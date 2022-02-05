РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8773 посетителя онлайн
Новости Война
53 570 251

"Представители" ОРДЛО уверяют, что Ермак в Париже обязался рассмотреть их предложения, - СМИ

"Представители" ОРДЛО уверяют, что Ермак в Париже обязался рассмотреть их предложения, - СМИ

В преддверии заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 8-9 февраля "представители" ОРДЛО Н.Никонорова и В.Дейнего обратились к спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ послу Микко Киннунену с письмом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Как отмечает издание, в этом документе, имеющемся в распоряжении редакции, они утверждают, что, по информации, полученной ими от российской стороны, на встрече в Париже 26 января 2022 года на уровне политических советников "украинская сторона под гарантии Германии и Франции взяла на себя обязательство представить в Контактную группу свою письменную реакцию на все имеющиеся на столе переговоров предложения по всеобъемлющему мирному урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями с целью начать с нами предметный и конструктивный диалог по их обсуждению и согласованию".

В частности, речь идет в том числе о "видении" и "концептуальных подходах" террористических образований "ЛНР" и "ДНР" "к параметрам будущего режима (особого статуса)", которые подробно изложены в направленном ими в ТКГ 8 октября 2020 года и обновленном 23 сентября 2021 проекте "Плана действий (Дорожной карты) по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями".

В письме Дейнего и Никонорова также пишут: "Исходим из того, что к предстоящему заседанию Контактной группы 9 февраля 2022 года получим от украинской стороны письменные позиции по нашему проекту Дорожной карты".

Совместные предложения Никоноровой и Дейнего к заседанию ТКГ и ее рабочих групп 8 и 9 февраля 2022 года содержат, в том числе, и такой пункт: "Представители ОРДЛО до 16 февраля 2022 года должны представить в Рабочую группу по политическим вопросам доработанный проект Плана ОРДЛО с учетом позиции Украины, указанной в пункте 1.1.2 настоящего раздела, либо представить свои возражения на предложения Украины". "Представители" незаконных образований также предлагают рабочей группе по политическим вопросам к очередному заседанию ТКГ 2 марта 2022 года "на основании представленных Украиной и ОРДЛО позиций определить вопросы, по которым у сторон имеются разногласия, и составить перечень наиболее значимых разногласий для рассмотрения на заседании ТКГ".

Читайте также: Появилась надежда на деэскалацию и мирное урегулирование ситуации вокруг Украины, – Зеленский

Кроме того, "представители" марионеточных пророссийских режимов предполагают, что "в целях дальнейшего восстановления доверия между Украиной и ОРДЛО в области безопасности Украина обеспечит незамедлительное принятие всех необходимых мер для освобождения и возврата на территорию ОРЛО задержанного Украиной представителя ОРЛО в СЦКК А.Косяка".

На заседании же гуманитарной подгруппы ТКГ Никонорова и Дейнего предлагают "принять к сведению" "обязательство Украины не позднее 16 февраля 2022 г. представить в Рабочую группу по экономическим вопросам предложения по снятию экономической блокады и восстановлению социально-экономических связей с ОРДЛО".

"Хочется верить, что марионетки Кремля, как это чаще всего бывает, в своем письме официальному представителю ОБСЕ в ТКГ М.Киннунену выдают желаемое за действительное. Однако хотелось бы полной ясности по этим крайне важным для Украины вопросам. Ведь в случае, если "представители" ОРДЛО не лгут, то получается, что в Париже украинская сторона, по сути, пообещала не только сесть за один стол переговоров с "представителями" незаконных пророссийских образований, чего долгое время упорно добивается Кремль, но даже представить "письменную реакцию" на все предложения ОРДЛО уже к 9 февраля. Это, по сути, будет означать де-факто признание Украиной субъектности ОРДЛО как стороны переговоров и стороны конфликта, то есть, признание, что конфликт на Донбассе является внутренним, а не межгосударственным", - отмечает издание.

