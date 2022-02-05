РУС
Депутат Бундестага от ХДС Кизеветтер выступил за "частичное" предоставление оружия Украине

Депутат Бундестага от ХДС Кизеветтер выступил за "частичное" предоставление оружия Украине

Представитель Христианско-демократического союза по внешней политике Родерих Кизеветтер на фоне обострения ситуации на границе России и Украины выступил за "избирательные" поставки оружия Киеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN, об этом сообщает Spiegel.

"Избирательные поставки оружия в Украину помогли бы усилить эффект устрашения, чтобы изменить расчеты <...> и (предотвратить) доминирование России при эскалации ситуации", – утверждал Кизеветтер.

В частности, в качестве возможных видов вооружений, которые следует направить Киеву, политик назвал поставки для телекоммуникационной разведки, приборы ночного видения, противотанковые технологии и зенитные ракеты, "то есть, скорее, оборонительное оружие".

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Бербок отправится на линию столкновения на Донбассе. В январе Бербок уже был в Киеве перед поездкой в ​​Москву.

Читайте также: Германия и Финляндия решат, получит ли Украина эстонские гаубицы, - посол ФРГ Фельдгузен

Германия оружие ХДС Бундестаг
+16
Израиль отказался давать Украине оружие. Мало того, запретил другим странам передавать израильское оружие Украине. С кем там ЗЕ договаривался о свободной торговле и о предоставлении жидам пенсии?
05.02.2022 13:37 Ответить
+12
Про улучшение отношений с Венгрией он тоже говорил....он много говорит...больше ничего не умеет...
05.02.2022 13:45 Ответить
+8
Аж целый один депутат?
Это в корне меняет дело.
05.02.2022 13:36 Ответить
Аж целый один депутат?
Это в корне меняет дело.
05.02.2022 13:36 Ответить
вчера было ноль, сегодня один, завтра 2.
календарик подарить?
05.02.2022 13:43 Ответить
До обіцяних на словах касок додати ще й ремінці?
05.02.2022 13:54 Ответить
депутат говорит об оружии
05.02.2022 14:04 Ответить
******* дні до дємбеля ? Тоді іще і голочку візміть , щоб дні проколювати на календарику ((( Депутати бундесраші змінити свою думку можуть лише коли самим у дупу жарений півень клюне , до того вони будуть висловлювати занепокоєність і заробляти гроші на контрактах з рашкою (( Змінити кардинально ситуацію може тільки одне - коли Україна на офіційному рівні запитає нащадків нацистів про відшкодування збитків , завданих Україні , їхніми "дєдамі" під час другої світової (( Про виплати в"язням і підневільним працівникам мені не розповідайте , я про це вам можу багато цікавого розповісти краще за інших ((
05.02.2022 14:07 Ответить
потомки фашистов?

а вы потомок работорговцев

а солтенберг потомок варваров поклоняющихся Одину

и чего вы покупаете автомобили потомков?
05.02.2022 14:29 Ответить
А ви іще і безграмотний як я подивлюся (( не розумієте різниці між нацистами і фашистами , мабуть русскій не тільки за вимовою (( саме тому так до работоргівлі тягне , адже кріпацтво в Україні саме кацапня завела (( Ну а щодо авто - я люблю і купляю їх у нащадків самураїв ))) То що там далі скаже мені нащадок орди ? ))
05.02.2022 18:04 Ответить
это те самураи, потомки союзников гитлера?
05.02.2022 18:07 Ответить
Як безгамотно написаний коментар (( , але що візьмеш із нащадка орди ?(( нащадки самураїв - саме так я написав ; ну і союзником Японія була не у Адольфа Алуїзовича , а у Німеччини (( переставайте думати скрєпними шаблонами (( І іще одне - Японія , уклавши із совецьким союзом угоду про ненапад дотримувалася її до 1945 року , поки совєти вирішили її порушити і віроломно напали на японські території )) Так що самураям респект - вони не орда , слово тримати уміють ))
05.02.2022 19:09 Ответить
значит, как вы пишите, сейчас в германии потомки нацистов
а в японии - потомки союзников германии,
вы там не запутались, историограф?
05.02.2022 19:17 Ответить
Звичайно що ні у чому не заплутався , на противагу вам я ж не є нащадком орди )) японська ідеологія часів першої половини 20 століття носить назву " японський фашизм " а не "німецький нацизм" то з якого дива нащадків тодішніх японців називати нащадками нацистів? ))
P.S. Я вже писав - тільки виховані у дусі кацапської ідеології не розуміють різниці між нацизмом і фашизмом (( саме для них їхні "дєди мачілі фашістов в Германіі " і саме для таких ідіотів ******* Україна є осередком " фашизму " ((

До речі - а чому це носій " вєлікого і магучєго під польським прапорцем ? За аквафреш соромно ?
05.02.2022 20:02 Ответить
в начале прошлого века германию и японию обьединяло общее видение, что их рассы выше других плюс раздел мира. японцы захватили тогда китай и полазии. кроме того японцы напали на США, участника антигитлеровской коалиции.

