РФ планирует использовать ядерное оружие во время военных учений в феврале, - Financial Times
В США считают, что РФ в этом месяце хочет провести военные учения с использованием ядерного оружия.
Об этом Financial Times сообщили источники в американском Конгрессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
По данным издания, Россия сделает это в качестве предупреждения для НАТО, чтобы Альянс не вмешивался, если Владимир Путин решит напасть на Украину.
"О планах Путина провести ядерные учения рассказали председатель Комитета начальников штабов, генерал Марк Милли и директор национальной разведки Аврил Хейнс 4 февраля во время выступления в Палате представителей за закрытыми дверями", - цитирует Financial Times слова своего собеседника.
Подобные учения России обычно включают испытания межконтинентальных баллистических ракет с земли, моря и воздуха. В США считают, что в этот раз они состоятся в феврале, а не осенью, чтобы пригрозить украинским союзникам не вмешиваться в украинско-российские отношения.
Financial Times считает, что если Путин все же отважится на вторжение, то произойдет это в середине февраля – начале марта.
"Проведение учений, совпадающих с вторжением, станет мощным напоминанием НАТО о мощности крупнейших в мире ядерных сил Москвы", - отмечает издание.
Эксперты сообщают, что РФ имеет в своих хранилищах чуть менее 4500 ядерных боеголовок.
"Это было бы невероятно провокационным и зловещим посылом, если бы они сделали это одновременно с вторжением в Украину", - сказала эксперт по ядерному оружию из Гудзонского института в Вашингтоне Ребекка Гайнрихс.
Если влупят, то аж за Урал.
Это так же как "учения по использованию бронетехники в наступательном бою" не подразумевают стрельб из этой бронетехники, либо вообще, либо боевыми БП, как минимум.
Хотя, "навчання з використання ядерної зброї", если будут проводиться с использованием реальной, боевой, а не учебной техники, хоть и не предполагают боевых пусков, но могут предполагать наведение на реальные цели предполагаемого противника. И тут всем нужно молиться, чтобы не случилось ни какого "человеческого фактора" ...
Такі діла ...
у них нема вибору: або турма, або дворик
пенсиона не светит, знают много и сами нагрешили, подельщики разберутся
И жирных гусениц - от них в мозгу заводятся роскошные червяки.
когда стрельба пойдет, пуля дырочку найдет (с)
Почему? Если она взлетит где-нибудь в Подмосковье, а жахнет где-нибудь в глухой российской тайге, то вполне себе можно считать учениями. Просто об этом, как минимум, все должны быть заранее предупреждены, с указанием времени, места пуска и места падения.
Тут правда наверное возникнет спор о том, это учения или испытания ЯО. А Россия, как известно, и подписала, и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Россияне в Европе уже так всех *******, я имею ввиду именно рядовых европейцев!
а ведь бункер не резиновый
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1489853313797525504 5 ч
У посольстві Росії на Філіппінах спалахнула пожежа - будівля посольства сильно постраждала
Провсти наземный ядерный взрыв это нарушение абсолютно всех договоров с 60-х годов...а подземный проводить смысла нет, и это тоже крупнейшее нарушение...
Остается одно взрывать цистерны с соляркой ... значит посмотрим на клоунов...
Кстати о птичках сколько там живых осталось еще в 70-е годы участников учений в Тоцких лагерях?
Вот ядерных взрывов уже много десятков лет не проводилось.
В жопу себе её засунь, гнидозник кабаевский)))
А потім Путін скаже Заходу. "Питання України вирішено, я вже буду гарним хлопчиком, для чого нам сваритися, давайте знімати санкції та будемо торгувати. Знімуть. Заторгують.Років 2-3. А тоді Путін приступить до Прибалтики. Всі розмови наших стратегів про великі втрати росіян при наступі-гівно варті. Наступати вони не будуть. Маючи цілковиту перевагу в ракетах та ядерну зброю-тільки дурень може з криками "Ур-я-я-я" бігти в атаку. А вони точно не дурні.