ZN.UA также просит считать эту публикацию официальным информационным запросом к главе украинской делегации на переговорах в Париже 26 января 2022 г. в "нормандском формате" на уровне политических советников руководителю ОПУ А.Ермаку и предоставить исчерпывающие ответы на следующие вопросы:

- Взяла ли украинская сторона на встрече в Париже 26 января 2022 г. на себя обязательство предоставить свои письменные позиции по "проекту Дорожной карты" авторства "представителей" ОРДЛО?

- Намерена ли украинская сторона обеспечить "незамедлительное принятие всех необходимых мер для освобождения и возврата на территорию ОРЛО задержанного Украиной представителя ОРЛО в СЦКК А.Косяка"?

- Взяла ли украинская сторона на себя обязательство не позднее 16 февраля 2022 г. представить в Рабочую группу по экономическим вопросам предложения по снятию экономической блокады и восстановлению социально-экономических связей с ОРДЛО?

Читайте также: Встреча советников лидеров Нормандской четверки планируется на следующей неделе, - Кулеба

"Отсутствие публичного ответа на наш запрос будем считать подтверждением утверждений, изложенных в письме В.Дейнего и Н.Никоноровой", - резюмирует издание.

Автор: 

нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1314) ОРДЛО (246)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+93
Єрмак-не "українська сторона"! Україна-не Єрмак!
показать весь комментарий
05.02.2022 14:12 Ответить
+86
А Єрмак хто такий щоб щось комусь обіцяти чи зобовязуватись?
показать весь комментарий
05.02.2022 14:13 Ответить
+75
Это уже никого не удивляет...
показать весь комментарий
05.02.2022 14:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
3 этап:

Восстановление территориальной целостности Украины, после которой у жителей ОРДЛО появится

Возможность получать выплаты и компенсации за разрушенное жилье.

Жители получат амнистию, возможность детям учиться на родном??? языке???.

Будет действовать запрет на люстрацию !!!!!
показать весь комментарий
05.02.2022 23:47 Ответить
У нас (у НППЕ) также имеется альтернативный? Законопроект о переходном периоде
Для КАБМИНА!

Мы готовы помогать государству!

Дата публикации 1 февраля 2022г !!!
Кто хочет ознакомится - NPPE. ORG. UA



Смотрите на Ютуб

https://www.youtube.com/watch?v=UxLglegicB8

показать весь комментарий
05.02.2022 23:49 Ответить
Глядя и слушая Сивоху , сложилось впечатление, что представлял он этот опус от имени и по поручению... догадайтесь от кого...

Такой себе вброс в массы . С чего то же надо надо начинать.

