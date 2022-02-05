РУС
16 203 85

С сожалением узнал о положительном тесте на COVID-19 у Эрдогана и его жены, - Зеленский

С сожалением узнал о положительном тесте на COVID-19 у Эрдогана и его жены, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский желает президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его жене Эмине быстрого и легкого выздоровления.

Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с Еленой с сожалением узнали о положительном тесте на COVID-19 у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и легкого выздоровления!" - отметил он.

С сожалением узнал о положительном тесте на COVID-19 у Эрдогана и его жены, - Зеленский 01

Напомним, накануне Эрдоган посетил с официальным визитом Украину.

Читайте также: Эрдоган сообщил, что заразился "Омикроном"

Ранее сообщалось, что глава Офиса Президента Андрей Ермак получил положительный тест на COVID-19.

По данным источников "УП", заместитель руководителя Офиса президента Андрей Ермак заболел коронавирусом сразу после встречи советников лидеров стран Нормандского формата в Париже 26 января. Пресс-секретарь Ермака Дария Заривна также заболела COVID-19 несколько дней назад.

+103
Ну кто ещё имеет сомнение..что ЗеЧмо реальный Бедоносец!? Оно ещё и заразу разносит....
05.02.2022 16:17 Ответить
+47
Лучше бы на Олимпиаду к }{уйлу поехал. Заодно бы и в карий глаз ему посмотрел.
05.02.2022 17:05 Ответить
+40
05.02.2022 16:44 Ответить
Ну кто ещё имеет сомнение..что ЗеЧмо реальный Бедоносец!? Оно ещё и заразу разносит....
05.02.2022 16:17 Ответить
ЗЕ, токсичний навіть для друзів України !
05.02.2022 17:04 Ответить
воно тільки для наших друзів і токсичне... ЗЕлений мімікрон ...
05.02.2022 17:25 Ответить
Лучше бы на Олимпиаду к }{уйлу поехал. Заодно бы и в карий глаз ему посмотрел.
05.02.2022 17:05 Ответить
Так зараз навіть до туди зазирнути ***** не дозволяють. За ним навіть туалет возять, щоб його лайно та сеча до врагов нє пАпАла... Так, шо клована не допустять до тЄла Бачте, ***** само сидить...
05.02.2022 18:39 Ответить
але на цей раз туалет не повезли .бо китайці дозволили іхати ти тільки лошаді з ушаковим та главе роснефті і все..ну хіба що вони будуть його таскати
05.02.2022 18:58 Ответить
тема,що лише заголовком притягує порохоботів,як мед...
05.02.2022 20:47 Ответить
... ну а як зелених полудурків бісить!!!))) Соромно почувати себе поціновувачем дурня..? Чи однакові розумом з Земразотою цього не відчувають?
05.02.2022 21:03 Ответить
Сам провірся,і мочу теж здай!
05.02.2022 16:18 Ответить
заодно на наркотики перевірять
05.02.2022 16:21 Ответить
Зечмо, й що до аналiзiв, - не годен.
05.02.2022 16:28 Ответить
05.02.2022 16:44 Ответить
Вы не поняли. Это другое.
05.02.2022 17:01 Ответить
05.02.2022 17:26 Ответить
Не можна! Бо Це - останне що воно має!
06.02.2022 11:43 Ответить
Навіщо тоді було його заражати. Одні неприємності приносить клоун.
05.02.2022 16:18 Ответить
ну при чем тут зеленский?
05.02.2022 16:19 Ответить
05.02.2022 16:38 Ответить
Кста, а где там бедная мендельша ... чи отводят ее связи случайные от результатов печальных?
05.02.2022 16:48 Ответить
Жінка Ердогана була весь час без маски
05.02.2022 16:21 Ответить
Лафа не вечна, давно в отставке. Пишет мемуары о "найвеличнышем". Не бедствует
05.02.2022 17:00 Ответить
У Єрдогана и жены есть...у Ермака есть...а у преЗЕдента нет....загадка века...
05.02.2022 16:21 Ответить
Дерьмак у нього в якості...чоловіка.
05.02.2022 16:49 Ответить
ну, брезгует омикрон, что поделаешь...
05.02.2022 17:02 Ответить
Ще й підначує....
05.02.2022 16:25 Ответить
згадайте з ким зустрічався Ердоган та його дружина пару днів тому.......
зробіть висновок.
не чіпляється зараза до зарази.
05.02.2022 16:28 Ответить
Цікаві висновки...
-Перші десять країн у світовому списку лідерів вакцинації дали в офіційній світовій статистиці 70 відсотків випадків захворювання. Що цікаво: є два списки вакцинації: в абсолютних значеннях та у відносних на 1000 населення. І в обох випадках лідери саме вакецинованих,...списку надали основну частину заражених.

