Первая группа американских военных прибыла в Германию в рамках усиления войск НАТО

В пятницу, 4 февраля, в Германию прибыла первая группа из двух тысяч американских военнослужащих, которых Соединенные Штаты решили перебросить в Европу на фоне российской военной угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Три военно-транспортных самолета с подразделениями 82-й воздушно-десантной дивизии США приземлились на авиабазе в Висбадене на западе ФРГ, сообщил представитель американского Министерства обороны. По его словам, этому решению предшествовало "тесное согласование с германскими союзниками".

В связи с продолжающимся кризисом вокруг Украины Вашингтон 2 февраля объявил, что отправит 1700 солдат и офицеров в Польшу и еще 300 - в Германию. Речь идет о бригадной тактической группе, дислоцированной в Форт-Брегге в штате Северная Каролина. В свою очередь 1000 американских военнослужащих, находившихся в федеральной земле Бавария, будут перемещены в Румынию. "Текущая ситуация вынуждает нас усилить позиции сдерживания и укрепить оборону на восточном фланге НАТО", - заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Смотрите также: Американские десантники прибыли в Польшу. ВИДЕО+ФОТО

Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы заметно усилилась. Москва перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, обосновав этот шаг "военными учениями". Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится начать войну против Украины. Кремль отрицает планы такой операции и обвиняет Запад в вооружении Киева и проведении маневров у российских границ. Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы.

+9
Не пойму на хрена в Германии. В Польшу надо, в Страны Балтии, в Словакию.
05.02.2022 13:12 Ответить
+8
Ну конечно, они ж очень нужны именно в Германии.
05.02.2022 13:02 Ответить
+8
Я бы на месте Штатов, после всех тех кульбитов, что вытворяет Германия, показательно отправил бы американских военных во все страны НАТО, которые это присутствие запросили, а в Германию нет. Пусть бы бюргеры немецкие вопросом задались почему так и неуютно себя почувствовали бы. А то они Германию пупом Европы считают.
05.02.2022 13:10 Ответить
Ну конечно, они ж очень нужны именно в Германии.
05.02.2022 13:02 Ответить
Я бы на месте Штатов, после всех тех кульбитов, что вытворяет Германия, показательно отправил бы американских военных во все страны НАТО, которые это присутствие запросили, а в Германию нет. Пусть бы бюргеры немецкие вопросом задались почему так и неуютно себя почувствовали бы. А то они Германию пупом Европы считают.
05.02.2022 13:10 Ответить
немцы--предатели. поэтому там должны стоять войска америки,чтобы не получить удар в спину. германия--московская подстилка. немцев ***** как скот, у них на генетическом коде записалось--рашу нужно бояться и лизать им все органы,иначе ******* по зверски.
05.02.2022 13:43 Ответить
Німці сильна нація, коли отримає ****.лєй і прийдуть такі як Гітлер і Гіммлер. А зараз вони ситі, ліниві і бояться те втратити...
05.02.2022 18:02 Ответить
Кожна тисяча додаткових американських військ в Європі зменшує на десятки тисяч військ парашкінців, які Пуйло гіпотетично може кинути проти України.
05.02.2022 13:03 Ответить
Яким чином????
05.02.2022 13:20 Ответить
Коли йшла Кримська війна 1853-1856 років Росія із армії в 1млн 200 тисяч змогла використати в Криму близько сотні тисяч вояків. Більшість армії стерегла Пробалтику та Царство Польське.
05.02.2022 13:58 Ответить
Не пойму на хрена в Германии. В Польшу надо, в Страны Балтии, в Словакию.
05.02.2022 13:12 Ответить
На фоне отказа снабжать нас оружием, на фоне непозволения другим передавать их оружие нам, на фоне облёта Британией территории Германии с оружием для нас (хотя с точки зрения безопасности и насыщенного авиапотока над Германией чего б не лететь над морем?) - и чтобы не сложилось у некоторых ощущения, что Германия с кацапами "братья" и НАТО ей побоку, для того Германия и показывает, что всё в порядке. Хотя 1000 улетели в Румынию, а взымен только 300 прибыло, Т.е. число военных США уменьшилось в Баварии на 700 солдат.
05.02.2022 13:38 Ответить
а чего так за прокацапское гавно так безпокоится, )) ну говорят что в Штатах образование никакое для простых людей, они наверно географию плохо учили))))
05.02.2022 13:22 Ответить
на х* они в германии? у них же параша друг и стратегический партнер....
05.02.2022 13:31 Ответить
Их просто расквартировывают по всей Европе. Если что до передовой ближе чем из Штатов лететь
05.02.2022 13:34 Ответить
Хай їм свої шоломи і видадуть!
05.02.2022 13:37 Ответить
США в данном случае поступают абсолютно правильно, они усиливают свои позиции в Европе и показывают *********, что даже в Германии, которая в целом лояльна к *********, они все контролируют. Хочу напомнить, что рашу тудей уже пинками гонят из эфиров в Германии на очереди и другие страны, вся разница между США и ********** в том, что ********* пытается играть в "чапаева", а США играют в шахматы, поэтому США и выиграют в долгосрочной перспективе.
05.02.2022 13:46 Ответить
немцы--друзья путина. там нужны америкосы,чтобы небыло удара в спину.
05.02.2022 13:49 Ответить
Німеччина багата, може сама майже любу армію утримувати.
05.02.2022 13:54 Ответить
зачем они там нужны .если они партнёры россии по газовой трубе, по непостаче и блокировке оружия украине .а тут вновь снова назначения экс канцлера шрёдэра возглавить должность в газпроме.... чего они будут угрожать своим людям...? неужели взрослые люди сильного мира сего нихрена совсем своей головой несоображают что германия россии не враг и там дополнительные военные не нужны?((
05.02.2022 13:58 Ответить
https://www.msn.com/en-xl/europe/top-stories/us-troop-reinforcements-arrive-in-poland/ar-AATv27X?ocid=msedgntp Підкріплення американських військ прибуло до Польщі (msn.com)
05.02.2022 14:47 Ответить
Отличная радостная новость!! Что ***** -пуйло ?? **********??
05.02.2022 16:42 Ответить
Дуже х-ва новина. Зріє війна. У нашій хаті і на нашій землі. І не за наші інтереси...
05.02.2022 18:18 Ответить
А от кого Германию "защищать" по ходу у них все нормально. Давайте перебрасывать в Херсонскую, Харьковскую,Сумскую, Полтавскую, Запорожскую области
05.02.2022 19:46 Ответить
Надо было вместо солдат НАТО послать в Германию самолет с ган***ми.
05.02.2022 22:29 Ответить
 
 