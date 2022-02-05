За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выявлены 3 173 новых случая заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлены 3 173 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (в общей сложности 378 971), зафиксированы 11 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 569).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

В часности, заболели 1 641 женщина в возрасте от 18 до 92 лет, 1 093 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет, 219 девочек от 1 месяца до 17 лет и 220 мальчиков от 3 дней до 17 лет.

Зафиксировано 11 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 569). Среди них 5 женщин от 62 до 87 лет, 6 мужчин от 72 до 86 лет.

В больницы столицы госпитализированы 79 больных коронавирусом и 253 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 915 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 340 573).

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (504), Дарницком (402) и Оболонском (397) районах.

