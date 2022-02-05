Судебные споры между бизнесом и налоговой уничтожают инвестиционный климат в Украине, - СМИ
Череда скандалов между госорганами и бизнесом подкосила и так неустойчивый инвестклимат Украины. Суды и максимальная публичность стали последней надеждой бизнеса, чтобы отбиться от "наездов" налоговиков и других проверяющих.
К чему это в итоге приводит и как оценивается инвесторами, говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Планы и обещания политиков по улучшению бизнес-климата в стране часто расходятся с тем, что реально происходит в Украине. По весьма формальной гонке в рейтинге Doing Business, никак не влияющей на настроения инвесторов (да и сам рейтинг осенью прошлого года Всемирный банк решил больше не публиковать), есть место усилению налогового и регуляторного давления на легальный бизнес.
Команда нынешней власти изначально взяла курс на снижение давления на бизнес. И это явно добавляло оптимизма как украинским, так и иностранным компаниям. Еще в конце 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, направленный на уменьшение коррупционных рисков в деятельности проверяющих органов. Закон также устранял дублирование проверок по ряду бизнесов, что должно было несколько приуменьшить запал ревизоров от государства.
Вдобавок по инициативе главы государства парламент принял год назад закон о т.н. "инвестиционных нянях", который должен был способствовать восстановлению инвестиционной активности. В реальности все складывается несколько иначе: давление на бизнес растет, о чем говорят громкие кейсы с участием крупнейших в своих отраслях украинских компаний.
Проверки бизнеса всевозможными органами растут. Если в 2019 году их было 181 тысяча, то в сложный для экономики "ковидный" 2020 год зафиксировано уже 248 тысяч проверок. А по итогу прошлого года еще больше – 254 тысячи, о чем свидетельствуют официальные цифры. Иными словами, когда весь мир во время пандемии искал стимулы для развития бизнеса, в Украине наоборот стали больше проверять предприятия.
Особняком здесь стоит налоговая служба, на которую поступает больше всего жалоб со стороны бизнеса. По информации Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2021 года произошел рекордный с 2018 года скачек обращений с претензиями на работу госорганов – на 50% по сравнению с началом года и на 45% против третьего квартала 2020 года. Подозрительным выглядит и рост внеплановых проверок – в 3 раза (в 2021 году в сравнении с 2018 годом). Все понимают, что внеплановые проверки – сильный инструмент давления на бизнес.
Вызов бизнесу или надавить налогами
Львиная доля обращений – именно жалобы к налоговой. Здесь и уголовные дела, и невыполнение решений суда по регистрации налоговых накладных, и остановка регистрации накладных, и необоснованные налоговые проверки.
Крупному бизнесу удается время от времени отбиваться от фискалов через суд. Как в случае с сетью "АТБ", которую налоговики оштрафовали на 108 млн гривен. В суде компании удалось доказать незаконность требований налоговой.
Еще один пример из ритейла – сеть магазинов "Сильпо", от которой налоговая служба требовала доплатить 230 млн гривен. Лишь в суде компания смогла отбиться от госоргана, подтвердив безосновательность требований фискалов по "лишним" налогам.
Фемида подтвердила и абсурдность претензии налоговых органов к компании "Интерпайп". Налоговая обвинила ее в том, что все покупки металлолома в 2015-2019 годах якобы были фиктивными, что сулило "Интерпайпу" доначислением 2 млрд гривен платежей в госбюджет. И это при том, что для электрометаллургических заводов "Интерпайпа" металлолом является единственным сырьем.
Кроме того, объем закупленного лома полностью соответствовал объему выплавленной стали. Закупки металлолома с нарушениями были практически невозможны еще и потому, что это международная компания, которую финансируют международные банки, а ее отчетность подтверждена международным аудитом.
Резонанс в прошлом году получила история с доначисление задним числом медицинской компании "Синево" более 1,1 млрд гривен налогов. Компания, как утверждала налоговая служба, при проверке не представила все документы, подтверждающие ее расходы.
Лишь после того, как скандал стал публичным и вопросом занялись политики, налоговая отменила свое решение, пообещав провести новую проверку. Ошибочное доначисление объяснили "вероятно, дискоммуникацией со стороны налоговых органов на низовом уровне".
