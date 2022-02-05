Депутат Бундестага от ХДС Кизеветтер выступил за "частичное" предоставление оружия Украине

Представитель Христианско-демократического союза по внешней политике Родерих Кизеветтер на фоне обострения ситуации на границе России и Украины выступил за "избирательные" поставки оружия Киеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN, об этом сообщает Spiegel.

"Избирательные поставки оружия в Украину помогли бы усилить эффект устрашения, чтобы изменить расчеты <...> и (предотвратить) доминирование России при эскалации ситуации", – утверждал Кизеветтер.

В частности, в качестве возможных видов вооружений, которые следует направить Киеву, политик назвал поставки для телекоммуникационной разведки, приборы ночного видения, противотанковые технологии и зенитные ракеты, "то есть, скорее, оборонительное оружие".

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Бербок отправится на линию столкновения на Донбассе. В январе Бербок уже был в Киеве перед поездкой в ​​Москву.

