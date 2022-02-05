РУС
Риск госпитализации при "Омикроне" на 75% ниже, чем при других штаммах COVID-19, - исследование

Риск госпитализации при "Омикроне" на 75% ниже, чем при других штаммах COVID-19, - исследование
Риск госпитализации инфицированных штаммом "Омикрон" COVID-19 ниже на 75%, чем при заражении другими штаммами коронавируса, в частности "Дельтой".

К такому выводу пришли португальские ученые, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Исследователи из института здравоохранения имени Рикарду Жорже проанализировали статистику поступающих в больницы со штаммом "Омикрон" и пришли к выводу, что среди 100 заразившихся 25 пациентов оказываются госпитализированы. У остальных 75 человек наблюдаются симптомы, не требующие постоянного медицинского наблюдения и госпитализации.

Также они пришли к выводу, что люди, инфицированные "Омикроном" и госпитализированные с ним, в среднем меньше времени находятся в больнице, чем при других штаммах, а также риск смертности с "Омикроном" гораздо ниже.

Исследование проводилось на основании информации о заболевших в декабре, проживающих в Португалии, и оно показало "обнадеживающие результаты, подтверждающие выводы аналогичных исследований, проведенных в других странах".

Читайте также: За сутки в Украине зафиксировано 42 533 новых случая заболевания коронавирусом, 185 человек умерли, 9 628 - выздоровели, - Минздрав

Во многих странах мира наблюдается резкий прирост заболевших COVID-19 в связи с распространением штамма "Омикрон", появившегося в странах Африки в конце прошлого года. Однако во всех странах медики отмечают, что несмотря на то, что "Омикроном" заражается больше людей, чем при распространении других штаммов, но переносят заболевание люди быстрее и легче.

Автор: 

+8
Мож кто не догнал, щеплення делается для того, чтобы человек не умер, а выжил, даже заразившись ковидом. Тобто процент умерших от ковида среди вакцинированных на порядки ниже, чем у антиваксеров... Кто не догоняет, я не виноват.
05.02.2022 12:51 Ответить
+4
"Роззуй" мізки. Щеплення робляться, щоб підвищити імунітет і , відповідно, спротив організму(мів) до зарази (інфекції). Світ (принаймні цивілізований) проходить уже по 3 -4 - навіть п"ятому "кругу" "вакцинації", а захворюваність у світі невпинно зростає в геометричній прогресії. Який тут (нах.) "імунітет" і "ефективність"?
05.02.2022 12:44 Ответить
+3
ЗЫ... А то что вакцинированный заразившись ковидом -19 более легко переносит заболевание и указивает на эффективность вакцинирования.
05.02.2022 12:55 Ответить
Зря такую новость запустили. Теперь антиваксеры и подавно занавесят на вакцинацию.
05.02.2022 12:28 Ответить
Неправда.
05.02.2022 13:23 Ответить
на нет и суда не
05.02.2022 13:53 Ответить
Не неправда, а дешева маніпуляція.
А чого ще можна було б чекати від проплаченого бота?
05.02.2022 16:02 Ответить
Поки що немає ні ближніх, ні, тим більше віддалених достовірних результатів лікування вакцинованих у порівнянні з невакцинованими. При записах в історії хвороби померлого вакциновані перетворюються в невакцинованих з допомогою ручки і двох букв. Така політика, бо
основною рушійною силою тут є багатомільярдні закупки "вакцин" і збагачення фармацевтичних компаній під багатомільярдні відкати чиновникам за закупки.
Коли ця афера випливе на поверхню - вона матиме ефект по злочинності, вищий за світові війни.
05.02.2022 13:14 Ответить
На фоні зростання захворюваності на "Омікрон" влада Ізраїлю рекомендувала всім громадянам країни віком від 60 років, а також медичним працівникам зробити четверте щеплення від коронавірусу.

Прем'єр Ізраїлю Нафталі Бенет нагадав, що ізраїльські громадяни були першими, хто отримав третю дозу.

