Боевики с беспилотника атаковали Павлополь - поврежден жилой дом и здание недействующей школы

Сегодня, 5 февраля, боевики сбросили с беспилотника самодельные взрывные устройства на территорию поселка Павлополь под Мариуполем.

Об этом рассказал в комментарии "Новости Донбасса" глава Сартанской военно-гражданской администрации Александр Куркчи, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на территорию Павлополя около 12:15 с беспилотника боевиков были сброшены четыре самодельных взрывных устройства. Удар пришелся на здание школы и жилые частные дома на улице Молодежной.

"Два попали в недействующую школу, повредили крышу. Два упали рядом с жилым домом, в доме повреждены два окна", - рассказал глава ВГА.

Он добавил, что пострадавших вследствие атаки нет. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.