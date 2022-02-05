Первая группа американских военных прибыла в Германию в рамках усиления войск НАТО
В пятницу, 4 февраля, в Германию прибыла первая группа из двух тысяч американских военнослужащих, которых Соединенные Штаты решили перебросить в Европу на фоне российской военной угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
Три военно-транспортных самолета с подразделениями 82-й воздушно-десантной дивизии США приземлились на авиабазе в Висбадене на западе ФРГ, сообщил представитель американского Министерства обороны. По его словам, этому решению предшествовало "тесное согласование с германскими союзниками".
В связи с продолжающимся кризисом вокруг Украины Вашингтон 2 февраля объявил, что отправит 1700 солдат и офицеров в Польшу и еще 300 - в Германию. Речь идет о бригадной тактической группе, дислоцированной в Форт-Брегге в штате Северная Каролина. В свою очередь 1000 американских военнослужащих, находившихся в федеральной земле Бавария, будут перемещены в Румынию. "Текущая ситуация вынуждает нас усилить позиции сдерживания и укрепить оборону на восточном фланге НАТО", - заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы заметно усилилась. Москва перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, обосновав этот шаг "военными учениями". Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится начать войну против Украины. Кремль отрицает планы такой операции и обвиняет Запад в вооружении Киева и проведении маневров у российских границ. Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы.
