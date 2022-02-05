Макрон и Франция играют центральную роль в усилиях по деэскалации ситуации вокруг Украины, - представитель правительства страны Атталь
Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь расценил как ведущую роль президента Эмманюэля Макрона и Франции в урегулировании напряженности вокруг Украины.
Об этом заявил Атталь в пятницу, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Президент республики и Франция играют центральную роль в усилиях по деэскалации", - заявил Атталь.
"Мы боремся, мобилизуемся с начала этого кризиса для достижения деэскалации. Президент республики обменивался мнениями почти каждый день со своими коллегами", - сообщил представитель правительства Франции, напомнив о телефонных переговорах Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским, американским президентом Джо Байденом и контактах с европейскими партнерами.
"Мы не откажемся ни от каких усилий, чтобы прийти к деэскалации. Именно с такой целью президент республики направится в начале следующей недели в Россию и в Украину", - сказал Атталь.
Он считает, что за последние недели достигнуты "существенные подвижки". В пример Атталь привел совещание 26 января в "нормандском формате" политических советников руководителей России, Украины, Германии и Франции, которое назвал очень важным. Он также подчеркнул принятое на этой встрече совместное заявление.
"И после этих обнадеживающих подвижек президент республики отправится в Россию и в Украину на следующей неделе", – резюмировал Атталь.
Нема віри французам.
Судя по тому, что никакой деэскалации не наблюдается, играют херово.
Стратагема САККУЛИНА - внедрить ЛуганДон - саккулину в здоровое тело Украины.
Таким же образом т. Сталин пытался ГДР - саккулину внедрить в здоровое тело Федеративной республики Германии. Но, Германии повезло - у них канцлером был Кондрат Аденауэр, который отказался. Очень поучительная история для Украины...
По такой стратегии Ленин- Сталин- СССР, а в наше время Путин, используя все демократические институты личинками САККУЛИНЫ внедряются в здоровые общественные организмы, - и наши мозги, - и их переформатируют "под себя". "ПОЛЕЗНЫЕ ИДИОТЫ для этого как раз... "
Итак САККУЛИНА. Запомните эту стратегию. ... личинка женского пола прикрепляется к клешне краба.. на голове... шип, который пробуравливает покровы краба. Через этот полый шип самка саккулины переходит в полость тела краба в виде микроскопического скопления клеток. Клетки оседают на поверхности пищеварительного тракта и делятся, образуя тело паразита с корневидными выростами, оплетающими внутренние органы краба. Эти выросты поглощают из гемолимфы хозяина питательные вещества, причём заходят даже в глазные стебельки. Через некоторое время участок тела паразита выходит наружу и приобретает мешковидную форму, оставаясь прикреплённым к брюшку краба. На месте крепления к брюшку краба саккулина образует плотный нарост, в котором со временем открывается крошечное отверстие, предназначенное для спаривания. Когда свободноплавающий самец саккулины прикрепляется к телу самки, то отбрасывает большую часть своего тела и внедряется в упомянутое отверстие. Проходя далее по узкому каналу внутри самки на протяжении 10 часов, самец саккулины теряет остатки экзувия и, прибыв на место, всю оставшуюся жизнь (и свою и партнёрши) будет заниматься производством спермы, постоянно оплодотворяя яйца....
Когда саккулина переходит к размножению, то поведение краба-хозяина резко меняется, как и функционирование его организма. Краб теряет способность линять и размножаться. Обычный, незаражённый оплодотворённой саккулиной краб, теряя клешню, может отрастить новую. Носитель оплодотворённого паразита уже не способен к регенерации конечностей. Самка-краб заботится о яйцах саккулины как о собственных, тщательно ухаживая за её яйцевым мешком. Если носителем является краб-самец, то он начинает вести себя точно так же, как самка, и даже приобретает широкое брюшко, свойственное крабам-самкам (паразитарная кастрация).
При созревании яиц краб-хозяин взбирается на высокий камень, раскачивается на нём и машет клешнями, перемешивая воду, тем самым помогая личинкам паразита выбраться из сумки и попасть в морское течение." (c) - W -