-Другий парадокс полягає в тому, що приблизно третина статистики офіційної захворюваності - це хибнопозитивні тести. По суті, можна говорити про епідемію тестів, а не епідемію захворювання.

-При цьому саме захворювання, як не дивно, але існує, причому окремо від будь-якої статистики. Невакциноване тотально населення бідних країн Африки спокійно перехворіло, без кричущих "втрат", або - як зараз модно говорити, - «безсимптомно»
05.02.2022 17:01 Ответить
стверджувати нічого не буду бо наче не дурак а ніхрена не розумію.
африку брати не буду а от Швеція практично без обмежень і проблем проходить пандемія.
так що питаннь більше чим відповідей
05.02.2022 17:33 Ответить
В Швеции после первой волны избыточная смертность была значительно выше, чем в соседних странах. Они сделали выводы и одними из первых вакцинировали население. Без лишней шумихи в СМИ - просто взяли и вакцинировали. Забили на все теории заговора, фарммафию и прочее - взяли и вакцинировали. И сработало - вот так вот бывает. А у отсталых стран до сих пор возникают вопросы...
05.02.2022 18:24 Ответить
а чтоб не было вопросов.
президент, ОП, ВР и кабмин, должны сделать прививки.
с одной коробки с людьми и первыми.
все вопросы отпадут.
а если, как у нас, с трибуны ВР кричать что это заговор,
будет куча вопросов.
05.02.2022 18:50 Ответить
Вони вакцинувалися файзером перші, ще коли в країні для лікарів його не було. Моїх знайомих і родичів лікарів навесні вакцинували індійською і китайською вакциною. Тиждня два тому вони усі похворіли на омікрон, легко. Причому родичі з Рівного і сусід з Луцька, захворіли майже одночасно.
05.02.2022 19:12 Ответить
якраз просто пояснюється. В країнах з високим рівнем вакцинації високий і рівень тестування. Якби в нас перевіряли всіх підряд то було б не 40 а 400 тисяч в день.
05.02.2022 18:41 Ответить
Хло теперь точно с ним встречаться не будет
05.02.2022 16:29 Ответить
ермак заболел вова разносчик а эрдоган заразился бядоносец ЗЕ
05.02.2022 16:29 Ответить
оно еще и троллит Эрдогана
05.02.2022 16:30 Ответить
бедоносца на костер!
05.02.2022 16:31 Ответить
Но сначала хутю.
05.02.2022 16:33 Ответить
до
05.02.2022 16:46 Ответить
Дурачок, из-за своей никчемности пасонул (мячиком) невпопад... Теперь очередь за паном Эрдоганом. Мож ему еще и могарь выкатим.
05.02.2022 16:32 Ответить
Сцицерон Бедоносец.
05.02.2022 16:34 Ответить
оспади...
даже эти чисто протокольные слова у клована выглядят мелкопакостным издевательством... каким-то черным юмором...неискренними и...шкодливо-виноватыми...
05.02.2022 16:37 Ответить
Ахренеть! Осталось молиться, шоб мосты через Босфор не упали.
А с другой стороны - Путин с Зеленским никогда не встретиться - будет бояться шо после встречи все источники нефти и газа в России иссякнут...
05.02.2022 16:40 Ответить
Не, там достаточно бояться , шобы бункер не проржавел. Бо в остальном, бойся или нет, кацапы сами муйлушу скоро изничтожат.
05.02.2022 16:45 Ответить
Бедовый...
05.02.2022 16:40 Ответить
зекрысу пора дустом обрабатывать
05.02.2022 16:40 Ответить
терерь пан Эрдоган будет знать, как с дураком связываться.
05.02.2022 16:42 Ответить
зэ-предатель контактировал так что пора на удаленку -тихонечко в лес
05.02.2022 16:43 Ответить
Якось дивно співпало з оголошенням "стратегічного союзу" Росії і Китаю. Та чого не буває...
05.02.2022 16:47 Ответить
На час таукитайской аленьяды?
05.02.2022 16:51 Ответить
много-ходов-очка...
05.02.2022 16:58 Ответить
05.02.2022 17:01 Ответить
Если бы не анализ, Эрдоган бы свой "ковид" и не почувствовал.
Больше информационного шума, чем симптомов.
05.02.2022 16:49 Ответить
ІЗРАЇЛЬ.