Несколькими месяцами ранее госорганы попали еще в один громкий скандал. На этот раз отличилось отделение Госпотребслужбы в Харьковской области, которое наложило штраф на "Новую почту" в сумме 326 млн гривен. В бизнес-среде этот штраф восприняли как вопиющий по своей абсурдности и неадекватности, поскольку его наложили на основании жалобы получателя посылки на сумму 500 гривен. Речь шла о поврежденном при доставке аквариуме.
Когда история попала под пристальное внимание власти и медиа Госпотребслужба в итоге свое решение отменила. Выяснилось, что проверки отделений НП были проведены с нарушениями, а штраф не учитывал принцип пропорциональности нарушения и наказания.
Уже в этом году проблемы с госорганами продолжились у крупнейшего металлургического предприятия страны – меткомбината "Арселор Миттал Кривой Рог" (АМКР) – флагмана приватизации за время независимости Украины.
Налоговая требует от компании доплатить 2,2 млрд гривен, неуплаченных якобы из-за неправильного начисления ренты на добычу железной руды. Из-за этого счета предприятия были арестованы, а против финдиректора возбудили уголовное дело.
Все претензии в компании называют политическим давлением на иностранного инвестора. В отрасли же считают, что требование налоговой абсурдно. Хотя бы потому, что, согласно Налоговому кодексу, рента уплачивается с добытой руды. Тогда как налоговики требуют, чтобы ее уплатили с железорудного концентрата, то есть с готовой продукции. Есть несколько решений суда, подтверждающие как раз правоту меткомбината.
"Это как обязать "Укрнафту" платить ренту не за добытую из скважин нефть, а высчитывать из стоимости бензина, который потом производят из этой нефти на Кременчугском НПЗ", – разъяснил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
Под удар по этой же причине попали криворожские предприятия холдинга "Метинвест", где в начале февраля Бюро экономической безопасности провело обыски. В БЭБ считают, что и здесь якобы занижались рентные платежи. По их версии, якобы недоуплачено около 18 млрд гривен, при том, что у налоговиков здесь вопросов нет. В компании эти претензии, как и в случае с АМКР, не принимают, называя происходящее ничем иным как "устрашением и притеснением бизнеса".
В обысках, что примечательно, участвовал спецназ СБУ. Вмешательство СБУ в хозяйственную деятельность предприятия по налоговому вопросу – нонсенс. Ничем иным, нежели попыткой запугивания, это быть не может.
Очевидно, у иностранных инвесторов не добавится желания вкладывать средства в Украину. К военным рискам добавляются устрашающие "маски-шоу" и показательное игнорирование налоговиками решений судов: о том, что рента выплачивается с добытой из недр руды, а не с готовой продукции (концентрат или агломерат) есть более двадцати судебных решений.
Палки в колеса вместо инвестиций
Список скандалов, где чиновники бросили вызов крупному бизнесу, зачастую не имея для этого реальных оснований, можно продолжать. Только далеко не всегда компании могут отбиться от необоснованных претензий, даже бросив на это все ресурсы.
Что получает от этого государство? Власти, декларируя открытость к инвесторам со всего мира, тут же усложняют работу украинским компаниям. О мотивах давления налоговых и регуляторных органов на крупный легальный бизнес можно только догадываться. Это может быть как банальное выполнение плана по сборам в госказну, так и расправа с неугодными компаниями, принадлежащим оппонентам власти. Едва ли это ново для Украины, но ожидания у бизнеса последние несколько лет явно были другие.
И, воюя против легального бизнеса, чиновники тем временем не обращают внимания на "теневой" сектор, где есть реальный ресурс для нужд страны – от армии и медицины до дорог и прочих проектов. Десятки, если не сотни миллиардов гривен в год правительство может перенаправить в казну, поставив точку на контрабанде, торговле нелегальными нефтепродуктами, а также "скрутках" НДС.
Сюда же можно добавить все еще работающие конвертационные центры, аренду земли без оформления договоров и т.д. Борьба с этими нарушениями закона – реальный резерв наполнения госбюджета. И здесь как раз бы и пригодились знания и усердие налоговиков, которые вместо этого создают головную боль легальному бизнесу.
