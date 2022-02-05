РУС
"Нельзя зарабатывать на "Газпроме" и на германском государстве одновременно", - Шредера призвали отказаться от государственных благ

Планы экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера быть избранным в наблюдательный совет российского газового гиганта "Газпром" вызвали массовую критику на его родине со стороны политиков и граждан.

Реакцию отследило издание Bіld, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока российский правитель проводит политику массированной агрессии на границе с Украиной, сплачивает сотни тысяч российских солдат, а Запад клянется в единстве в случае возможного вторжения, Шредер получает соблазнительное предложение от своего ближайшего друга Путина – в российской государственной компании "Газпром", – говорится в статье.

Эта новость подверглась массовой критике со стороны различных политических сил и Ассоциации налогоплательщиков ФРГ, призвавших Шредера отказаться от благ, которые он получает в Германии как бывший глава правительства.

Читайте также: Экс-канцлера Германии Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома"

"Я обращаюсь к господину Шредеру с просьбой отказаться от предоставленного государством офиса, сотрудников и служебного автомобиля. Он лоббирует интересы российского бизнеса с помощью финансируемой налогами немецкой инфраструктуры", - заявил вице-президент ассоциации Михаэль Егер.

Заместитель генерального секретаря ХСС Флориан Ган подчеркнул, что "бывший канцлер от СДПГ не может зарабатывать на "Газпроме" и германском государстве  одновременно. Каждый, кто выбирает путь служить интересам Путина, вредит Германии и не достоин своей должности".

Депутат Бундестага от партии "Зеленых" Клаудия Мюллер заявила: "Еще раз становится ясно, чьи интересы представляет Шредер, интересы российской олигархии вокруг Путина. Это должно иметь последствия".

Читайте также: Экс-канцлер Германии Шредер обвинил Украину в "бряцании оружием"

Глава региональной группы ХСС в Бундестаге Стефан Мюллер также назвал поведение Герхарда Шредера таким, что вредит Германии. "Нужно провести межпартийные переговоры об изъятии оргтехники. Тот, кто позволяет себе платить автократам, не нуждается в деньгах от немецких налогоплательщиков. Мы должны разработать правила деловой деятельности бывших немецких канцлеров", – сказал депутат парламента.

Такое же мнение высказала член Свободной демократической партии (входящей в правящую коалицию), председатель Комитета по вопросам обороны Мари Агнесс Штрак-Циммерманн. "Пора подумать конкретно о том, чтобы изъять оборудование у Герхарда Шредера, предоставленное ему как экс-канцлеру. Он наносит ущерб стране, которой предназначен служить, и охотно принимает более чем хорошую плату от автократа", - заявила политик.

Как сообщалось, 77-летний Шредер уже является главой комитета акционеров Nord Stream AG и президентом совета директоров Nord Stream 2 AG, а также председателем наблюдательного совета российской государственной энергетической компании "Роснефть" (с 2017 года, его переизбрали на эту должность только в начале июня 2021 года). Накануне стало известно, что друга президента России Путина выдвинули кандидатом в состав наблюдательного совета госкомпании "Газпром", годовое общее собрание которого запланировано на 30 июня. Шредер должен заменить Тимура Кулибаева, зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Шредер является единственным иностранным кандидатом в списке.

Читайте также: Шредер подает в суд на газету Bild, в которой Навальный назвал его "мальчиком на побегушках у Путина"

Шредер является активным лоббистом российских интересов, он недавно обвинил Киев в "бряцании саблями", раскритиковал требования Украины по поставкам оружия, а также давно требует отмены санкций против РФ. Экс-политик также обвинил НАТО в развертывании российских войск на границе с Украиной.

Автор: 

Газпром (3188) Германия (7282) путин владимир (32217) россия (97292) Шредер Герхард (71)
Топ комментарии
+32
Шредер = Ю.Тимошенко
Деньги не пахнут. Нет Родины, нет, совести, нет чести. Есть только выгода от газового пердежа
показать весь комментарий
05.02.2022 14:39 Ответить
+15
Немцы, да какал он на вас и ваши призывы баварскими колбасками. С горкой. Да и германия стала не лидером Европы, а просто *******.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:46 Ответить
+13
А вороги України партія зажопників утримується платниками податків і всі мовчать.Таке враження що ***** загрожує всім країнам окрім України.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:40 Ответить
Шредер = Ю.Тимошенко
Деньги не пахнут. Нет Родины, нет, совести, нет чести. Есть только выгода от газового пердежа
показать весь комментарий
05.02.2022 14:39 Ответить
в тему: На брюхе перед убийцей: чем платит Германия за место Шредера в Газпроме

