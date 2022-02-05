РФ планирует использовать ядерное оружие во время военных учений в феврале, - Financial Times

В США считают, что РФ в этом месяце хочет провести военные учения с использованием ядерного оружия.

Об этом Financial Times сообщили источники в американском Конгрессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По данным издания, Россия сделает это в качестве предупреждения для НАТО, чтобы Альянс не вмешивался, если Владимир Путин решит напасть на Украину.

"О планах Путина провести ядерные учения рассказали председатель Комитета начальников штабов, генерал Марк Милли и директор национальной разведки Аврил Хейнс 4 февраля во время выступления в Палате представителей за закрытыми дверями", - цитирует Financial Times слова своего собеседника.

Подобные учения России обычно включают испытания межконтинентальных баллистических ракет с земли, моря и воздуха. В США считают, что в этот раз они состоятся в феврале, а не осенью, чтобы пригрозить украинским союзникам не вмешиваться в украинско-российские отношения.

Financial Times считает, что если Путин все же отважится на вторжение, то произойдет это в середине февраля – начале марта.

"Проведение учений, совпадающих с вторжением, станет мощным напоминанием НАТО о мощности крупнейших в мире ядерных сил Москвы", - отмечает издание.

Эксперты сообщают, что РФ имеет в своих хранилищах чуть менее 4500 ядерных боеголовок.

"Это было бы невероятно провокационным и зловещим посылом, если бы они сделали это одновременно с вторжением в Украину", - сказала эксперт по ядерному оружию из Гудзонского института в Вашингтоне Ребекка Гайнрихс.