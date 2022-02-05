"Представители" ОРДЛО уверяют, что Ермак в Париже обязался рассмотреть их предложения, - СМИ

В преддверии заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 8-9 февраля "представители" ОРДЛО Н.Никонорова и В.Дейнего обратились к спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ послу Микко Киннунену с письмом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Как отмечает издание, в этом документе, имеющемся в распоряжении редакции, они утверждают, что, по информации, полученной ими от российской стороны, на встрече в Париже 26 января 2022 года на уровне политических советников "украинская сторона под гарантии Германии и Франции взяла на себя обязательство представить в Контактную группу свою письменную реакцию на все имеющиеся на столе переговоров предложения по всеобъемлющему мирному урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями с целью начать с нами предметный и конструктивный диалог по их обсуждению и согласованию".

В частности, речь идет в том числе о "видении" и "концептуальных подходах" террористических образований "ЛНР" и "ДНР" "к параметрам будущего режима (особого статуса)", которые подробно изложены в направленном ими в ТКГ 8 октября 2020 года и обновленном 23 сентября 2021 проекте "Плана действий (Дорожной карты) по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями".

В письме Дейнего и Никонорова также пишут: "Исходим из того, что к предстоящему заседанию Контактной группы 9 февраля 2022 года получим от украинской стороны письменные позиции по нашему проекту Дорожной карты".

Совместные предложения Никоноровой и Дейнего к заседанию ТКГ и ее рабочих групп 8 и 9 февраля 2022 года содержат, в том числе, и такой пункт: "Представители ОРДЛО до 16 февраля 2022 года должны представить в Рабочую группу по политическим вопросам доработанный проект Плана ОРДЛО с учетом позиции Украины, указанной в пункте 1.1.2 настоящего раздела, либо представить свои возражения на предложения Украины". "Представители" незаконных образований также предлагают рабочей группе по политическим вопросам к очередному заседанию ТКГ 2 марта 2022 года "на основании представленных Украиной и ОРДЛО позиций определить вопросы, по которым у сторон имеются разногласия, и составить перечень наиболее значимых разногласий для рассмотрения на заседании ТКГ".

Читайте также: Появилась надежда на деэскалацию и мирное урегулирование ситуации вокруг Украины, – Зеленский

Кроме того, "представители" марионеточных пророссийских режимов предполагают, что "в целях дальнейшего восстановления доверия между Украиной и ОРДЛО в области безопасности Украина обеспечит незамедлительное принятие всех необходимых мер для освобождения и возврата на территорию ОРЛО задержанного Украиной представителя ОРЛО в СЦКК А.Косяка".

На заседании же гуманитарной подгруппы ТКГ Никонорова и Дейнего предлагают "принять к сведению" "обязательство Украины не позднее 16 февраля 2022 г. представить в Рабочую группу по экономическим вопросам предложения по снятию экономической блокады и восстановлению социально-экономических связей с ОРДЛО".

"Хочется верить, что марионетки Кремля, как это чаще всего бывает, в своем письме официальному представителю ОБСЕ в ТКГ М.Киннунену выдают желаемое за действительное. Однако хотелось бы полной ясности по этим крайне важным для Украины вопросам. Ведь в случае, если "представители" ОРДЛО не лгут, то получается, что в Париже украинская сторона, по сути, пообещала не только сесть за один стол переговоров с "представителями" незаконных пророссийских образований, чего долгое время упорно добивается Кремль, но даже представить "письменную реакцию" на все предложения ОРДЛО уже к 9 февраля. Это, по сути, будет означать де-факто признание Украиной субъектности ОРДЛО как стороны переговоров и стороны конфликта, то есть, признание, что конфликт на Донбассе является внутренним, а не межгосударственным", - отмечает издание.

ZN.UA также просит считать эту публикацию официальным информационным запросом к главе украинской делегации на переговорах в Париже 26 января 2022 г. в "нормандском формате" на уровне политических советников руководителю ОПУ А.Ермаку и предоставить исчерпывающие ответы на следующие вопросы:

- Взяла ли украинская сторона на встрече в Париже 26 января 2022 г. на себя обязательство предоставить свои письменные позиции по "проекту Дорожной карты" авторства "представителей" ОРДЛО?

- Намерена ли украинская сторона обеспечить "незамедлительное принятие всех необходимых мер для освобождения и возврата на территорию ОРЛО задержанного Украиной представителя ОРЛО в СЦКК А.Косяка"?

- Взяла ли украинская сторона на себя обязательство не позднее 16 февраля 2022 г. представить в Рабочую группу по экономическим вопросам предложения по снятию экономической блокады и восстановлению социально-экономических связей с ОРДЛО?

Читайте также: Встреча советников лидеров Нормандской четверки планируется на следующей неделе, - Кулеба

"Отсутствие публичного ответа на наш запрос будем считать подтверждением утверждений, изложенных в письме В.Дейнего и Н.Никоноровой", - резюмирует издание.