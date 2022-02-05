Риск госпитализации при "Омикроне" на 75% ниже, чем при других штаммах COVID-19, - исследование

Фото: Омікрон

Риск госпитализации инфицированных штаммом "Омикрон" COVID-19 ниже на 75%, чем при заражении другими штаммами коронавируса, в частности "Дельтой".

К такому выводу пришли португальские ученые, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Исследователи из института здравоохранения имени Рикарду Жорже проанализировали статистику поступающих в больницы со штаммом "Омикрон" и пришли к выводу, что среди 100 заразившихся 25 пациентов оказываются госпитализированы. У остальных 75 человек наблюдаются симптомы, не требующие постоянного медицинского наблюдения и госпитализации.

Также они пришли к выводу, что люди, инфицированные "Омикроном" и госпитализированные с ним, в среднем меньше времени находятся в больнице, чем при других штаммах, а также риск смертности с "Омикроном" гораздо ниже.

Исследование проводилось на основании информации о заболевших в декабре, проживающих в Португалии, и оно показало "обнадеживающие результаты, подтверждающие выводы аналогичных исследований, проведенных в других странах".

Во многих странах мира наблюдается резкий прирост заболевших COVID-19 в связи с распространением штамма "Омикрон", появившегося в странах Африки в конце прошлого года. Однако во всех странах медики отмечают, что несмотря на то, что "Омикроном" заражается больше людей, чем при распространении других штаммов, но переносят заболевание люди быстрее и легче.