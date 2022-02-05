РУС
Боевики с беспилотника атаковали Павлополь - поврежден жилой дом и здание недействующей школы

Сегодня, 5 февраля, боевики сбросили с беспилотника самодельные взрывные устройства на территорию поселка Павлополь под Мариуполем.

Об этом рассказал в комментарии "Новости Донбасса" глава Сартанской военно-гражданской администрации Александр Куркчи, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на территорию Павлополя около 12:15 с беспилотника боевиков были сброшены четыре самодельных взрывных устройства. Удар пришелся на здание школы и жилые частные дома на улице Молодежной.

Смотрите также: Войска РФ сбросили с беспилотника заряд ВОГ на КПВВ "Гнутово". Без потерь. Воина спас металлический жетон, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

"Два попали в недействующую школу, повредили крышу. Два упали рядом с жилым домом, в доме повреждены два окна", - рассказал глава ВГА.

Он добавил, что пострадавших вследствие атаки нет. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Донбасс (26966) Донецкая область (10824) боевые действия (4896)
+16
Даже не удивлен. Школы, больницы и детсады ето первые мишени для рузькогомира. Где там немцы со своей озабоченностью? Ах, да, они же только визжат когда мы росийские гаубицы портим.
05.02.2022 15:35 Ответить
+8
шойговцы не иначе.
сбить бы их, а еще вызвать "Риперы" и "Байрактары", а не мямлить бы, подумал деятель и жалобно заскулил - Боевики сбросили,а мы приняли(плак-плак)

Неплохо, нету разведки шоб точку взлета сделать отправной точкой делегации к Кобздону.
05.02.2022 15:31 Ответить
+8
...продолжается 100500-ое "перемирие" Бубочки.
05.02.2022 15:35 Ответить
Даже не удивлен. Школы, больницы и детсады ето первые мишени для рузькогомира. Где там немцы со своей озабоченностью? Ах, да, они же только визжат когда мы росийские гаубицы портим.
05.02.2022 15:35 Ответить
они павлпольцам каски дадут, чтоб от снарядов защитить
05.02.2022 15:58 Ответить
а что ты хотел?
мы же подкрепляли совок мясом и мозгами, они запомнили.
это так, то шо я бы вспомнил на их месте. ты смотри по истории, браток.
и за каски им кланяться надо, а не за то шо должны были Леопарды давать(рашке то)
05.02.2022 16:56 Ответить
Ну вот как и ожидалось. Если начаись обстрелы и обострение значит ЗЕ и Дерьмак решили поехать на очередные переговоры с окупантами.
05.02.2022 15:37 Ответить
Так то ж хунта,запитайте місцевих,99% підтвердять!
05.02.2022 15:55 Ответить
Какие боевики?, если это делается под командованием оккупационной российской армией, Новоазовск захватили войска российской армии в 2015году, для того чтобы донецкие продажные чиновники могли покупаться в Азовском море.
05.02.2022 15:58 Ответить
Новоазовск не имеет выхода к морю, выход к морю дальше по селам. А Новоазовск захватили, когда русня на Мариуполь двигалась. Но Ахмет с Путькой порешал за бабки и Мариуполь трогать не стали, чтобы татарин заводы не потерял экспортные. Ну а не отдавать же Новоазовск обратно, там дыныра и окопалась. Они и Широкино тогда захватили, которое наши отбили потом.
06.02.2022 09:47 Ответить
на неоккупированную территорию беспилотником сбросили взрывчатку?? на школу?? охренеть просто...
05.02.2022 16:00 Ответить
"... Учні місцевої школи за здану мукулатуру в місцевій "кооперації" вільно купили пару гаубиць і почали стріляти по горобцям. В результаті невмілої стрільби було знищено укріпрайон на неконтрольованій території і вбито пару сотень бойовиків. Розуміємо "озабоченність" російської сторони. Учням поставлені незадовільні оцінки, але це діти нерозумні, тому просимо не надавати цій події розголосу!"
- Таке повідомлення українських ЗМІ було-б дуже доречне в такій ситуації, але не при цій владі.
05.02.2022 16:17 Ответить
https://www.thesun.co.uk/news/17547128/moment-hero-female-ukrainian-sniper-shoots-russian-separatists-dead/ Снайпер ВСУ работает по цели...
05.02.2022 16:36 Ответить
следующий...
05.02.2022 16:57 Ответить
Жми кнопку - зови санитаров!
05.02.2022 17:05 Ответить
А як же протидронові рушниці? Чому не задіяли?
05.02.2022 16:56 Ответить
это меня тут сволочи, заплевали, дня 3 назад, шо школы (НЕ) будет ***** обстреливать...
05.02.2022 17:21 Ответить
 
 