С начала года количество детей, госпитализированных с COVID-19 или с подозрением на него, возросло почти в четыре раза, - Минздрав

В часности, на 3 февраля включительно на стационарном лечении детей с диагнозом COVID-19 - 2 084, с подозрением на него - 450 детей. В то время как на 2 января эти цифры составляли 363 заболевших детей и 322 - с подозрением.

Чтобы предотвратить заражение детей коронавирусом, в Минздраве рекомендуют:

- научить детей регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд;

- научить детей кашлять и чихать в салфетку или изгиб локтя;

- научить детей не подходить к больным ближе, чем на полтора-два метра;

- больные дети должны оставаться дома, не посещать дошкольные учреждения и школы;

- детям и родителям следует воздерживаться от посещения мест скопления людей;

- вакцинировать от COVID-19 детей от 12 лет;

- вакцинироваться самим.

В Украине детей от 12 лет прививают против COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США на середину октября 2021 года, она на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Для того чтобы сделать прививку ребенку 12-17 лет опротив коронавирусной болезни, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр вакцинации. Адреса и контакты центров и пунктов можно найти, перейдя по ссылке vaccination.covid19.gov.ua/list или по тел. 0 800 60 20 19.

Детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна. Для детей от 14 лет согласие родителей не нужно, достаточно их собственного желания вакцинироваться.