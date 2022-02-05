Удерживаемого в колонии в РФ политзаключенного Абдуллаева снова перевели в штрафной изолятор, - Денисова

Гражданин Украины, незаконно осужденный страной-агрессором РФ, Теймур Абдуллаев снова помещен в штрафной изолятор, что негативно сказывается на его здоровье.

Об этом написала в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, администрация "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" в очередной раз запроторила крымского татарина в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией, продолжая так называемое "дисциплинарное наказание".

"Теймур находится в незаконном заключении в РФ с 7 марта 2020 года. Почти все это время он провел в штрафном изоляторе колонии. В отряд суровых условий содержания его выпускают только на кратковременный срок. Пока Теймур находится в ШИЗО, "омоновцы", которых привозят в колонию, проводят у него обыски и выбрасывают вещи, которые ему передают родные", – отмечает Денисова.

Она также акцентирует внимание на том, что постоянное содержание Теймура в ШИЗО является одной из форм физического и психологического давления, которое приравнивается к пыткам и прямо нарушает статьи 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод – права на жизнь.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с прызывом немедленно обеспечить восстановление прав Теймура Абдуллаева: привести условия содержания в соответствие с Минимальными правилами обращения с заключенными, а также выяснить правомерность помещения в ШИЗО", - пишет омбудсмен.

"Призываю международное сообщество отреагировать на нарушение прав незаконно удерживаемого в российской колонии Теймура Абдулаева и усилить давление на страну-оккупанта с целью освобождения всех пленников Кремля", - резюмировала она.