РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7866 посетителей онлайн
Новости
902 5

Удерживаемого в колонии в РФ политзаключенного Абдуллаева снова перевели в штрафной изолятор, - Денисова

Удерживаемого в колонии в РФ политзаключенного Абдуллаева снова перевели в штрафной изолятор, - Денисова

Гражданин Украины, незаконно осужденный страной-агрессором РФ, Теймур Абдуллаев снова помещен в штрафной изолятор, что негативно сказывается на его здоровье.

Об этом написала в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, администрация "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" в очередной раз запроторила крымского татарина в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией, продолжая так называемое "дисциплинарное наказание".

"Теймур находится в незаконном заключении в РФ с 7 марта 2020 года. Почти все это время он провел в штрафном изоляторе колонии. В отряд суровых условий содержания его выпускают только на кратковременный срок. Пока Теймур находится в ШИЗО, "омоновцы", которых привозят в колонию, проводят у него обыски и выбрасывают вещи, которые ему передают родные", – отмечает Денисова.

Она также акцентирует внимание на том, что постоянное содержание Теймура в ШИЗО является одной из форм физического и психологического давления, которое приравнивается к пыткам и прямо нарушает статьи 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод – права на жизнь.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой  с прызывом немедленно обеспечить восстановление прав Теймура Абдуллаева: привести условия содержания в соответствие с Минимальными правилами обращения с заключенными, а также выяснить правомерность помещения в ШИЗО", - пишет омбудсмен.

Читайте также: Политзаключенный Абдуллаев, удерживаемый в колонии в России, переведен из ШИЗО в барак

"Призываю международное сообщество отреагировать на нарушение прав незаконно удерживаемого в российской колонии Теймура Абдулаева и усилить давление на страну-оккупанта с целью освобождения всех пленников Кремля", - резюмировала она.

Удерживаемого в колонии в РФ политзаключенного Абдуллаева снова перевели в штрафной изолятор, - Денисова 01

Автор: 

Денисова Людмила (996) политзаключенные (1631) Абдуллаев Теймур (17)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Катує людину, мразота мокшанська.
показать весь комментарий
05.02.2022 13:25 Ответить
Країна бандит,моральних уродів там вирощують на рівні держави,людяність там тільки в піснях та фільмах ,які ніхто зараз не,слуха!
показать весь комментарий
05.02.2022 13:33 Ответить
Мордор сотні років системно винищує кримських татар, та розповідає що Крим то "ісконно рузьгє"
показать весь комментарий
05.02.2022 13:34 Ответить
У Руслана Тумгоева, которого выдала в РФ государство Украина в лице нынешнего МИДовца Енина (а тогда прокурора) и харьковского СБУ, тоже жизнь не сахар.
показать весь комментарий
05.02.2022 13:51 Ответить
А где Гриб подевался?
показать весь комментарий
05.02.2022 13:55 Ответить
 
 