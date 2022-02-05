Макрон и Франция играют центральную роль в усилиях по деэскалации ситуации вокруг Украины, - представитель правительства страны Атталь

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь расценил как ведущую роль президента Эмманюэля Макрона и Франции в урегулировании напряженности вокруг Украины.

Об этом заявил Атталь в пятницу, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент республики и Франция играют центральную роль в усилиях по деэскалации", - заявил Атталь.

"Мы боремся, мобилизуемся с начала этого кризиса для достижения деэскалации. Президент республики обменивался мнениями почти каждый день со своими коллегами", - сообщил представитель правительства Франции, напомнив о телефонных переговорах Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским, американским президентом Джо Байденом и контактах с европейскими партнерами.

"Мы не откажемся ни от каких усилий, чтобы прийти к деэскалации. Именно с такой целью президент республики направится в начале следующей недели в Россию и в Украину", - сказал Атталь.

Он считает, что за последние недели достигнуты "существенные подвижки". В пример Атталь привел совещание 26 января в "нормандском формате" политических советников руководителей России, Украины, Германии и Франции, которое назвал очень важным. Он также подчеркнул принятое на этой встрече совместное заявление.

"И после этих обнадеживающих подвижек президент республики отправится в Россию и в Украину на следующей неделе", – резюмировал Атталь.