"Ми також продовжуємо бути піонерами щодо четвертої дози", - заявив він.
05.02.2022 13:15 Ответить
Евреи чепухой маяться не будут, особенно когда припекает.
05.02.2022 13:18 Ответить
В Ізраїлі використовують дві вакцини - Pfizer/BioNTech та Moderna. Обидві є новітніми мРНК-препаратами. Перед допуском на ринок вони продемонстрували ефективність проти коронавірусу на рівні близько 95 відсотків.
05.02.2022 13:19 Ответить
Жлобы борятся любыми методами за жизнь своих налогоплательщиков. И факт того, что колличество ковидных трупов у них уменьшается, доказывает эффективность такой борьбы
05.02.2022 14:13 Ответить
це бот. у нього робота така невибаглива - маніпулювати, а то й просто брехати
05.02.2022 12:48 Ответить
Ну вобщем "Омикрон" это как триппер.
Пиницилин-и все О.К.
05.02.2022 13:02 Ответить
кста, изначально ( в довакцинный период), среди тех, кто использовал противоспидные лекарства от ковида, летальных случаев не было.
05.02.2022 13:11 Ответить
Эта инфа из куллуаров ООН(официально не могли заявить, бо еще не до конца исследована эффективность лекарств от ковида).
05.02.2022 13:13 Ответить
Для меня ковид -это миниСПИД(на время, пока человек болеет ковидом, имунная система ушла на "Фронт" с ковидом. Все остальные болячки, вирусы безнаказанно в это время могут сожрать организм за считанные дни).
05.02.2022 13:52 Ответить
!!!
05.02.2022 13:58 Ответить
у минулому році один раз хворів ковідом та у позаминулому один... у серпгі минулого року вакцинувався пфайзером - восени зовсім нічим не хворів... зараз дитина зі школи принесла омікрон.... ну так собі самопочуття.. трохи голова болить , ніс якось припух, незрозуміло чи холодно чи жарко, але взагалі то не те що було у минулих роках...очі наче піском.. нюх не втратив, було щось зі смаком... пару годин якесь усе огидне.. доречі жінка не вакцинувалася і поки що взагалі нічого... але пройшло ще дуже мало часу десь тиждень від зараження
05.02.2022 13:09 Ответить
у дитини у класі каратнин - захворіли майже усі
05.02.2022 13:11 Ответить
На Кипре у внука в школе - то же. Сидит на дистанционке.
05.02.2022 13:14 Ответить
і ще - після зараження перше що було у мене - підвищена дративливість.. у дитини незвична теж поведінка - плаксивий був, дратівливий, нежить, чхає досі, кашель...
05.02.2022 13:18 Ответить
Не, мое первое заражение в довакционный период сразило напрочь, но выпутался, как бы там ни было. второй раз еще не пробовал.
05.02.2022 13:24 Ответить
https://defence-line.org/2022/02/pandemiya-est-o-chem-zadumatsya-chast-1/ https://defence-line.org/2022/02/pandemiya-est-o-chem-zadumatsya-chast-1/

