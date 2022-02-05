Депутат Бундестага от ХДС Кизеветтер выступил за "частичное" предоставление оружия Украине
Представитель Христианско-демократического союза по внешней политике Родерих Кизеветтер на фоне обострения ситуации на границе России и Украины выступил за "избирательные" поставки оружия Киеву.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN, об этом сообщает Spiegel.
"Избирательные поставки оружия в Украину помогли бы усилить эффект устрашения, чтобы изменить расчеты <...> и (предотвратить) доминирование России при эскалации ситуации", – утверждал Кизеветтер.
В частности, в качестве возможных видов вооружений, которые следует направить Киеву, политик назвал поставки для телекоммуникационной разведки, приборы ночного видения, противотанковые технологии и зенитные ракеты, "то есть, скорее, оборонительное оружие".
Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Бербок отправится на линию столкновения на Донбассе. В январе Бербок уже был в Киеве перед поездкой в Москву.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это в корне меняет дело.
календарик подарить?
а вы потомок работорговцев
а солтенберг потомок варваров поклоняющихся Одину
и чего вы покупаете автомобили потомков?
а в японии - потомки союзников германии,
вы там не запутались, историограф?
P.S. Я вже писав - тільки виховані у дусі кацапської ідеології не розуміють різниці між нацизмом і фашизмом (( саме для них їхні "дєди мачілі фашістов в Германіі " і саме для таких ідіотів ******* Україна є осередком " фашизму " ((
До речі - а чому це носій " вєлікого і магучєго під польським прапорцем ? За аквафреш соромно ?
а как по мне - за антинемецкой вашей риторикой, ухи москвы торчат
только москва хочет рассороть Украину с Германией, которая дружно с самого 2014 года признала московию агрессором
А щодо " ухів" - я свої за польським прапором , на відміну від декого , не ховаю - це по перше ; по друге - не можна " рассоріть" там , де дружби ніколи не було (( Прописна істина - друг пізнається в біді , нині вона нв поверхні - вісім років війни , загарбані рашкою українські землі , а " дружні нам німці" лопотять про надання нам допомоги у випадку російської агресії , а самі з рашкою як рідні сестри((((( Мати таких " друзів" - ворогів не треба (((
козырь высылает шифровки в москву, - немцы виноваты?
ты врага ищи под носом, а не в далеких странах, а как найдешь - так тебя и зауважают.
или рублевый тролль
рублевый тролль
хотя, может и гривне-ермаковый
Один Рабинович чего стоит.
Где правда - хз.
Для початку можна було би дозволити іншим країнам постачати зброю німецького походження до України, вони чекають лише цього дозволу...
Невестка пропагандона Киселя оказалась порноактрисой.
Невесткой пропагандона Дмитрия Киселёва, который предлагал закапывать сердца геев, оказалась порноактриса-лесбиянка Олеся Киселёва aka Bendy Q / Britney S / Lesya Bender. Спалилась она, как обычно, по родинкам. Не помогли даже накачанные сиськи и губы.
Или это уже перебор и рассчитывать на столь современное оружие не стоит?
А на счет стратега скажу так,верить безоговорочно немцам нельзя так как арийские амбиции у них в крови,как у цыган воровство.А страны бывшего Варшавского договора и бывших окупированых и разделеных стран между СССР и Германией стран которые потянулись к так званой свободной Европе уже видят что в критические моменты их сдадут именно те на кого имели надежду,тоесть Германию.
Пойди ***** на Польшу или прибалтийские страны реакция Германии была бы точно такая,ведь не на Германию то ***** вторгается.
нам бы запретить участников вагнергейта и
заняться своими кротами и троллями, а не винить германию, которая не угрожает своими войсками на границе Украины
эта фраза - контрольная
https://mil.in.ua/uk/news/markobook-konvertuye-kovidnu-tysyachu-dlya-povernys-zhyvym-ta-gospitalyeriv/ Markobook конвертує «ковідну тисячу» для Повернись живим та Госпітальєрів
Дайте жирафу жену антилопу