https://www.youtube.com/watch?v=FeEvzNmY67g
показать весь комментарий
05.02.2022 15:26 Ответить
Аякже, якже Тимошенко не обісрати. А ти не хочеш його порівняти з порошенком та ліпецькою фабрикою? Чи у Юльки в рашці заводи як у нього? Шоколадні аферисти.
показать весь комментарий
05.02.2022 16:52 Ответить
Тимошенко могла подать в суд на Украину и выиграть его спокойно, за то, что ее посадил Янукович. Но https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/11/7251202/ она подала в суд на американских адвокатов, что сфальсифицировали против нее сведения, на основании которых ее и посадили и выиграла у этой адвокатской конторы !
Так что не нужно тут с больной головы на здоровую свои фантазии распространять.
показать весь комментарий
05.02.2022 17:02 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 19:11 Ответить
А вороги України партія зажопників утримується платниками податків і всі мовчать.Таке враження що ***** загрожує всім країнам окрім України.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:40 Ответить
Немцы, да какал он на вас и ваши призывы баварскими колбасками. С горкой. Да и германия стала не лидером Европы, а просто *******.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:46 Ответить
После того как ты выбрал ЗЕшмарклю кацапскую подстилку.....откровенного предателя и украинафоба....Шрёдера и немцев упрекать просто смешно. Если тебе какаяразница,перестать стрелять и колени перед куйло...то почему немцы виноваты???Вчера вроде были венгры и китайцы ....странная ЛОГИКА обиженного ребенк))
показать весь комментарий
05.02.2022 15:56 Ответить
Ню ню, вы мистеру картошке, уже все цветы подарили?
показать весь комментарий
05.02.2022 16:36 Ответить
Это привычка в чужие разговоры своё жало засунуть....или ты просто решила за парня своего заступиться?( цветочки не колениперед куйло которые ты выбрал,терпила из ЗЕборделя...ржустебянемогу)
показать весь комментарий
05.02.2022 17:28 Ответить
Да мы выбрали и мы можем выбрать другого, а вы как были сцикунами и терпилами так ими и останитесь
показать весь комментарий
05.02.2022 18:37 Ответить
5 раз за гречку ...раз за сериальчик...4000 ойро получил,зебил?)) .. 5 РАЗ лохом это почетней даже .... 73% выбрали как куйло приказал -..с любым кроме Порошенко. Лучше бы у ваших родичей 2 копейки нашлось.....или вы каплей высохли,зебилье продажноеМало вас Янук обул....ЗеБеня довершит начатое.
показать весь комментарий
05.02.2022 19:28 Ответить
Я за клоуна не голосовал, но сделал бы это с удовольствием лишь бы не быть оккупированными трусами как вы
показать весь комментарий
05.02.2022 19:56 Ответить
Идиот! Следующий твой выбор - апостол мунтян или мария деви христос, лишь бы не Порошенко!
показать весь комментарий
05.02.2022 22:12 Ответить
Хрюсская пе@ерация - это выгребная яма планеты, куда стекается всё дерьмо. И это было бы даже не плохо, если бы они молча воняли себе, но ведь паскудники плескаются в дерьме, пытаясь забрызгать все кругом.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:52 Ответить
двуличные пи**расы. почему швайнмайеру нельзя в "грязьпром", а трубу из паРашы от того же "грязьпрома" тянуть можно? это называется попыткой делать хорошую мину при плохой игре.
показать весь комментарий
05.02.2022 15:01 Ответить
Подонок!
показать весь комментарий
05.02.2022 15:14 Ответить
Первый "пошел"... Анжеле приготовиться !
показать весь комментарий
05.02.2022 15:15 Ответить
Чтобы немец да отказался сам добровольно от каких-либо благ?
Да он за сосиску лишнюю удавится, а вы его просите от шарового офиса с охраной отказаться...
показать весь комментарий
05.02.2022 15:19 Ответить
Зря обращаются…..Шрёдер - наглый и без морали…..
показать весь комментарий
05.02.2022 15:20 Ответить
удивительно, что оказывается в германии есть нормальные люди...
показать весь комментарий
05.02.2022 15:23 Ответить
Что,еще до сих пор не поняли что они акционеры,тоесть собственники отрезка трубы?И даже покинув пост в управлении директоров всеравно труба будет являтся их собственностью.Да вот только никто не обращает внимание на то что как в СП-1 так и в СП-2 вкладывались средства ЕС а собственниками стали Шредер СП-1 и Меркель СП-2.Интересно кто там представляет Австрию.
показать весь комментарий
05.02.2022 15:24 Ответить
Друг *****? У него нет друзей, только приближенные к корыту, подельники и полезные инструменты. И еще 140млн рабов.
показать весь комментарий
05.02.2022 15:26 Ответить
Шредер-политическая шлюха!
показать весь комментарий
05.02.2022 15:29 Ответить
кремлядь, ординська шльондра. щоб ти вдавилося...