Посмотрите, у вас будет такое же впечатление
показать весь комментарий
05.02.2022 23:55 Ответить
добре, що ЗЕрмак - ніхто і може розглядати будь-що від будь-кого, і це не призведе до жодних результатів чи наслідків!
показать весь комментарий
06.02.2022 00:49 Ответить
ermak-NIXTO !
показать весь комментарий
06.02.2022 01:00 Ответить
Внезапно))
показать весь комментарий
06.02.2022 04:25 Ответить
Эту так называемую ТКГ, разогнать к чертям собачьим, как пособников террористов, за легализацию террористических банд л/днр, участники ТКГ это преступники и пособники террористов их нужно судить за гос. измену. А ермак и его сородичи- убийцы украинцев, никонорова, дейнего, и прочий биомусор из руSSкого мира должны быть ликвидированы.
показать весь комментарий
06.02.2022 04:42 Ответить
вову зеленого послать на стажировку в ИЗРАИЛЬ . там ему расскажут как евреи ведут ..переговоры.. с палестинскими террористами
показать весь комментарий
06.02.2022 06:43 Ответить
Вовку послать в израиль, не надо так шутить, оно не обучаемое, дурака учить, что мертвого лечить
показать весь комментарий
07.02.2022 07:42 Ответить
Якщо за слимака зе ще хтось голосував і його дії типу легітимні (хоча за них він ще буде перед судом відповідати), то дєрьмака (завгоспа по суті) ніхто від імені України не уповноважував робити будь-які заяви. І за зраду (вагнерівці), перевищення і узурпацію влади цей персонаж точно сяде.
показать весь комментарий
06.02.2022 06:29 Ответить
и как это вашу зеленую мать понимать ---- там в лугандоне вся верхушка сепаров с паспортами северной бензоколонки и партбилетами ..единой русни.. это знают все . даже ..кандидат наук.. кыва-шизонутый . не знает только вова ..полшестого . что в дыныры уже 800 000 паспортов ***** роздал --- вот когда на центральной площади донецка сложат все эти аусвайсы и сожгут . тогда и пагаварим
показать весь комментарий
06.02.2022 06:31 Ответить
Вже вкотре пишу-Мінськ, як і нормандський формат, себе віджив. Саме завдяки жабоїдам і німакам, основним "батькам і натхненникам" нормандського формату з їхнім вічним "занепокоєнням" розв'язало руки пуйлу і сталось те, що сталось. І світ це побачив і зрозумів...нарешті. Та і Україна вже не та. Якщо і вирішувати щось дипломатично потрібна нова площадка з новими учасниками -США, Британією та навіть з Туреччиною. Світова спільнота повинна показати своє ставлення до пуйла.
А Єрмак може"розглянути" постачання паперу і скрепок...по скидці для ордло, тільки і всього. Та і за це можна притягнути...за розтрату державного майна.
показать весь комментарий
06.02.2022 07:01 Ответить
єрмака и всіх ждунів путіна депортувати на ордло назавжди,можете захопити і бєню з його опг і зеленим поцонариком
показать весь комментарий
06.02.2022 07:02 Ответить
депортувати. тільки не в ОРДЛО, а у Жовті Води на шахту з видобутку палива до ядрьоних реакторів. нехай тепер приносять користь не запарєбріку, а Україні. і все оте шобло зібрати до однієї бригади з одним планом. нехай там дивляться одне на одного, хто сачкувати буде і хто там буде чужу норму тягти "за компот".
показать весь комментарий
06.02.2022 18:49 Ответить
вава заявляв , що він прийшов з д"Єрмаком , з ним разом і піде , але є пропозіція : щоб гнати глиста Роялисту ПОТРІБНА клізма !!!
показать весь комментарий
06.02.2022 08:41 Ответить
так, клізма! відро скипідару з патефонними голками...
показать весь комментарий
06.02.2022 18:51 Ответить
ярмак и зе - вороги ниции!
показать весь комментарий
06.02.2022 11:00 Ответить
Хіба не соромно в Парижі обіцяти одне, а в Києві на 180град. інше, може вас обрехали, зробіть на весь Голос звернення.
показать весь комментарий
06.02.2022 11:14 Ответить
Сором??? Це не про них.
показать весь комментарий
06.02.2022 11:35 Ответить
Ось і підтвержується інформація про те, що Шмаркля хоче підписати капітутуляцію. Тобто мир любою ціною. І все тільки заради того щоб перезбратися на новий срок і далі грабувати Україну.
показать весь комментарий
06.02.2022 11:32 Ответить
І це пояснює агресивну антизахідну риторику цієї жи@дівської влади, яка лунає останнім часом від її представників.
показать весь комментарий
06.02.2022 11:34 Ответить
другий термін? смієтеся? у мене стійке передчуття, шо воно й першого терміну не висидить. гопнік же ж чітко сказав зеленим шмарклям: "РАСТОВ -- НЄ РЄЗІНАВИЙ !"
показать весь комментарий
06.02.2022 18:55 Ответить
Мне ваще реально накакать , что заявляют представители ордло! вот еще бы я слушал!!
показать весь комментарий
06.02.2022 11:33 Ответить
Потом когда-то опять соберется ТСК во главе с Безуглой, которая заявит, что Ермак опять не имел права представлять Украину на этих переговорах, а Зеленского там не было.
И сделает вывод, что никто не виноват из власти в сливе Украины.
показать весь комментарий
06.02.2022 12:59 Ответить
Вас тролять, а ви на вуха локшину навішали. Повірити гопникам - це себе не поважати.
показать весь комментарий
06.02.2022 14:18 Ответить
Это я тебя потролил, а ты уши развесил, еще и поучаешь.
Ты научись сначала сам себя уважать, недонаполеон
показать весь комментарий
06.02.2022 15:17 Ответить
Вони, гопники, навіть брехати не навчились. А ще зібрались керувати черговою абхазією.
показать весь комментарий
06.02.2022 14:21 Ответить
та ніхто там нічим не збирається керувати; керувати (як і зара) будуть з кремля. а у Києві зара керують не зєлєбобіки, а волохата бабуся коломойша.
показать весь комментарий
06.02.2022 19:03 Ответить
Прям, як США дало гарантію ..... ...йлу про нерозширення НАТО !! З ким поведешся, від того й наберешся. Брехні.
показать весь комментарий
06.02.2022 14:24 Ответить
При владі явні вороги українського народу. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
показать весь комментарий
06.02.2022 15:39 Ответить
Как то непонятно: ***** с бульбофюрером рассказывают про готовящееся "нападение" Украины на донбабве, а даунбасцы рассказывают про выполнение их каких то письменных претензий. Кто то из них один бреше или как всегда вместе брешут?
показать весь комментарий
06.02.2022 16:37 Ответить
Маю надію побачити суд над цим запроданцем коли-небудь у найближчому майбутньому. В зв'язку з державною зрадою.
показать весь комментарий
06.02.2022 22:02 Ответить
Зюзя держит рядом с собой крота Ермака. Да и сам он на кого работает?
Европа и США помогают нам, а Зю им дули в кармане держит
показать весь комментарий
06.02.2022 23:48 Ответить
Глава ОП Ермак - агент ГРУ РФ, уши и глаза Москвы в Украине, - офицер КГБ СССР Швец. ВИДЕО