Пандемия. Есть о чем задуматься (6 частей) от https://defence-line.org/author/anti-colorados/ anti-colorados
05.02.2022 13:14 Ответить
Скажите вкратце, просветите , мол, нужно вакцинироваться или нет.
05.02.2022 13:15 Ответить
тут кожен сам повинен вирішувати для себе що обере зважаючи на своє здоров`я. зрозуміло, що від вибору залежатиме й фінансове благполуччя і здоров`я. Заштрик - не панацея... бо багато знаю випадкиів ускладнень і після щеплення, і після ковіду і навіть від ліків кроворозріджуючих.... тож... бережіться не слухайте свинособацюр та пропагандонів і звертайте увагу на своє здоров`я. Пясля одужання я буду робити бустерну - тому що дуже с багатьма людьми працюю
05.02.2022 13:33 Ответить
А при чем здесь "з багатьми людьми"?
Вакцинированые тоже разносят вирус.
Ну переносят может легче-так это они спасают свое очко.
И зачем все эти ограничения для непривитых?
05.02.2022 14:07 Ответить
Шобы непривитые не умерли, к тому же непривитые чаще заболевают
05.02.2022 21:45 Ответить
Нам главное на вакцинах меньше умереть, пока ковид основательно не мутирует в обычный грипп
05.02.2022 21:47 Ответить
А вибора нет. Вакцинация принудительна.
05.02.2022 13:42 Ответить
а почему принудительна?
05.02.2022 13:54 Ответить
от работы отстраняют. Жить на что?
05.02.2022 15:42 Ответить
Тю, через осознание в правильности выбора вакциноваться, все прблемы уходят стороной.
05.02.2022 16:37 Ответить
этот выбор не является правильным для всех. У меня у отца тяжелейшая побочка после вакцинации. Сейчас появились противовир. препараты которые реально работают. На них и надо делать акцент, а не колоть всех как стадо баранов.
05.02.2022 16:39 Ответить
Когда эти препараты пройдут испытания, тогда только можно ими воспользваться, а пока более полупроверена - вакцина.
05.02.2022 21:48 Ответить
с добрым утром. Они уже одобрены FDA и EMA
05.02.2022 22:33 Ответить
Дык, придет время их прием(во внутрь) разрешат записывать вместо вакцинации. Вот как-то странно, химию(вакцинацию - нет) химию в таблетках - да... Где логика?
05.02.2022 22:53 Ответить
логика что вы вакцинируете г*ом здоровых. А "химию" пьет больной человек, когда есть показания. Разницу улавливаем??
05.02.2022 22:56 Ответить
читай, ботяра, "у нищих слуг нет" (с)
05.02.2022 13:18 Ответить
Не знаю, и нафига тогда пытаться общаться на форуме...ХМЫ...
05.02.2022 13:25 Ответить
ЗЫ... улыбнуло... железная логика у слуг урода( слуги - только у богатых).
05.02.2022 13:27 Ответить
А, чуть не забыл...На форумах котируется тега в 1-2 предложение, портянки никто не читает. Форум - не тот формат, чтобы кого-то заморачивать цидулой.
05.02.2022 13:31 Ответить
О чем вы. если в основном болеют непривитые дети. Или вы своих привили?
05.02.2022 13:32 Ответить
дети болеют просто гриппом или сезонным орз , к вашей модной болезни они не имеют НИКАКОГО отношения !!! КРАПКА МЛЯ
05.02.2022 13:50 Ответить
Заметано. На нет и суда нет.
05.02.2022 13:55 Ответить
встречался мне один субчик-начальник, у которого 47 человек заболели ковидом, а он считал , что обычным флю, так он со своих антиваксерных позиций считал, потому и не докладывал начальству, чтобы не выводить весь технологический процесс на карантин и не лишать боса прибыли. В итоге, на его совести - один покойник, молодой парень 25 лет... Сразу же и дезинфекция началась и отбор проб на ковид, которые и показали повальное заражение ковидом. А сам остолоп перед тем переболел, то его ковид и не тронул.
05.02.2022 14:20 Ответить
Что это за флаг такой? Саудовской аравии?
05.02.2022 14:36 Ответить
Для невакцинированного человека Омикрон - это обычный насморк.
Зато вакцинированные от ковида люди переносят Омикрон очень тяжело, а трижды вакцинированные - умирают от Омикрона.
Таких зарегистрированных случаев уже немало, несмотря на то что трижды вакцинированных еще пока мало в мире.
Но вот когда трижды вакцинированных будет много для них штамм Дельта будет за счастье.
В Израиле сейчас мор среди уколотых 3 и 4 раза.
05.02.2022 18:11 Ответить
Ты какой-то бред пишешь, я вакцинирован двумя дозами пфайзера и через полгода нормально омикрон перенес
05.02.2022 18:20 Ответить
Просто повезло, А вот, что из Израиля сообщают.

"- 80% серьезных случаев COVID - у полностью вакцинированные", - признался директор больницы Ихилов.
- Вакцина не имеет никакого значения в отношении тяжелой болезни", - говорит профессор Яаков Джеррис.
Действительно ли израильские больницы перегружены непривитыми пациентами с COVID [как о том пишут газеты]? По словам профессора Яакова Джерриса, ситуация совершенно противоположная!
"Прямо сейчас большинство наших тяжелых случаев вакцинированы, - сказал Джеррис в интервью 13 каналу Новостей. - Им сделали по меньшей мере три инъекции... Только двадцать-двадцать пять процентов наших пациентов не вакцинированы ".

https://www.israelnationalnews.com/news/321674
05.02.2022 19:21 Ответить
 
 