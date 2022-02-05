С начала года количество детей, госпитализированных с COVID-19 или с подозрением на него, возросло почти в четыре раза, - Минздрав

РУС
С начала 2022 года количество детей, госпитализированных с COVID-19 или с подозрением на него, возросло почти в четыре раза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В часности, на 3 февраля включительно на стационарном лечении детей с диагнозом COVID-19 - 2 084, с подозрением на него - 450 детей. В то время как на 2 января эти цифры составляли 363 заболевших детей и 322 - с подозрением.

Чтобы предотвратить заражение детей коронавирусом, в Минздраве рекомендуют:

- научить детей регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд;
- научить детей кашлять и чихать в салфетку или изгиб локтя;
- научить детей не подходить к больным ближе, чем на полтора-два метра;
- больные дети должны оставаться дома, не посещать дошкольные учреждения и школы;
- детям и родителям следует воздерживаться от посещения мест скопления людей;
- вакцинировать от COVID-19 детей от 12 лет;
- вакцинироваться самим.

В Украине детей от 12 лет прививают против COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США на середину октября 2021 года, она на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Для того чтобы сделать прививку ребенку 12-17 лет опротив коронавирусной болезни, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр вакцинации. Адреса и контакты центров и пунктов можно найти, перейдя по ссылке vaccination.covid19.gov.ua/list или по тел. 0 800 60 20 19.

Детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна. Для детей от 14 лет согласие родителей не нужно, достаточно их собственного желания вакцинироваться.

+1
Дык, и понятно, бо деток не вакцинировали.
05.02.2022 12:41 Ответить
+1
врачи говорят, что у 10% заболевших коронавирусом (омикроном) малышей до года (мне очень-очень нравится слово "немовлята" - оно соответствует) имеют какие-то высыпания на коже (похожие на экзему или дерматиты)...
05.02.2022 13:21 Ответить
Що означає висип на шкірі у немовлят?

Будь-які висипання на шкірі у дитини свідчать про те, що в її організмі не все гаразд. Наприклад, часто висип на обличчі в новонароджених має алергічний характер або говорить про хворобу, яка почалася.

Висипка у дитини на тілі: симптоми, причини,
фото з поясненнями

Висип на шкірі у малюків з'являється досить часто, і у батьків завжди виникає багато питань з цього приводу
05.02.2022 13:36 Ответить
ой...чтоб не быть голословным я сейчас поищу этот материал (не хочется конечно на рашаговносми выходить)))) но по-моему это было в местной прессе Днепра....дайте несколько минут)))
05.02.2022 13:51 Ответить
не люблю виглядати брехуном... та я не знайшов того , шо шукав...
тільки загальні матеріали..
а там були фото від лікарки з ковідного відділення лікарні з висипами на малечі і підписам шось накшталт - от такі мені останнім часом трапляються симптоми короновірусу (чи омікрону) у діточок..(немовлятиків до року)

а це те...що мені трапилось...

https://medicover.ua/koronavirus/wysypka.html

пошукаю ще...треба правильно ставити питання (щоб не вилазило с-ру відповіді))))
05.02.2022 14:15 Ответить
 
 