Бывший офицер советского КГБ Юрий Швец назвал главу Офиса Президента Андрея Ермака "ушами и глазами Москвы" и заявил о его причастности к организации "вербовочной" встречи Владимира Зеленского с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане и возбуждением уголовного дела против нынешнего президента США Джо Байдена Украине.

показать весь комментарий
06.02.2022 23:58 Ответить
вот, дермо... коцапское, вонючее
показать весь комментарий
07.02.2022 01:50 Ответить
сколько можно терпеть этого чудилу, куда смотрит контрразведка мля? 8
показать весь комментарий
07.02.2022 01:52 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 02:36 Ответить
Ті, хто в 2019 голосували за Зеленського і "Слуг народу" - не мали розуму.
Ті, хто і в 2022 підтримують цю ЗЕлену Бенямафію - не мають совісті.
Ті, хто і на наступних виборах голосуватимуть за них - не мають серця.😡
показать весь комментарий
07.02.2022 02:42 Ответить
У Зеленского любимое животное это кроты.
показать весь комментарий
07.02.2022 04:26 Ответить
У меня сосед , хороший мужик, таксист, можно его уполномочить, что нибудь подписать, и то лучше будет
показать весь комментарий
07.02.2022 07:45 Ответить
если дерьмак на самом деле офицер, то честные офицеры стреляются... но так как душа у него дерьмовая, то зассыт этот сцуцырон застрелиться...
показать весь комментарий
07.02.2022 07:54 Ответить
Ермак все может:он может брать взятки за должности и это не коррупция,он может праздновать день рождение,одновременно между тостами проводить совещание по застройке резиденции,он вообще за три дня после заболевания короновирусом получил отрицательный тест и приступил к работе...
показать весь комментарий
07.02.2022 12:24 Ответить
Страница 3 из 3
 
 