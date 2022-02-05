Риск госпитализации при "Омикроне" на 75% ниже, чем при других штаммах COVID-19, - исследование
Риск госпитализации инфицированных штаммом "Омикрон" COVID-19 ниже на 75%, чем при заражении другими штаммами коронавируса, в частности "Дельтой".
К такому выводу пришли португальские ученые, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Исследователи из института здравоохранения имени Рикарду Жорже проанализировали статистику поступающих в больницы со штаммом "Омикрон" и пришли к выводу, что среди 100 заразившихся 25 пациентов оказываются госпитализированы. У остальных 75 человек наблюдаются симптомы, не требующие постоянного медицинского наблюдения и госпитализации.
Также они пришли к выводу, что люди, инфицированные "Омикроном" и госпитализированные с ним, в среднем меньше времени находятся в больнице, чем при других штаммах, а также риск смертности с "Омикроном" гораздо ниже.
Исследование проводилось на основании информации о заболевших в декабре, проживающих в Португалии, и оно показало "обнадеживающие результаты, подтверждающие выводы аналогичных исследований, проведенных в других странах".
Во многих странах мира наблюдается резкий прирост заболевших COVID-19 в связи с распространением штамма "Омикрон", появившегося в странах Африки в конце прошлого года. Однако во всех странах медики отмечают, что несмотря на то, что "Омикроном" заражается больше людей, чем при распространении других штаммов, но переносят заболевание люди быстрее и легче.
А чого ще можна було б чекати від проплаченого бота?
основною рушійною силою тут є багатомільярдні закупки "вакцин" і збагачення фармацевтичних компаній під багатомільярдні відкати чиновникам за закупки.
Коли ця афера випливе на поверхню - вона матиме ефект по злочинності, вищий за світові війни.
Прем'єр Ізраїлю Нафталі Бенет нагадав, що ізраїльські громадяни були першими, хто отримав третю дозу.
"Ми також продовжуємо бути піонерами щодо четвертої дози", - заявив він.
Пиницилин-и все О.К.
Пандемия. Есть о чем задуматься (6 частей) от https://defence-line.org/author/anti-colorados/ anti-colorados
Вакцинированые тоже разносят вирус.
Ну переносят может легче-так это они спасают свое очко.
И зачем все эти ограничения для непривитых?
Зато вакцинированные от ковида люди переносят Омикрон очень тяжело, а трижды вакцинированные - умирают от Омикрона.
Таких зарегистрированных случаев уже немало, несмотря на то что трижды вакцинированных еще пока мало в мире.
Но вот когда трижды вакцинированных будет много для них штамм Дельта будет за счастье.
В Израиле сейчас мор среди уколотых 3 и 4 раза.
"- 80% серьезных случаев COVID - у полностью вакцинированные", - признался директор больницы Ихилов.
- Вакцина не имеет никакого значения в отношении тяжелой болезни", - говорит профессор Яаков Джеррис.
Действительно ли израильские больницы перегружены непривитыми пациентами с COVID [как о том пишут газеты]? По словам профессора Яакова Джерриса, ситуация совершенно противоположная!
"Прямо сейчас большинство наших тяжелых случаев вакцинированы, - сказал Джеррис в интервью 13 каналу Новостей. - Им сделали по меньшей мере три инъекции... Только двадцать-двадцать пять процентов наших пациентов не вакцинированы ".
https://www.israelnationalnews.com/news/321674