показать весь комментарий
05.02.2022 15:38 Ответить
Ого. Чувак в дирекции Роснефти с 2017, а возбудились по этому поводу только сейчас? Что-то пинг долгий у немцев.
показать весь комментарий
05.02.2022 15:46 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/5/f/d/8/5fd83444b0fe6ce2e0e5e4e6b0dc7d08/original.jpghttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=228082019532326&set=p.228082019532326&type=3&__cft__[0]=AZWfKSI2MC6E-swE-6cd-CRQaQ_UlsS4cYy88y19qrvufhabowu6OLdfFKCzZbhuEQTY1hyXYSK1jsCPpdFcuHZmbxF8MQGMCCTsQhxNNBL9kbU65gaICT3Lnp40-PcD7by4ZoKKIUk3kMUrFbrC83_vB3DnZwxAlvzB6ZemtJkkFQ&__tn__=R]-R .
показать весь комментарий
05.02.2022 15:48 Ответить
Він лобіює інтереси російського бізнесу за допомогою німецької інфраструктури, яка фінансується податками", це ж саме всі роки свого правління виконувала завербований рашистами ексканцлер Меркель
показать весь комментарий
05.02.2022 15:50 Ответить
І хто би на його місці відмовився від благ? Покажіть такого.
показать весь комментарий
05.02.2022 15:51 Ответить
Критика среди немцев такая массовая, правда об этом я узнал на украинском сайте.
показать весь комментарий
05.02.2022 15:57 Ответить
не удивляет что германцы так тепло относятся к засРашке, они 300 лет ей владели и управляли. НО, вонючие финно угорские болота им нужны только для нефти-газа, а остальное они себе не представляют без Украины. это как супермаркет и рядом помойка. с помойки обнимаются и целуются, а из маркета посылают дружно НХ.
показать весь комментарий
05.02.2022 16:22 Ответить
Ну почему же нельзя? Вот, смотрите, у него же получается!
показать весь комментарий
05.02.2022 16:54 Ответить
Если Шрёдера лишат всех пост-канцлеровских коврижек,
это значит, что эпоха "путин-ферштейн" стремительно проходит.
Меркель следующая.
показать весь комментарий
05.02.2022 16:59 Ответить
Меркель так вилизала путлєру дупу за свій останній строк, що заробила на пакет "олл-інклюзів" в ********* незалежно від того, що там відбувається в Німеччині зараз.

Але "фрау Штазі" не подумала, що путлєр - це не людина, а отже виконувати свої обіцянки та надавати "тепле місце" в газпромах - не дуже вже і поспішає. Шредер, он, в 77 років примушений "шустрити" так, що аж курвиться за ним, в його "лоббізмі" інтересів путлєра. І аби щось від путлєра отримати, молоденькій, 67-річній Ангелі ще потрібно багатенько побігати і попрацювати на кремлівського щура.
показать весь комментарий
05.02.2022 18:27 Ответить
Скоро и Меркель всплывет где нибудь в Газпроме.
показать весь комментарий
05.02.2022 17:03 Ответить
О! Неужели до немцев что-то стало доходить? Хорошо бы, если они всмотрятся, во что превратила Германию фрау Риббентроп (некая Макрель), загадившая Германию и всю Европу зверушками со всех континентов и выплачивавшую миллиарды евро на содержание этих "беженцев", не знающих слов "труд" и "работа". Тогда немцы, возможно, и вовсе потребуют ее высылки из страны (но это не точно).
показать весь комментарий
05.02.2022 17:37 Ответить
Бюргери щось запіздозрювали?
показать весь комментарий
05.02.2022 17:44 Ответить
Это жлоб немецкий. А жлобы никогда от благ не отказываются...
показать весь комментарий
05.02.2022 18:05 Ответить
Шрёдер вошёл в историю через "мэм" шредеризация.
Немецкое пиво скисает, а Порше и Мерседес корродируют
раньше положенного, чтобы не видеть этого позора.
показать весь комментарий
05.02.2022 18:09 Ответить
Канцлери рівня Адольфа Гітлера народжуються раз на тисячоліття.
показать весь комментарий
05.02.2022 18:12 Ответить
ото в нього, при наявності купи посад в ************** компаніях ще й державний офіс з машиною від Німеччини?!?

Оце "фрау штазі" (Меркель) загналась. Так лизати дупу путєру - це вже ні в які вопрота не лізе...

Але навіть "критика", бач, іде не від "шкодить інтересам держави Німеччина" а від "на гроші платників податків жирує, жук".
показать весь комментарий
05.02.2022 18:19 Ответить
ох там і концервів московських не менше ніж у нас
показать весь комментарий
05.02.2022 18:50 Ответить
-
показать весь комментарий
05.02.2022 23:20 Ответить
 
 