У суботу, 5 лютого, міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало нові дані щодо епідемії коронавірусу. Йде п'ята хвиля епідемії.

Загалом з початку пандемії країни було виявлено 3137000 заражених. З учорашнього ранку виявлено близько 38 тисяч нових заражених. Кількість заражених враховується за ПЛР-тестами та тестами у пунктах перевірок (позитивний результат домашнього тесту у статистиці не враховується, якщо він не підтверджений на пункті перевірки).

На даний момент заражено 370798 осіб.

За останню добу проведено 167 507 тестів. У 25,49% випадків виявлявся коронавірус.

9135 хворих на COVID-19 померли (+55 за період, що минув з ранку п'ятниці). 94% померлих за останній місяць були старшими за 60 років. Середня летальність при зараженні коронавірусом - 0,3%.

2805 хворих у лікарнях, інші одужують у спеціально обладнаних готелях або в домашніх умовах.

Стан 1213 пацієнтів оцінюється лікарями як тяжкий, 270 підключені до апаратів ШВЛ або ЕКМО.

Індекс зараження (індекс репродукції вірусу, що показує, скільком людям у середньому один заражений його передає) - близько 0,90 (поступово знижується).

Згідно зі звітом міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 40% заражених коронавірусом у країні - у віковій категорії 0-19 років. І лише 10% - старше 60 років. При цьому 84% тяжкохворих старше 60 років.

Більшість людей старше 60 років повністю вакциновані, і відсоток тяжкохворих серед них набагато нижчий, ніж серед невакцинованих.
Серед громадян у віковій категорії 60+ тяжкохворих нещеплених - 373 НА 100 тисяч,
тяжкохворих та щеплених давно (більше півроку) - 110/100 тисяч,
тяжкохворих та повністю щеплених - 30/100 тисяч.
При цьому на тлі високої зараженості в абсолютних числах кількість тяжкохворих серед повністю вакцинованих людей похилого віку зростає: на даний момент серед тяжкохворих у категорії 60+ нещеплених - 362, щеплені давно (більше півроку) - 94, повністю щеплені - 413. У вікових категоріях молодше 60 років серед тяжкохворих нещеплених абсолютна більшість.