а как по мне - за антинемецкой вашей риторикой, ухи москвы торчат
только москва хочет рассороть Украину с Германией, которая дружно с самого 2014 года признала московию агрессором
05.02.2022 20:34 Ответить
На початку минулого століття спільним у історії Німеччини та Японії була перша світова війна , у якій Японія була на боці Антанти що воювала проти Німеччини ((( ось такі спільні погляди на світ німців та японців століття тому ((

А щодо " ухів" - я свої за польським прапором , на відміну від декого , не ховаю - це по перше ; по друге - не можна " рассоріть" там , де дружби ніколи не було (( Прописна істина - друг пізнається в біді , нині вона нв поверхні - вісім років війни , загарбані рашкою українські землі , а " дружні нам німці" лопотять про надання нам допомоги у випадку російської агресії , а самі з рашкою як рідні сестри((((( Мати таких " друзів" - ворогів не треба (((
05.02.2022 20:51 Ответить
слушай, дорогой.
козырь высылает шифровки в москву, - немцы виноваты?
ты врага ищи под носом, а не в далеких странах, а как найдешь - так тебя и зауважают.
05.02.2022 21:00 Ответить
Що ж це ти дорогой так швидко тон поміняв ? Мені ворогів шукати потреби не має , вони себе так як ти самі палять ! Бувай , великий дружок германців , з русешвайне душком !
05.02.2022 21:40 Ответить
ти или ребенок, который не может понять прочитанное

или рублевый тролль
06.02.2022 06:58 Ответить
Все простіше - просто ти проксисерверний ботик ((
06.02.2022 10:13 Ответить
ясно
рублевый тролль
хотя, может и гривне-ермаковый
06.02.2022 10:19 Ответить
Какцапику ))) на мене це не діє ))) А от себе палиш , репетуючи дєржі вара ))
06.02.2022 10:31 Ответить
ясно, ермаковый, свой-родимый
06.02.2022 10:34 Ответить
Израиль отказался давать Украине оружие. Мало того, запретил другим странам передавать израильское оружие Украине. С кем там ЗЕ договаривался о свободной торговле и о предоставлении жидам пенсии?
05.02.2022 13:37 Ответить
израиль пусть гасит иранскую бомбу, нам западного оружия хватит
05.02.2022 13:44 Ответить
Що "гасит", хай ізраїль погасить свої ядерні боєголовки, які має незаконно.
05.02.2022 14:26 Ответить
где-то я это уже слышал, не подскажите где?
05.02.2022 14:30 Ответить
Может ты сначала Беню выдашь, которого Израиль и США ищут?
показать весь комментарий
05.02.2022 15:26 Ответить
Про улучшение отношений с Венгрией он тоже говорил....он много говорит...больше ничего не умеет...
05.02.2022 13:45 Ответить
Да и говорит он "так себе". Переводчики плачут.
05.02.2022 14:02 Ответить
Правильно, не каждый сможет перевести с биполярного украинского.....
05.02.2022 14:05 Ответить
Иде ви таки видели от даже на минуточку отам биполярный та ещё и украинский? Отвратительная помесь русского с ивритом и сленгом криворожской шпаны из ротового отверстия морального урода научившегося кривляться перед дворовыми шоб не получить саечку или там до примера пенделя. И фсёёёё.
05.02.2022 14:32 Ответить
Да Вы просто историю Израиля плохо знаете.Израиль создало СССР и его жителей выходцев из совка составляет более чем 90%.Да и где еще скрываться совковым и ********** ублюдкам если не в Израиле?
05.02.2022 14:11 Ответить
От падлюки. А як Сталин им оружие давал в1949 для войны з арабами, так бегали з его портретами по Тель-Авиву.
05.02.2022 14:21 Ответить
Я лично не знаю такого государства, как "Израиль". Есть временно оккупированные евреями территории арабов в Палестине.
05.02.2022 14:29 Ответить
классическая коломойско-кремлевская позиция
05.02.2022 15:27 Ответить
А граждане израиля сидят в Верховней Раде и качают бабло из Украины.
Один Рабинович чего стоит.
05.02.2022 14:34 Ответить
Так мы их здесь укрываем, в Израиле бы их на кичу уже засадили, а Коломойского американцам бы передали.
05.02.2022 15:30 Ответить
Боґя, мы в курсе что вы их здесь укрываете
07.02.2022 16:00 Ответить
А азербайджанцям дав. І безпілотники, і **********. Тут головне дозволити цим іудеям будувати у Бабиному Яру все, що душа забажає. І до цадика Нахмана пускати десятками тисяч.
05.02.2022 14:52 Ответить
Изриалитяне в твиттере пишут, что на иврите нигде сообщений об этом нет. Мало того, их руководство вроде как обещает поддержать Украину.
Где правда - хз.
06.02.2022 01:21 Ответить
Є ще люди у Німеччині
Для початку можна було би дозволити іншим країнам постачати зброю німецького походження до України, вони чекають лише цього дозволу...
05.02.2022 13:38 Ответить
Вал Мишель

Невестка пропагандона Киселя оказалась порноактрисой.

