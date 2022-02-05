"Нельзя зарабатывать на "Газпроме" и на германском государстве одновременно", - Шредера призвали отказаться от государственных благ

Планы экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера быть избранным в наблюдательный совет российского газового гиганта "Газпром" вызвали массовую критику на его родине со стороны политиков и граждан.

Реакцию отследило издание Bіld, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока российский правитель проводит политику массированной агрессии на границе с Украиной, сплачивает сотни тысяч российских солдат, а Запад клянется в единстве в случае возможного вторжения, Шредер получает соблазнительное предложение от своего ближайшего друга Путина – в российской государственной компании "Газпром", – говорится в статье.

Эта новость подверглась массовой критике со стороны различных политических сил и Ассоциации налогоплательщиков ФРГ, призвавших Шредера отказаться от благ, которые он получает в Германии как бывший глава правительства.

"Я обращаюсь к господину Шредеру с просьбой отказаться от предоставленного государством офиса, сотрудников и служебного автомобиля. Он лоббирует интересы российского бизнеса с помощью финансируемой налогами немецкой инфраструктуры", - заявил вице-президент ассоциации Михаэль Егер.

Заместитель генерального секретаря ХСС Флориан Ган подчеркнул, что "бывший канцлер от СДПГ не может зарабатывать на "Газпроме" и германском государстве одновременно. Каждый, кто выбирает путь служить интересам Путина, вредит Германии и не достоин своей должности".

Депутат Бундестага от партии "Зеленых" Клаудия Мюллер заявила: "Еще раз становится ясно, чьи интересы представляет Шредер, интересы российской олигархии вокруг Путина. Это должно иметь последствия".

Глава региональной группы ХСС в Бундестаге Стефан Мюллер также назвал поведение Герхарда Шредера таким, что вредит Германии. "Нужно провести межпартийные переговоры об изъятии оргтехники. Тот, кто позволяет себе платить автократам, не нуждается в деньгах от немецких налогоплательщиков. Мы должны разработать правила деловой деятельности бывших немецких канцлеров", – сказал депутат парламента.

Такое же мнение высказала член Свободной демократической партии (входящей в правящую коалицию), председатель Комитета по вопросам обороны Мари Агнесс Штрак-Циммерманн. "Пора подумать конкретно о том, чтобы изъять оборудование у Герхарда Шредера, предоставленное ему как экс-канцлеру. Он наносит ущерб стране, которой предназначен служить, и охотно принимает более чем хорошую плату от автократа", - заявила политик.

Как сообщалось, 77-летний Шредер уже является главой комитета акционеров Nord Stream AG и президентом совета директоров Nord Stream 2 AG, а также председателем наблюдательного совета российской государственной энергетической компании "Роснефть" (с 2017 года, его переизбрали на эту должность только в начале июня 2021 года). Накануне стало известно, что друга президента России Путина выдвинули кандидатом в состав наблюдательного совета госкомпании "Газпром", годовое общее собрание которого запланировано на 30 июня. Шредер должен заменить Тимура Кулибаева, зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Шредер является единственным иностранным кандидатом в списке.

Шредер является активным лоббистом российских интересов, он недавно обвинил Киев в "бряцании саблями", раскритиковал требования Украины по поставкам оружия, а также давно требует отмены санкций против РФ. Экс-политик также обвинил НАТО в развертывании российских войск на границе с Украиной.