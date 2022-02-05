Боевики с беспилотника атаковали Павлополь - поврежден жилой дом и здание недействующей школы
Сегодня, 5 февраля, боевики сбросили с беспилотника самодельные взрывные устройства на территорию поселка Павлополь под Мариуполем.
Об этом рассказал в комментарии "Новости Донбасса" глава Сартанской военно-гражданской администрации Александр Куркчи, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на территорию Павлополя около 12:15 с беспилотника боевиков были сброшены четыре самодельных взрывных устройства. Удар пришелся на здание школы и жилые частные дома на улице Молодежной.
"Два попали в недействующую школу, повредили крышу. Два упали рядом с жилым домом, в доме повреждены два окна", - рассказал глава ВГА.
Он добавил, что пострадавших вследствие атаки нет. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.
сбить бы их, а еще вызвать "Риперы" и "Байрактары", а не мямлить бы, подумал деятель и жалобно заскулил - Боевики сбросили,а мы приняли(плак-плак)
Неплохо, нету разведки шоб точку взлета сделать отправной точкой делегации к Кобздону.
мы же подкрепляли совок мясом и мозгами, они запомнили.
это так, то шо я бы вспомнил на их месте. ты смотри по истории, браток.
и за каски им кланяться надо, а не за то шо должны были Леопарды давать(рашке то)
- Таке повідомлення українських ЗМІ було-б дуже доречне в такій ситуації, але не при цій владі.