Невесткой пропагандона Дмитрия Киселёва, который предлагал закапывать сердца геев, оказалась порноактриса-лесбиянка Олеся Киселёва aka Bendy Q / Britney S / Lesya Bender. Спалилась она, как обычно, по родинкам. Не помогли даже накачанные сиськи и губы.
05.02.2022 13:38 Ответить
Карабины Маузер К-98 пистолеты-пулеметы Фольмер Мп-40?
Или это уже перебор и рассчитывать на столь современное оружие не стоит?
05.02.2022 13:38 Ответить
Получим "Максимы", а патроны к ним, когда паРашка нападет...
05.02.2022 13:40 Ответить
Лиха беда начало.
05.02.2022 13:44 Ответить
А я бы не стал опускаться до кацапских пропагандонов, которые тоже одного депутата найдут и раздувают во всех своих, просто Господи "СМИ". Германия уже себя показала, все остальное - софистика!
05.02.2022 13:57 Ответить
05.02.2022 14:00 Ответить
Мы поняли.Частично- это стрелкотня без ударников,пушки без затворов,гранаты без запалов и т.д.
05.02.2022 14:09 Ответить
Україні пора вже призупинити вести пусті переговори з фашистами, і так як вони підтримують Рашу, війти з мінського формату
05.02.2022 14:11 Ответить
"с фашистами", ну-ну, продолжай-развивай, бредятину
06.02.2022 07:18 Ответить
Да Герамния просрала ЕС,страны присоеденившиеся к ЕС в надежде на Германию уже поняли что и они будут преданы Германией как и Украина.Грядет новое объединение первой ласточкой которого является Украина-Польша и Великобритания вот и своими высерами хотят спасти ЕС который благодаря им себя исчерпал.Перемудрили сами себя.
05.02.2022 14:17 Ответить
P.S.Украина убогая которая не прогнулась перед ********** мокшандией в испитании оказалась более надежной чем зажиточная Германия к которой стремились страны убегавшие от совка в надежде что немцы их защитят а они на всех наложили.
05.02.2022 14:24 Ответить
геополитик сливка - немцы - обманщики
06.02.2022 07:20 Ответить
геополитик сливка, а козырь враг или обманщик?
06.02.2022 07:22 Ответить
Наведите примеры когда немцы небыли обманщиками из истории еще из крестовых походов?
А на счет стратега скажу так,верить безоговорочно немцам нельзя так как арийские амбиции у них в крови,как у цыган воровство.А страны бывшего Варшавского договора и бывших окупированых и разделеных стран между СССР и Германией стран которые потянулись к так званой свободной Европе уже видят что в критические моменты их сдадут именно те на кого имели надежду,тоесть Германию.
Пойди ***** на Польшу или прибалтийские страны реакция Германии была бы точно такая,ведь не на Германию то ***** вторгается.
06.02.2022 08:54 Ответить
германия запретила трансляцию РТ у себя в стране,
нам бы запретить участников вагнергейта и
заняться своими кротами и троллями, а не винить германию, которая не угрожает своими войсками на границе Украины
06.02.2022 09:29 Ответить
"к так званой свободной Европе"

эта фраза - контрольная
06.02.2022 09:31 Ответить
геополитик сливка - немцы - враги
06.02.2022 07:19 Ответить
Шо? Дробовики без прикладів?
05.02.2022 14:20 Ответить
Цей герр совєцьку окупацію пережив у іншій країні? 🤔 Виглядає на те, що його бабцю кацапи не ґвалтували.
05.02.2022 14:23 Ответить
Дотих горщиків що пообіцяли додадуть ще й ручки для комплектації і будуть частково вагітними. Світ вже побачив що ви за лайно і знає що від вас очікувать.
05.02.2022 14:29 Ответить

https://mil.in.ua/uk/news/markobook-konvertuye-kovidnu-tysyachu-dlya-povernys-zhyvym-ta-gospitalyeriv/ Markobook конвертує «ковідну тисячу» для Повернись живим та Госпітальєрів
05.02.2022 14:35 Ответить
Немцы исправляются. Спасибо и на этом. А еще я думаю,не зря все это. Видно раху решили окончательно извести всем миром. Раньше еще колебались.
05.02.2022 14:52 Ответить
Це ,як потрони будуть проварювать!?
05.02.2022 16:13 Ответить
Змилувався Бог над раком, причепив йому хвіст.
05.02.2022 16:14 Ответить
Ну как давать, будут менять на дешёвую скумбрию.
05.02.2022 18:45 Ответить
"то есть, скорее, оборонительное оружие"
Дайте жирафу жену антилопу
05.02.2022 19:49 Ответить
Владимир Высоцкий - Песенка про жирафа и антилопу https://youtu.**************
05.02.2022 19:51 Ответить
 
 