https://www.newsru.co.il/health/05feb2022/minzdrav821.html
05.02.2022 20:51 Ответить
Бєдоносець
05.02.2022 16:49 Ответить
Ходяча зенаркоманська чума , до якої нічого не липне , так
стверджують фахівці по ковіду , стосовно
обкурених і нюхачів 😆
05.02.2022 16:50 Ответить
05.02.2022 16:52 Ответить
Не, ще муйлушi в очики подивитися.
05.02.2022 16:53 Ответить
Шобы скоропостижно заплющились.
05.02.2022 16:54 Ответить
когда удобно:
Трамп
Елдак и его президент Зеля
прочие
и вот Султан.
Прикольная штука же - чуть надо шото делать = Achtung! Я - заразилси...
тупо недельку поржать над видосиками, а у кого - то и накидать видосиков - Ой, Зеля посрал, ой, немимо унитаза, ой, елдак держал ему елРУ.
Смехо.вато.
хотя, может и заразил, вспомним поездки нашего - в Японии даже храм сгорел, не говоря уже о прочих вещах
05.02.2022 16:53 Ответить
Шо там храм, собор парижской ... не устоял
05.02.2022 16:56 Ответить
неустойки-сс)
если "прикинуть" сколька бабла шло на эти капища... ну просто - кто-то последнюю козу везет продавать в город, но видит это, и такой: Да, верняк попы не брешут, ведь без бошьей помощи такое не отстроить то(а попы жадно гребут бабло с таких лохов)
то же самое наша мазапа - тупо столько бабла просрала на портретики и иконостасики шо просрала даже страну всю.
еще и проклинают в тех же капищах
05.02.2022 17:35 Ответить
Ща опять из Украины начнут выгонять валюту инвесторы, если даже Эрдогана заразили у нас ковидом... Что за правителей нам в наказание послала судьба. Мыслимо , президентские кулуары -рассадник ковида. А что тогда по стране творится.
05.02.2022 17:32 Ответить
Вова - иди туда через, что тебя папа сделал и откуда ты, гнида, на свет божий появился - в жопу.
05.02.2022 17:50 Ответить
Віслюк апокаліпсісу…
05.02.2022 17:56 Ответить
У Зеленського все не як у людей. Приїхав Ердоган на кілька годин, і все одно ухитрились заразити...
05.02.2022 18:02 Ответить
А мож то был приказ от пыни. шобы Эрдоган обходил Украину стороной...
05.02.2022 18:07 Ответить
С зюзей многие иноземцы встречались и только один Эрдоган умудрился заболеть. А ботва пеной исходит на пустом месте. И кто же клоун?
05.02.2022 18:24 Ответить
Канешно Шмаркля и токо Шмаркля,да и те кто яго вибрали.
05.02.2022 18:54 Ответить
О ЗЕбил, когда тарифы снизят и злочинно незаконный курс доллара который барига обвалил в 5 раз но ЗЕбубочка вернёт справедливый законный курс па 8????
05.02.2022 19:49 Ответить
Похоже Зе чмо его и заразило
05.02.2022 18:38 Ответить
С сожалением узнал о положительном тесте на COVID-19 у Эрдогана и его жены, - Зеленский

Тупой Бедосик! ты хоть что-то вообще можешь контролтровать кроме органа для работы на рояле ? даже со ртом какая-то чепуха зеленского происходит - не может выговорить россия-окупант, российские фашисты, птн - пнх, на друзей Украины катит не нагнетайте, ОПЗЖ и сепары уже 2 года ходят непизж*нные, судьи, прокуроры ноги вытирают.....
05.02.2022 18:46 Ответить
А вот я с радостью узнаю и заболевании и смерти четы зиленских и их родственников.
05.02.2022 18:58 Ответить
Валиколепный повод свалить из страны на 2 месяца на самоизоляцию, куда нибудь на тропический остров.
05.02.2022 18:59 Ответить
Зеля-бідоносець карає всіх хто цим нехтує. Мене за спам забанять, якщо почну тут перераховувати де він був, і що там сталось., і які біди спіткали того, хто з ним поручкався.
05.02.2022 19:06 Ответить
У МЕТОДИЧКАХ ПОРОХОБОТІВ НОВИЙ ТЕРМІН...



Бєдоносець



Зеля-бідоносець карає всіх


..

Тупой Бедосик!


05.02.2022 20:55 Ответить
Слідуючий штам корони назвуть "зеленим" !
05.02.2022 19:15 Ответить
Для умников!, сегодня заболеть корона -вирусов, а что бы тест показал на другой день положительный???, так это просто чушь собачья. А вот Эрдоган к нам прилетел с корона - вирусом, это факт.
05.02.2022 19:24 Ответить
це вже вірогідна статистика, куди б поїхав зеленське ху#ло, чи де б воно не приперлося, всюди у оточуючих виникають великі проблеми
05.02.2022 19:29 Ответить
Головне, що з "бєдоносцем" все добре 😂 ...
05.02.2022 19:38 Ответить
05.02.2022 21:05 Ответить
Вакцинируйтесь! Не тупите!
Переболеют все,рано или позно.Никуда ковид 19 не денется.
05.02.2022 21:12 Ответить
Тест на ковид даёт нормальный результат после нескольких дней болезни. Так что это вирус недельный, я думаю .
05.02.2022 23:09 Ответить
 
 