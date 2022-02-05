С сожалением узнал о положительном тесте на COVID-19 у Эрдогана и его жены, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский желает президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его жене Эмине быстрого и легкого выздоровления.
Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Мы с Еленой с сожалением узнали о положительном тесте на COVID-19 у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и легкого выздоровления!" - отметил он.
Напомним, накануне Эрдоган посетил с официальным визитом Украину.
Ранее сообщалось, что глава Офиса Президента Андрей Ермак получил положительный тест на COVID-19.
По данным источников "УП", заместитель руководителя Офиса президента Андрей Ермак заболел коронавирусом сразу после встречи советников лидеров стран Нормандского формата в Париже 26 января. Пресс-секретарь Ермака Дария Заривна также заболела COVID-19 несколько дней назад.
зробіть висновок.
не чіпляється зараза до зарази.
-Перші десять країн у світовому списку лідерів вакцинації дали в офіційній світовій статистиці 70 відсотків випадків захворювання. Що цікаво: є два списки вакцинації: в абсолютних значеннях та у відносних на 1000 населення. І в обох випадках лідери саме вакецинованих,...списку надали основну частину заражених.
-Другий парадокс полягає в тому, що приблизно третина статистики офіційної захворюваності - це хибнопозитивні тести. По суті, можна говорити про епідемію тестів, а не епідемію захворювання.
-При цьому саме захворювання, як не дивно, але існує, причому окремо від будь-якої статистики. Невакциноване тотально населення бідних країн Африки спокійно перехворіло, без кричущих "втрат", або - як зараз модно говорити, - «безсимптомно»
африку брати не буду а от Швеція практично без обмежень і проблем проходить пандемія.
так що питаннь більше чим відповідей
президент, ОП, ВР и кабмин, должны сделать прививки.
с одной коробки с людьми и первыми.
все вопросы отпадут.
а если, как у нас, с трибуны ВР кричать что это заговор,
будет куча вопросов.
даже эти чисто протокольные слова у клована выглядят мелкопакостным издевательством... каким-то черным юмором...неискренними и...шкодливо-виноватыми...
А с другой стороны - Путин с Зеленским никогда не встретиться - будет бояться шо после встречи все источники нефти и газа в России иссякнут...
Больше информационного шума, чем симптомов.
У суботу, 5 лютого, міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало нові дані щодо епідемії коронавірусу. Йде п'ята хвиля епідемії.
Загалом з початку пандемії країни було виявлено 3137000 заражених. З учорашнього ранку виявлено близько 38 тисяч нових заражених. Кількість заражених враховується за ПЛР-тестами та тестами у пунктах перевірок (позитивний результат домашнього тесту у статистиці не враховується, якщо він не підтверджений на пункті перевірки).
На даний момент заражено 370798 осіб.
За останню добу проведено 167 507 тестів. У 25,49% випадків виявлявся коронавірус.
9135 хворих на COVID-19 померли (+55 за період, що минув з ранку п'ятниці). 94% померлих за останній місяць були старшими за 60 років. Середня летальність при зараженні коронавірусом - 0,3%.
2805 хворих у лікарнях, інші одужують у спеціально обладнаних готелях або в домашніх умовах.
Стан 1213 пацієнтів оцінюється лікарями як тяжкий, 270 підключені до апаратів ШВЛ або ЕКМО.
Індекс зараження (індекс репродукції вірусу, що показує, скільком людям у середньому один заражений його передає) - близько 0,90 (поступово знижується).
Згідно зі звітом міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 40% заражених коронавірусом у країні - у віковій категорії 0-19 років. І лише 10% - старше 60 років. При цьому 84% тяжкохворих старше 60 років.
Більшість людей старше 60 років повністю вакциновані, і відсоток тяжкохворих серед них набагато нижчий, ніж серед невакцинованих.
Серед громадян у віковій категорії 60+ тяжкохворих нещеплених - 373 НА 100 тисяч,
тяжкохворих та щеплених давно (більше півроку) - 110/100 тисяч,
тяжкохворих та повністю щеплених - 30/100 тисяч.
При цьому на тлі високої зараженості в абсолютних числах кількість тяжкохворих серед повністю вакцинованих людей похилого віку зростає: на даний момент серед тяжкохворих у категорії 60+ нещеплених - 362, щеплені давно (більше півроку) - 94, повністю щеплені - 413. У вікових категоріях молодше 60 років серед тяжкохворих нещеплених абсолютна більшість.
https://www.newsru.co.il/health/05feb2022/minzdrav821.html
стверджують фахівці по ковіду , стосовно
обкурених і нюхачів 😆
Трамп
Елдак и его президент Зеля
прочие
и вот Султан.
Прикольная штука же - чуть надо шото делать = Achtung! Я - заразилси...
тупо недельку поржать над видосиками, а у кого - то и накидать видосиков - Ой, Зеля посрал, ой, немимо унитаза, ой, елдак держал ему елРУ.
Смехо.вато.
хотя, может и заразил, вспомним поездки нашего - в Японии даже храм сгорел, не говоря уже о прочих вещах
если "прикинуть" сколька бабла шло на эти капища... ну просто - кто-то последнюю козу везет продавать в город, но видит это, и такой: Да, верняк попы не брешут, ведь без бошьей помощи такое не отстроить то(а попы жадно гребут бабло с таких лохов)
то же самое наша мазапа - тупо столько бабла просрала на портретики и иконостасики шо просрала даже страну всю.
еще и проклинают в тех же капищах
Тупой Бедосик! ты хоть что-то вообще можешь контролтровать кроме органа для работы на рояле ? даже со ртом какая-то чепуха зеленского происходит - не может выговорить россия-окупант, российские фашисты, птн - пнх, на друзей Украины катит не нагнетайте, ОПЗЖ и сепары уже 2 года ходят непизж*нные, судьи, прокуроры ноги вытирают.....
Бєдоносець
Зеля-бідоносець карає всіх
..
Тупой Бедосик!
Переболеют все,рано или позно.Никуда ковид 19 не денется.