35 Ответить
З такими зарплатами і пенсіями може рости лише зовнішній борг, і то якщо позичать.
05.02.2022 11:19 Ответить
Боюся що не буде і двох.
05.02.2022 11:20 Ответить
думаю буде. Після 10-відсоткового падіння має бути відскок. Плюс продаж с/г землі.
05.02.2022 11:28 Ответить
Кому потрібна земля в воюючій країні ? Продавати будуть землю, а держава не спроможна за неї ціну заплатити.
05.02.2022 11:39 Ответить
Земля продається десь близько 700 евро за гектар. Навіть якщо її всю продати, то цього вистачить тільки на обслуговування боргу протягом одного року.
05.02.2022 12:46 Ответить
малось на увазі що операції з продажу /обороту землі дадуть номінальний, статистичний, приріст ВВП.
05.02.2022 14:19 Ответить
тут Міша Кухар про ВВП по-українському, цікаво

Податковий терор, $2 трильйони з криптовалют, наслідки закону №5600 | Михайло Кухар | Є СЕНС - https://www.youtube.com/watch?v=xZyrALgbjSc&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
05.02.2022 11:30 Ответить
Ми вже досить довгий час відстоюємо Україну в гібрідній війні. Ми вже який місяць стоїмо на порозі відкритої повномасштабної війни. Досить дивно очикувати на зростання ВВП в таких умовах. Мене взагалі дивує що він ще хоч якось росте.
05.02.2022 11:30 Ответить
специально для зебуинов-дебилов
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
05.02.2022 11:35 Ответить
Странно, выбрали тупого клоуна презедентом и хотят 10% рост ввп. Откуда взяться такому росту? Вы ж голосовали чтобы поржать - так ржите с роста ввп 2.9%!
05.02.2022 11:37 Ответить
ну, ви б звичайно накерували....питання стоїть в дешевих енергоносіях, то де накажете їх брати, коли своїх не вистачає, он і Європа вовком вже вити починає
05.02.2022 11:47 Ответить
Так дешевый газ был летом. Почему зегнида его не покупал?! Почему клоунскся тварь не покупает дешевую энергию украинских АЭС, а барыжит кацапской?! И что пэтя в этом виноват? Может это пэтя простил фирташу 100 млрд долгов в прошлом году?!
05.02.2022 11:59 Ответить
05.02.2022 11:55 Ответить
хотя он даже не шут и тем более не клоун или юморист -он просто паяц паяц-кривляка причем криворожского общаговско-гопнического стиля
05.02.2022 12:00 Ответить
..а на Г+Г скажут, что благодаря Найвэлычнишому лэдарю ********** у Украины наблюдается Вэлыкий отрицательный Рост, чтобы сделать очередную приятность карликовому пунделю Зеле..
05.02.2022 12:01 Ответить
подивились на Зеленського та погіршили прогноз
05.02.2022 12:27 Ответить
Еще 2года и рост ВВП будет только в наркоалкогольном дурмане офиса и монобольшинства
05.02.2022 12:29 Ответить
 
 