В бизнес-среде тем временем растет недовольство инвестиционным климатом в стране. Европейская бизнес-ассоциация в своем опросе генеральных директоров крупных компаний пришла к выводу, что настроения топ-менеджеров явно ухудшилось во второй половине прошлого года. Почти 60% руководителей предприятий считают инвестклимат неблагоприятным для ведения бизнеса. Иного мнения придерживается лишь 7% опрошенных, что в два раза меньше, чем в начале года.
И это не просто цифры в рядовом квартальном опросе. За этими настроениями стоят конкретные решения бизнеса не вкладывать в Украину деньги, выводить прибыль и откладывать новые проекты. К примеру, выплата компаниями дивидендов за рубеж в 2021 году составила свыше 10 млрд долларов. Из этой суммы более 4 млрд долларов купили на межбанке, что сыграло не на пользу курса гривны.
Нарастающее давление на бизнес окончательно разрушает инвестиционный климат в Украине. Какие бы идеальные законы не принимала Рада, никто не будет инвестировать в страну, где риски военной агрессии усугубляются регулярными доначислениями, проверками и необоснованными штрафами. Работать под таким прессом налоговых и регуляторных органов не сможет ни один бизнес.
На этом фоне несколько нелепыми видятся ожидания власти, что инвесторы захотят работать с Украиной. Премьер Денис Шмыгаль ранее говорил, что рассчитывает на 6,5 млрд долларов инвестиций по итогу года. Но, как пояснил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, прямые инвестиции без учета реинвестированных доходов составляют немногим более 740 млн долларов. Тогда как в 2019 году было более 5 млрд долларов прямых инвестиций – новых инвестиций, без учета реинвестированных денег.
Рисковать своими деньгами иностранцы не станут, пока страна не даст им стабильность и предсказуемость, как по правилам игры в налогах и регуляции, так и прозрачности судебной системы. Без этих элементов экономический рывок попросту невозможен. А без инвестиций и роста экономики не стоит ожидать повышения уровня жизни людей. Потому украинцы, имея страну с большим потенциалом, пока вынуждены оставаться одной из самых бедных наций в Европе.
Чтобы выполнить план применяется практика беспредела - это когда субъектам хозяйствования выставляются штрафы по "результатам пооверки".
Штрафы выставляются от объема оборота. Если субъект смирный, то штраф выписывается по нижней планке.
Если буйный, то по верхней.
Как до этого платились налоги, были ли реально нарушения - налоговую не интересует, у нее план.
Бывают случаи, когда смирные клиенты совместно с инспекторами пишут результаты "проверки" и составляют под нужную налоговой сумму списки нарушений.
В результате налоговая с гордостью сообщает о перевыполнении плана на миллиарды. Совок во всей его красе.
Адекватный бизнес по тихоньку мигрирует за рубеж, увозя и мозги, и деньги.
Но налоговой,наплевать - она снова компенсирует недостачу налогов выдуманными проверками и штрафами.
В стране дураков без изменений...
они не знают, что такое экономика
их советники тоже не знают, что такое экономика
и если бы не давление МВФ и европейских и американских госинститутов - экономика бы умерла полностью.
надо понять всем, что власть только для того, что бы каждый день росли доходы всех граждан
нам, каждому гражданину надо не вестись на пурьгу и спрашивать с власти главное:
если нет роста доходов каждого гражданина - освободить кресло
Нужно было думать перед тем как голосовать...
..хотя как я понял что с выбором все решили олигархи-глобалисты-стервятники до выборов и без участия лохтората !!! ..не ну массовка конечно была в 73 % и все - усе Зебилики свободны !!!
саме так і має діяти антиукраїнська влада на прикормі в ФСБ
Закройте глаза -- в магазине возьмите десять различных продуктов
проверьте на соответствие состава-- на этикетке и в действительности
Состав написанный на этикетке -- это устный договор
Производитель -- покупатель /можно обращаться в суд /
В'' 8'' случаев из десяти не будет соответствия а то и больше
Кого --нибуть наказали за ,,обман,обсчет,,покупателей
Берут деньги за товар --- гонят чистую липу
Проверки должны быть --и больше внезапные