С сожалением узнал о положительном тесте на COVID-19 у Эрдогана и его жены, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский желает президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его жене Эмине быстрого и легкого выздоровления.

"Мы с Еленой с сожалением узнали о положительном тесте на COVID-19 у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и легкого выздоровления!" - отметил он.

Напомним, накануне Эрдоган посетил с официальным визитом Украину.

Ранее сообщалось, что глава Офиса Президента Андрей Ермак получил положительный тест на COVID-19.

По данным источников "УП", заместитель руководителя Офиса президента Андрей Ермак заболел коронавирусом сразу после встречи советников лидеров стран Нормандского формата в Париже 26 января. Пресс-секретарь Ермака Дария Заривна также заболела COVID-19 несколько дней назад.